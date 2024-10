EBC 24 – Bekendmaking conferentieprogramma

BERLIJN, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Europa's toonaangevende bedrijven- en discussieforum van de wereldwijde bioplasticssector, de European Bioplastics Conference (EBC 24), heeft zojuist zijn programma bekendgemaakt. De conferentie vindt plaats op 10 en 11 december 2024 in Berlijn en online, en biedt industrieleiders, innovatoren en deskundigen de gelegenheid om hun inzichten te delen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bioplastics.

De eerste sessie draait om de voornaamste beleidsbepalende factoren voor de bioplasticsector en wordt ingeleid met een openingswoord door Kristin Schreiber, directeur van DG GROW van de Europese Commissie. Theodora Nikolakopoulou, beleidsmedewerker van DG GROW van de Europese Commissie, zal de perspectieven op het gebied van biologisch afbreekbare polymeren in de context van de EU-verordening voor meststoffen toelichten. Rhodes Yepsen, Executive Director bij BPI, zal ingaan op de urgentie om beleid, normen, onderzoek en claims over composteerbaarheid op elkaar af te stemmen in het kader van de Global Plastics Treaty. In de namiddag zal Marc Verbruggen, CEO van Emirates Biotech, de meest recente marktgegevens over bioplastics presenteren, gevolgd door inzichten in beleid en regionale markttrends in het Midden-Oosten en India. René Bethmann, Senior Innovation Manager bij VAUDE Sport, zal de perspectieven van merkeigenaren voor biogebaseerde en bioafgeleide kunststoffen en innovatieve toepassingen uiteenzetten.

Op 11 december zal Miriam Weber, CEO van Hydra, ingaan op de aanhoudende aanwezigheid van microplastics en het milieu-effect van biologisch afbreekbare versus niet-afbreekbare polymeren. Patrizia Pfohl, lab-teamleider Microplastics & Nanoplastics bij BASF, zal bevindingen over biologisch afbreekbare mulchfolie delen. Christian Bonten, hoofd van het instituut en leerstoelhouder bij het IKT Stuttgart, zal ingaan op biobased plastics in technische en langetermijntoepassingen.

Ook worden er naast EBC 24 twee gratis nevenevenementen georganiseerd. Op 9 december is er een sessie over recyclingmethodes en -technologieën in samenwerking met door de EU gefinancierde projecten op het gebied van onderzoek en innovatie. Op 12 december wordt de geslaagde afronding van het door de EU gefinancierde project PRESERVE: The Bio-based Packaging Revolution gevierd.

“We geloven sterk in het potentieel en de rol van bioplastics om te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame oplossingen,” aldus Hasso von Pogrell, Managing Director van European Bioplastics. "EBC24 verschaft een platform van onschatbare waarde voor dialoog, netwerken en samenwerking, wat onze collectieve vooruitgang naar een circulaire economie ondersteunt. We kijken er dan ook naar uit om de deelnemers zowel in Berlijn als online te verwelkomen."

European Bioplastics kan rekenen op de steun van sponsors waaronder BASF, CJ Biomaterials, DIN CERTCO, Emirates Biotech, FKuR, Futerro, NatureWorks, Sulzer, TotalEnergies Corbion, TÜV Austria, Uncountable, Wacker, Zhongke Guosheng Technology en een groot aantal mediapartners.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.european-bioplastics.org/events/ebc

Contact: press@european-bioplastics.org

Een bij deze aankondiging behorende foto is beschikbaar op http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21d4018a-8d32-4956-92dd-9ff41e605868