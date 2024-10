EBC 24 – Présentation du programme de la conférence

BERLIN, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le principal forum européen de discussion et d’affaires au sein du secteur mondial des bioplastiques, la Conférence européenne sur les bioplastiques (EBC 24), vient de publier son programme. La conférence se tiendra les 10 et 11 décembre 2024, à Berlin et en ligne, et réunira des leaders du secteur, des innovateurs ainsi que des experts qui partageront leurs points de vue sur les dernières avancées dans le domaine des bioplastiques.

La première session sera ouverte par un discours liminaire de Kristin Schreiber, directrice de la DG GROW de la Commission européenne, et sera axée sur les facteurs politiques clés qui façonnent l’industrie des bioplastiques. Theodora Nikolakopoulou, chargée de mission à la DG GROW de la Commission européenne, présentera les perspectives des polymères biodégradables dans le contexte du règlement de l’UE sur les produits fertilisants. Rhodes Yepsen, directeur exécutif de BPI, évoquera l’urgence d’un alignement des politiques, des normes, de la recherche et des revendications de compostabilité au regard du traité mondial sur les plastiques. L’après-midi, les dernières données du marché des bioplastiques seront dévoilées, suivies d’un aperçu des politiques et des tendances régionales du marché au Moyen-Orient et en Inde présenté par Marc Verbruggen, PDG d’Emirates Biotech. René Bethmann, responsable principal de l’innovation chez VAUDE Sport, exposera les points de vue des propriétaires de marques sur les plastiques biosourcés et bio-attribués ainsi que sur leur mise en œuvre innovante.

Le 11 décembre, Miriam Weber, PDG d’Hydra, discutera de la persistance des microplastiques et de l’impact environnemental des polymères biodégradables par rapport aux polymères non dégradables. Patrizia Pfohl, cheffe d’équipe du laboratoire Microplastiques et Nanoplastiques de BASF, partagera ses conclusions sur le film de paillis biodégradable. Christian Bonten, directeur de l’Institut et titulaire d’une chaire à l’IKT de Stuttgart, se concentrera sur les plastiques biosourcés dans les applications techniques et à long terme.

De plus, deux événements parallèles gratuits seront organisés en marge de l’EBC24. Le 9 décembre, une session sur les approches et technologies de recyclage sera organisée en collaboration avec les responsables de certains projets financés par l’UE dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Le 12 décembre sera marqué par la célébration de la réussite du projet PRESERVE : The Bio-based Packaging Revolution, financé par l’UE.

« Nous croyons fermement au potentiel et au rôle des bioplastiques dans la réponse à apporter à la demande croissante de solutions durables », a déclaré Hasso von Pogrell, directeur général d’European Bioplastics. « L’EBC24 offre une plateforme inestimable de dialogue, de réseautage et de collaboration qui contribue au développement collectif de notre économie circulaire. Nous sommes impatients d’accueillir tous les participants à Berlin et en ligne. »

European Bioplastics est soutenu par des sponsors tels que BASF, CJ Biomaterials, DIN CERTCO, Emirates Biotech, FKuR, Futerro, NatureWorks, Sulzer, TotalEnergies Corbion, TÜV Austria, Uncountable, Wacker, Zhongke Guosheng Technology ainsi que par de nombreux partenaires médias.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez la page suivante : www.european-bioplastics.org/events/ebc.

