Paris, le 24 octobre 2024, 7h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet reprend la pleine propriété de son actif phare dans le lithium en Argentine

Rachat de la participation de Tsingshan (49,9 %), dans la filiale d'Eramet opérant le projet de classe mondiale Centenario , un actif stratégique de premier plan pour le développement durable du Groupe dans le lithium

(49,9 %), dans la filiale d'Eramet opérant , un actif stratégique de premier plan pour le développement durable du Groupe dans le lithium Transaction réalisée à un point bas du cycle , donnant à Eramet le plein bénéfice et la pleine propriété d’une usine d’extraction directe de lithium entièrement financée et bientôt en production pour 24 kt-LCE, ouvrant l’accès à un pipeline de projets visant à porter la capacité de production à plus de 75 kt LCE

, donnant à Eramet le plein bénéfice et la pleine propriété d’une usine d’extraction directe de lithium entièrement financée et bientôt en production pour 24 kt-LCE, ouvrant l’accès à un Transaction réalisée en utilisant les liquidités disponibles du Groupe , avec un impact de 699 millions de dollars sur la dette nette du Groupe

, avec un impact de 699 millions de dollars sur la dette nette du Groupe Eramet et Tsingshan restent engagés à poursuivre le développement de leur joint-venture dans le nickel en Indonésie

Eramet annonce aujourd'hui le rachat de la totalité de la participation minoritaire (49,9 %) de son partenaire Tsingshan dans Eramine Sudamerica (« Eramine »), pour un montant net de 699 millions de dollars. La transaction a été finalisée aujourd'hui. En conséquence, le Groupe détient désormais 100 % de sa filiale argentine.

Suite au bon fonctionnement d’une usine pilote sur le site depuis fin 2019, Eramet a engagé la construction de la première usine d’extraction de carbonate de lithium de Centenario en octobre 2021, en partenariat avec Tsingshan. Le Groupe réalise aujourd’hui une allocation stratégique de ses capitaux afin de reprendre la pleine propriété du projet. Cela permettra à Eramet de maitriser entièrement le développement en cours des ressources de classe mondiale de Centenario.

Eramet détient des concessions minières dans les salars de Centenario et Arizaro en Argentine, deux gisements de lithium sous forme de saumure parmi les plus importants et les plus attractifs du Triangle du lithium. Les ressources minérales drainables de Centenario s'élèvent à plus de 15 Mt d'équivalent carbonate de lithium1 (« LCE »), avec une concentration moyenne de 407 mg/L de lithium contenu dans la saumure, permettant d'envisager sur le long-terme une capacité de production estimée actuellement à plus de 75 kt-LCE.

Inaugurée le 3 juillet, l’usine a une capacité nominale de 24 kt-LCE/an2 (qualité batterie). Elle devrait se positionner dans le premier quartile de la courbe des coûts de l'industrie. L’usine de traitement, hautement automatisée, utilisera l'une des technologies les plus avancées d'Extraction Directe de Lithium (« DLE »), et est alignée sur les standards les plus stricts de la mine responsable. L'usine, qui continue actuellement sa mise en service, entrera en production dans les prochaines semaines. La transaction n'a aucun impact sur le démarrage et le plan opérationnel du projet.

Cette transaction, réalisée à un point bas du cycle, permet un doublement de la part de production de lithium d’Eramet et offre au Groupe la capacité d’être flexible dans le développement de son portefeuille d'actifs de premier plan dans le lithium. En conséquence, Eramet réévaluera le modèle et le calendrier des futurs projets d’expansion de la production.

Eramet est confiant dans les perspectives à long-terme du lithium, métal clé dans la technologie des batteries pour le marché en croissance des Véhicules Électriques. Selon les dernières prévisions, la demande de lithium devrait presque doubler tous les cinq ans au cours des 20 prochaines années3.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du Groupe :





La transaction annoncée aujourd'hui marque une étape importante dans notre développement dans le lithium, métal essentiel pour la transition énergétique, dont la demande devrait connaître une croissance très soutenue dans les prochaines années.

Cette décision stratégique nous permet de libérer tout le potentiel de notre gisement de classe mondiale de Centenario et est prise au bon moment, dans un contexte de bas de cycle pour les prix du lithium. En profitant de la forte liquidité du Groupe pour réaliser la transaction, nous deviendrons bientôt la première entreprise occidentale à utiliser une technologie DLE de nouvelle génération pour produire du carbonate de lithium de qualité batterie à l'échelle industrielle, confirmant ainsi notre leadership technologique et de RSE sur l’ensemble de la chaine de valeur du lithium.

Nous tenons à remercier notre partenaire Tsingshan pour son soutien dans le développement et la construction de la 1ère usine de Centenario.

En tant que partenaires de long terme, nous continuerons ensemble le développement durable de PT Weda Bay Nickel en Indonésie.

Xiang Guangda, Président du groupe Tsingshan :

Nous sommes fiers d'avoir développé avec succès le projet Centenario aux côtés d’Eramet au cours des trois dernières années, et nous accompagnerons la transition de manière constructive.

Eramet reste un partenaire clé dans le nickel en Indonésie, et nous apprécions la relation à long-terme que nous avons construite au fil des ans entre nos deux entreprises.

Nous sommes convaincus qu’Eramet réussira à développer les ressources de classe mondiale du salar de Centenario et nous souhaitons à notre partenaire de confiance beaucoup de succès dans le développement de ses activités dans le lithium.

Calendrier





24.10.2024 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 3èmer trimestre 2024

19.02.2025 : Publication des résultats annuels 2024 du Groupe

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi



T. +33 1 45 38 37 02



sandrine.nourrydabi@eramet.com







CONTACT PRESSE



Responsable relations presse



Fanny Mounier



+33 7 65 26 46 83



fanny.mounier@eramet.com













1 15,12 Mt-LCE, Mesurées + Indiquées + Supposées, au 1er janvier 2024.

2 Équivalent aux besoins de 600 000 véhicules électriques/an.

3 Eramet, analyse de marché interne.

Pièce jointe