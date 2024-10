Chiffre d'affaires au 30 septembre 2024

Solide croissance de + 6 % malgré les turbulences





Chiffre d’affaires : 32,40 milliards d’euros, + 6,0 % à données comparables 1 , + 6,0 % à données publiées.

+ 6,0 % à données comparables , + 6,0 % à données publiées. Croissance dans toutes les Divisions : L’Oréal Luxe accélère pour le troisième trimestre consécutif et la Division des Produits Professionnels maintient son rythme.

: L’Oréal Luxe accélère pour le troisième trimestre consécutif et la Division des Produits Professionnels maintient son rythme. Croissance dans toutes les Zones géographiques, sauf en Asie du Nord, où les conditions de marché de l’écosystème chinois restent difficiles. En Europe, nouvelle performance remarquable.

sauf en Asie du Nord, où les conditions de marché de l’écosystème chinois restent difficiles. En Europe, nouvelle performance remarquable. Croissance dans toutes les catégories, portée par le dynamisme des parfums et du soin du cheveu.

et du Croissance continue en volume et en valeur.

Le chiffre d’affaires progresse plus vite online qu’ offline , notamment dans les marchés émergents.

, notamment dans les marchés émergents. Acquisition d’une participation de 10 % dans Galderma le 5 août.

le 5 août. L’Oréal à la 5ème place au classement FTSE Diversity & Inclusion Index Top 100 (1ère place en France).

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal, a déclaré :

« Le Groupe enregistre une croissance solide de + 6 % sur les neuf premiers mois, bien répartie entre valeur et volume, en dépit des multiples turbulences qui ont impacté notre troisième trimestre.

Comme nous l’avions anticipé, la croissance du marché mondial de la beauté se normalise au fil de l’année. Dans les marchés développés, cela résulte d’une stabilisation progressive des prix après deux années de forte inflation. Malgré cela, les tendances sous-jacentes du marché de la beauté restent solides en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que dans les marchés émergents. La situation de l’écosystème chinois est toujours plus difficile, mais nous croyons en l'avenir de ce marché et espérons que le stimulus du gouvernement contribuera à améliorer la confiance des consommateurs.

Dans l'ensemble, le marché de la beauté continue de croître, y compris en unités, démontrant une fois de plus sa résilience et son potentiel à long terme. L'Oréal continue de surperformer grâce à notre puissance d’innovation, à l'agilité de nos équipes et à notre capacité à réallouer nos ressources vers de nouveaux moteurs de croissance.

Dans un contexte toujours marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques, nous restons confiants pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation et nous préparons notre propre stimulus beauté pour 2025. »

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2024

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires s’élève à 32,40 milliards d’euros, en hausse de + 6,0 % en publié.

À données comparables, c’est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d’affaires progresse de + 6,0 %.

L’effet net de changement de structure est de + 2,1 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 8,1 %.

À fin septembre 2024, les effets monétaires ont eu un impact négatif de - 2,1 %. En extrapolant les cours de change au 30 septembre 2024, c’est-à-dire avec 1 € = 1,1169 $ jusqu’au 31 décembre, l’impact des effets monétaires s’établirait à environ - 1,8 % sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2024.





Chiffre d’affaires par Division et par Zone Géographique

3e trimestre 2024 Au 30 septembre 2024 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 1 162,5 + 6,1 % + 4,8 % 3 589,2 + 5,8% + 4,8 % Produits Grand Public 3 748,0 + 1,4 % - 0,6 % 12 070,2 + 6,4% + 5,3 % Luxe 3 774,6 + 5,8 % + 8,0 % 11 353,4 + 3,4% + 5,3 % Beauté Dermatologique 1 599,9 + 0,8 % - 1,6 % 5 392,9 + 11,3% + 9,8 % Total Groupe 10 284,9 + 3,4 % + 2,8 % 32 405,7 + 6,0% + 6,0 % Par Zone géographique Europe 3 417,2 + 5,6 % + 5,2 % 10 700,5 + 9,3% + 9,9 % Amérique du Nord 3 106,5 + 5,2 % + 4,3 % 8 905,1 + 6,9% + 7,1 % Asie du Nord 1 955,5 - 6,5 % - 4,4 % 7 430,2 - 3,0% - 3,5 % SAPMENA – SSA2 955,4 + 8,0 % + 7,9 % 2 839,4 + 12,6% + 12,1 % Amérique latine 850,3 + 8,6 % + 0,7 % 2 530,5 + 12,3% + 10,3 % Total Groupe 10 284,9 + 3,4 % + 2,8 % 32 405,7 + 6,0% + 6,0 %





Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

La Division des Produits Professionnels enregistre une solide croissance de + 5,8 % à données comparables et de + 4,8 % à données publiées.

Surperformant le marché mondial des produits professionnels, la Division progresse dans toutes les Zones géographiques : dans les marchés développés, en Asie du Nord notamment en Chine, ainsi que dans les marchés émergents incluant le GCC3, le Brésil et le Mexique.

La Division des Produits Professionnels continue de se développer grâce à sa stratégie omnicanale, avec une forte accélération en e-commerce et en distribution sélective.

Sur le marché dynamique du soin du cheveu, la croissance est soutenue par Kérastase avec les lancements de Première et Elixir Ultime et par L’Oréal Professionnel grâce au succès continu d’Absolute Repair Molecular.

En coloration, Shades EQ de Redken, iNOA et Dia Color de L’Oréal Professionnel maintiennent leur rythme.

En tant que leader de l’industrie, la Division des Produits Professionnels continue d’innover en proposant des appareils capillaires de pointe, à l’instar du lancement en France et aux États-Unis d’AirLight Pro de L’Oréal Professionnel, un sèche-cheveux révolutionnaire à moindre consommation d’énergie.

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public progresse de + 6,4 % à données comparables et de + 5,3 % à données publiées.

Avec une croissance tant en volume qu’en valeur (prix et mix), la Division continue de séduire de nouveaux consommateurs à travers le monde.

Par Zone géographique, l’Europe reste un puissant moteur de croissance, tout comme les principaux marchés émergents, en particulier le Brésil, le Mexique et l’Inde. En Chine, où L’Oréal Paris est la première marque grand public, la Division reste pénalisée par la faible demande des consommateurs. En Amérique du Nord, elle est impactée par la faiblesse persistante de la catégorie maquillage ; beaucoup d’innovations récemment lancées devraient porter leurs fruits principalement en 2025.

Toutes les catégories progressent, soutenues par de fortes innovations. Le soin du cheveu est la catégorie qui connaît la croissance la plus remarquable, portée par le succès du lancement de Glycolic Gloss qui vient compléter les piliers de la franchise Elsève de L’Oréal Paris. Le maquillage est en croissance, soutenu par le mascara Panorama de L’Oréal Paris ainsi que les débuts prometteurs de Buttermelt de NYX Professional Makeup et de Teddy Tint de Maybelline New York en Asie du Sud-Est. En soin de la peau, Garnier confirme le succès du fluide Anti-UV Quotidien Vitamine C, L’Oréal Paris développe avec succès son offre anti-taches brunes avec Bright Reveal et Glycolic Bright ; Mixa, en forte croissance, continue son expansion en Europe. La stratégie de démocratisation et de premiumisation se poursuit en coloration : Garnier continue de promouvoir sa gamme premium Good et lance en parallèle sa formulation innovante la plus accessible à ce jour, Color Sensation.

LUXE

L’Oréal Luxe est en croissance de + 3,4 % à données comparables, en accélération pour le troisième trimestre consécutif, et de + 5,3 % à données publiées.

En Amérique du Nord ainsi que dans les marchés émergents, la Division maintient une croissance à deux chiffres et reste très dynamique en Europe. En Chine continentale et dans le Travel Retail Asie, la Division surperforme un marché de la beauté toujours en déclin et continue de renforcer son leadership. Au Japon, L’Oréal Luxe continue sa croissance à deux chiffres dans un marché qui reste dynamique.

