Space42 fait son entrée à la Bourse d’Abu Dhabi à la suite de la fusion de Bayanat et Yahsat

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (ADX : SPACE42) a aujourd’hui fait son entrée à la cote de la bourse des valeurs mobilières d’Abu Dhabi (ADX) à la suite de la fusion conclue avec succès de Bayanat, un prestataire de premier plan de solutions géospatiales optimisées par l’IA, et de la société Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C. (Yahsat), le principal prestataire de solutions satellite des Émirats arabes unis. Propulsée par l’IA, Space42 est la nouvelle société d’envergure mondiale des Émirats arabes unis spécialisée dans la technologie spatiale.

L’intégration avec des capacités d’IA des analyses géospatiales avancées de Bayanat et des communications par satellite de pointe de Yahsat permet à Space42 de répondre aux besoins en évolution rapide de l’industrie mondiale de la SpaceTech. Ces capacités conjuguées permettent de proposer des solutions avancées en matière de veille stratégique pour les gouvernements, les entreprises et les communautés.

Sous la direction de Karim Michel Sabbagh, Directeur général de l’entreprise, Space42 comprend deux divisions commerciales : Yahsat Space Services et Bayanat Smart Solutions. La division Yahsat Space Services, dirigée par Ali Al Hashemi, PDG de Yahsat, est chargée des opérations de satellites en amont pour les solutions de satellites fixes et mobiles. La division Bayanat Smart Solutions, dirigée par Hasan Al Hosani, Directeur général de Bayanat, intègre l’acquisition et le traitement de données géospatiales à une plateforme de multi-intelligence pilotée par l’IA, gIQ. Fonctionnant comme une entreprise intégrée, l’expertise de chaque unité aide à promouvoir la prise de décision, améliorer la connaissance situationnelle et accroître l’efficacité opérationnelle. Andrew Cole, directeur financier, fait également partie de l’équipe de direction.

Pour célébrer cette étape majeure, Son Excellence Mansoor Al Mansoori, Président de Space42, a commenté : « Le lancement de Space42 constitue une avancée audacieuse, non seulement pour notre société, mais aussi pour les Émirats arabes unis, qui ambitionnent de devenir un leader mondial dans les domaines de l’IA et de la technologie de l’espace. En intégrant les points forts de Bayanat et Yahsat, nous élargissons l’horizon de ce qui est possible. Space42 est vouée à redéfinir l’avenir de la SpaceTech, et nous invitons le monde entier à nous rejoindre dans cette aventure faite d’imagination, de collaboration, d’innovation et d’opportunités illimitées ».

Karim Michel Sabbagh, Directeur général de Space42, a commenté : « En optimisant les points forts complémentaires de Bayanat et de Yahsat et conjuguant leur taille, Space42 transforme le secteur de la technologie de l’espace. L’entreprise reflète l’approche proactive des Émirats arabes unis en vue d’intégrer l’AI et la technologie spatiale afin d’identifier des solutions qui ont un impact positif sur les communautés. À l’intersection de l’espace et de l’IA, Space42 exploite des produits et des services innovants, fiables et rentables qui répondent aux demandes croissantes de notre clientèle en pleine expansion. »

Abdulla Salem Alnuaimi, PDG Groupe d’Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), a déclaré : « L’innovation est un facteur essentiel du progrès et du développement durable. La fusion de deux entités de premier rang en vue de créer Space42, qui est désormais à la cote sur ADX, représente une étape majeure non seulement pour les Émirats arabes unis mais également pour les secteurs mondiaux de la technologie de l’espace et de l’IA. ADX est fière d’avoir soutenu les réalisations fructueuses de Bayanat et de Yahsat, et nous nous réjouissons aujourd’hui d’apporter notre soutien à Space42 alors qu’elle entame cette nouvelle étape en tant qu’entreprise nouvellement créée et dotée d’un système d’intelligence artificielle. Cette cotation en bourse offre de nouvelles possibilités d’investissement et un potentiel de croissance important qui stimuleront les ambitions spatiales d’Abu Dhabi tout en contribuant à la stratégie économique plus large du pays. Nous accueillons Space42 avec enthousiasme en tant que nouveau membre de la famille ADX et restons déterminés à soutenir tous nos émetteurs cotés dans leur croissance et leur développement. »

Hasan Al Hosani, PDG de Bayanat Smart Solutions, a déclaré : « Space42 marque un moment de transformation dans le paysage de la technologie spatiale, en réunissant Bayanat et Yahsat pour forger une nouvelle frontière dans l’innovation. En associant de manière transparente l’approche visionnaire des Émirats arabes unis en matière d’IA et de technologie spatiale, nous sommes prêts à dévoiler des solutions qui non seulement répondent aux besoins évolutifs de l’industrie dans le monde entier, mais les dépassent. Au carrefour de la technologie et de l’exploration, Space42 se donne pour mission de réaliser des avancées pionnières qui inspirent le progrès et favorisent des changements positifs à l’échelle mondiale. Notre vocation est d’exploiter la puissance de l’espace et de l’IA pour favoriser un avenir meilleur, en renforçant le rôle des Émirats arabes unis comme pôle d’excellence et de leadership dans l’économie mondiale de l’espace. »

Ali Al Hashemi, PDG def Yahsat Space Services, a ajouté : « Le prochain chapitre de Space42 sera marqué par des innovations perturbatrices. Space42 offre des solutions et des services inégalés qui font progresser le secteur de manière significative. Les efforts unifiés de nos équipes favorisent l’innovation et définissent de nouvelles références en matière d’excellence dans le secteur de la SpaceTech, en tirant parti de notre infrastructure satellite avancée qui couvre 80 % de la population mondiale. Nous sommes fiers de prendre part à un moment marquant pour les Émirats arabes unis et le secteur spatial et de relever le défi d’être un agent de changement pour le bien. »

Alors que les Émirats arabes unis se positionnent fermement dans les secteurs de l’IA et de l’espace, Space42 contribuera à faire progresser ces technologies et à consolider la position du pays en tant que leader régional et acteur important à l’échelle mondiale. Space42 s’aligne sur les efforts accélérés des Émirats arabes unis pour atteindre les objectifs de la stratégie spatiale nationale 2030 et de la stratégie IA 2031. L’entreprise a pour mission de stimuler la fabrication dans le pays et de positionner les Émirats arabes unis en tant que fournisseur clé dans la chaîne de valeur de l’espace. Cet engagement renforce les capacités nationales et les efforts visant à former de nouvelles générations d’ingénieurs et d’experts de l’espace et de l’IA dans un secteur dynamique et en pleine évolution.

