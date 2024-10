Communiqué de presse

24 octobre 2024

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 de Renault Group en hausse de 5,0 % à taux de change constants

Perspectives financières 2024 confirmées

9 mois 2024 : Chiffre d’affaires du Groupe : 37,7 milliards d’euros, + 0,8 % par rapport à la même période en 2023 et + 3,7 % à taux de change constants 1 Chiffre d’affaires de l’Automobile : 33,7 milliards d’euros, -1,5 % par rapport à la même période en 2023 et + 1,1 % à taux de change constants 1

3 ème trimestre 2024 : Chiffre d’affaires du Groupe : 10,7 milliards d’euros, + 1,8 % par rapport à la même période en 2023 et + 5,0 % à taux de change constants 1 Chiffre d’affaires de l’Automobile : 9,3 milliards d’euros, - 0,5 % par rapport à la même période en 2023 et + 2,6 % à taux de change constants 1 Amélioration continue de l’effet mix produit de + 3,8 points

Des marques automobiles performantes : La marque Renault se classe 3 ème en Europe, 1 ère sur le marché des VUL 2 et 1 ère en France. Clio est la 2 ème voiture la plus vendue en Europe, tous canaux de distribution confondus Dacia se classe 9 ème en Europe sur le marché des véhicules particuliers (VP) et figure sur le podium européen des ventes VP à clients particuliers. Sandero est la voiture la plus vendue en Europe, tous canaux de distribution confondus Alpine enregistre une forte croissance, à deux chiffres, depuis le début de l'année, avant le démarrage de son offensive produits

Portefeuille de commandes robuste en Europe à environ 2 mois de ventes prévisionnelles , reflétant la solide prise de commandes et en perspective d’un fort 4 ème trimestre

au 30 septembre 2024 (en baisse de 14 000 unités d’une année sur l’autre) Renault Group confirme ses perspectives financières 2024 : Marge opérationnelle du Groupe ≥ 7,5 % Free cash-flow ≥ 2,5 milliards d’euros



« Notre chiffre d'affaires du 3ème trimestre commence à bénéficier de notre offensive produits sans précédent, avec 10 lancements de nouveaux véhicules cette année, représentant 18 % des facturations du trimestre. Cette tendance se poursuivra au cours des prochains trimestres, en ligne avec l'introduction progressive des véhicules sur leurs marchés respectifs. Elle accélérera encore grâce aux 7 nouveaux lancements prévus en 2025.

Cette gamme attractive et compétitive, composée à la fois de véhicules électriques et de véhicules thermiques et hybrides, démontre notre capacité à nous adapter quel que soit le rythme de transition vers les véhicules électriques. Notre gamme demeure un élément clé de la performance du Groupe, au même titre que la réduction des coûts.

Dans cet environnement exigeant, nous accélérons notre profonde transformation en nous appuyant sur des équipes pleinement engagées afin d'améliorer notre agilité et de construire notre prochain chapitre » a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group.

Boulogne-Billancourt, 24 octobre 2024

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 10 701 millions d’euros, en hausse de 1,8 % par rapport au 3ème trimestre 2023. À taux de change constants3, il progresse de 5,0 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile s’établit à 9 347 millions d’euros, en baisse de - 0,5 % par rapport au 3ème trimestre 2023. Il comprend - 3,1 points d’effet de change négatif (- 289 millions d’euros) essentiellement lié à la dévaluation du Peso argentin, du Real brésilien et dans une moindre mesure à celle de la Livre turque. À taux de change constants1, il progresse de 2,6 %. Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants :

Un effet prix stable (+ 0,2 point), comme attendu, qui reflète l’entrée dans une phase de stabilisation des prix. Renault Group vise à compenser les effets négatifs des taux de change par des actions sur les prix, tout en restituant une partie de la réduction des coûts à ses clients, principalement par le biais du contenu. Cette approche renforce ainsi la compétitivité des véhicules du Groupe tout en protégeant les niveaux de marges.

positif de + 3,8 points, qui reflète les premiers bénéfices de la montée en puissance des nouveaux modèles du Groupe pour les marques Renault (Scenic E-Tech electric, Symbioz et Rafale) et Dacia (Duster). Cette amélioration progressive par rapport aux précédents trimestres se poursuivra en lien avec la dynamique des lancements du Groupe. Un effet mix géographique légèrement négatif de - 1,2 point. Celui-ci s’explique par la montée en puissance de Kardian au Brésil et par des immatriculations plus faibles en France et en Allemagne au cours du trimestre.

