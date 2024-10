Kruiisilaev Galaxy I prahilepingu pikendus

AS Tallink Grupp ja Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindaja Slaapschepen Public BV on sõlminud kokkuleppe kruiisilaeva Galaxy I prahilepingu pikendamiseks. Prahilepingut pikendati 12 kuu võrra kuni oktoobrini 2025 võimalusega lepingut selle lõppemisel täiendavalt pikendada 6+6 kuu võrra. Kruiisilaev Galaxy I on olnud välja prahitud alates 2022. aasta septembrist ja seda kasutatakse Hollandis ajutise majutuse pakkumiseks.







Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee