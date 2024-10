Communiqué - Orange : Bons résultats au 3ème trimestre, objectifs financiers 2024 confirmés

Communiqué de presse

Paris, le 24 octobre 2024

Information financière au 30 septembre 2024

Bons résultats au 3ème trimestre, objectifs financiers 2024 confirmés

Croissance des services de détail en France et en Europe

Performance remarquable de l’Afrique et du Moyen-Orient

En millions d’euros T3 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 995 1,6 % 1,0 % 29 834 1,5 % 2,0 % EBITDAaL 3 345 2,7 % 2,3 % 8 857 2,6 % 3,2 % eCAPEX (hors licences) 1 359 (2,5)% (14,9)% 4 445 0,8 % (6,4)% dont hors Espagne 1 359 (2,5)% (3,3)% 4 279 0,9 % 1,6 % dont Espagne - - - 166 (2,1)% (69,2)% EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 1 987 6,6 % 6,6 % 4 577 4,2 % 4,7 %

Commentant ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré :

« Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par les équipes ce trimestre, en particulier à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C’est une grande fierté pour nous tous d’avoir connecté avec succès cet événement exceptionnel suivi par plus de 3 milliards de spectateurs dans le monde.

Les résultats du troisième trimestre confirment la bonne exécution de notre plan stratégique Lead the Future. La croissance du chiffre d’affaires de 1,6% et de l’EBITDAaL de 2,7% sont en ligne avec la guidance du Groupe. Ces bons résultats sont portés par une forte dynamique commerciale et une croissance des services de détail dans l’ensemble des géographies.

En France, Orange accélère et conforte sa position de leader avec des revenus en croissance, fruit d’une stratégie commerciale volume/valeur équilibrée et disciplinée. Celle-ci se traduit par une croissance des services de détail de 2,8%1 et une stratégie marketing axée sur la convergence, clé pour la création de valeur.

L’Afrique et le Moyen-Orient continuent à délivrer une très bonne performance avec une croissance de 10,5%. Notre plateforme digitale multi-services innovante Max-It séduit de plus en plus d’utilisateurs. Les activités d’Orange sont un véritable levier de développement économique pour le continent dont nous bénéficions également.

Les bons résultats du troisième trimestre démontrent la justesse de notre stratégie, la grande compétence de nos équipes et notre capacité à être l’opérateur de confiance de nos clients. »



Le chiffre d’affaires du groupe Orange est en hausse de 1,6% par rapport au 3ème trimestre 20232 (+153 millions d'euros) grâce à une croissance des services de détail (+2,5% ou +185 millions d'euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-3,3% ou -51 millions d'euros) notamment liée à la hausse des tarifs de dégroupage et de génie civil en France au 1er trimestre.

L'Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en hausse de 10,5% (+182 millions d’euros), tirée par une solide performance de la voix ainsi que par la croissance de ses quatre moteurs (+18,3% pour la Data mobile, +17,2% pour le Fixe haut débit, +20,7% pour Orange Money et en transverse +5,8% pour le B2B).

est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en hausse de 10,5% (+182 millions d’euros), tirée par une solide performance de la voix ainsi que par la croissance de ses quatre moteurs (+18,3% pour la Data mobile, +17,2% pour le Fixe haut débit, +20,7% pour Orange Money et en transverse +5,8% pour le B2B). Les revenus de la France augmentent de 1,3% (+59 millions d'euros) grâce à l’accélération de la hausse des services de détail hors RTC 3 (à +2,8%) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-1,9%).

augmentent de 1,3% (+59 millions d'euros) grâce à l’accélération de la hausse des services de détail hors RTC (à +2,8%) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-1,9%). L’Europe est en décroissance (-2,1% ou -38 millions d’euros) du fait des services aux opérateurs (-15,5% ou -37 millions d’euros) et des autres activités à faible marge, tandis que les services de détail progressent de 1,6% (+20 millions d’euros).

est en décroissance (-2,1% ou -38 millions d’euros) du fait des services aux opérateurs (-15,5% ou -37 millions d’euros) et des autres activités à faible marge, tandis que les services de détail progressent de 1,6% (+20 millions d’euros). La baisse des revenus d' Orange Business (-2,6% ou -50 millions d'euros) est toujours due au déclin des revenus du Fixe seul (-7,1% ou -56 millions d'euros). La croissance des revenus d’Orange Cyberdefense est dynamique (+9,7%), les services IT et d’intégration sont stables (+0,5% ou +4 millions d'euros) dans un marché IT tendu.

