Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 :

131,1 millions d’euros

Chiffre d’affaires du T3 2024 en hausse de +4% (et +8% à taux de change constants)

Ventes d’énergies : +25% à 97,6 millions d’euros. Forte progression grâce à la production des nouvelles centrales et à l’augmentation du prix de vente unitaire moyen (prix des premières productions et indexations tarifaires contractuelles). La progression de la production aurait été plus forte sans les écrêtements 1 en cours au Brésil, qui sont conformes aux prévisions

Services : -30% à 33,5 millions d'euros (après éliminations). Effet de base temporairement défavorable sur le segment Développement, Construction et Fourniture d'équipements, en partie compensé par une nouvelle forte progression du segment Exploitation-Maintenance

Indicateurs opérationnels de capacité au 30 septembre 2024

Capacité en exploitation et construction: +15% à 3,08 gigawatts (dont 2,48 gigawatts en exploitation et

0,61 gigawatt en construction)

Capacité exploitée pour les clients tiers : +55% à 6,7 gigawatts

Perspectives 2024

Avant impact de l’écrêtement au Brésil du second semestre, l’objectif d’EBITDA 2024 est d’environ 255 millions d’euros, dont environ 230 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie

Au cours du troisième trimestre 2024, l’écrêtement de la production au Brésil a été en ligne avec les estimations initiales. Depuis début octobre, un moindre écrêtement a été observé, puis le 16 octobre, une nouvelle ligne de transmission a été mise en service, permettant de renforcer le réseau. Si le scénario d’écrêtement établi en août se poursuit, si malgré les actions en cours Voltalia n’est pas compensé financièrement dès 2024 et si le taux de change EUR/BRL moyen du second semestre se situe à environ 6, l’EBITDA 2024 serait diminué d’environ 40 millions d’euros, comme annoncé précédemment

Des actions amiables et contentieuses sont menées auprès des autorités afin d’obtenir des compensations financières et de réduire les écrêtements. Voltalia est confiant quant à l’issue favorable de ces actions à court et moyen terme au vu de premiers résultats obtenus en octobre

Confirmation de l’objectif 2024 de capacité en exploitation et construction d’environ 3,3 gigawatts, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation

Ambitions 2027 réaffirmées

Capacité en exploitation et construction supérieure à 5 gigawatts, dont environ 4,2 gigawatts en exploitation

Capacité exploitée pour les clients tiers supérieure à 8 gigawatts

EBITDA normatif 2 d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros venant des Ventes d’énergie

Plus de 4 millions de tonnes de CO 2 évitées

évitées 100% des capacités détenues en construction présentant un plan d'engagement des parties prenantes

50% des capacités solaires détenues en exploitation situées sur des sols co-utilisés ou revalorisés

Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues en 2030 par rapport à 2022

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, commente :

« Ce trimestre est le quatrième consécutif avec une croissance à deux chiffres des Ventes d’énergie, reflétant la robustesse et la dynamique de cette activité malgré une situation temporairement négative du réseau électrique brésilien. Nous poursuivons efficacement nos échanges avec l’opérateur du réseau et les autorités brésiliennes dans le but d’accélérer le versement de compensations financières et de faire revenir les volumes d’écrêtements à la normale. En outre, après un repli temporaire des Services aux clients tiers ce trimestre, les contrats de construction annoncés depuis le début de l’année et la croissance ininterrompue du segment Exploitation-Maintenance au cours des 24 derniers mois vont porter notre chiffre d’affaires au cours des prochains trimestres. »

Chiffre d’affaires du troisième trimestre (T3) 2024 et des neuf premiers mois (9M) de 2024

En millions d’euros3 T3 2024 T3 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants 9M 2024 9M 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants Ventes d’énergie 97,6 77,9 +25% +32% 266,5 212,1 +26% +28% Services avant éliminations 96,7 136,0 -29% -28% 307,1 406,8 -25% -24% Éliminations -63,1 -87,9 -28% -27% -193,4 -298,2 -35% -35% Services après éliminations 33,5 48,1 -30% -30% 113,7 108,6 +5% +5% Chiffre d’affaires 131,1 126,0 +4% +8% 380,1 320,7 +19% +20%