Numéro un du marché des parfums, en plein essor, la Division poursuit sa progression exceptionnelle à deux chiffres. Avec son portefeuille de marques très complémentaires, L’Oréal Luxe est particulièrement bien placée pour répondre à toutes les aspirations des consommateurs dans cette catégorie. Tous les segments contribuent à la croissance : les marques Couture poursuivent leur performance spectaculaire, soutenues par leurs produits phares, en particulier Yves Saint Laurent Libre, Valentino Born in Roma et Prada Paradoxe. Les collections super premium comme Maison Margiela Replica ou Armani Privé continuent de progresser fortement, ainsi que les marques Azzaro et Victor&Rolf qui contribuent largement à la croissance.

Le maquillage poursuit son retour avec une performance très solide d’Yves Saint Laurent, qui affiche une croissance à deux chiffres dans toutes les Zones géographiques. Prada continue son ambitieuse expansion et Valentino connaît une forte progression avec le lancement de sa dernière innovation, Spike Valentino.

BEAUTÉ DERMATOLOGIQUE

Le chiffre d’affaires de la Beauté Dermatologique progresse de + 11,3 % à données comparables et de + 9,8 % à données publiées.

Retraité des 57 millions d’euros liés à l’indemnité d’assurance pour l’usine de Vichy au troisième trimestre 2023, la Division est en croissance de + 12,6 % à données comparables sur les neuf premiers mois. Elle continue de surperformer largement un marché de la dermocosmétique qui ralentit, principalement impacté par les États-Unis et une moindre contribution de la valorisation. De plus, les conditions météorologiques défavorables ont affecté les ventes de produits solaires.

Les marchés développés et émergents connaissent une progression à deux chiffres, grâce à l’expansion significative de la Division dans la Zone SAPMENA-SSA ainsi qu’à une nette surperformance du marché en Chine continentale, aux États-Unis et en Europe.

Par marque, La Roche-Posay est la première marque contributrice à la croissance, portée par le lancement réussi de Mela B3, une innovation révolutionnaire traitant les problèmes de pigmentation localisés à l’aide de la molécule multi-brevetée Melasyl™. CeraVe continue de surperformer le marché dans toutes les Zones géographiques. Près de la moitié de ses ventes proviennent désormais de pays autres que les États-Unis. Vichy réalise une croissance à deux chiffres, soutenue par le succès de sa ligne de soin du cheveu Dercos. SkinCeuticals accélère, boostée par le lancement de son sérum anti-rides professionnel P-Tiox.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE

L’Europe maintient sa forte progression de + 9,3 % à données comparables et de + 9,9 % à données publiées.

La Zone surperforme un marché qui reste dynamique tant en volume qu’en valeur - bien que l’effet valeur, comme attendu, se normalise progressivement.

Le Groupe devance le marché dans la plupart des pays, en particulier dans les clusters Espagne-Portugal, Royaume-Uni-Irlande, et Allemagne-Autriche-Suisse, ainsi que dans de nombreux pays de taille moyenne.

Toutes les catégories affichent une croissance à deux chiffres, soin du cheveu et parfums en tête.

La croissance des Produits Grand Public est soutenue par le dynamisme continu de L’Oréal Paris notamment en soin du cheveu, de Garnier en soin de la peau, ainsi que des marques de maquillage en particulier NYX Professional Makeup.

L’Oréal Luxe poursuit sa solide progression, tirée par le maquillage et les parfums ; le segment des parfums pour hommes croît fortement tandis que de nombreux lancements sur le segment féminin s’avèrent prometteurs.

La Beauté Dermatologique continue de surperformer largement son marché. Les trois marques phares enregistrent une progression à deux chiffres, avec CeraVe en première position. La Roche-Posay bénéficie du succès de Mela B3.

Les Produits Professionnels devancent également le marché, portés par le dynamisme de Kérastase et les lancements réussis de Redken et Matrix. Le lancement d’Air Light Pro dans les salons en France s’avère prometteur.

