Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2024: Haastava toimintaympäristö ja aktiiviset varastonhallintatoimenpiteet painoivat kolmannen neljänneksen kannattavuutta

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2024

Haastava toimintaympäristö ja aktiiviset varastonhallintatoimenpiteet painoivat kolmannen neljänneksen kannattavuutta

Verkkokauppa.com Oyj OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2024 klo 8.00

Verkkokauppa.com järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10.00 ja toisen englanninkielisen tilaisuuden analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 11. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista ja ohjeet kuinka osallistua, löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä Verkkokauppa.comin vuoden 2024 tammi-syyskuun puolivuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä–syyskuu 2024 lyhyesti

Liikevaihto laski 2,8 prosenttia ja oli 114,2 miljoonaa euroa (117,4)

Myyntikate oli 16,6 miljoonaa euroa (18,7) eli 14,5 % (15,9 %) liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) oli 0,1 miljoonaa euroa (2,1) eli 0,1 % (1,8 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli -0,7 miljoonaa euroa (2,2) eli -0,7 % (1,9 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,1) liittyen pääosin e-ville -yritysoston viivästetyn kauppahinnan tulouttamiseen

Kauden tulos oli -0,3 miljoonaa euroa (1,1)

Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,03)

Investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,4)

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,6 miljoonaa euroa (3,0)





Tammi–syyskuu 2024 lyhyesti

Liikevaihto laski 7,0 prosenttia ja oli 327,7 miljoonaa euroa (352,2)

Myyntikate oli 52,5 miljoonaa euroa (57,8) eli 16,0 % (16,4 %) liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) oli -2,3 miljoonaa euroa (2,9) eli -0,7 % (0,8 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli -1,9 miljoonaa euroa (4,6) eli -0,6 % (1,3 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,6) liittyen e-ville -yritysoston viivästetyn kauppahinnan tulouttamiseen ja tietosuojavaltuutetun seuraamusmaksupäätökseen

Kauden tulos oli -3,4 miljoonaa euroa (0,9)

Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,02)

Investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (2,2)

Liiketoiminnan rahavirta oli -8,2 miljoonaa euroa (2,5)





KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2024 7-9/2023 Muutos 1-9/2024 1-9/2023 Muutos 1-12/2023 Milj. euroa Liikevaihto 114,2 117,4 -2,8 % 327,7 352,2 -7,0 % 502,9 Myyntikate 16,6 18,7 -2,2 meur 52,5 57,8 -5,3 meur 80,9 Myyntikate, % 14,5 % 15,9 % -1,4 %-yks. 16,0 % 16,4 % -0,4 %-yks. 16,1 % Käyttökate 1,8 3,7 -1,9 meur 2,9 7,6 -4,7 meur 11,1 Käyttökate, % 1,6 % 3,1 % -1,5 %-yks. 0,9 % 2,2 % -1,3 %-yks. 2,2 % Liiketulos 0,1 2,1 -2,0 meur -2,3 2,9 -5,3 meur 4,7 Liiketulos, % 0,1 % 1,8 % -1,7 %-yks. -0,7 % 0,8 % -1,5 %-yks. 0,9 % Vertailukelpoinen liiketulos -0,7 2,2 -3,0 meur -1,9 4,6 -6,5 meur 6,1 Vertailukelpoinen liiketulos, % -0,7 % 1,9 % -2,5 %-yks. -0,6 % 1,3 % -1,9 %-yks. 1,2 % Kauden tulos -0,3 1,1 -1,5 meur -3,4 0,9 -4,3 meur 2,1 Investoinnit 0,4 0,4 0,0 meur 1,4 2,2 -0,8 meur 2,4 Liiketoiminnan rahavirta 2,6 3,0 -0,4 meur -8,2 2,5 -10,8 meur 20,3

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2024 – päivitetty

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) jäävän vuodesta 2023 (2023 liikevaihto oli 502,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa),

Ohjeistuksen päivitys perustuu markkinakehitykseen ja loppuvuoden 2024 näkymiin. Tulosohjeistus sisältää epävarmuustekijöitä liittyen ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Liiketoimintamme on kausiluontoista ja liikevaihto ja tulos ovat paljolti riippuvaisia viimeisen neljänneksen myynnistä.