REVUE DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires des neufs premiers mois de 2024 atteint 380,1 millions d’euros, en hausse de +19% et de +20% à taux de change constants. Il bénéficie de l’effet conjugué de la croissance de +26% des Ventes d’énergie, représentant 70% du chiffre d’affaires, et de la progression de +5% des Services pour clients tiers, représentant 30% du chiffre d’affaires. Géographiquement, le chiffre d’affaires se répartit à 58% en Europe, 36% en Amérique latine et 6% en Afrique.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de 2024 s’établit à 131,1 millions d’euros, en hausse de +4%, et de +8% à taux de change constants, avec une hausse de +25% des Ventes d’énergie et une baisse de -30% des Services aux clients tiers.

VENTES D’ENERGIE : POURSUITE D’UNE CROISSANCE A DEUX CHIFFRES

T3 2024 T3 2023 Var. Moyenne

long terme T3 9M 2024 9M 2023 Var. Production (en GWh) 1 206 1 166 +3% 3 291 2 997 +10% Ecrêtements de la production (GWh) 510 160 Puissance en exploitation (en MW) 2 475 2 046 +21% Puissance en exploitation et construction (en MW) 3 084 2 688 +15% Facteur de charge éolien au Brésil 34% 45% -11pts 58% 30% 55% -25pts Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 58% 45% +13pts 58% Facteur de charge solaire au Brésil 20% 24% -4pts 29% 22% 33% -11pts Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 32% 24% +8pts 29% Facteur de charge éolien en France 17% 15% +2pts 15% 22% 25% -3pts Facteur de charge solaire en France 19% 22% -3pts 22% 16% 17% -1pt Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 30% 28% +2pts 26% 27% 22% +5pts Facteur de charge solaire au Royaume-Uni 20% 20% stable 21% 17% 16% +1pt



Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2024 issu des Ventes d’énergie atteint 266,5 millions d’euros, en hausse de +26% à taux de change courants et de +28% à taux de change constants, par rapport à la même période en 2023. Le taux moyen EUR/BRL est de 5,69 contre 5,42 pour la même période en 2023.

La production des neuf premiers mois de 2024 atteint 3,3 TWh, en hausse malgré l’effet de l’écrêtement au Brésil : +10% par rapport à la même période en 2023, reflétant la rapide diversification géographique menée depuis 2019. La production bénéficie de la mise en service des nouvelles centrales, principalement en France, au Portugal, en Albanie et au Brésil, se traduisant par une progression de +21% de la puissance en exploitation entre fin septembre 2023 et fin septembre 2024.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 issu des Ventes d’énergie atteint 97,6 millions d’euros, en hausse de +25% à taux de change courants et de +32% à taux de change constants, par rapport au troisième trimestre 2023. C’est le quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Outre l’effet volume, le chiffre d’affaires est porté par l’effet prix. Au troisième trimestre comme depuis le début de l’année, le prix de vente unitaire moyen de l’électricité bénéficie du prix élevé de premières productions4, principalement en Albanie, et de l’indexation des prix de l’électricité prévue annuellement dans la très grande majorité des contrats de vente à long terme.

La production du troisième trimestre est en hausse de +3% pour s’établir à 1 206 GWh malgré un écrêtement très fort, mais temporaire, au Brésil et les cessions de centrales en France et au Brésil de fin 2023 qui affectent la base comparable5 :

Au Brésil, la production est en baisse de -13% à cause des forts écrêtements annoncés en août 6 . L’écrêtement réduit la production trimestrielle de 510 GWh, soit 39% de la production brésilienne, approximativement le niveau anticipé en août. Les ressources éoliennes et solaires sont en très nette progression par rapport au troisième trimestre 2023, une année inférieure à la moyenne long terme, contrairement au troisième trimestre 2024. Enfin, les nouvelles centrales (Canudos et SSM3-6) apportent leur pleine contribution et font plus que compenser la production des centrales cédées en 2023.