AMÉRIQUE DU NORD

Le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord progresse de + 6,9 % à données comparables et de + 7,1 % à données publiées.

La croissance est soutenue à la fois par une présence élargie sur l’ensemble des circuits de distribution et la création continue de valeur.

L’Oréal Luxe continue de surperformer le marché, notamment celui très dynamique des parfums, grâce à Prada et Valentino, mais aussi Yves Saint Laurent avec le succès continu de MYSLF et le lancement de Libre Flower & Flames. En soin de la peau, Kiehl’s et Youth to the People bénéficient du lancement de nouveaux produits et d’une présence élargie sur de nouveaux circuits online.

La croissance des Produits Grand Public est soutenue par le soin du cheveu, catégorie dans laquelle L’Oréal Paris renforce encore sa position. La performance de la Division est disproportionnellement impactée par la faiblesse du maquillage, où les dernières innovations commencent seulement à porter leurs fruits.

La Beauté Dermatologique continue de surperformer le marché. La Roche-Posay progresse fortement, grâce à Anthélios et Toleriane. Le lancement de P-Tiox par SkinCeuticals connaît un début prometteur.

Les Produits Professionnels progressent et devancent le marché, portés par des lancements réussis tels que Première de Kérastase et Acidic Color Gloss de Redken, ainsi que par le dynamisme de la stratégie omnicanale de Kérastase et Redken.

ASIE DU NORD

En Asie du Nord, le chiffre d’affaires recule de - 3,0 % à données comparables et de - 3,5 % à données publiées.

En Chine continentale, le marché de la beauté, déjà en déclin au deuxième trimestre, continue de se contracter en raison notamment du faible niveau de confiance des consommateurs. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires baisse légèrement au cours des neuf premiers mois. L’Oréal Luxe continue de gagner des parts sur le marché de la beauté sélective, qui reste particulièrement difficile. La Beauté Dermatologique et les Produits Professionnels surperforment également leurs marchés respectifs.

Si le Travel Retail renoue avec la croissance au troisième trimestre, l’écoulement en particulier à Hainan reste sous pression. Au Japon, L’Oréal surperforme un marché dynamique, porté à la fois par les consommateurs locaux et les touristes, et devient le premier groupe étranger de beauté.

En Asie du Nord, la Beauté Dermatologique continue de progresser à deux chiffres et de surperformer le marché grâce à la contribution de ses trois marques phares. Les Produits Professionnels devancent également le marché, dynamisés par le succès de Kérastase. L’Oréal Luxe conserve sa position grâce à la bonne performance de ses marques Couture et à des innovations et rénovations réussies, comme Lancôme Génifique ou Prada Rouge. Le déploiement d’Aesop en Chine se poursuit. Dans les Produits Grand Public, L’Oréal Paris est en croissance.

SAPMENA–SSA2

Le chiffre d’affaires de la Zone SAPMENA-SSA progresse de + 12,6 % à données comparables et de + 12,1 % à données publiées.

En SAPMENA, toutes les Divisions et catégories sont en croissance, grâce à un bon équilibre entre valeur (prix et mix) et volume.

Par pays, les principaux contributeurs à la croissance sont le cluster Australie-Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l’Arabie Saoudite, l’Inde et le Vietnam.

Par Division, la Beauté Dermatologique affiche une croissance remarquable, notamment grâce à une nouvelle performance exceptionnelle de CeraVe. Le Luxe poursuit sa croissance à deux chiffres, portée par Yves Saint Laurent et Prada.

Les ventes en ligne restent particulièrement dynamiques dans toute la région, en particulier en Arabie Saoudite, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Les parfums restent la catégorie qui connaît la plus forte croissance, boostée par les derniers lancements. Le soin de la peau affiche une forte progression, grâce à la Beauté Dermatologique et aux Produits Grand Public. Le soin du cheveu est dynamisé par la stratégie réussie de premiumisation, tant dans le circuit grand public que professionnel.

