Planisware - Chiffre d'affaires du T3 2024

Chiffres d’affaires du T3 2024 : 47,0 millions d'euros

Croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires de +18,7% au T3 et +19,3% sur les 9 premiers mois de l’année

Pipeline commercial record mais allongement des prises de décision des clients entrainant des reports de signature et de démarrage de nouveaux contrats

Perspectives de croissance du chiffre d'affaires au T4 plus prudentes

Amélioration de la profitabilité grâce à la poursuite des gains d'efficacité opérationnelle et à l'amélioration du mix d'activités

Révision des objectifs 2024 communiqués en septembre 2023 : Croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires : entre +17% et +18% (de l’ordre de 19,5% auparavant) Marge d’EBITDA ajusté relevée à environ 34% (environ 33% auparavant) Ratio de conversion en trésorerie d’environ 80% confirmé



Paris, France, 23 octobre 2024 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 47,0 millions d'euros, en hausse de +18,2% à taux de change courants, principalement porté par le succès continu de la plateforme SaaS du groupe, leader sur le marché. A taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires a atteint +18,7% (+7,4 millions d'euros) au T3 et +19,3% (+21,6 millions d'euros) sur les neuf premiers mois de l’année. Le chiffre d'affaires récurrent s'est élevé à 41,4 millions d'euros au T3 (88% du chiffre d'affaires total), en hausse +21,2% à taux de change constants.

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, a commenté : « Au cours du T3 2024, Planisware a délivré une solide croissance de son chiffre d'affaires de +18,7% à taux de change constants, grâce au succès continu de nos activités SaaS. Cette progression a été un peu plus faible que prévue en raison de l'allongement des cycles de vente depuis la fin de l'été sur fond d'inquiétudes liées au contexte politique en France et des difficultés observées dans certains de nos marchés verticaux clés tels que l'automobile.

Compte tenu de l’incertitude sur le calendrier de clôture des signatures décalées et du démarrage de certains contrats, nous adoptons une attitude prudente pour la fin de l'année. En conséquence, nous visons désormais une croissance annuelle du chiffre d'affaires comprise entre +17% et +18% à taux de change constants.

Parallèlement, nous continuons de bénéficier de l'évolution de notre mix d'activités et d’améliorer notre productivité, ce qui nous permet de relever notre objectif de profitabilité pour 2024 à environ 34% et de confirmer notre objectif de taux de conversion en trésorerie à environ 80%.

Au-delà du trimestre en cours, nous continuons à nous appuyer sur le niveau record de notre pipeline commercial, alimenté par une demande croissante pour nos solutions de gestion stratégique de portefeuilles qui aident les entreprises à mieux aligner leurs ressources avec leurs objectifs stratégiques. Cette dynamique pose les jalons de la réalisation de notre ambition : être l'accélérateur de l'économie du projet et le premier fournisseur de solutions logicielles multi-spécialisées de gestion de projets et de portefeuilles. »

Chiffre d'affaires du T3 2024 par typologie de services

En millions d'euros T3 2024 T3 2023 Variation

annuelle Variation

à cc* Chiffre d’affaires récurrent 41,4 34,3 +20,7% +21,2% Contrats SaaS & hébergement 20,8 17,1 +21,9% +22,3% Evolutive support 13,0 10,4 +24,6% +25,2% Subscription support 2,8 2,2 +29,4% +30,3% Maintenance 4,8 4,6 +3,8% +4,1% Chiffre d’affaires non récurrent 5,6 5,1 +8,3% +8,7% Licences perpétuelles 2,0 1,3 +57,3% +58,0% Implémentation & autres services non récurrents 3,5 3,8 -8,1% -7,9% Chiffre d’affaires avec les clients 47,0 39,4 +19,1% +19,6% Autres produits de l’activité - 0,3 Chiffre d’affaires total 47,0 39,7 +18,2% +18,7%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens du T3 2023

Le chiffre d'affaires total du T3 2024 a atteint 47,0 millions d’euros, en hausse de +18,2% à taux de change courants et de +18,7% à taux de change constants. L'effet de change a principalement été lié à l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain et au yen japonais. Afin de refléter la performance sous-jacente de la société indépendamment des fluctuations des taux de change, l'analyse suivante se réfère à l'évolution du chiffre d'affaires à taux de change constants, en appliquant les taux de change moyens du T3 2023 aux chiffres du T3 2024, sauf indication contraire.