. L’écrêtement réduit la production trimestrielle de 510 GWh, soit 39% de la production brésilienne, approximativement le niveau anticipé en août. Les ressources éoliennes et solaires sont en très nette progression par rapport au troisième trimestre 2023, une année inférieure à la moyenne long terme, contrairement au troisième trimestre 2024. Enfin, les nouvelles centrales (Canudos et SSM3-6) apportent leur pleine contribution et font plus que compenser la production des centrales cédées en 2023. En France, la production est en baisse de -5%. Les mises en services de centrales solaires (Logelbach et Montclar) et éolienne (Rives charentaises) n’ont compensé qu’en partie la cession des centrales de fin 2023. Les ressources éoliennes sont en progression et les ressources solaires sont moindres par rapport au troisième trimestre 2023.

Dans le reste du monde, la production double (+96%), principalement grâce aux contributions des grandes centrales de Karavasta (Albanie) et de Garrido (Portugal) mises en service en 2023.

La production d’Helexia poursuit aussi sa très rapide croissance (+86%) en Europe (France, Hongrie, Roumanie et Espagne) et au Brésil. Les capacités brésiliennes d’Helexia n’ont jamais été écrêtées.

SERVICES : BAISSE TEMPORAIRE SUR LE TRIMESTRE MAIS NOUVELLE FORTE HAUSSE DE L’EXPLOITATION-MAINTENANCE

Le chiffre d’affaires des neufs premiers mois de 2024 issu des Services pour clients tiers atteint 113,7 millions d’euros, en hausse de +5% à taux de change courants et constants. Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements progresse de +2% pour atteindre 94,1 millions d'euros, et le segment Exploitation-Maintenance de +18% pour atteindre 19,5 millions d'euros. Les Services pour compte propre (éliminés en consolidation) atteignent 193,4 millions d’euros, en baisse de -35% par rapport aux neuf premiers mois de 2023, qui avaient enregistré un niveau d’activité record, porté par les nombreuses constructions de nos propres centrales.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 issu des Services aux clients tiers (après éliminations) atteint 33,5 millions d’euros, en baisse de -30% à taux de change courants et constants, notamment car l’avancement des projets en construction ne compense pas le pic d’activité connu en août 2023. Ce décalage trimestriel n’affecte pas la croissance du segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements sur l’ensemble de l’année, car des jalons de construction devraient être atteints au cours du dernier trimestre. Les Services pour compte propre (éliminés en consolidation) diminuent de -28% pour atteindre 63,1 millions d’euros.

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements pour clients tiers est en baisse de

-39% pour atteindre 26,1 millions d'euros, intégrant un effet de base défavorable, ce segment ayant notamment bénéficié au troisième trimestre 2023 de l’atteinte d’importants jalons notamment sur la construction d’un projet irlandais pour Power Capital ;

Le segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers est en hausse de +42% pour atteindre 7,4 millions d'euros bénéficiant de nouveaux contrats principalement en France, au Portugal, en Italie et en Grèce et au Brésil. Cette nouvelle progression permet à Voltalia d'afficher ces derniers huit trimestres une croissance ininterrompue du segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers, confirmant la dynamique de l'activité sur le temps long. La capacité exploitée pour le compte de clients tiers s'élève à 6,7 GW, en forte hausse de +55% par rapport à fin septembre 2023.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

En France, mise en service d’un démonstrateur agrivoltaïque innovant7

Voltalia vise à accroître son impact environnemental et sociétal en augmentant à 50% d'ici 2027 la part de ses centrales solaires sur des sols co-utilisés ou revalorisés. Le développement de l'agrivoltaïsme, combinant production agricole et énergétique, contribue à cet objectif, et la mise en service du démonstrateur de Poisy, un projet pilote de 250 kW y contribue. Il vise à explorer l'intégration de panneaux solaires avec l'élevage bovin. Ce projet, réalisé en collaboration avec des instituts scientifiques, mesure l'impact des installations sur le bien- être animal et la production agricole.

En Roumanie, mise en service de nouvelles toitures solaires par Helexia8

Des toitures solaires ont été installées sur 16 magasins Auchan Retail et 12 magasins Leroy Merlin, avec une capacité de 12,8 MW répartie sur 63 000 m². Ces installations produiront plus de 14 GWh par an, couvrant 20 à 30% de la consommation énergétique des magasins et permettant d'économiser plus de 8 000 tonnes de CO 2 annuellement.

