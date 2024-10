Dassault Systèmes : La société européenne d’infrastructures énergétiques Snam adopte la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour son projet stratégique durable

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 24 octobre 2024

La société européenne d’infrastructures énergétiques Snam adopte la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour son projet stratégique durable

Le leader européen du transport de gaz naturel déploie la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour transformer la gestion et l’optimisation de son réseau de transport de gaz dans le cadre de sa stratégie d’innovation et de développement durable.

La Snam s’appuiera sur les solutions de Dassault Systèmes pour créer le jumeau virtuel d’actifs actuels et futurs.

La Société pourra ainsi gérer et optimiser l’exploitation de ses actifs de manière collaborative tout en améliorant la sécurité des structures et en réduisant ses émissions.





Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que Snam, opérateur d’infrastructures gazières leader sur le marché paneuropéen, accélère sa transformation numérique en intégrant la plateforme 3DEXPERIENCE au cœur d’un nouveau projet de gestion d’actifs mené dans le cadre de sa transition énergétique durable.

La Snam utilisera la plateforme 3DEXPERIENCE pour créer le jumeau virtuel de son réseau de gazoducs, de ses sites de stockage et de ses terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) en Italie, mais également des futurs actifs que la Société développe dans le but de diversifier les ressources énergétiques. La Snam pourra ainsi gérer et optimiser leur exploitation, mais aussi améliorer la sécurité des structures et réduire ses émissions.

Le vaste écosystème d’actifs et d’opérateurs de la Snam assure un approvisionnement énergétique stable dans toute l’Italie et à l’international. Nourrie par l’ambition de développer des infrastructures énergétiques pour un avenir durable, la Société souhaite mettre en œuvre une technologie lui permettant de gérer ses actifs existants et futurs selon une approche collaborative, tout en rationalisant l’ingénierie et en améliorant l’efficacité, la sécurité et la fiabilité.

La plateforme 3DEXPERIENCE permettra à la Snam de connecter toutes les parties prenantes autour de jumeaux virtuels. Elle intégrera de manière transparente et en temps réel les données et les informations collectées par les capteurs sur le terrain.

« L’efficacité opérationnelle et la sécurité sont deux facteurs incontournables pour fournir des services énergétiques abordables et accessibles. Notre plateforme 3DEXPERIENCE permet à des compagnies de service public comme la Snam de gérer et d’entretenir leurs actifs tout au long de leur cycle de vie, de les adapter pour s’assurer que les systèmes énergétiques fonctionnent lorsqu’ils sont les plus nécessaires, ainsi que de fournir de nouvelles solutions », déclare Rémi Dornier, Vice-président, Architecture, ingénierie et construction, Dassault Systèmes.