Aikaisempi ohjeistus: Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) jäävän vuodesta 2023 (2023 liikevaihto oli 502,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa), ellei markkinassa tapahdu positiivista käännettä toisella vuosipuoliskolla.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Toimintaympäristö pysyi haastavana kolmannella vuosineljänneksellä. Kuluttajien luottamus oli matalalla ja asiakkaat lykkäsivät edelleen ostopäätöksiään harkinnanvaraisissa tuotteissa. Markkina oli hyvin hintavetoinen ja kampanjointi kiivasta.

Verkkokauppa.comin heinä-syyskuun liikevaihto oli 114,2 miljoonaa euroa (117,4 milj. e) laskien 3 prosenttia vertailukaudesta. Myyntikate laski 14,5 prosenttiin (15,9 %). Kovan kilpailun lisäksi myyntikatetta painoi matalakatteinen sesonkimyynti, erityisesti sähköpyörien negatiivinen myyntikate. Kysynnän jatkuessa vaisuna, teimme tarvittavia toimenpiteitä hintakilpailukykymme parantamiseksi varmistaaksemme varastojen vahvan kierron ja likviditeetin. Näiden toimenpiteiden seurauksena markkinaosuutemme vahvistui* ja yhtiön kassatilanne kehittyi suotuisasti. Vertailukelpoinen liiketulos laski, ja oli -0,7 miljoonaa euroa (2,2 milj. e).

Yhtiössä meneillään olevilla rakenteellisilla muutoksilla tavoittelemme kannattavaa kasvua ja teemme tarvittavia toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi. Muutoksilla varmistamme riittävät resurssit strategisten hankkeiden edistämiseen sekä valmiudet teknologian hyödyntämiseen yhä laajemmin toiminnassa. Näillä toimenpiteillä vahvistamme tulevaisuuden kilpailukykyämme ja olemme valmiita kannattavaan kasvuun markkinoiden palautuessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta etenemme hyvin strategiamme toteuttamisessa. Pikatoimitusten suosio nousi uuteen ennätystasoon ja kasvoi 34 prosenttia vertailukaudesta. Myös omien tuotemerkkien myynti kasvoi merkittävästi vuosineljänneksen aikana ja oli 8 prosenttia tuotemyynnistä (5%).

*GfK Consumer channel, heinä-syyskuu 2024 vs. 2023.

TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Muutos



Muutos Milj. euroa 7-9/2024 7-9/2023 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Liikevaihto 114,2 117,4 -2,8 % 327,7 352,2 -7,0 % 502,9 Myyntikate 16,6 18,7 -2,2 MEUR 52,5 57,8 -5,3 MEUR 80,9 Myyntikate, % 14,5% 15,9% -1,4 pp 16,0% 16,4% -0,4 pp 16,1% Liiketulos 0,1 2,1 -2,0 meur -2,3 2,9 -5,3 meur 4,7 Liiketulos, % 0,1 % 1,8 % -1,7 %-yks. -0,7 % 0,8 % -1,5 %-yks. 0,9 % Vertailukelpoisuuteen liittyvät erät -0,8 0,1 -1,0 meur 0,4 1,6 -1,2 meur 1,4 Vertailukelpoinen liiketulos -0,7 2,2 -3,0 meur -1,9 4,6 -6,5 meur 6,1 Vertailukelpoinen liiketulos, % -0,7 % 1,9 % -2,5 %-yks. -0,6 % 1,3 % -1,9 %-yks. 1,2 %

Myynnin jakauma

Myynti, milj. euroa 7-9/2024 7-9/2023 Muutos, % 1-9/2024 1-9/2023 Muutos, % 1-12/2023 Asiakassegmentit Kuluttajat 79,7 83,1 -4 % 220,6 237,4 -7 % 344,1 B2B (ml. tukkumyynti) 32,0 31,8 1 % 98,2 106,0 -7 % 146,7 Myyntikanavat Verkkokauppa 71,8 73,1 -2 % 208,5 218,9 -5 % 316,8 Kivijalkakauppa 39,9 41,8 -5 % 110,3 124,5 -11 % 173,9 Tuotemyynti Ydinkategoriat* 100,2 103,2 -3 % 284,0 301,4 -6 % 428,6 Muut tuotekategoriat 11,6 11,7 -2 % 34,7 42,0 -17 % 62,1 Omat tuotemerkit** 9,1 6,0 53 % 23,4 19,0 24 % 28,5 Verkkovierailut sivuilla, milj. 17,4 17,9 -3 % 51,4 54,4 -5 % 79,8

*Ydinkategoriat ovat viisi pääkategoriaa: IT, viihde, mobiililaitteet ja pienet- sekä suuret kodinkoneet.

