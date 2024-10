Kering : Communiqué de presse - Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024

Kering_Communiqué de presse T3 24 _23 10 24

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



23 octobre 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2024

Chiffre d’affaires trimestriel du Groupe : 3 786 M€

-15% en données publiées et -16% en comparable

« C’est avec discipline et détermination que nous mettons en œuvre une transformation profonde du Groupe et tout particulièrement chez Gucci, dans un moment où l’ensemble du secteur du Luxe fait face à des conditions de marché défavorables. Nos performances en sont affectées significativement à court terme. Notre priorité absolue est de créer les conditions d'un retour à une croissance saine et durable, tout en renforçant encore la maîtrise de nos coûts et la sélectivité de nos investissements. Nous avons la stratégie, l’organisation et les talents pour atteindre ces objectifs. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires du Groupe au troisième trimestre 2024 s’élève à 3,8 milliards d’euros (-15% en données publiées et -16% en comparable). La variation du chiffre d’affaires en données publiées comprend un effet de change de -1%, ainsi qu’un effet périmètre de +2% lié à la consolidation de Creed.

L’activité dans le réseau en propre est en retrait de 17% en comparable, toujours affectée par la baisse du trafic en boutiques. Les tendances par région se dégradent par rapport au deuxième trimestre, notamment en Asie-Pacifique et au Japon, qui subit un important ralentissement. L’activité en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest est contrastée selon les Maisons.

Le chiffre d’affaires Wholesale et Autres est en baisse de 12% en comparable.

Au cours des neufs premiers mois, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros (-12%, tant en donnés publiées qu’en comparable).



Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T3 2024 T3 2023 Variation en publié Variation en comparable



(1) Gucci 1 641 2 217 -26% -25% Yves Saint Laurent 670 768 -13% -12% Bottega Veneta 397 381 +4% +5% Autres Maisons 686 805 -15% -14% Kering Eyewear et Corporate 440 333 +32% +7% Eliminations (48) (40) — — KERING 3 786 4 464 -15% -16%

(1) À périmètre et taux de change comparables.





Gucci

Au troisième trimestre, Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros (-26% en données publiées et -25% en comparable).

Les ventes dans le réseau en propre s’inscrivent en baisse de 25% en comparable, la Maison étant particulièrement impactée par les conditions de marché, notamment en Asie Pacifique. Le renouvellement de la catégorie Maroquinerie, avec l’introduction de nombreuses nouveautés en fin de trimestre, est bien engagé. Les ventes Wholesale sont en retrait de 38% en comparable, compte tenu de la stratégie de rationalisation de ce canal de distribution et du contexte de marché difficile.

Yves Saint Laurent

Le chiffre d’affaires d’Yves Saint Laurent au troisième trimestre s’élève à 670 millions d’euros (-13% en données publiées et -12% en comparable).

Les ventes dans le réseau en propre sont en baisse de 12% en comparable. La Maison, dont les défilés sont toujours unanimement salués, poursuit l’enrichissement de ses lignes de Maroquinerie, avec de nombreux lancements prévus d’ici la fin de l’année. La baisse du canal Wholesale s’établit à 20% en comparable.

Bottega Veneta

Au troisième trimestre, les ventes de Bottega Veneta atteignent 397 millions d’euros (+4% en données publiées et +5% en comparable).

La croissance dans le réseau en propre est particulièrement solide, à +9% en comparable, portée par une hausse à deux chiffres en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. La performance de la Maison continue d’être portée par le succès remarquable de son offre de Maroquinerie. Le dernier défilé a encore une fois suscité des commentaires élogieux. L’activité Wholesale s’inscrit à -10% en comparable.

Autres Maisons

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons s’établit à 686 millions d’euros au troisième trimestre (-15% en données publiées et -14% en comparable).

Dans le réseau en propre, les ventes sont en baisse de 10% en comparable dans des conditions de marché complexes. Les lignes de maroquinerie de Balenciaga enregistrent de très bonnes performances. Les collections d’Alexander McQueen se déploient graduellement en boutique depuis le mois de juillet et le second défilé sous la nouvelle identité de la Maison a reçu un accueil très enthousiaste. Brioni poursuit sa croissance. La performance des Maisons de Joaillerie est résiliente. Les ventes Wholesale des Autres Maisons sont en retrait de 28% en comparable.

