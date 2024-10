PRESS RELEASE

Paris – 23 Octobre 2024

Bureau Veritas acquiert Aligned Incentives, pionnier de la planification de la durabilité des entreprises,

élargissant son offre globale de services de durabilité avec des solutions basées sur l'intelligence artificielle

Bureau Veritas , leader mondial de l’industrie des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce aujourd'hui l'acquisition de Aligned Incentives, fournisseur innovant de solutions de planification de la durabilité des entreprise basées sur l'intelligence artificielle. Cette opération stratégique renforce les capacités de Bureau Veritas en matière d'analyse des émissions de Scope 3 et d'évaluation du cycle de vie des produits (ACV). Aligned Incentives est reconnue pour sa technologie d'IA de premier plan et son expertise approfondie des mesures de durabilité, à la pointe de l'évaluation de l'impact de la durabilité qui est un domaine en pleine évolution. Cette acquisition représente une étape cruciale dans la mise en œuvre de la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas, créant un nouveau bastion dans les services de transition vers des modèles d'entreprise plus durables.

L'acquisition de Aligned Incentives renforce les capacités de Bureau Veritas à établir la confiance avec des données globales et granulaires sur la durabilité, conçues pour aider ses clients à contrôler leur impact sur le Scope 3. La solution de Aligned Incentives, qui combine une expertise de premier plan en matière d'analyse du cycle de vie des produits (ACV), une base de données étendue et le logiciel AITrack alimenté par l'IA, permettra de réaliser des ACV personnalisées basées sur les processus de chaque produit d'un portefeuille d'entreprise. L'expertise de la société dans des domaines tels que la comptabilisation des gaz à effet de serre, l'évaluation des risques climatiques, la finance durable, la traçabilité et la gestion des données ESG, renforcera les capacités de Bureau Veritas, lui permettant d'accompagner ses clients tout au long de leur parcours en matière de durabilité. Ces nouveaux services répondront également à la demande croissante de rapports de développement durable toujours plus transparents et fondés sur des données fiables. La société est basée à Middleton, Massachusetts, et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros en 2023.

« L'acquisition de Aligned Incentives est le premier investissement de Bureau Veritas dans le secteur stratégique en forte croissance des solutions pour l'évaluation du cycle de vie des produits basées sur l'IA et constitue un moment charnière pour le Groupe alors que nous continuons à exécuter notre stratégie LEAP | 28 », a déclaré Hinda Gharbi, Directrice générale de Bureau Veritas. « En intégrant à nos services de transition les solutions de planification de la durabilité alimentées par l’IA de Aligned Incentives qui sont leaders sur le marché, Bureau Veritas créera une offre vraiment différenciante. Ce portefeuille complet aidera nos clients mondiaux à renforcer la confiance dans leurs produits et leurs pratiques d'entreprise, en leur permettant de mesurer, de gérer et de rendre compte de leur impact environnemental, social et de gouvernance avec une précision et une rapidité sans précédent, quelle que soit leur empreinte géographique. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Bureau Veritas et d'étendre notre solution de planification de la durabilité d'entreprise basée sur l'IA pour générer un impact mondial de grande portée, y compris pour les 400 000 clients de Bureau Veritas », a ajouté Yann Risz, PDG et cofondateur d'Aligned Incentives. « Ensemble, nous équiperons les organisations avec des empreintes de produits et d'entreprises fiables et granulaires et des stratégies d'atténuation à l'échelle, incluant les meilleures analyses de Scope 3, afin d'accélérer leur transition vers une économie à faible émission de carbone. »

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

À propos de Aligned Incentives :

Aligned Incentives propose une solution de planification de la durabilité d'entreprise basée sur GenAI, leader sur le marché, qui se distingue par la profondeur et la rapidité de ses capacités analytiques de Scope 3. Reconnue par les plus grandes organisations mondiales, cette solution aide les entreprises à évaluer efficacement toutes les questions environnementales, y compris le changement climatique, le stress hydrique, la biodiversité et bien plus encore, afin d'atteindre les objectifs Net Zero et de favoriser la réussite de l'entreprise.

Aligned Incentives comble le fossé entre les logiciels d'analyse du cycle de vie (ACV) des produits non évolutifs et les solutions de reporting d'entreprise de haut niveau qui manquent de granularité. S'appuyant sur une expertise de premier plan en matière d'ACV, une base de données complète et le logiciel de GenAI AITrack, il développe rapidement des ACV personnalisées basées sur les processus tout au long de la chaîne de valeur pour chaque produit et chaque achat dans le portefeuille d'une entreprise.

Les entreprises sont en mesure d'identifier les points critiques de la chaîne d'approvisionnement, d'évaluer l'empreinte des produits, de développer des stratégies d'atténuation rentables et de rendre compte des progrès vérifiables accomplis dans la réalisation des objectifs de durabilité. AITrack offre des interfaces « user friendly » pour divers départements et parties prenantes, permettant la collaboration avec les fournisseurs clés et la rationalisation des rapports pour la conformité réglementaire et les initiatives volontaires.

Pour en savoir plus sur Aligned Incentives, consultez le site https://alignedincentives.com/.