**Omien tuotemerkkien myynti sisältyy vastaavasti ydin- ja muihin tuotekategorioihin.

HEINÄ–SYYSKUU 2024

Liikevaihto laski 3 prosenttia ja oli 114,2 miljoonaa euroa (117,4). Lasku johtui heikosta kysynnästä erityisesti harkinnanvaraisissa kategorioissa, kuten televisioissa ja peleissä, kun taas kodinkoneiden, mobiililaitteiden ja IT:n kehitys oli parempaa.

Omien tuotemerkkiemme myynti kasvoi 53 prosenttia aktiivisten varastonhallintatoimenpiteiden tukemana, ja sen osuus tuotemyynnistä oli 8 prosenttia (5). Kasvu tuli erityisesti kodinkoneista, IT- ja urheilukategorioista.

Online-myynti laski 2 prosenttia ja oli 71,8 miljoonaa euroa (73,1) ja sen osuus tuotemyynnistä oli 64 prosenttia (64 %). Kuluttajien myymälävierailut vähenivät ja myymälöiden myynti laski 5 prosenttia ja oli 39,9 miljoonaa euroa (41,8), ja 36 prosenttia tuotemyynnistä (36 %).

Verkkokauppa.comin asiakasrahoituspalveluiden tuotot kasvoivat, ja olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,8) sisältäen korkotuotot, palkkiot ja komissiot.

Myyntikatemarginaali oli 14,5 prosenttia (15,9 %). Myyntikatetta painoi matalakatteinen sesonkimyynti, erityisesti sähköpyörien negatiivinen myyntikate, ja lisääntynyt kampanjointi yhdistettynä varastonhallintatoimenpiteisiimme, jotka vahvistivat likviditeettiä ja valmiuttamme tulevaan kauteen.

Henkilöstökulut kasvoivat 5,8 prosenttia ja olivat 8,0 miljoonaa euroa (7,5). Kustannusten kasvu johtui lähinnä vertailukaudella olleista lomautuksista sekä työehtosopimusten mukaisista palkkojen korotuksista. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 8,8 %, ja olivat 6,9 miljoonaa euroa (7,6). Kulujen laskuun vaikutti e-villen hankintaan liittyvän jäljellä olevan viivästetyn yrityskauppahinnan, 0,8 miljoonaa euroa, tulouttaminen.

Yhtiön liiketulos (EBIT) oli heinä-syyskuussa 0,1 miljoonaa euroa (2,1) ja se laski 2,0 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli -0,7 miljoonaa euroa (2,2) ja se laski 3,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vertailukelpoisuuteen vaikutti 0,8 miljoonaa euroa liittyen yritysoston viivästetyn lisäkauppahinnan tulouttamiseen.

Kauden tulos oli -0,3 miljoonaa euroa (1,1).

Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,03).

TAMMI–SYYSKUU 2024

Liikevaihto oli tammi-syyskuussa 327,7 miljoonaa euroa (352,2) ja se laski 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Asiakasrahoituspalveluiden tuotot kasvoivat 5,9 miljoonaan euroon (4,9) sisältäen korkotuotot, palkkiot ja komissiot. Luottotappiovaraukset olivat syyskuun lopussa 1,2 miljoonaa euroa (1,0).

Henkilöstökulut laskivat tammi-syyskuussa 1,7 prosenttia vertailukaudesta, ja olivat 26,3 miljoonaa euroa (26,7). Liiketoiminnan muut kulut olivat 23,7 miljoonaa euroa (23,8).

Yhtiön liiketulos (EBIT) oli -2,3 miljoonaa euroa (2,9), se laski 5,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa (4,6), se laski 6,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä oli yhteensä -0,4 miljoonaa euroa (-1,6), liittyen pääosin Tietosuojavaltuutetun seuraamusmaksupäätöksen kustannusvaraukseen ja viivästetyn e-ville yrityskauppahinnan tulouttamiseen. Vuoden 2023 tammi-syyskuussa vertailukelpoisuuteen vaikutti 1,6 miljoonaa euroa pääosin rakennejärjestelyihin liittyen.