(-2,6% ou -50 millions d'euros) est toujours due au déclin des revenus du Fixe seul (-7,1% ou -56 millions d'euros). La croissance des revenus d’Orange Cyberdefense est dynamique (+9,7%), les services IT et d’intégration sont stables (+0,5% ou +4 millions d'euros) dans un marché IT tendu. Sur le plan commercial, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence en Europe (y compris la France) avec un total de 9,1 millions de clients convergents (+1,0%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 253,0 millions d’accès dans le monde (+8,5%), dont 94,8 millions de forfaits (+11,7%). Les services fixes totalisent 38,7 millions d’accès dans le monde (en baisse de -3,0%), dont 14,0 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+13,4%).





L’accélération de la croissance de l'EBITDAaL confirme la capacité du Groupe à mettre en œuvre sa stratégie valeur.

En ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2024, l’EBITDAaL du Groupe du 3ème trimestre croît de 2,7% (après +2,6% sur le T2 et +2,3% sur le T1) grâce à la forte performance des services de détail et s'élève à 3 345 millions d’euros. L’EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 3 370 millions d’euros (+2,4%).

Les eCAPEX s'élèvent au 3ème trimestre 2024 à 1 359 millions d'euros, soit une réduction sur un an de -2,5%. Le taux de eCAPEX des activités télécoms rapporté au chiffre d’affaires est de 13,6%, conforme à l'objectif de maîtrise autour de 15% en 2024. Au 30 septembre 2024, le nombre de foyers raccordables au FTTH atteint 58,7 millions hors Espagne (+10,1%) et la base clients FTTH 13,0 millions (+14,2%).



Objectifs financiers

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs financiers pour 20244 :

EBITDAaL en légère croissance

Discipline sur les eCAPEX

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,3 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Orange versera le 5 décembre 2024 un acompte sur le dividende 2024 de 0,30 euro par action en numéraire. Au titre de l’exercice 2024, le versement d’un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2025.





__________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 23 octobre 2024 et a examiné les résultats consolidés au 30 septembre 2024.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T3 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 496 1,3 % 1,3 % 13 231 0,8 % 0,8 % Services de détail (B2C+B2B) 2 847 1,6 % 1,5 % 8 466 1,5 % 1,5 % Convergence 1 333 4,6 % 4,3 % 3 933 4,6 % 4,3 % Mobile seul 589 (0,8)% (0,6)% 1 765 (0,7)% (0,5)% Fixe seul 925 (0,9)% (0,9)% 2 767 (1,1)% (1,1)% Services aux opérateurs 1 110 (1,9)% (1,9)% 3 256 (3,9)% (3,9)% Ventes d'équipements 359 1,5 % 2,7 % 980 3,6 % 5,0 % Autres revenus 179 19,9 % 16,7 % 530 17,3 % 14,2 %

Solide performance toujours soutenue par la hausse des services de détail et une moindre décroissance du Wholesale

Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 4 496 millions d’euros, la France enregistre une croissance de 1,3% sur un an (+59 millions d'euros) grâce à la progression des services de détail (+1,6% ou +45 millions d’euros) et des autres revenus (+19,9% ou +30 millions d'euros). Le déclin des services aux opérateurs (-1,9% ou -21 millions d’euros) se poursuit mais à un rythme ralenti, principalement en raison de la saisonnalité du roaming des visiteurs. La croissance des services de détail hors services Fixe seul bas débit (RTC) s’établit à +2,8% (+74 millions d’euros) et est soutenue par une solide performance commerciale.

La France a continué d’améliorer sa performance grâce à une stratégie commerciale ciblée et disciplinée. La France capitalise sur la solidité de sa base de clients, sur la qualité reconnue de son réseau, comme en témoigne le succès des jeux olympiques, et sa position de leader en termes de Net Promoter Score.

Les ventes nettes du 3ème trimestre sur le Mobile s'élèvent à +83 0005 avec un taux de résiliation qui reste modéré (13,8%). Les ventes nettes du Fixe haut débit du 3ème trimestre repassent à la croissance à +6 000, avec toujours une très bonne dynamique sur la Fibre (+259 000) et un ARPO fixe en hausse. Les ventes nettes convergentes sont en légère décroissance (-14 000), plus que compensée par la forte croissance de l'ARPO convergent qui atteint 77,7 euros (soit +3,9 euros en un an), générant une croissance des services convergents de 4,6%. 39,5 millions de foyers sont raccordables à la Fibre Orange au 30 septembre 2024, soit 90% des foyers en France.

L’ambition de maintenir un EBITDAaL stable en France en 2024 est confirmée.