En France, acquisition de toitures solaires sur bâtiments agricoles9

Helexia a acquis 202 toitures solaires, d’une capacité totale de 28 MW, situées sur des bâtiments agricoles. Elles sont toutes en phase d’exploitation et bénéficient de contrats de vente d’électricité de 20 ans. Ensemble, Voltalia et ses filiales Helexia et Terravene (dédiée au portage du foncier agricole) déploient une offre commune aux agriculteurs : 1,2,3 Soleil. Cette offre apporte des réponses concrètes aux enjeux de pérennisation et de développement des exploitations et aux défis du renouvellement des générations, tout en permettant la production d'une électricité renouvelable.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2024 SUR LA BASE DES OBSERVATIONS FAITES ENTRE AOUT ET AUJOURD’HUI

Avant impact de l’écrêtement au Brésil, l’objectif d’EBITDA pour 2024 est d’environ 255 millions d’euros, dont environ 230 millions d’euros issus des Ventes d’énergie.

Comme communiqué en août10, ce montant pourrait être diminué d’environ 40 millions d’euros si : le scénario d’écrêtement communiqué par l’opérateur du réseau se confirme ; les comptes 2024 n’enregistrent pas de compensations financières par ailleurs réclamées à l’opérateur du réseau ; et le taux de change EUR/BRL se situe à environ 6 en moyenne au second semestre.

Au cours du troisième trimestre 2024, l’écrêtement de la production au Brésil par l’opérateur du réseau a atteint 510 GWh, en ligne avec le scénario établi en août.

En octobre, l’opérateur du réseau brésilien a mis en œuvre certaines dispositions susceptibles d’avoir un effet positif pour Voltalia, notamment :

Nouvelle répartition de l’écrêtement entre les sous-stations dans le nord-est du pays, se traduisant par des baisses d’écrêtement observées sur certaines centrales de Voltalia durant les trois premières semaines d’octobre ;

Mise en service le 16 octobre d’une nouvelle ligne de transmission capable de transporter jusqu’à 800 MW. Localisée dans le nord-est du pays, elle permet désormais de fluidifier le transport d'électricité de cette région vers la région de forte demande (sud-est).

Les niveaux d’écrêtement et de taux de change constatés depuis le mois d’août et les diverses évolutions constatées en octobre permettent de confirmer le montant de l’impact potentiel d’environ 40 millions d’euros sur l’EBITDA 2024.

Les discussions avec l’opérateur du réseau brésilien et les autorités locales se poursuivent, à la fois en direct et au sein d’un collectif de producteurs d’électricité, afin d’obtenir des compensations financières et de réduire la durée des écrêtements. Des actions contentieuses sont menées en parallèle, là aussi au sein de collectifs de producteurs d’électricité. Voltalia est confiant dans l’issue favorable de ces démarches à court et moyen terme.

Enfin, Voltalia confirme son objectif 2024 visant une capacité en exploitation et construction d’environ 3,3 GW, dont environ 2,5 GW en exploitation.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS 2027 CONFIRMES

Voltalia confirme ses objectifs opérationnels et financiers pour 2027 :

Capacité en exploitation et construction supérieure à 5 GW, avec environ 4,2 GW en exploitation.

Capacité exploitée pour compte de clients tiers supérieure à 8 GW.

EBITDA normatif11 d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie.

OBJECTIFS DE MISSION 2027 ET 2030 CONFIRMES

En tant qu’Entreprise à Mission, Voltalia confirme ses objectifs de mission :

En 2027 : CO 2 évité de plus de 4 millions de tonnes.

évité de plus de 4 millions de tonnes. En 2027 : 100% des capacités détenues en cours de construction présentant un plan d'engagement des parties prenantes (SEP) aligné sur les normes de la SFI (groupe Banque mondiale).