L’Afrique subsaharienne (SSA) connaît une progression spectaculaire à deux chiffres dans tous les pays et toutes les Divisions. Par catégorie, le soin du visage enregistre une croissance record, suivi par le soin du cheveu. Par Division, les principaux contributeurs à la croissance sont les Produits Grand Public et la Beauté Dermatologique.

AMÉRIQUE LATINE

En Amérique latine, le chiffre d’affaires progresse de + 12,3 % à données comparables et de + 10,3 % à données publiées.

La croissance reste soutenue par une contribution équilibrée à la fois en valeur et en volume.

L’ensemble des pays contribue à la performance - à l’exception de l’Argentine - avec des résultats particulièrement remarquables au Mexique ainsi qu’au Brésil. L’Argentine est pénalisée par la crise économique et le recul de la consommation qui en résulte.

Par Division, les Produits Grand Public maintiennent un rythme de croissance exceptionnel, notamment L’Oréal Paris :Elsève confirme sa position de numéro un du soin du cheveu au Brésil, en valeur. L’Oréal Luxe bénéficie d’une solide performance au Mexique.

Par catégorie, le soin du cheveu continue d’afficher une croissance exceptionnelle dans les trois Divisions. Le maquillage et les parfums progressent également fortement.

Le circuit online reste un moteur de croissance clé pour la Zone, boosté par la bonne performance des « pure players ».

FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATION

STRATÉGIE

En août, L’Oréal a annoncé l’acquisition d’une participation de 10 % dans Galderma, pour un montant non divulgué. L’Oréal et Galderma ont convenu de travailler à la mise en place d’un partenariat scientifique stratégique qui permettra de tirer parti de l’expertise des deux entreprises : celle de Galderma à travers une vaste gamme de solutions dermatologiques, et celle de L’Oréal en matière de biologie de la peau, d’outils de diagnostic et de méthodes d’évaluation.

RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL

En septembre, L’Oréal a annoncé un accord tripartite avec Abolis Biotechnologies et Evonik pour permettre la découverte, le développement et la fabrication d’ ingrédients beauté innovants et durables .

avec Abolis Biotechnologies et Evonik pour permettre la découverte, le développement et la fabrication d’ . En octobre, à l’occasion du Skin Alliance Forum, la Division Beauté Dermatologique et l'International League of Dermatological Societies (ILDS) ont annoncé une étude historique sur la disponibilité et l'accessibilité aux services dermatologiques dans 194 pays.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

En septembre, Fast Company a annoncé que L’Oréal figurait dans le Top 50 de sa liste 2024 des « Best Workplaces for Innovators ». Fast Company a également décerné la première place à L’Oréal dans la catégorie Beauté et Mode.

Fast Company a également décerné la première place à L’Oréal dans la catégorie Beauté et Mode. En septembre, L’Oréal s’est hissé à la cinquième place du classement mondial et au premier rang des entreprises françaises figurant sur la liste 2024 du FTSE Diversity & Inclusion Index (Indice pour la diversité et l’inclusion).

(Indice pour la diversité et l’inclusion). L’Oréal a vu son engagement de longue date en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion reconnu grâce à l’obtention de plusieursTop Scores à l’édition 2024 du Disability Equality Index, un indice de référence développé par Disability:IN.

AUTRES

À l’occasion de la Fashion Week, la septième édition du défilé « Walk your Worth » de L’Oréal Paris s’est déroulée place de l’Opéra à Paris. L'événement a généré plus de 1,1 million de vues en direct.

1 En comparable : à structure et taux de change identiques.

2 SAPMENA-SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne).

3 GCC (Gulf Cooperation Council) : Conseil de Coopération du Golfe.

Annexe

Annexe: Chiffre d’affaires de L'Oréal Groupe 2023/2024 (en millions d’euros)

2023 2024 Premier trimestre 10 380,4 11 245,0 Deuxième trimestre 10 193,7 10 875,8 Total premier semestre 20 574,1 22 120,8 Troisième trimestre 10 003,1 10 284,9 Total neuf mois 30 577,2 32 405,7 Quatrième trimestre 10 605,3 Total Année 41 182,5