à commencer par le nouveau véhicule électrique du segment B pour Nissan en 2025.

Les Services de mobilité contribuent pour 14 millions d’euros au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 contre 11 millions d’euros au 3ème trimestre 2023.

Mobilize Financial Services réalise un chiffre d’affaires de 1 340 millions d’euros au 3ème trimestre 2024, en hausse de 21,6 % par rapport au 3ème trimestre 2023, en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation de 8,5 % de l’actif productif moyen (56,5 milliards d’euros) par rapport au 3ème trimestre 2023.

Au 30 septembre 2024, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) totalisent 528 000 véhicules (en baisse de 14 000 unités d’une année sur l’autre) :

Stocks Groupe à 231 000 véhicules,

Stocks du réseau indépendant à 297 000 véhicules.

Le niveau des stocks totaux à fin septembre était conforme à l'évolution saisonnière normale et à la montée en puissance des lancements de nouveaux produits du Groupe. En outre, il est soutenu par un portefeuille de commandes robuste d’environ 2 mois de ventes prévisionnelles à fin septembre.

Perspectives financières 2024

Renault Group confirme ses perspectives financières 2024 :

Une marge opérationnelle du Groupe ≥ 7,5 %,

Un free cash-flow ≥ 2,5 milliards d’euros.

Résultats commerciaux - faits marquants

Sur les 9 premiers mois 2024 , les ventes du Groupe sont stables par rapport à la même période en 2023, avec 1 637 225 véhicules vendus (- 0,4 %). En Europe 4 , le Groupe immatricule 1 175 762 véhicules (+ 3,1 %), et progresse plus vite que le marché (+ 1,8 %). Toutes les marques du Groupe contribuent à la croissance (Renault + 3,5 %, Dacia + 2,2 % et Alpine + 17,5 %) et surperforment le marché.

, les ventes du Groupe sont stables par rapport à la même période en 2023, avec 1 637 225 véhicules vendus (- 0,4 %). En Europe , le Groupe immatricule 1 175 762 véhicules (+ 3,1 %), et progresse plus vite que le marché (+ 1,8 %). Toutes les marques du Groupe contribuent à la croissance (Renault + 3,5 %, Dacia + 2,2 % et Alpine + 17,5 %) et surperforment le marché. Au 3 ème trimestre 2024 , les ventes mondiales du Groupe s’élèvent à 482 468 véhicules (- 5,6 %). En Europe, le Groupe résiste mieux que la tendance baissière du marché (- 6,1 %) en immatriculant 328 111 véhicules (- 5,3 %) et reprend de la part de marché en confirmant sa 3 èm e place à 9,8 % du marché automobile. Les ventes progressent et surperforment en particulier les marchés en Italie (+ 16,6 %), en Espagne (+ 11,9 %) et au Royaume-Uni (+11,4 %), permettant de compenser partiellement une activité plus faible en France et en Allemagne. À l’international, le Groupe immatricule 150 217 véhicules (- 5,8 %).