Kauden tulos oli -3,4 miljoonaa euroa (0,9).

Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,02).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Vuoden 2024 tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -8,2 miljoonaa euroa (2,5). Operatiivinen rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 2,4 miljoonaa euroa (7,9). Yhtiön nettorahoituskulut olivat -1,5 miljoonaa euroa (-1,2).

Vuoden 2024 tammi-syyskuun investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (2,2). Kolmannella neljänneksellä investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,4), ja ne kohdistuivat pääosin online-asiakaskokemuksen parantamiseen. Neljänneksen aikana yhtiö aktivoi taseeseen 0,2 miljoonaa euroa (0,2) palkkakustannuksia.

Yhtiö uusi rahoitusjärjestelynsä kesäkuussa 2024. Syyskuun lopussa Verkkokauppa.comilla oli 20 miljoonaa euroa pankkilainaa sekä 25 miljoonaa euroa käyttämättömiä luottolimiittejä, jotka ovat voimassa vuoden 2027 kesäkuuhun asti. Pankkilainan pääomaa lyhennetään puolivuosittain.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä syyskuun lopussa oli 622 (640). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com käynnisti syyskuussa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Neuvotteluiden tuloksista kerrottiin 23.10.2024.

YRITYSVASTUU

Verkkokauppa.com toteutti kesällä 2024 laajan elektroniikan ja verkkokauppojen vastuullisuutta koskevan asiakastutkimuksen, elektroniikan vastuullisuusbarometrin. Tutkimus toteutettiin nyt toista kertaa, tällä kertaa myös valtakunnallisena. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Verkkokauppa.comin tarjoaman ja vastuullisuustyön kehittämiseen.

Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kokee, että elektroniikan vastuullisuudella on itselle merkitystä. Halukkuus hankkia käytettyä elektroniikka on korkeaa, ja tuotteiden korjattavuus ja korjauspalvelut kiinnostavat. Yli 60 prosenttia suomalaisista ostaisi enemmän luotettavaa ja huollettua, käytettyä elektroniikkaa, jos sitä olisi paremmin tarjolla tunnetuista verkkokaupoista.

Suomalaiset odottavat elektroniikkakaupoilta tekoja ja palveluita tuotteiden käyttöiän pidentämiseksi. Puolet vastaajista myös sanoo olevansa valmiita maksamaan enemmän vastuullisesta valinnasta. Tutkimuksen mukaan 46 prosenttia suomalaisista omistaa tarpeetonta toimivaa elektroniikkaa, jonka voisi myydä elektroniikkakauppiaalle hyvitystä vastaan, mikä osoittaa kiinnostusta elektroniikan takaisinostopalveluille. Verkkokauppa.comin kuluttaja-asiakkaille suunnattu takaisinostopalvelu, Vaihtokauppa, lanseerattiin keväällä 2023.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Verkkokauppa.comilla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä (Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2023–2027) yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Hallitus päätti 13.2.2024 toisen sitouttamisjakson, vuosille 2024–2026, alkamisesta.

Osakepalkkioiden maksamisen yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä päätöksellä siten ole laimentavaa vaikutusta.

Kannustinjärjestelmistä on kerrottu tarkemmin yhtiön tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa.

OIKEUDELLISET RIIDAT JA MAHDOLLISET OIKEUDENKÄYNNIT

Yhtiö tiedotti maaliskuussa 2024 tietosuojavaltuutetun (TSV) määränneen Verkkokauppa.comille 856 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun. Seuraamusmaksu perustuu tietosuojavaltuutetun tulkintaan, jonka mukaan Verkkokauppa.com olisi laiminlyönyt säilytysajan määrittelemisen verkkokauppa-asiakkaidensa asiakastiedoille EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Verkkokauppa.com katsoo seuraamusmaksun olevan perusteeton. Päätös ei ole lainvoimainen. Verkkokauppa.com on jättänyt TSV:n päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen ja asian käsittely on kesken.