Kering Eyewear et Corporate

Au troisième trimestre, les revenus du segment Kering Eyewear et Corporate s’élèvent à 440 millions d’euros, en croissance de 32% en données publiées. L’activité de Kering Eyewear est en hausse de 4% en données comparables sur le trimestre. Le segment intègre également l’activité de Kering Beauté qui est portée par la contribution significative de Creed.

Perspectives

S’inscrivant dans une vision de long terme, Kering investit pour développer ses Maisons afin qu’elles renforcent sans cesse leur désirabilité et l’exclusivité de leur distribution, assurent le parfait équilibre entre innovation créative et intemporalité, et garantissent à leurs clients les plus hauts standards de qualité, de durabilité et d’expérience. En dépit de la persistance d’incertitudes économiques et géopolitiques, Kering continuera de déployer sa stratégie et sa vision, avec deux ambitions : d’une part, s’inscrire dans une trajectoire de croissance profitable à long terme, et d’autre part confirmer son statut parmi les groupes les plus influents de l’industrie du Luxe.

Compte tenu des incertitudes élevées pesant sur l’évolution de la demande des consommateurs du Luxe au cours des prochains mois, et après le ralentissement plus marqué qu’attendu constaté au cours du troisième trimestre, le résultat opérationnel courant de Kering pour l’exercice 2024 pourrait être de l’ordre de 2,5 milliards d’euros (*).

Le Groupe s’attache à privilégier les dépenses et initiatives nécessaires au développement et à la croissance à long terme de ses Maisons, et travaille avec détermination à optimiser sa base de coûts, l'efficacité de son organisation et la rentabilité de ses investissements.

(*) sur la base du périmètre de consolidation actuel et des taux de change en vigueur à la date de communication

RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JUILLET 2024

Ewa Abrams nommée Présidente de Kering Americas

15 juillet 2024 - Ewa Abrams, précédemment General Counsel de Kering Americas, a été nommée Présidente de Kering Americas à compter du 1er août 2024. Elle est directement rattachée à Jean-Marc Duplaix, Directeur général adjoint de Kering en charge des Opérations et des Finances.

Première boutique de Boucheron aux Etats-Unis, à New York

3 septembre 2024 – Boucheron a inauguré sa première boutique à New York, située sur Madison Avenue. Cette ouverture s’inscrit dans un plan de développement de la Maison aux Etats-Unis, qui prévoit des ouvertures à Las Vegas, à Los Angeles et à Miami d’ici 2025.

Lancement d’une collection de fragrances Bottega Veneta par Kering Beauté

2 octobre 2024 – Bottega Veneta a dévoilé une collection de cinq fragrances de luxe développées avec Kering Beauté. Ce lancement représente la première création de parfums de l’entité avec une Maison du Groupe.

Stefano Cantino nommé Directeur général de Gucci, succédant à Jean-François Palus

8 octobre 2024 - Kering a annoncé la nomination de Stefano Cantino en tant que Directeur général de Gucci, rattaché à Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons. Stefano Cantino, qui a rejoint Gucci en mai 2024 au poste de Directeur général adjoint, et qui siègera au Comité exécutif de Kering, succèdera à Jean-François Palus à compter du 1er janvier 2025.

AUDIOCAST

Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le mercredi 23 octobre 2024, accessible ici.

Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2024

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T3 2024 T3 2023 Variation



en publié Variation



en comparable(1) 9 premiers mois 2024



9 premiers mois 2023



Variation



en publié Variationen comparable(1) Gucci 1641 2217 -26% -25% 5726 7345 -22% -21% Yves Saint Laurent 670 768 -13% -12% 2 111 2 344 -10% -9% Bottega Veneta 397 381 +4% +5% 1 233 1 214 +2% +4% Autres Maisons 686 805 -15% -14% 2 403 2 661 -10% -8% Kering Eyewear et Corporate 440 333 +32% +7% 1 507 1 202 +25% +7% Eliminations (48) (40) - - (176) (167) - - KERING 3786 4464 -15% -16% 12804 14599 -12% -12%

(1) A périmètre et taux de change comparables.

Pièce jointe