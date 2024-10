Investissements Purpose Inc. annonce une modification du niveau de risque pour FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose

TORONTO, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait modifié le niveau de risque du FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose, qui est passé de « moyen à élevé » à « élevé ». Ce changement découle de la méthode de notation du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l’examen périodique effectué par Purpose afin de déterminer le niveau de risque de ses fonds communs de placement offerts au public.

Aucun changement important n’a été apporté à l’objectif de placement, aux stratégies ou à la gestion du Fonds en conséquence. La modification de la cote de risque sera reflétée dans les documents de placement du Fonds, qui seront complétés conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère des actifs d’environ 20 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société indépendante de services financiers axés sur la technologie.

