Le KFSHRC permet au Royaume de se positionner sur l’échiquier mondial du tourisme médical

RIYAD, Arabie saoudite, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à l’intérêt croissant à l’échelle mondiale que suscite le tourisme médical, le secteur de la santé du Royaume s’efforce de consolider sa position en tant que centre de référence pour les traitements médicaux de pointe. Auparavant considéré comme une destination de tourisme médical, le Royaume attire désormais 5 % des patients internationaux qui font le choix de se soigner à l’étranger. Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) est à la tête de cette initiative. Il se positionne à l’avant-garde de cette transformation en offrant des services médicaux spécialisés de qualité supérieure, tant au niveau régional qu’international. Grâce à ses innovations médicales, à des technologies de pointe et à son expertise dans des spécialités médicales rares, le KFSHRC est devenu une destination de premier choix pour les patients internationaux en quête de soins spécialisés dans divers domaines.

Le KFSHRC s’est imposé comme un centre mondial de premier plan pour les soins de santé spécialisés. En 2024, des patients internationaux provenant de 17 pays à travers le monde y ont été traités, dont 77 % en provenance de pays du CCG. Les technologies médicales de pointe et les services avancés dont dispose l’hôpital en font le choix idéal pour les patients internationaux à la recherche de diagnostics précis et de traitements innovants dans les différentes spécialités proposées par ses Centres d’excellence.

En qualité de sponsor platine lors de la Global Health Exhibition qui a débuté hier à Riyad, le KFSHRC présente le parcours patient proposé par son Centre international de soins aux patients. Le parcours commence par une communication initiale et une évaluation du diagnostic médical préliminaire, suivies de l’arrivée du patient à Riyad, où le centre se charge de toutes les démarches liées au voyage, à l’accueil et à l’hébergement. L’accompagnement se poursuit tout au long du processus de traitement et se termine par une évaluation post-traitement et des consultations de suivi. Cela garantit une expérience exhaustive pour les patients internationaux à la recherche des dernières méthodes de traitement et d’une expertise médicale exceptionnelle.

Le KFSHRC abrite plusieurs Centres d’excellence, tels que le Centre de cardiologie, mondialement reconnu pour ses interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique et ses interventions de chirurgie robotique avancée. En outre, le Centre de transplantation d’organes a été à l’origine d’innovations significatives dans les pratiques de transplantation, et est connu pour obtenir des taux de survie parmi les plus élevés au monde. L’année dernière, 20 % des patients internationaux du KFSHRC ont reçu un traitement dans ce centre.

Parmi les Centres d’excellence au service des patients internationaux, le Centre d’oncologie fournit des soins complets à 37 % des patients internationaux du KFSHRC. Ces patients bénéficient de nouveaux traitements tels que la thérapie par cellules CAR-T, la radiothérapie avancée et l’utilisation pionnière des technologies d’impression 3D pour améliorer l’expérience des patients et réduire les effets secondaires de la radiothérapie. De même, le Centre de neurosciences, le plus grand de son genre dans la région, traite environ 30 % des patients internationaux de l’hôpital, offrant des procédures spécialisées telles que les interventions chirurgicales visant à traiter l’épilepsie, les ablations de tumeurs et les thérapies par stimulation cérébrale. De plus, le Centre de médecine génomique propose des tests génétiques avancés et des consultations personnalisées aux patients internationaux.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents au monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa

