ARGAN : La famille Le Lan et Predica renouvellent leur pacte pour une durée de 5 ans

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, 22 octobre 2024 – 19h30

La famille Le Lan et Predica

renouvellent leur pacte pour une durée de 5 ans

La famille Le Lan1 et Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, confirment leur relation de confiance mutuelle en signant un nouveau pacte d’une durée de 5 ans2. Entré en vigueur le 15 octobre 2024, il se substitue au précédent conclu en 20193, tout en réaffirmant ne pas agir de concert vis-à-vis d’Argan (étant rappelé que les membres de la famille Le Lan agissent de concert entre eux à l’égard d’Argan).

Dans le cadre de ce renouvellement, il est envisagé que la gouvernance d’Argan évolue avec un Conseil de surveillance resserré autour de 6 membres, contre 8 actuellement, en visant ainsi une efficacité accrue de cette instance centrale de gouvernance. Cette évolution sera soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée générale ordinaire, devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le

31 décembre 2024. Le Conseil de surveillance serait alors composé de4 :

3 membres proposés par la famille Le Lan ;

2 membres indépendants, conformément aux recommandations des codes de gouvernement d’entreprise Middlenext et AFEP-MEDEF ;

Predica, en qualité de personne morale.





Le nouveau pacte prévoit également la faculté pour la famille Le Lan et Predica de proposer chacun la nomination d’un censeur, sans droit de vote, au sein du Conseil de surveillance. Les deux comités permanents du Conseil de surveillance (Comité d’audit des risques et de la durabilité & Comité des nominations et rémunérations) seront maintenus selon leur configuration actuelle et resteront ainsi chacun présidés par un des deux membres indépendants du Conseil de surveillance.

Les parties prenantes sont convenues de se rencontrer avant l’échéance de ce pacte, c’est-à-dire en date du 14 octobre 2029, pour, le cas échéant, définir les termes d’un nouvel accord.

Pour rappel, depuis l’augmentation de capital d’Argan du 23 avril dernier5, les détentions respectives au sein du capital d’Argan sont de 36,7% pour la famille Le Lan et de 15,0% pour Predica.

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

Au 30 juin 2024, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,8 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel d’environ

200 millions d’euros.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





1 La famille Le Lan est composée de M. Jean-Claude Le Lan, M. Jean-Claude Le Lan (junior), M. Ronan Le Lan, Mme Véronique Le Lan, M. Nicolas Le Lan, Mme Charline Le Lan, Mme Alexia Le Lan, M. Charles Le Lan et Mme Karine Weisse et la société familiale Kerlan (Kerlan SAS, société contrôlée à 100% par certains membres de la famille Le Lan).

2 Les principales stipulations du nouveau pacte d’actionnaires sont reproduites dans l’avis AMF n° 224C2019, disponible sur le site internet de l’AMF.

3 Pour davantage d’informations, se référer au communiqué de presse du 10 juillet 2019.

4 Sous réserve, s’agissant de la représentation de la famille Le Lan et de Predica, de certaines hypothèses de détentions minimales.

5 Pour davantage d’informations, se référer au communiqué de presse du 24 avril 2024.

