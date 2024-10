Communiqué de presse

Ecully, le 22 octobre 2024 – 18h





Spineway rencontre un fort engouement

au congrès EUROSPINE 2024 de Vienne

Le groupe Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a participé au Congrès EUROSPINE 2024, le plus important congrès européen dédié à la colonne vertébrale, qui s’est tenu du 2 au 4 octobre à Vienne, en Autriche.

Au cours de cet évènement qui a réuni plus de 3 500 chirurgiens et professionnels du rachis venus du monde entier, Spineway a bénéficié d’un emplacement de choix au cœur du centre de congrès Messe Wien, rendant son stand incontournable pour tous les participants du Congrès.

Lors du congrès, les équipes de Spineway ont ainsi pu échanger avec leurs principaux clients venus d’Europe mais aussi d’Amérique Latine, du Moyen Orient et d’Asie-Pacifique. Les échanges ont porté notamment sur les lancements de produits sur ces zones en 2025 et les besoins en formation pour l’année à venir.

Les produits Spineway ont suscité un fort engouement, attirant sur le stand un grand nombre de visiteurs provenant de plus de 20 pays à travers les principaux continents. Ces professionnels du rachis ont pu profiter des démonstrations des différentes technologies du Groupe pour découvrir ou approfondir leurs connaissances des produits. Une trentaine de chirurgiens mexicains sont venus spécifiquement pour découvrir les prothèses ESP, dont la fiabilité leur avait été vantée par leurs pairs utilisateurs.

Les clients ont également profité de cet événement pour échanger entre eux, consolidant ainsi les relations croisées. Ces nombreuses marques d’intérêt témoignent du réel attrait pour le groupe Spineway et ses solutions.

Ce congrès majeur permet à Spineway de conforter son positionnement en Europe, de consolider ses relations clients et de multiplier les nouveaux contacts. Spineway s’inscrit ainsi parmi les acteurs incontournables du secteur et confirme son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis en Europe.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