Chiffre d’affaires récurrent

Représentant 88% du chiffre d'affaires total au T3 2024 (86% au T3 2023), le chiffre d'affaires récurrent a atteint 41,4 millions d'euros, en hausse de +21,2%.

La croissance a été pleinement portée par le modèle SaaS de Planisware (i.e. Contrats SaaS & hébergement et Evolutive & Subscription support) avec le chiffre d’affaires de « Contrats SaaS & hébergement » en hausse de +23,9% grâce à des contrats signés avec de nouveaux clients ainsi qu'à l'expansion chez les clients existants. Le chiffre d'affaires des activités de support (Evolutive & Subscription support), intrinsèquement liées à l'offre SaaS de Planisware, a progressé de +26,1%.

Le chiffre en Maintenance a crû de +4,1% dans un contexte de transition du Groupe de son ancien modèle de licence à un modèle SaaS.

Chiffre d’affaires non-récurrent

Le chiffre d'affaires non-récurrent a cru de +8,7%, porté par des upgrades et extensions de licences perpétuelles vendues au troisième trimestre 2024 à des comptes existants aux besoins spécifiques.

L'effort continu du Groupe pour raccourcir les délais d’implémentations afin d'apporter plus rapidement de la valeur ajoutée à ses clients a continué de peser sur l’évolution du chiffre d’affaires en Implémentation. Accentué par le décalage du démarrage de certains projets, la baisse du chiffre d'affaires a représenté -7,9% au T3.

Confirmation du leadership de Planisware

La large reconnaissance du leadership de Planisware par les analystes industriels tiers a été confirmée par le dernier rapport 2024 de Gartner® (Magic QuadrantTM for Adaptive Project Management and Reporting report) publié le 5 septembre 2024. Gartner y a réaffirmé la position de Leader de Planisware, soulignant « des intégrations robustes, des reporting dynamiques et des fonctionnalités de collaboration natives » ainsi qu’ une feuille de route qui « intègre des investissements pour renforcer la gestion des OKR (objective and key results - objectifs et résultats clés), l'automatisation du suivi de la charge de travail et des fonctionnalités supplémentaires basées sur l'intelligence artificielle ».

Objectifs 2024

Dans le cadre de la préparation de son introduction en bourse, Planisware a communiqué aux investisseurs ses objectifs 2024 dès septembre 2023.

Planisware communique aujourd’hui des objectifs 2024 révisés pour tenir compte de l’incertitude sur le calendrier de clôture des signatures décalées et du démarrage de certains contrats. Le Groupe adopte ainsi une position plus prudente quant à la perspective de croissance de son chiffre d'affaires en fin d'année. Parallèlement, les progrès opérationnels continus et l'amélioration du mix d'activité permettent à Planisware de relever son objectif de profitabilité et de confirmer son objectif de génération de trésorerie. Par conséquent, les objectifs 2024 de Planisware sont :

Croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires : entre +17% et +18% (de l’ordre de 19,5% auparavant)

Marge d’EBITDA ajusté d’environ 34% (environ 33% auparavant)

Ratio de conversion en trésorerie d’environ 80% confirmé





Annexes

Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2024 par typologie de services

En millions d'euros 9M 2024 9M 2023 Variation

annuelle Variation

à cc* Chiffre d’affaires récurrent 118,0 96,4 +22,5% +22,9% Contrats SaaS & hébergement 59,6 46,6 +27,8% +28,0% Evolutive support 35,9 29,8 +20,4% +21,1% Subscription support 8,4 6,3 +34,8% +35,0% Maintenance 14,1 13,6 +3,4% +3,5% Chiffre d’affaires non récurrent 15,5 15,3 +1,9% +2,0% Licences perpétuelles 6,1 3,6 +70,1% +70,4% Implémentation & autres services non récurrents 9,4 11,7 -19,2% -19,1% Chiffre d’affaires avec les clients 133,6 111,6 +19,7% +20,0% Autres produits de l’activité - 0,7 Chiffre d’affaires total 133,6 112,3 +18,9% +19,3%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens des 9 premiers mois 2023

Conférence téléphonique

L'équipe de direction de Planisware organisera une conférence téléphonique (en anglais) le 23 octobre 2024 à 8h00 CET pour détailler la performance et les principales réalisations du T3 2024 à l’occasion d’une présentation suivie d'une session de questions-réponses. Le webcast et sa rediffusion seront disponibles sur planisware.com.

