WithSecure Oyj, Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2024, 23.10.2024 klo 8.00

WithSecuren osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2024: Elements-ohjelmisto jatkaa kasvuaan, kannattavuus säilyi huolimatta palvelujen haasteista

Keskeiset tapahtumat heinä–syyskuussa 2024 ("kolmas neljännes")

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen 1 jatkuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) 2 kasvoi 11% ja oli 81,8 miljoonaa euroa (73,8 milj. eur)

jatkuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvoi 11% ja oli 81,8 miljoonaa euroa (73,8 milj. eur) Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen jatkuva vuosilaskutus laski 1% edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen asiakaspito oli 104 %

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 20,7 miljoonaa euroa (19,0 milj. eur)

Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -tuotteen ARR kasvoi 38% ja oli 10,2 miljoonaa euroa (7,4 milj. eur)

CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 20% ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. eur)

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 1% ja oli 7,5 miljoonaa euroa (7,7 milj. eur)

WithSecuren oikaistu käyttökate oli 1,9 miljoonaa euroa (-2,3 milj. eur)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,2 milj. eur).

Konsultointiin liittyvästä liikearvosta kirjattiin 15,5 miljoonan euron suuruinen arvonalennus

Sisältää pilvipohjaiset Elements-ohjelmistotuotteet ja palvelut sekä hallinnoidut palvelut Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja

Keskeiset tapahtumat tammi–syyskuussa 2024:

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 10% ja oli 61,8 miljoonaa euroa (56,4 milj. eur)

CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 5% ja oli 6,6 miljoonaa euroa (6,3 milj. eur)

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto kasvoi 2% ja oli 23,6 miljoonaa euroa (23,2 milj. eur)

WithSecuren oikaistu käyttökate oli 0,7 miljoonaa euroa (-16,3 milj. eur)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,9 miljoonaa euroa (-3,4 milj. eur).

Näkymät vuodelle 2024

Näkymät vuodelle 2024 (päivitetty 11.10.2024)

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual recurring revenue, ARR) kasvaa 6-14% edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 lopun pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen ARR oli 78,4 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvaa 8-12% edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto oli 76,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvaa 2-5% edellisestä vuodesta. Koko konsernin edellisen vuoden liikevaihto oli 142,8 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2024 oikaistu käyttökate on positiivinen.

Näkymät vuodelle 2024 (aiempi)

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual recurring revenue, ARR) kasvaa 10-20% edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 lopun pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen ARR oli 78,4 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvaa 10-16% edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto oli 76,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvaa 6-12% edellisestä vuodesta. Koko konsernin edellisen vuoden liikevaihto oli 142,8 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2024 oikaistu käyttökate on positiivinen.

Tämän osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Toimitusjohtaja Antti Koskela

Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä WithSecuren pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvoi 11% ja oli 81,8 miljoonaa euroa (73,8 milj. eur). Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 20,7 miljoonaa euroa (19,0 milj. eur). Huolimatta liikevaihdon hieman epätyydyttävästä kasvusta sekä Elements-yhtiö -segmentin että WithSecure-konsernin tulos mitattuna oikaistulla käyttökatteella oli positiivinen. Cloud Protection for Salesforce -liiketoiminta palasi kasvu-uralle, toistuvan vuosilaskutuksen kasvu oli 38 %.

Elements-yhtiö -segmentin sisällä Elements-ohjelmistotuotteiden myynti kasvoi edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Saksankielisessä Euroopassa (Saksa, Itävalta, Sveitsi) liikevaihdon kasvu hidastui jonkin verran, pääasiassa Saksan heikon taloudellisen kehityksen vuoksi. Muilla Euroopan alueilla ja Japanissa liikevaihdon ja toistuvan vuosilaskutuksen kasvu jatkui. Hallinnoiduissa palveluissa joitakin suuria asiakkuuksia menetettiin kolmannella vuosineljänneksellä. Tähän kehitykseen vaikutti se, että keskitymme lisääntyvässä määrin hallinnoitujen palvelujen myyntiin keskisuurille asiakkaille Elements-alustan kautta. Voitetun uuden liiketoiminnan liikevaihto ei kuitenkaan riittänyt kokonaan kompensoimaan menetettyjä asiakkuuksia. Maantieteellisistä alueista hallinnoitujen palvelujen kehitys on vaikuttanut erityisesti Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen tuloksiin.

Ennakoiva altistumisten hallinta (Exposure Management), joka esiteltiin ensimmäisen kerran SPHERE’24-tapahtumassa, tuli yleisesti saataville kolmannella vuosineljänneksellä. Uusimman Elements-moduulin kysyntä asiakkaiden parissa on ollut korkeaa. Myös tekoälyavustajamme Luminen tuli kaikkien Elements-asiakkaidemme käyttöön kolmannella neljänneksellä.

Elements-yhtiö -segmentin oikaistu käyttökate oli 2,0 miljoonaa euroa (-0,5 milj. eur). Kehitys on tulosta sekä vuoden 2023 aikana toteutetuista säästöistä että jatkuvista tehostustoimistamme.

Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -liiketoiminnassa myynnin tehostamisen toimenpiteet johtivat toistuvan vuosilaskutuksen nousuun yli 10 miljoonan euron rajan. ARR kasvoi 38% ja oli 10,2 miljoonaa euroa (7,4 milj. eur). Liikevaihto kasvoi 20% ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. eur). Jatkamme CPSF:n kehittämistä itsenäisenä liiketoimintana WithSecuressa. CPSF on matkalla kohti kannattavuutta liikevaihdon parantumisen myötä.

