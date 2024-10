Ipsen enregistre une forte dynamique commerciale au cours des neuf premiers mois de l'année 2024 et revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice en cours

PARIS, FRANCE, 23 octobre 2024 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’exercice et pour le troisième trimestre 2024.







9 mois 2024 9 mois 2023 % Variation T3

2024 T3

2023 % Variation €m €m Réalisé TTC1 m€ m€ Réalisé TTC1 Oncologie 1 829,8 1 744,1 4,9% 5,8% 604,0 574,5 5,1% 5,6% Neurosciences 536,4 489,0 9,7% 11,8% 181,9 164,8 10,4% 10,1% Maladies Rares 129,7 76,0 70,7% 71,3% 50,8 33,2 53,1% 54,4% Chiffre d’affaires 2 495,9 2 309,1 8,1% 9,2% 836,6 772,4 8,3% 8,6%

Faits marquants

Croissance du chiffre d’affaires de 9,2% à taux de change constant1 (8,1% en données publiées) avec des performances significatives de Dysport® (abobotulinumtoxinA), Cabometyx® (cabozantinib) et Bylvay® (odevixibat), des ventes solides de Somatuline® (lanréotide), ainsi qu'une contribution croissante des lancements d'Iqirvo® (elafibranor) dans la cholangite biliaire primaire en seconde ligne (CBP) et d'Onivyde® (irinotécan) dans le traitement de première ligne de l'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique.

Approbation réglementaire d'Iqirvo et de Kayfanda® (odevixibat) dans l'Union européenne.

Révision à la hausse des objectifs financiers 2024 : croissance du chiffre d’affaires supérieure à 8,0% à taux de change constant1 (objectif précédent : supérieure à 7,0% à taux de change constant1) ; marge opérationnelle des activités supérieure à 31,0% (objectif précédent : supérieure à 30,0%)

« Depuis le lancement de notre stratégie en 2020, nous avons connu une croissance ininterrompue. Ce trimestre n'a pas fait exception et s'est accompagné de nouveaux progrès dans notre portefeuille de médicaments », a commenté David Loew, directeur général. « Nous avons également poursuivi nos lancements dans plusieurs nouvelles indications et lignes thérapeutiques pour Iqirvo et d'Onivyde, qui se poursuivent à un bon rythme. Soutenus par les résultats réalisés depuis le début de l'année, nous revoyons de nouveau à la hausse nos prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour 2024. »

« Nous avons bâti au cours des années un solide historique de résultats, reposant sur la qualité de notre plate-forme d'innovation externe, l'excellence de notre exécution commerciale et sur notre mission d’offrir plus de choix aux patients. »

Objectifs financiers pour l’année 2024



Sur la base des bonnes performances du troisième trimestre Ipsen revoit de nouveau à la hausse ses objectifs financiers pour l’exercice 2024 :

Croissance du chiffre d’affaires supérieure à 8,0%, à taux de change constant (objectif précédent : supérieure à 7,0% à taux de change constant). Sur la base des taux de change moyen en septembre 2024, Ipsen anticipe un impact additionnel défavorable des devises de l’ordre de 1,5%.

Marge opérationnelle des activités supérieure à 31,0% du chiffre d’affaires, (objectif précédent : supérieur à 30,0%).

Développement du portefeuille de produits en R&D

En septembre 2024, la Commission européenne a approuvé sous conditions Iqirvo® (elafibranor) en comprimés de 80 mg pour le traitement de la CBP en association avec l'acide ursodésoxycholique (UDCA) chez les adultes ayant une réponse inadéquate à l'UDCA, ou en monothérapie chez les patients ne pouvant tolérer l'UDCA. Iqirvo a été approuvé dans le même cadre par la FDA américaine en juin 2024.

En septembre 2024, la Commission européenne a également approuvé Kayfanda® (odevixibat) comme traitement du prurit chez les enfants âgés de six mois ou plus atteints du syndrome d'Alagille (ALGS). L'odevixibat, sous la marque Bylvay®, est déjà commercialisé dans l'Union européenne pour le traitement de la cholestase intrahépatique familiale progressive (CIFP) et aux États-Unis ainsi qu'aux États-Unis pour le syndrome d'Alagille.

Ce même mois, les résultats finaux de l'étude de phase III CABINET ont été présentés au congrès 2024 de la Société européenne d'oncologie médicale et ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, confirmant les bénéfices de l'efficacité de Cabometyx® dans les tumeurs neuroendocrines avancées. Il a été annoncé à cette occasion qu'Ipsen avait soumis à l'Agence européenne des médicaments une demande d'extension d'indication de l'autorisation de mise sur le marché.

Business development

En août 2024, Ipsen a conclu un accord pour vendre son « Priority Review Voucher » pour les maladies pédiatriques rares. Dans le cadre de cet accord, Ipsen a reçu un paiement en numéraire de 158 millions de dollars au troisième trimestre.

En octobre 2024, Eton Pharmaceuticals a conclu un accord avec Ipsen pour acquérir Increlex® (mecasermin injectable). La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024.



Procédure d'arbitrage avec Galderma

Au 30 septembre 2024, deux procédures d'arbitrage initiées par Galderma à l'encontre d'Ipsen auprès de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) sont en cours. Le premier litige, initié par Galderma en 2021, porte sur la portée territoriale du partenariat commercial relatif à Azzalure® (abobotulinumtoxinA) et Dysport dans le cadre d'un accord signé en 2007 dans l'U.E., dans certains pays d'Europe de l'Est et en Asie centrale. Le Tribunal de la Cour d'arbitrage interne de la CCI a rendu une décision finale, en octobre 2024, rejetant la plupart, sinon toutes, des demandes de Galderma dans ce premier arbitrage et a ordonné que Galderma supporte la majorité des honoraires d'avocats et des frais d'arbitrage encourus par Ipsen.

Un second litige a été initié par Galderma en novembre 2023, relatif à la validité de la résiliation par Ipsen en 2023 d'un accord de collaboration en R&D conclu en 2014 dans le cadre des programmes de neurotoxines précoces respectifs des parties, y compris le développement de l'IPN 10200. A ce stade, Ipsen ne peut raisonnablement prédire l'impact financier potentiel de cette dernière procédure d'arbitrage restante, pour laquelle il entend pleinement défendre et faire valoir ses droits.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros. Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de neuf mois courant jusqu’au 30 septembre 2024 (depuis le début de l’exercice, les neuf premiers mois de 2024) et la période de trois mois jusqu’au 30 septembre 2024 (le troisième trimestre ou T3 2024), comparativement à la période de neuf mois jusqu’au 30 septembre 2023 (les neuf premiers mois de 2023) et la période de trois mois jusqu’au 30 septembre 2023 (T3 2023) respectivement. Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur les performances réalisées depuis le début de l’exercice, soit les neuf premiers mois de 2024.



A propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s'appuie sur l'innovation externe et sur près de 100 ans d'expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume- Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations, consultez ipsen.com.

1 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

