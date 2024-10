Le Forum WLA 2024 aura lieu du 25 au 27 octobre

SHANGHAI, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum WLA 2024 se tiendra du 25 au 27 octobre sur le site permanent du Forum WLA, à Shanghai, en Chine, a annoncé la World Laureates Association (WLA).

Une coupure de presse annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

C’est dans un contexte de crises mondiales et d’évolutions rapides que le Forum WLA 2024 a pris pour thème annuel « Excellence in Science ». Le Forum prévoit de réunir les grands esprits du monde entier en vue d’explorer le lien qui existe entre l’excellence scientifique et l’innovation, de tirer parti de la créativité et de l’excellence scientifique dans un monde en pleine mutation, et de rechercher des percées innovantes pour l’avenir.

Les meilleurs scientifiques du monde se réunissent au Forum

Près de 300 scientifiques de renom venus d’une vingtaine de pays et régions se réuniront à Shanghai, dont 11 lauréats du prix Nobel, plus de 40 académiciens de l’Académie chinoise des sciences et de l’Académie chinoise d’ingénierie, ainsi qu’une centaine de jeunes scientifiques exceptionnels.

Lors de la cérémonie d’ouverture, des discours liminaires seront prononcés par des scientifiques de renommée mondiale, dont notamment David Gross, lauréat du prix Nobel de physique 2004 ; Carol Greider, lauréate du prix Nobel de physiologie ou de médecine 2009 ; Christopher Pissarides, lauréat du prix Nobel d’économie 2010 ; Qiao Jie, lauréat du prix international UNESCO-Guinée équatoriale de recherche en sciences de la vie 2024, et Xue Qikun, lauréat du Prix supérieur d’État de la science et de la technologie 2023.

Renforcement de la coopération entre l’industrie, le monde universitaire et la recherche

Avec plus de dix forums et activités de haute qualité, le Forum WLA 2024 vise à créer une plateforme multidirectionnelle et interdisciplinaire allant de la recherche à l’application pratique.

Le Forum de cette année comprend trois forums : le Forum des sciences physiques de la WLA, le Forum des sciences intelligentes de la WLA, et le Forum des sciences de la vie de la WLA. La nouvelle « Session d’études de cas » se concentrera sur les directives pratiques pour l’intégration industrie-université-recherche.

Première visite des lauréats du prix WLA 2024 à Shanghai

Les lauréats du prix WLA 2024, le professeur Jon Kleinberg de l’université Cornell et le professeur Jeremy Nathans de la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins, seront présents à Shanghai lors la cérémonie de remise du prix WLA 2024 où ils recevront leurs distinctions.

Lors de la première visite du professeur Nathans en Chine et de la première visite du professeur Kleinberg à Shanghai, les deux universitaires assisteront à une série de conférences universitaires et d’activités d’échange qui leur permettront de bénéficier d’une interaction significative avec les participants du Forum et la communauté scientifique en Chine.

Un engagement renforcé afin d'amplifier l’effet d’entraînement

L’effet d’entraînement du Forum WLA devrait être amplifié. Pour la première fois, les activités universitaires et les conférences WLA Frontier se tiendront dans un plus grand nombre d’universités, d’instituts de recherche et de lycées. Un certain nombre de places sur site seront réservées aux universités et aux instituts de recherche. L’événement de cette année sera également ouvert au public.

Le Forum WLA 2024 est organisé par la World Laureates Association, et co-organisé par la Parkland Foundation.

Source : World Laureates Association