Yhtiö on kirjannut seuraamusmaksusta varauksen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Kirjaus käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4.4.2024 etäkokouksena. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja päätti olla jakamatta osinkoa, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023 sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen valinnasta ja palkkioista. Yhtiön tilintarkastajaksi sekä kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Hallituksen kokoonpano 2024

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän, ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen

Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Samuli Seppälä ja Arja Talma (puheenjohtaja). Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Irmeli Rytkönen ja Enel Sintonen.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Talma. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti: palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja), Robin Bade ja Henrik Pankakoski. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Enel Sintonen (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Kati Riikonen ja Irmeli Rytkönen.

Verkkokauppa.com julkisti pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä

4.4.2024. Pörssitiedote on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

Osinko

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 4.4.2024, että yhtiö poikkeaa osingonjakopolitiikastaan omavaraisuusasteen tervehdyttämiseksi ja että tilikauden 2023 voitosta ei jaeta osinkoa.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Verkkokauppa.comin kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävänä toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Yhtiö tiedotti 13.8.2024, että seuraavat nimitystoimikuntaan on nimitetty seuraavat jäsenet:

Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,

Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä,

Karoliina Lindroos, Head of Responsible Investment, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä ja

Arja Talma, Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Erkka Kohonen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään helmikuun viimeisenä arkipäivänä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT HEINÄ-SYYSKUUSSA

16.7.2024 Verkkokauppa.com laski vuoden 2024 tulosohjeistusta markkinoiden pysyessä haastavana. Uuden tulosohjeistuksen mukaan, yhtiö odottaa Vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) jäävän vuodesta 2023 (2023 liikevaihto oli 502,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa), ellei markkinassa tapahdu positiivista käännettä toisella vuosipuoliskolla.

13.8.2024 julkistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano.

29.8.2024 Verkkokauppa.com Oyj tiedotti suunnitelmistaan uudistaa ja tehostaa organisaatiorakennettaan. 4.9.2024 käynnistyneiden muutosneuvottelujen piirissä on ollut 220 henkilöä, ja neuvotteluiden alkaessa yhtiö arvioi suunniteltujen muutosten johtavan enintään 45 henkilön työsuhteen päättymiseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Verkkokauppa.comin muutosneuvottelut päätökseen

Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 23.10.2024 saaneensa muutosneuvottelut päätökseen. Muutosneuvotteluiden tuloksena yhtiön henkilöstömäärä vähenee 33 henkilöllä. Tämän lisäksi neuvotteluiden aikana päättyi 7 työsuhdetta, joita ei tulla täyttämään.

Suunnitellut muutokset tuovat arviolta 2,5 miljoonan euron vuotuisen säästön henkilöstökustannuksiin. Säästöjen odotetaan toteutuvan täysimääräisenä vuonna 2025. Toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin 0,9 miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset. Kustannukset kirjataan vuoden 2024 viimeisen neljänneksen tulokseen.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Verkkokauppa.comin osake (VERK) Nasdaq Helsingin pörssissä tammi–syyskuussa 2024:

Osake-vaihto, kpl Osuus osake-kannasta, % Vaihdon arvo yhteensä,

milj. e Päätös-kurssi, euroa Ylin noteeraus, euroa Alin noteeraus, euroa Keski-määräinen kurssi, euroa 5 740 591 12,7 % 12 621 805 1,69 2,71 1,53 2,16

Verkkokauppa.comin markkina-arvo ja osakkeenomistajat

30.9.2024 Markkina-arvo (ilman omia osakkeita), milj. euroa 76,5 Osakkeenomistajia (joista hallintarekisteröityjä) 19 279 (8) Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien osuus, % 10,87 Kotitalouksien omistusosuus, % 50,53 Rahoitus- ja vakuutuslaitosten omistusosuus, % 16,32 Muiden kotimaisten sijoittajien osuus, % 22,28

Syyskuun 2024 lopussa yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän omistajarekisterin mukaan olivat Samuli Seppälä (29,4 %), Keskinäinen Työeläkeyhtiö Varma (9,6 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (4,8 %), Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (4,7 %) ja Nordea Small Cap Fund (3,1 %).

Yhtiön osakepääoma 30.9.2024 oli 100 000 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 45 354 532 osaketta sisältäen yhtiön hallussa olevat 104 273 omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,23 prosenttia. Yhtiö luovutti tammi-syyskuussa 2024 yhteensä 41 446 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituksen osakepalkkioiden maksamista.