En 2027 : 50% des MW solaires détenus en exploitation situés sur des sols co-utilisés ou revalorisés,

c’est-à-dire des terrains combinant solaire et une autre activité humaine (telle que les bâtiments, les parkings, l’agriculture et le pâturage) ou situés sur des sols à faible potentiel de biodiversité, agricole ou économique (tels que déserts, friches industrielles et carrières désaffectées).

c’est-à-dire des terrains combinant solaire et une autre activité humaine (telle que les bâtiments, les parkings, l’agriculture et le pâturage) ou situés sur des sols à faible potentiel de biodiversité, agricole ou économique (tels que déserts, friches industrielles et carrières désaffectées). En 2030 : -35% d’intensité carbone en kgCO 2 /MW (Scope 3) des centrales solaires détenues par rapport à 2022, notamment en priorisant l'acquisition de panneaux solaires bas carbone.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024, le 29 janvier 2025 (après bourse)

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 avril 2024. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.





Capacité en exploitation au 30 septembre 2024



En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride T3 2024 T3 2023 Albanie 140 140 0 Belgique 21 21 17 Brésil 773 719 12 1 504 1 379 Egypte 32 32 32 Espagne 27 27 21 France 93 248 5 346 286 Guyane française 13 7 5 24 49 44 Grèce 17 17 17 Hongrie 22 22 12 Italie 18 18 16 Jordanie 57 57 57 Pays-Bas 60 60 0 Portugal 80 80 74 Roumanie 13 13 2 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 866 1 524 7 10 68 2 475 2 046

Capacité en construction au 30 septembre 2024

Nom du projet Capacité Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 2 Solaire Belgique Helexia 97 Solaire Brésil Helexia 30 Solaire France Helexia 3 Solaire Hongrie Helexia 1 Solaire Italie Helexia 3 Solaire Pologne Helexia 3 Solaire Portugal Helexia 1 Solaire Espagne Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Lercara Friddi 3 Solaire Italie Paddock 50 Solaire Royaume-Uni Sarimay Solar 126 Solaire Ouzbékistan Sinnamary 10 Biomasse Guyane Française Sinnamary 1 Stockage Guyane Française Total (en MW) 609

Production d’électricité au 30 septembre 2024

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 30 septembre 2024 30 septembre 2023 Albanie 218 218 0 Brésil 1 501 655 38 2 194 2 326 Egypte 59 59 59 France 128 72 6 205 201 Grèce 24 24 20 Guyane française 12 25 37 38 Helexia Brésil 86 86 13 Helexia Europe 245 245 161 Jordanie 105 105 101 Portugal 68 68 25 Royaume-Uni 50 50 53 Total 1 629 1 593 25 6 38 3 291 2 997

Production d’électricité trimestrielle (T3) 2024

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride T3 2024 T3 2023 Albanie 82 82 0 Brésil 583 199 14 796 911 Egypte 20 20 21 France 33 30 3 65 67 Grèce 9 9 8 Guyane française 6 7 12 15 Helexia Brésil 41 41 8 Helexia Europe 98 98 67 Jordanie 40 40 37 Portugal 23 23 13 Royaume-Uni 20 20 20 Total 616 567 7 3 14 1 206 1 166





A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

1 Communiqué du 19 août 2024. Un écrêtement consiste, pour un opérateur d’un réseau de transmission, à limiter le transport, pendant une période donnée, de tout ou partie du potentiel de production électrique d’une centrale, afin notamment de maintenir la stabilité du réseau de transmission.

2 « EBITDA normatif » 2027 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne de long terme.

3 Parmi les changements de présentation mentionnés dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 (Note 2.1), un produit de l’exercice 2023 de 4,3 millions d’euros qui avait été inclus dans le montant du Chiffre d’affaires consolidé a été reclassé au sein des « Autres produits et charges opérationnels courants » dans le compte de résultat de la période comparable (dommages et intérêts perçus).

4 Ventes d’électricité des centrales avant le début du contrat long-terme de vente d’électricité. En accélérant certains chantiers, Voltalia peut ainsi bénéficier de prix de ventes élevés dans les contrats initiaux.

5 Annoncées en décembre 2023 et recensées dans le communiqué du 2 janvier 2024.

6 Communiqué du 19 août 2024.

7 Communiqué du 19 septembre.

8 Communiqué du 3 octobre.

9 Communiqué du 15 octobre.

10 Communiqué du 19 août.

11 « EBITDA normatif » estimé au 31 décembre 2027 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme.







