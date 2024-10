Nexans signe un investissement stratégique en France pour augmenter sa capacité de production et de recyclage de cuivre en Europe

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans annonce un investissement de plus de 90 millions d’euros pour le développement d’une usine innovante sur son site de Lens à l’horizon 2026.

Continuus Properzi, spécialisé dans les technologies de coulée continue, laminage et fonte de cuivre et d’aluminium, sera le fournisseur stratégique de Nexans pour cet investissement.

La future usine de Lens augmentera sa capacité de production de plus de 50% et permettra de recycler jusqu’à 80 000 tonnes de cuivre par an.

Nexans réaffirme sa capacité à anticiper les risques d’une éventuelle pénurie de cuivre, métal indispensable à l’électrification durable du monde, et conforte son ancrage industriel en France.

Paris, le 22 octobre 2024 – Nexans, un leader mondial de l’électrification, et Continuus Properzi, spécialiste des technologies de coulée continue, annoncent la conclusion d’un accord de partenariat industriel d’envergure pour la construction d’une usine innovante de production et de recyclage de cuivre sur le site de Nexans à Lens, dans les Hauts-de-France, à horizon 2026.

A l’heure où la demande mondiale grandissante augmente le risque de raréfaction du cuivre, métal nécessaire à l’électrification, le recyclage s’impose comme une solution essentielle. Nexans se donne les moyens de répondre à cet enjeu majeur avec un projet sans commune ampleur.

Cette décision stratégique repose à la fois sur le savoir-faire opérationnel du site Nexans, fondé en 1971 et situé au sein du berceau industriel lensois, et celui technologique de Continuus-Properzi dans la fourniture d’installations complètes pour la production de fil machine ETP (Electrolytic Tough Pitch1) et FRHC (Fire Refined High Conductivity2). Cette dernière rend possible la production en continu de fil machine issu du recyclage de cuivre au moyen d’une méthode d’affinage de pointe, permettant d’intégrer jusqu’à 100% de contenu recyclé, ainsi qu’une consommation optimale en eau et en énergie.

Grâce à l’investissement de plus de 90 millions d’euros, l’usine de Lens, unique fonderie de fil de cuivre en France, augmentera sa capacité de production de fil machine de plus de 50% ainsi que sa capacité de recyclage des déchets de cuivre : jusqu’à 80 000 tonnes de cuivre par an. Nexans est déjà activement engagé dans le recyclage de câbles par le biais de la joint-venture Recycâbles créée avec Suez en 2008 ; grâce à cette nouvelle initiative, le Groupe devient un acteur clé de l’économie circulaire dans l'industrie européenne du cuivre. Le procédé est inédit en France et permettra de créer un modèle circulaire, en captant au sein du territoire français les déchets issus de différentes filières et les réintégrer vertueusement dans de nouveaux produits finis.

Principal acteur mondial du secteur à posséder des fonderies de cuivre3, Nexans est intégré verticalement : le Groupe est autonome en termes d’approvisionnement en cuivre sur l’ensemble de sa chaîne de valeur pour la production de câbles. Cet avantage stratégique majeur est renforcé par la construction de cette nouvelle usine, qui permettra de recycler davantage de câbles de fin de chantiers ou issus de « mines urbaines ».

Nexans a pour ambition d’agir sur le cycle de vie de ses produits tout en diminuant leur contenu carbone, et donc plus globalement de réduire l’empreinte carbone de l’industrie du câble. Avec cet investissement, le Groupe poursuit également son objectif d’atteindre 30% d’utilisation de cuivre recyclé dans ses câbles à l’horizon 2030.

La création du site pérennise l’ancrage territorial de Nexans à Lens, en augmentant le nombre d’emplois tout en proposant un nouvel environnement de travail pour les équipes. Ce projet s’intègre dans France 2030, le plan d’investissement pour la France, et s’inscrit dans la philosophie du modèle de performance E3 de Nexans, qui fait converger les enjeux liés à l’Economie, l’Environnement, et l’Engagement de ses salariés.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans a déclaré : « Recycler, c’est préserver la biodiversité. En choisissant l’augmentation de ses capacités de recyclage, Nexans prouve qu’il est possible de concilier performance industrielle et préservation de la biodiversité. A travers cet investissement sur son usine historique de Lens, Nexans assure son indépendance stratégique et devance la crise des matières premières, au service de ses clients et partenaires. En soutenant l’emploi et l’investissement sur notre site métallurgique, nous prouvons également qu’une industrie innovante peut être une industrie locale. Je suis particulièrement fier de ce partenariat qui renforce notre chaîne d’approvisionnement et nous permet de mieux anticiper une tendance fondamentale pour le Groupe et nos clients, où les déchets d’aujourd’hui deviendront la croissance de demain. »

Giulio Properzi, Président de Continuus-Properzi, ajoute : « Je suis extrêmement honoré d'avoir signé cet accord stratégique avec Nexans, un nom plus que prestigieux dans le domaine de la fabrication de câbles. Il s'agit d'une collaboration basée sur le recyclage des déchets de cuivre, sujet sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années et qui remonte à l'époque pionnière où mon père avait initié la technologie de coulée continue de fil de cuivre. Les exigences élevées de l'équipe d'ingénierie de Nexans et de Lens en particulier ont permis de configurer une installation optimale pour les années à venir en termes de performance industrielle, économie d'énergie et respect de l'environnement. C’est avec une immense satisfaction que je vois la naissance de ce projet si important : c’est le couronnement d'un parcours personnel qui a commencé il y a plus de cinquante ans et qui a toujours été centré sur l'amélioration de la technologie de production de fil machine, qui constitue la première étape dans la chaîne de valeur industrielle de tous les câbles électriques. »

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

1 Cuivre électrolytique non-désoxydé

2 Fil-machine de haute conductivité, affiné à température élevée

3 Les cathodes et déchets de cuivre sont traités dans quatre fonderies situées en France (sur le site de Lens), au Canada, au Pérou et au Chili.