Osakkeisiin liittyvät valtuutukset

Yhtiön hallituksella oli syyskuun 2024 lopussa voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä päättää antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta osakeannissa yhdellä tai useammalla päätöksellä. Molempien valtuutusten osakemäärä vastaa enintään kymmentä prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Lisätietoja Verkkokauppa.comin osakkeista ja osakkeenomistajista sekä johdon omistuksista löytyy yhtiön sijoittajasivuilta https://investors.verkkokauppa.com/fi

LÄHIAJAN RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan, yritystransaktioiden ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin, lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseen sekä muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen ja ne saattavat vaatia yhtiötä muuttamaan liiketoimintamallia.

Tuotevalikoimamme kysyntä, tuotteiden saatavuus ja kilpailuympäristö vaikuttavat Verkkokauppa.comin liiketoimintaan. Yhtiö kohtaa riskejä kuluttaja- ja yritysasiakaskysyntään, -käyttäytymiseen ja mieltymyksiin, sekä toimitusketjun häiriöihin ja kiihtyneeseen kilpailutilanteeseen liittyen.

Verkkokauppa.com on altistunut maailman geopoliittisten tilanteiden ja makrotalouden muutoksille, joilla voi olla vaikutus yhtiön operatiiviseen tai taloudelliseen suoriutumiseen. Mm. yrityksiä kohtaan tehtyjen palvelunestohyökkäysten määrän on nähty kasvaneen. Epävarmuudet liittyen voimistuneisiin geopoliittisiin selkkauksiin ja makrotalouteen, samoin kuin inflaatio, rahoitusmarkkinoiden käyttäytyminen ja muutokset työllisyystilanteessa saattavat heikentää kuluttajien ja yritysten ostovoimaa ja investointikykyä. Verkkokauppa.com tarjoaa asiakkailleen rahoitusta, joihin liittyy luottotappioiden riski. Talouden kehitys voi vaikuttaa yhtiön operatiiviseen tai taloudelliseen suoriutumiseen.

Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty vuoden 2023 hallituksen toimintakertomuksessa.

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2024 – päivitetty

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) jäävän vuodesta 2023 (2023 liikevaihto oli 502,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).

Ohjeistuksen tarkennuspäivitys perustuu markkinakehitykseen ja loppuvuoden 2024 näkymiin. Tulosohjeistus sisältää epävarmuustekijöitä liittyen ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Liiketoimintamme on kausiluontoista ja liikevaihto ja tulos ovat paljolti riippuvaisia viimeisen neljänneksen myynnistä.

Aikaisempi ohjeistus: Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) jäävän vuodesta 2023 (2023 liikevaihto oli 502,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa), ellei markkinassa tapahdu positiivista käännettä toisella vuosipuoliskolla.

Helsingissä 24. lokakuuta 2024

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi torstaina 24.10.2024 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä samana päivänä klo 11.00.

Kysymyksiä tiedotustilaisuuksiin voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä osoitteessa www.verklive.com

TULEVAT TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Verkkokauppa.com Oyj:n tapahtumat ja taloudellisten katsausten julkistus:

- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2024 torstaina 6.2.2025

- Vuoden 2024 raportointikokonaisuus, joka pitää sisällään hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2024, viikolla 11, 2025

- Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 8.4.2025 klo 14 etäkokouksena

- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2025 torstaina 24.4.2025

- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2025 torstaina 17.7.2025

- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2025 torstaina 23.10.2025

- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 torstaina 12.2.2026.

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Jesper Blomster, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti jesper.blomster@verkkokauppa.com

Puh. 040 570 3083

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Verkkokauppa.com on markkinoiden johtava suomalainen kulutuselektroniikan sekä kodin- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa, joka palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaitaan verkossa ja neljän megamyymälän kautta. Vauhditamme kaupan siirtymistä verkkoon pyrkien joka päivä ylittämään asiakkaidemme odotukset. Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja palvelee kustannustehokkaalla ja skaalautuvalla liiketoimintamallillaan vuosittain noin 80 miljoonaa kävijää. Verkkokauppa.comin liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 600 myynnin- ja kaupanalan ammattilaista. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä (VERK).

Liite