Prochains événements

27 février 2025 : Publication des résultats annuels 2024





A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec plus de 700 collaborateurs répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/

Avertissements

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Planisware. Ces déclarations sont parfois identifiées par l'utilisation du futur ou du conditionnel, ou par l'utilisation de termes prospectifs tels que « considère », « envisage », « croit », « vise », « s'attend », « a l'intention », « devrait », « anticipe », « estime », « pense », « souhaite » et « pourrait », ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires ou une terminologie similaire. Ces informations ne sont pas de nature historique et ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performance future. Ces informations sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations que Planisware considère comme raisonnables. Ces informations sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en fonction des incertitudes liées à l'environnement économique, financier, concurrentiel ou réglementaire.

Ces informations comprennent des déclarations relatives aux intentions, estimations et objectifs de Planisware concernant ses marchés, ses stratégies, sa croissance, ses résultats d'exploitation, sa situation financière et sa liquidité. Les déclarations prospectives de Planisware ne sont valables qu'à la date du présent document. En l'absence d'exigences légales ou réglementaires applicables, Planisware décline expressément toute obligation de publier des mises à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement d'événements, de conditions ou de circonstances, sur lesquels toute déclaration prospective contenue dans le présent document est fondée. Planisware opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la survenance d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux énoncés dans les déclarations prospectives, étant précisé que ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats réels.

Chiffres arrondis

Certains chiffres et données numériques présentés dans ce document (y compris les données financières présentées en millions ou en milliers et certains pourcentages) ont été arrondis et, par conséquent, les totaux correspondants dans ce document peuvent varier légèrement par rapport aux totaux arithmétiques réels de ces informations.

Variation à taux de change constants

Les variations en monnaies constantes représentent les chiffres basés sur des taux de change constants en prenant comme base ceux utilisés l'année précédente. Par conséquent, ces chiffres peuvent varier légèrement par rapport aux résultats réels basés sur les taux de change actuels.

Mesures non IFRS

Le présent document comprend certaines mesures et certains ratios non audités de la performance financière ou non financière du Groupe (les "mesures non IFRS"), tels que le "chiffre d'affaires récurrent", le "chiffre d'affaires non récurrent", la "marge brute", l'"EBITDA ajusté", la "marge d'EBITDA ajusté", le "flux de trésorerie disponible ajusté", le "ratio de conversion de trésorerie", le "taux de désabonnement » et le « taux de rétention net » (ou "NRR"). Les informations financières non IFRS peuvent exclure certains éléments contenus dans la mesure financière IFRS la plus proche ou inclure certains éléments non IFRS. Les lecteurs ne doivent pas considérer les éléments qui ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS comme des alternatives aux mesures applicables en vertu des IFRS. Ces mesures ont des limites en tant qu'outils analytiques et les lecteurs ne doivent pas les considérer comme des substituts aux mesures IFRS. En particulier, les lecteurs ne doivent pas considérer ces mesures de la performance financière ou de la liquidité du groupe comme une alternative au bénéfice de la période, au résultat d'exploitation ou à d'autres mesures de performance dérivées conformément aux IFRS, ni comme une alternative aux flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités d'exploitation en tant que mesure de la liquidité du groupe. D'autres entreprises ayant des activités similaires ou différentes de celles du groupe pourraient calculer les mesures non IFRS différemment des calculs adoptés par le groupe.

Les mesures non-IFRS incluses dans le présent document sont définis comme suit :

L’EBITDA ajusté est calculé à partir du Résultat opérationnel courant après quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence plus l’amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles, corporelles et des droits d’utilisation, plus les éléments non récurrents ou les éléments non opérationnels.

La marge d’EBITDA ajusté correspond au rapport entre l’EBITDA le chiffre d’affaires total.

Le FTD ajusté (Flux de Trésorerie Disponible) est calculée comme les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, plus les frais d’introduction en bourse payés, le cas échéant, moins les autres produits et charges financiers classés comme activités d’exploitation dans le tableau des flux de trésorerie, et moins les flux nets de trésorerie liées aux dépenses d’investissement.

Le ratio de conversion de trésorerie est défini comme le FTD ajusté divisé par l'EBITDA ajusté.

La position de trésorerie nette est définie comme les liquidités moins l'endettement, hors dettes locatives.