, les ventes mondiales du Groupe s’élèvent à 482 468 véhicules (- 5,6 %). En Europe, le Groupe résiste mieux que la tendance baissière du marché (- 6,1 %) en immatriculant 328 111 véhicules (- 5,3 %) et reprend de la part de marché en confirmant sa 3 place à 9,8 % du marché automobile. Les ventes progressent et surperforment en particulier les marchés en Italie (+ 16,6 %), en Espagne (+ 11,9 %) et au Royaume-Uni (+11,4 %), permettant de compenser partiellement une activité plus faible en France et en Allemagne. À l’international, le Groupe immatricule 150 217 véhicules (- 5,8 %). La marque Renault poursuit sa croissance sur ses principaux marchés avec 1 126 560 véhicules vendus dans le monde sur les 9 premiers mois 2024 : En Europe 1 , la marque se classe à la 3 èm e place avec 740 314 véhicules vendus, en hausse de 3,5 %, représentant une part de marché de 6,6 %. Les ventes de Renault progressent notamment en Italie (+ 16,2 %), en Espagne (+ 10,6 %), au Royaume-Uni (+ 24,3 %), et en France (+ 1,1 %) où Renault confirme son leadership du marché. Renault Clio, dont les ventes en Europe progressent de 5,6 %, gagne 3 places et devient le 2 èm e véhicule le plus vendu tous canaux de distribution confondus. La marque confirme sa position de leader du marché européen des véhicules utilitaires, hors picks-ups, avec des ventes en hausse de 9,9 %. À l’international, avec la mise en œuvre de l’International Game Plan 2027, la marque voit ses ventes augmenter de + 6,0 % au Brésil grâce au lancement réussi de Renault Kardian et de + 3,9 % en Turquie avec le démarrage du Nouveau Renault Duster.



poursuit sa croissance sur ses principaux marchés avec 1 126 560 véhicules vendus dans le monde sur les 9 premiers mois 2024 :

Au 3ème trimestre 2024, les ventes de la marque Renault s’élèvent à 339 307 unités, en repli de - 4,9 %. Au 4ème trimestre 2024, la marque Renault bénéficiera de la montée en puissance de ses nombreux lancements, tant sur le marché européen qu’à l’international.

La marque Dacia a vendu 500 957 véhicules dans le monde sur les 9 premiers mois 2024, en hausse de 1 ,5 % par rapport à la même période en 2023. En Europe1, avec 432 332 véhicules vendus (+ 2,2 %), la marque gagne deux places sur le marché VP et se hisse à la 9ème position. Elle confirme sa place sur le podium européen des ventes de VP à clients particuliers, cœur de clientèle de la marque. Dacia enregistre notamment de fortes progressions en Italie (+ 15,0 %) et en Espagne (+ 14,6 %), et maintient une solide 3ème place sur le marché VP français dans un contexte de renouvellement de véhicules avec l’arrivée de Nouveau Duster et de Nouvelle Spring. Dacia Sandero, dont les ventes sont en hausse de 16,3 % sur les 9 premiers mois de 2024, est le véhicule le plus vendu en Europe, tous canaux de distribution confondus.



Au 3ème trimestre 2024, la performance de la marque est en retrait (- 3,8 %) avec 142 431 véhicules vendus, du fait de la transition de générations de Spring et Duster. Le très bon niveau de commandes de Nouveau Duster confirme des perspectives positives pour les prochains trimestres.

La marque Alpine immatricule 3 333 modèles A110 sur les 9 premiers mois de 2024, soit une hausse de 16,5 % par rapport à l’année précédente. Le mix est particulièrement élevé avec plus de 80 % des ventes sur des versions haut de gamme. En Europe, la marque est en hausse sur ses principaux marchés : + 21,5 % en France, + 19,5 % en Allemagne et + 17,6 % au Royaume-Uni.



Alpine connaît un bon démarrage des commandes de son nouveau modèle A290, une citadine sportive qui arrivera en concession en France au cours du 4ème trimestre. La marque ouvrira également 3 nouveaux points de vente, ce qui portera à 160 le nombre total d’Alpine Stores dans le monde.

Une stratégie commerciale centrée sur la valeur qui continue de faire ses preuves. Au 3 è me trimestre 2024 : La part des ventes à clients particuliers du Groupe sur ses cinq principaux marchés en Europe représente 67,8 % des ventes totales (plus de 23 points au-dessus du marché), en progrès par rapport aux deux premiers trimestres de l’année. 4 véhicules du Groupe figurent dans le top 10 des ventes à clients particuliers en Europe : Sandero, Duster, Clio et Captur. En Europe, la marque Renault vend plus d’un véhicule sur deux à clients particuliers tandis que Dacia atteint un mix de 85 % de ses ventes à particuliers. Sur les segments C et supérieurs , la marque Renault accélère (42,4 % des ventes de la marque, +1,6 point), portée notamment par Austral et Espace E-Tech Full hybrid dont les versions hautes sont les plus plébiscitées, et ce, avant même la montée en puissance de Scenic E-Tech 100% électrique, Symbioz et Rafale.

qui continue de faire ses preuves. Au 3 trimestre 2024 : La part des véhicules électrifiés représente 30,2 % des ventes de véhicules particuliers du Groupe en Europe (+ 3,4 points par rapport à la même période en 2023). Cette performance s’explique par la très forte croissance des ventes hybrides, en hausse de + 52,4 % par rapport à la même période en 2023.

