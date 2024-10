„Telia Lietuva“ 2024 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 dieną.

2024 m. trečiasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

Pajamos sumažėjo 1 proc. – iki 121,6 mln. eurų (2023 m. – 122,8 mln. eurų),

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 0,9 proc. – iki 46,5 mln. eurų (2023 m. – 46,1 mln. eurų),

EBITDA padidėjo 0,5 proc. – iki 45,7 mln. eurų (2023 m. – 45,4 mln. eurų),

Laikotarpio pelnas sumažėjo 5,3 proc. – iki 17,5 mln. eurų (2023 m. – 18,5 mln. eurų),

Laisvieji pinigų srautai buvo 32,7 proc. didesni ir sudarė 32,7 mln. eurų (2023 m. – 24,7 mln. eurų)

2024 m. 9 mėnesiai (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

Pajamos padidėjo 1,9 proc. – iki 360,1 mln. eurų (2023 m. – 353,3 mln. eurų),

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 4,7 proc. – iki 135,2 mln. eurų (2023 m. – 129,1 mln. eurų),

EBITDA padidėjo 4,8 proc. – iki 133,0 mln. eurų (2023 m. – 126,9 mln. eurų),

Laikotarpio pelnas padidėjo 7,2 proc. – iki 53.,9 mln. eurų (2023 m. – 50.,3 mln. eurų),

Laisvieji pinigų srautai buvo 42,4 proc. didesni ir sudarė 84,4 mln. eurų (2023 m. – 59,3 mln. eurų).

„Telia Lietuva“ vadovės Giedrės Kaminskaitės-Salters komentaras:

Rugsėjį didžiausia mūsų akcininkė „Telia Company“ pristatė atnaujintą įmonių grupės strategiją. Pradėta plataus masto pokyčių programa nustatė aiškius prioritetus ateinantiems trejiems metams. Šis planas visai įmonių grupei tampa kelrodžiu, kur investuosime, kur didinsime augimą, kaip nustatysime prioritetus ir sukursime didžiausią naudą visoms suinteresuotoms šalims.

„Telia“ tikslas “We reinvent better connected living” išlieka pagrindiniu mūsų veiklos principu, o atnaujinta strategija pristato aiškų prioritetų rinkinį, kuris leis įmonei dar sėkmingiau veikti ateinančiais metais: paprastinti, inovuoti ir auginti mūsų verslą.

„Telia“ sieks tapti pirmaujančia arba antra pagal dydį rinkos dalyve savo namų rinkose Šiaurės ir Baltijos šalyse. To sieksime įkvėpdami klientus per jų patirtį, tinklo ir technologijų kokybę, taip pat būdami patikimi ir tvarūs partneriai. Galutinis mūsų pastangų tikslas yra lojalūs klientai, įsitraukę darbuotojai, įgalintos visuomenės ir patenkinti akcininkai.

„Telia Company“ pokyčių programa siekia supaprastinti veiklą Šiaurės ir Baltijos šalyse. Decentralizuota ir lengvesnė organizacija leis geriau atsižvelgti į vietinių klientų poreikius, tuo pačiu per visus 2024 metus 3000 darbo vietų sumažins įmonių grupės personalo skaičių.

Verslo modelio pokytis mums suteikia progą priimti strategiškai būtinus sprendimus ir Lietuvoje, o naudą matysime jau artimoje perspektyvoje. Skaitmenizuojame verslą, išjungiame senąsias sistemas, naudojamės dirbtinio intelekto (DI) proveržiu ir pritraukiame geriausius talentus – tai yra mūsų kelias į lyderiaujančią organizaciją.

Deja, augančios investicijos ir talentų išlaikymas lemia ir poreikį optimizuoti darbo vietų skaičių: iki metų pabaigos „Telia Lietuva“ planuojame atsisakyti apie 200 pozicijų

Pokalbius su „Telia Lietuva“ profesinėmis sąjungomis baigėme spalio viduryje ir nauja organizacinė struktūra su mažiau darbuotojų įsigalios nuo 2024 m. gruodžio. Bendrovės pokyčių programos sąnaudos 2024 m. sieks apie 1 mln. eurų, o kasmet tikimasi sutaupyti 6,3 mln. eurų.

2024 m. trečiojo ketvirčio pajamos iš paslaugų buvo 2,9 proc. didesnės nei prieš metus nepaisant 2023 m. liepą įgyvendinto stambaus vienkartinio projekto – ryšio ir IT paslaugų teikimo NATO šalių vadovų susitikimo Vilniuje metu. Per 2024 m. 9 mėnesius pajamų iš paslaugų gavome 4,2 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, tačiau įrangos pardavimas per metus sumažėjo 6,5 procento.

Siekiame, kad gyvenimas būtų įdomesnis kiekvienam, o skaitmeninis raštingumas leis mūsų klientams išnaudoti visas mūsų paslaugas. Žinome, kaip svarbu senjorams įsisavinti šiuolaikines technologijas; todėl šių metų liepą savo vyresnio amžiaus klientus pakvietėme apsilankyti „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimo skyriuose specialiai jiems skirtomis valandomis. Nemokamų, individualiai pritaikytų pamokų metu senjorai turėjo galimybę išmokti naudotis išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir kitais moderniais įrenginiais, užduoti klausimus.

Mums taip pat svarbi įvairovė ir įtraukimas. Siekdami paspartinti savo veiksmus dėl lygių galimybių, kitoniškumo priėmimo, laisvės būti savimi ir dar sklandžiau bei efektyviau prisidėti prie mūsų visuomenės sėkmės, prisijungėme prie Lietuvos įvairovės chartijos.

Mūsų ambicingi aplinkosaugos tikslai ir rezultatai – skatinama tvarumo darbotvarkė „Verslo žinių“ ir „Swedbank“ sukurtame tvarumo indekse pelnė 9,7 balo iš 10 galimų.



