维萨拉

新闻稿

2024 年 10 月 22 日

维萨拉寻求通过新的测量解决方案消除碳捕集中“漂绿”的情况

碳捕集、利用和封存（简称 CCUS）是一个引发大量公众争论和投资的领域。如果 CCUS 要成为应对气候变化工具集的可行补充，那么准确了解捕集的碳的数量和质量至关重要。与目前 CCUS 过程中最常用的测量解决方案相比，维萨拉的新型 MGP241 多气体探头以三分之一的成本提供持续测量数据。

全球测量技术设备生产商维萨拉今天推出了一款新型测量产品 — MGP241，该产品专为实现 CCUS 项目的透明度而设计。如果政府和私营公司要实现其报告的脱碳目标，就需要使用 CCUS 来减少和抵消碳排放。然而，由于当前的技术还尚未具备广泛应用的条件，因此对捕集的碳进行持续、准确的测量对于确保其持续发展至关重要。

“目前还没有人知道 CCUS 是否真的会成为我们应对气候变化的重要解决方案。该技术仍处于早期阶段。我们现在能够解决的问题是如何让这些项目的测量尽可能透明、高效，不留下任何猜测或粉饰结果的余地 — 我们的数字不会说谎，”维萨拉战略与业务发展经理 Julia Salovaara 说道。

关键行业依赖 CCUS

CCUS 领域已经获得了一些重大投资。据彭博新能源财经报道，CCUS 技术 2022 年的投资达到了创纪录的 64 亿美元，是前一年的两倍多，其中美国以占总投资额 45% 的金额位居榜首。 然而，许多项目都落后于计划或没有达到承诺的效果。

CCUS 技术的成功对于材料制造、能源生产或化工等难以减排的行业尤其重要。由于排放量高，且除了提高能源效率之外几乎没有其他有效的解决方案，这些行业面临着来自监管机构和公众越来越大的压力，要求其对生产运营实现脱碳。

一个尤其重要的行业是水泥行业，仅该行业就排放了全球 7% 的二氧化碳。此外，预计到 2050 年全球水泥需求预计将增长 12-23%。早期成功案例之一 — Carbonaide 帮助水泥行业在混凝土制造中利用捕集的二氧化碳。

通过碳化过程，Carbonaide 的技术减少了混凝土生产所需的水泥量。虽然所需水泥大幅减少了 20-100%，但该过程还为从排放源捕集的碳创造了永久的封存空间。

Carbonaide 从一开始就与维萨拉合作，以确保他们确切了解该过程的每个步骤的进展，以及最终封存了多少碳。

“如果在全球范围内将 Carbonaide 技术应用于预制混凝土产品，到 2050 年，每年有可能封存 5 亿吨二氧化碳₂ — 大致相当于法国和英国每年的排放量总和。我们为客户提供的投资案例完全基于准确的测量和透明度。借助维萨拉，我们可以确信与合作伙伴分享的数字是正确的，”Carbonaide 首席运营官 Jonne Hirvonen 表示。

以显著降低的成本实现透明的测量

MPG241 测量点源和直接空气碳捕集过程中以及不同的碳利用和封存项目中的二氧化碳和湿度。

与传统气体分析仪不同，维萨拉的 MGP241 不需要昂贵的校准气体，维护需求大大减少，并且保证在高强度使用下使用寿命超过 10 年。该仪器的紧凑尺寸和原地式设计成就了具有竞争力的定价 — 约为市场上最常见解决方案价格的三分之一。

“我们的新探头直接测量气流并实时显示测试结果。这种程度的透明度和保证对于流程优化、与利益相关者建立信任以及展现对可持续发展的真正承诺至关重要，”Salovaara 总结道。

MGP241 将从今日起开始发售。如需了解更多信息，请访问： vaisala.com/zh/mgp241

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更多媒体信息

维萨拉公关经理 赵丽丽

brandy.zhao@vaisala.com

关于维萨拉

维萨拉是测量仪器和智能化应用在应对气候变化的积极探索者和行动者。我们提供可靠的测量设备和数据，助力客户提高资源利用效率，并推动能源转型，同时也致力于保障大众的安全以及提升社会福祉，让世界变得更美好。我们拥有近 90 年专业知识的深厚积淀，更拥有一支超过 2,300 名专业人员组成的精英团队，我们尽心竭力保护地球家园。维萨拉 A 股股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市。



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