Pour la marque Renault, la part des véhicules électrifiés représente 46,8 % de ses ventes de véhicules particuliers en Europe (+ 7,8 points par rapport à la même période en 2023). La marque poursuit sa progression sur ce marché, avec une part de marché de 7,4 %, en hausse de 1 point. La marque Renault occupe la 2ème place du marché européen des véhicules hybrides.

La part des véhicules 100% électriques dans les ventes de véhicules particuliers du Groupe en Europe est de 7,6 % (11,6 % pour les ventes de véhicules particuliers de la marque Renault). Celle-ci est en baisse, comme anticipé, dans une année de transition marquée par les arrêts de Zoe et Twingo électrique, ainsi que par le changement de génération de la Dacia Spring.

Renault Group lance une gamme complète de véhicules 100% électriques symbolisée par Scenic E-Tech 100% électrique, Renault 5 E-Tech 100% électrique, Alpine A290, Nouvelle Dacia Spring, Renault 4 E-Tech 100% électrique et Alpine A390, ce qui permettra de soutenir la pénétration de Renault Group sur l’électrique.

Les ventes du Groupe au 4ème trimestre 2024 seront renforcées par le déploiement progressif de sept nouveaux véhicules dans les pays européens : Renault 5 E-Tech 100% électrique, Nouveau Renault Captur, Renault Symbioz, Nouveau Renault Master (élu International Van Of The Year 2025), Nouvelle Dacia Spring, Nouveau Dacia Duster et Alpine A290. À l’international, les ventes de la marque Renault seront soutenues par le premier trimestre complet de ventes de Kardian en Amérique Latine, de Nouveau Renault Duster en Turquie et de Grand Koleos en Corée du Sud. Ce dernier réalise un excellent démarrage dans le pays.





Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(en millions d’euros) 2023 2024 ∆ en %

vs. 2023 ∆ en %

vs. 2023

à taux de change constants 3ème trimestre Automobile 9 394 9 347 - 0,5 % + 2,6 % Services de mobilité 11 14 + 27,3 % + 27,2 % Financement des ventes

(Mobilize Financial Services) 1 102 1 340 + 21,6 % + 25,6 % Total 10 507 10 701 +1,8 % + 5,0 % 9 mois cumulés Automobile 34 244 33 719 - 1,5 % + 1,1 % Services de mobilité 32 45 + 40,6 % + 40,0 % Financement des ventes

(Mobilize Financial Services) 3 080 3 895 + 26,5 % + 32,2 % Total 37 356 37 659 + 0,8 % + 3,7 %

Les 15 principaux marchés de Renault Group à fin septembre 2024

Cumul à fin septembre 2024



Volumes Pénétration (en unités) VP+VU

(en %) 1 FRANCE 400 839 25,8 2 ITALIE 156 807 11,6 3 TURQUIE 118 621 14,0 4 ESPAGNE 107 592 12,4 5 ALLEMAGNE 104 939 4,5 6 BRÉSIL 92 457 5,3 7 ROYAUME-UNI 90 438 5,1 8 MAROC 48 715 39,6 9 BELGIQUE+LUXEMBOURG 48 201 10,8 10 ROUMANIE 45 822 35,0 11 POLOGNE 37 808 8,4 12 INDE 32 167 0,9 13 PAYS-BAS 30 541 8,7 14 PORTUGAL 27 256 15,0 15 ARGENTINE 26 459 9,0

Conférence du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

Lien pour suivre la conférence (en anglais), le 24 octobre 2024 à partir de 8h00, puis disponible en replay : Conférence T3 2024

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit plus de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

2 Véhicules Utilitaires Légers, hors pick-ups.

4 Périmètre Europe ACEA.