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto oli hieman edellistä vuotta alempi, 7,5 miljoonaa euroa (7,7 milj. eur). Joissakin tärkeissä asiakkuuksissa havaittiin taloudellisia rajoitteita kolmannella neljänneksellä. Pitkällä tähtäimellä uskomme kyberturvakonsultoinnin palvelujen kysynnän pysyvän vakaana. 31.10.2023 antamamme tiedon mukaisesti kyberturvakonsultointi on strategisen tarkastelun kohteena. Käymme aktiivisia keskusteluja liiketoiminnan divestoinnista, mutta päätöksiä ei ole toistaiseksi tehty.

Liikevaihdon toteuman ja odotusten välisen erotuksen vuoksi alensimme taloudellisia näkymiämme vuodelle 2024. Konsultoinnin muuttuneen liikevaihtoennusteen ja osakemarkkinoiden kohonneen riskitason vuoksi kirjasimme 15,5 miljoonan euron arvonalennuksen konsultointiin liittyvästä liikearvosta.

Syyskuun lopussa WithSecuren pääkonttori muutti uusiin, Helsingin Wood City -puukorttelissa sijaitseviin tiloihin. Muutto oli osa suunnitelmaamme, jossa luomme dynaamisia, yhteistyötä tukevia työpaikkoja. Haluamme toivottaa työntekijämme ja vieraamme tervetulleiksi ja vaalia hyvinvointia ja luovuutta.

Taloudellinen kehitys

miljoonaa euroa 7-9/2024 7-9/2023 Muutos % 1-9/2024 1-9/2023 Muutos % 1-12/2023 Liikevaihto 36,1 34,8 4% 109,2 104,8 4% 142,8 Bruttokate 26,2 24,2 9% 78,4 72,6 8% 100,2 % liikevaihdosta 72,6 % 69,5 % 71,8 % 69,3 % 70,2 % Liiketoiminnan muut tuotot1 0,7 0,2 227% 1,6 1,0 53% 1,4 Liiketoiminnan kulut1 -25,0 -26,6 6% -79,2 -90,0 12% -117,7 Myynti ja markkinointi -13,7 -15,2 10% -42,9 -52,4 18% -68,1 Tutkimus ja tuotekehitys -8,4 -8,2 3% -26,5 -27,6 4% -36,3 Hallinto -3,0 -3,3 10% -9,8 -10,0 2% -13,3 Oikaistu käyttökate2 1,9 -2,3 182% 0,7 -16,3 -104% -16,1 % liikevaihdosta 5,2 % -6,5 % 0,7 % -15,6 % -11,3 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Muut erät -0,6 -0,1 -468% -1,6 -0,4 -301% -1,4 Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut -0,4 -0,1 -303% -0,4 -4,4 90% -8,9 Liiketoimintojen myynnit 0,6 1,2 1,4 -15% 1,4 Käyttökate 1,5 -2,5 -160% -0,1 -19,7 99% -25,1 % liikevaihdosta 4,1 % -7,1 % -0,1 % -18,8 % -17,6 % Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja3 -2,6 -2,5 -5% -7,4 -7,6 2% -10,2 Arvonalentuminen -15,5 -6,2 -150% -15,5 -6,2 -150% -6,2 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,5 -0,6 15% -1,7 -1,8 4% -2,4 Liikevoitto -17,2 -11,8 46% -24,8 -35,3 30% -43,9 % liikevaihdosta -47,5 % -33,8 % -22,7 % -33,7 % -30,7 % Oikaistu liikevoitto2 -0,8 -4,8 84% -6,7 -23,9 72% -26,3 % liikevaihdosta -2,1 % -13,7 % -6,1 % -22,8 % -18,4 %

Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Vuonna 2023 pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys). Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).

miljoonaa euroa 7-9/2024 7-9/2023 Muutos % 1-9/2024 1-9/2023 Muutos % 1-12/2023 Osakekohtainen tulos (euroa)1 -0,10 -0,06 -69% -0,13 -0,16 18% -0,23 Saadut ennakot 65,7 65,7 0% 66,9 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -0,6 -9,0 94% -5,7 -22,5 75% -19,9 Rahavarat 21,6 30,0 -28% 36,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % -60,8 % -33,3 % -82% -27,1 % -30,9 % 12% -30,5 % Omavaraisuusaste, % 66,6 % 79,1 % -16% 73,3 % Nettovelkaantumisaste, % 4,0 % -18,3 % -122% -22,2 % Henkilöstö, kauden lopussa 983 1 147 -14% 1 087

Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 175 976 169 (1–9/2024). Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käyttäen keskimääräistä painotettua osakemäärää osakeantien jälkeen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä WithSecure Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1. – 30.9. 2024. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Katsaus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Webcast

WithSecuren toimitusjohtaja Antti Koskela ja talousjohtaja Tom Jansson esittelevät tulokset englanninkielisessä webcastissa 23.10.2024 alkaen klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa

https://withsecure.videosync.fi/q3-2024

Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalissa. Esitysmateriaali ja webcastin nauhoite ovat saatavilla yhtiön verkkosivulla

Materials | Investor Relations | WithSecure™

Taloudellinen kalenteri

WithSecure Oyj julkaisee vuoden 2025 taloudellisten tietojen julkaisupäivät myöhemmin neljännellä vuosineljänneksellä.

Ennen taloudellisten raporttien julkaisemista WithSecure noudattaa vähintään kolmen viikon (21 päivän) hiljaista jaksoa, jonka aikana yhtiö ei keskustele taloudellisesta asemastaan tai siihen vaikuttavista tekijöistä pääomamarkkinoiden edustajien tai median kanssa.

