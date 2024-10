Statkraft vil prioritere investeringer i Norge, Europa og Sør-Amerika

Statkraft vil fokusere fremtidige investeringer på færre land for å bygge skala, øke konkurranseevnen og styrke verdiskapingen. Selskapet står fast på sine ambisiøse vekstmål.



For å videreføre Statkrafts lønnsomme vekst og bidra til en nullutslippsfremtid, vil Statkraft:

Prioritere investeringer i norsk vannkraft og globale markedsaktiviteter

Vokse i solenergi, vindkraft og batterilagring i Norden, Europa og Sør-Amerika, og øke den årlige utviklingstakten til 2-2,5 GW fra 2026

Gradvis ta en industriell rolle innenfor havvind i Nord-Europa, og bygge en posisjon som industriell utvikler av grønt hydrogen etter hvert som markedet modnes

Som en del av den spissede strategien som ble offentliggjort i juni i år, vil Statkraft selge sin virksomhet innen landbasert vind, solenergi og batterier i Nederland og Kroatia. Over tid vil Statkraft også selge seg ut av vannkraft og solenergi i India, slik at selskapet kan nå sine ambisiøse vekstmål ved å fokusere innsatsen i markedene med størst potensial i Norden, Europa og Sør-Amerika.

– Til tross for inflasjon og geopolitisk uro, viser beregninger fra Statkraft og ledende analysemiljøer at lavere teknologikostnader fører til sterk vekst innen fornybar energi og lønnsomme vekstmuligheter verden over. Statkraft har bygget en sterk posisjon som Europas største produsent av fornybar energi og en betydelig aktør i utvalgte markeder i Sør-Amerika. Vi har en attraktiv prosjektportefølje innen fornybar energi og en historikk med lønnsomme investeringer og solid avkastning. Vi har allerede spisset vår strategi for å prioritere kapital til vår kjernevirksomhet, og vi fokuserer nå våre investeringer på færre markeder. Dette vil bygge skala og styrke vår konkurranseevne og verdiskaping, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

– Statkraft har en lønnsom portefølje av kraftverk, og har bygget en attraktiv prosjektportefølje og bred ekspertise innen fornybar energi i India. Det vil imidlertid kreve store investeringer å oppnå videre bærekraftig vekst i landet. Utenfor Europa vil vi derfor prioritere nye investeringer i Sør-Amerika, hvor det er gode muligheter for å oppnå tilstrekkelig skala og utnytte vår kjernekompetanse, sier Vartdal.

– I Europa vil vi fortsette å bygge en sterk posisjon innen fornybar energi. Vi justerer porteføljen for å bygge skala, konkurransekraft og lønnsomhet i markedene med størst potensial, sier Vartdal.

Som kunngjort i juni, har Statkraft omfattende investeringsplaner i Norden, inkludert utvikling av landbasert vindkraft og fem store effektoppgraderingsprosjekter i norsk vannkraft. Statkraft har mål om å utvikle 6-8 GW havvind med partnere i Nord-Europa innen 2040, og 1-2 GW hydrogen innen 2035.

Statkraft har tidligere offentliggjort planer om å selge fjernvarmevirksomheten og finne nye investorer til biodrivstoffselskapet Silva Green Fuel og ladeselskapet Mer.

Ny Statkraft-organisasjon fra 2025

For å ytterligere støtte den spissede strategien, vil Statkraft ha en ny organisering med ny konsernledelse fra 1. januar 2025:

De tre geografiske forretningsområdene, Norden, Europa og Internasjonal virksomhet, vil fortsatt være ansvarlige for eierskap og drift av kraftverkene og prosjektutvikling i de respektive regionene. Forretningsområdet Marked forblir en ledende leverandør av markedsløsninger i Europa, med betydelig global rekkevidde.

Et nytt forretningsområde, kalt Teknologi og prosjektgjennomføring, vil være ansvarlig for å utvikle beste praksis innen sikkerhets-, drift- og vedlikeholdsstandarder, samt kostnadseffektiv gjennomføring av utbyggingsprosjekter, innkjøp og IT-leveranser. Forretningsområdet vil samle Statkrafts kompetanse innen teknologi, innkjøp, IT, HMS og prosjektgjennomføring.

– Vi har de seneste årene bygget en fleksibel portefølje av attraktive prosjekter på nær 20 GW. Det nye forretningsområdet vil skape verdier og øke konkurransekraften i prosjektleveranser ved å bygge skala, øke standardiseringen, redusere kompleksiteten, forbedre kostnadseffektiviteten og utnytte Statkrafts styrker innen IT og digitale prosesser, sier Vartdal.

Det nåværende forretningsområdet Nye energiløsninger vil bli avviklet fra neste år, og aktivitetene vil bli overført til andre forretningsområder.

De fem forretningsområdene vil bli støttet av tre stabsområder: I tillegg til CFO-området, vil det nåværende stabsområdet for konsernfunksjoner bli delt i to nye enheter:

Konsernutvikling vil ha ansvar for den langsiktige strategiske utviklingen og posisjoneringen av Statkraft. Ansvaret vil omfatte innovasjon og ny forretningsutvikling, samt konsernfunksjoner strategi og analyse, myndighetskontakt, konsernkontor, samt kommunikasjon og markedsføring. I tillegg vil eierrollen til fjernvarme-, lading- og biodrivstoffvirksomhetene tilhøre dette stabsområdet, inkludert håndteringen av relaterte salgsprosesser.

Det nye området Mennesker, organisasjon og bærekraft vil omfatte konsernfunksjonene HR, konsernstyring, etterlevelse og bærekraft.



Ny konsernledelse fra 2025

Konsernledelsen vil fra 1. januar 2025 bestå av konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal og følgende konserndirektører:

Konserndirektør Finans (CFO), Anna Nord Bjercke

Konserndirektør Marked, Hallvard Granheim

Konserndirektør Europa, Barbara Flesche

Konserndirektør Konsernutvikling, Henrik Nissen Sætness

Konserndirektør Teknologi og prosjektgjennomføring, Ingeborg Dårflot

Stillingene som konserndirektører for forretningsområdene Norden og Internasjonal virksomhet er for tiden ledige, det samme gjelder rollen som konserndirektør for det nye stabs- og støtteområdet kalt Mennesker, organisasjon og bærekraft. Rekrutteringsprosessen for å fylle de ledige stillingene vil bli igangsatt umiddelbart.

I lys av Statkrafts spissede forretningsstrategi og organisasjonsendringer, der forretningsområdet Nye energiløsninger vil bli avviklet, har konserndirektør Jürgen Tzschoppe bestemt seg for å forlate Statkraft.

– Jeg vil anerkjenne og takke Jürgen for hans store bidrag til Statkraft. Hans tid i Statkraft strekker seg over mer enn 22 år, inklusive nesten ti år som konserndirektør - først for Markedsoperasjoner og IT, senere for Internasjonal kraftproduksjon og de seneste to årene for Nye energiløsninger. Jürgens lederskap og hans strategiske, kommersielle og tekniske evner har bidratt betydelig til Statkrafts sterke internasjonale vekst og verdiskaping. Vi takker Jürgen for hans sterke bidrag og ønske ham alt godt videre, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Om Statkraft



Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.