Europe

En millions d’euros T3 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 744 (2,1)% (0,3)% 5 212 (2,1)% 4,7 % Services de détail (B2C+B2B) 1 274 1,6 % 0,4 % 3 777 0,5 % 8,9 % Convergence 361 6,8 % 4,8 % 1 060 7,0 % 22,7 % Mobile seul 556 (0,0)% 1,1 % 1 639 (0,2)% 1,8 % Fixe seul 247 (3,1)% (8,6)% 743 (3,8)% 13,6 % IT & services d'intégration 110 4,4 % 6,1 % 336 (4,8)% (1,7)% Services aux opérateurs 204 (15,5)% (14,0)% 612 (12,0)% (8,8)% Ventes d'équipements 237 (5,3)% (3,6)% 718 (3,9)% (0,4)% Autres revenus 30 (17,9)% - 105 (15,0)% (9,8)%

Solide croissance des services de détail

Le chiffre d'affaires de l’Europe diminue au 3ème trimestre de -2,1% (-38 millions d’euros) du fait des services aux opérateurs (-15,5% ou -37 millions d’euros) suite à la baisse réglementaire des terminaisons d’appel, sans effet sur l’EBITDAaL. La croissance des services de détail est en accélération (+1,6% ou +20 millions d’euros), mais est compensée par la baisse des autres activités à faible marge que sont les ventes d’équipements (-5,3% ou -13 millions d’euros) et les autres revenus (-17,9% ou -7 millions d’euros) notamment liée à la revente d’énergie dont les prix baissent en Pologne. La croissance des services de détail hors services IT et d’intégration (+1,3%) gagne 0,2 point par rapport au 2ème trimestre (+1,1%). Et les services IT et d’intégration enregistrent une croissance de 4,4%.

Les bonnes performances de la Convergence (+6,8%) récoltent les fruits des augmentations de prix et de la croissance de la base Fixe haut débit avec près de 3,6 millions de clients FTTH et câble, en croissance sur un an de 9,9%.

La baisse du churn Mobile et du Fixe haut débit, ainsi que les ventes nettes Mobile exceptionnelles de +151 000 (surtout B2C), Fibre de +63 000 et Fixe très haut débit de +9 000 démontrent d’excellentes performances commerciales.

La prévision d’un EBITDAaL en croissance de faible à modérée en 2024 pour l’Europe est confirmée.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T3 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 918 10,5 % 5,7 % 5 660 10,6 % 7,0 % Services de détail (B2C+B2B) 1 732 11,3 % 7,3 % 5 105 11,6 % 8,7 % Mobile seul 1 480 11,4 % 7,2 % 4 352 10,9 % 7,9 % Fixe seul 239 13,6 % 10,0 % 703 14,6 % 12,0 % IT & services d'intégration 13 (23,3)% (24,9)% 50 32,1 % 30,4 % Services aux opérateurs 154 (0,4)% (10,8)% 456 0,2 % (8,1)% Ventes d'équipements 23 22,4 % 11,8 % 69 15,1 % 8,6 % Autres revenus 9 52,2 % 20,1 % 29 14,7 % 0,2 %

Croissance remarquable continue

L’Afrique et Moyen-Orient enregistre au 3ème trimestre une forte hausse de son chiffre d'affaires (+182 millions d’euros), avec une croissance à deux chiffres (+10,5%) pour le 6ème trimestre consécutif. L’Afrique et Moyen-Orient affiche une remarquable croissance en données historiques sur le 3ème trimestre de 5,7% de revenus.

Cette performance est basée sur la poursuite du développement rapide des services de détail (+11,3%) grâce à la croissance des quatre moteurs de croissance que sont la Data mobile (+18,3%) en accélération avec sept pays à plus de 20%, le Fixe haut débit (+17,2%), Orange Money (20,7%) et en transverse le B2B (+5,8%).

La base de clients Mobile atteint 160,1 millions, en croissance sur un an de 8,2% avec une accélération de la croissance de la base de clients Mobile 4G (+26,1%), et une augmentation de l’ARPO Mobile moyen de 3,6% au 3ème trimestre. La base de clients Fixe haut débit atteint 3,8 millions, en croissance de 17,8%. Enfin Orange Money compte 37,1 millions de clients actifs, en croissance de 17,6%.

L’ambition d’une croissance à deux chiffres de l’EBITDAaL de l’Afrique et du Moyen-Orient en 2024 est confirmée.

Orange Business

En millions d’euros T3 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 860 (2,6)% (2,2)% 5 779 (1,4)% (1,1)% Fixe seul 733 (7,1)% (7,0)% 2 235 (7,9)% (8,0)% Voix 189 (11,6)% (11,5)% 585 (13,6)% (13,6)% Données 544 (5,4)% (5,4)% 1 650 (5,7)% (5,8)% IT & services d'intégration 898 0,5 % 1,3 % 2 812 4,2 % 4,9 % Mobile 229 0,8 % 0,8 % 731 (0,6)% (0,6)% Mobile seul 176 1,9 % 1,9 % 528 1,3 % 1,3 % Services aux opérateurs 10 (2,0)% (2,0)% 30 (2,0)% (2,0)% Ventes d'équipements 43 (2,7)% (2,7)% 173 (5,8)% (5,8)%

Bon avancement du plan de redressement

Au 3ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires du secteur Orange Business s’élève à 1 860 millions d’euros, en baisse de -2,6% (-50 millions d’euros) du fait du déclin des revenus du Fixe seul (-7,1% ou -56 millions d'euros), principalement en raison du déclin anticipé des revenus de la voix (-11,6%).

La croissance des revenus d’Orange Cyberdefense (+9,7%) confirme son dynamisme, les services IT et d’intégration sont stables (+0,5% ou +4 millions d'euros) dans un marché IT tendu.

L’expertise d’Orange Cyberdefense a été particulièrement reconnue par ISG, IDC et Omdia.

Le plan de départ volontaire est en cours de mise en œuvre.

Le plan de transformation d’Orange Business est en ligne avec l’objectif annuel de réduire la baisse de l’EBITDAaL sur 2024 de moitié par rapport à l’an dernier.

TOTEM

En millions d’euros T3 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 172 0,8 % 0,8 % 521 1,5 % 1,5 % Services aux opérateurs 172 0,8 % 0,8 % 521 1,5 % 1,5 % Autres revenus - - - - - -

Le chiffre d'affaires de la Towerco TOTEM est en croissance de 0,8% sur le trimestre grâce à la hausse des activités d’hébergement (+1,7%) et de revente d'énergie, en partie compensée par la baisse du chiffre d'affaires des études et travaux en France.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T3 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 9M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 318 (4,1)% (9,3)% 980 (7,6)% (12,0)% Services aux opérateurs 215 (6,9)% (6,9)% 642 (14,0)% (14,0)% Autres revenus 104 2,2 % (13,7)% 338 7,8 % (8,0)%

Les revenus des services aux opérateurs sont en baisse au 3ème trimestre de -6,9% (-16 millions d’euros). La baisse des revenus de la voix (en volume et en prix) est partiellement compensée par la progression des prestations relatives à la gestion des services de données (data) et d'itinérance (roaming).

Services Financiers Mobiles

Le plan de cessation des activités d’Orange Bank en Europe suit son cours :

en France, la cession du portefeuille de crédits est finalisée et la clôture des comptes presque terminée ;

en Espagne, la demande officielle de fermeture de la succursale a été faite le 16 septembre auprès de la Banque Centrale Européenne et de la Banco de España. Le transfert des équipes et des fonds vers Banco Cetelem est effectif au 1er octobre.

MASORANGE6

En Espagne, le chiffre d’affaires a augmenté de 1,1% au 3ème trimestre, avec une croissance des services de détail de 1,4%.

MASORANGE réalise 85 millions d'euros de synergies pour un objectif d'environ 100 millions d'euros pour 2024 et confirme son ambition de réaliser au moins 500 millions d’euros sur les quatre premières années.

Calendrier des événements à venir

13 février 2025 - Publication des résultats annuels 2024

24 avril 2025 - Publication des résultats du premier trimestre 2025

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T3 2024 T3 2023

à base

comparable T3 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 995 9 843 9 894 1,6 % 1,0 % France 4 496 4 437 4 439 1,3 % 1,3 % Europe 1 744 1 782 1 749 (2,1)% (0,3)% Afrique & Moyen-Orient 1 918 1 736 1 816 10,5 % 5,7 % Orange Business 1 860 1 910 1 901 (2,6)% (2,2)% Totem 172 170 170 0,8 % 0,8 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 318 332 351 (4,1)% (9,3)% Eliminations intra-Groupe (513) (525) (532) EBITDAaL (1) 3 345 3 257 3 270 2,7 % 2,3 % dont Activités télécoms 3 370 3 290 3 297 2,4 % 2,2 % En % du chiffre d'affaires 33,7 % 33,4 % 33,3 % 0,3 pt 0,4 pt dont Services Financiers Mobiles (24) (33) (28) 25,5 % 11,7 % eCAPEX 1 359 1 394 1 597 (2,5)% (14,9)% dont hors Espagne 1 359 1 394 1 405 (2,5)% (3,3)% dont Activités télécoms 1 358 1 386 1 397 (2,0)% (2,8)% En % du chiffre d'affaires 13,6 % 14,1 % 14,1 % (0,5 pt) (0,5 pt) dont Services Financiers Mobiles 0 8 8 (95,7)% (95,9)% dont Espagne - - 191 - - EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 1 987 1 864 1 864 6,6 % 6,6 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Données au 30 septembre

En millions d’euros 9M 2024 9M 2023

à base

comparable 9M 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 29 834 29 395 29 246 1,5 % 2,0 % France 13 231 13 123 13 130 0,8 % 0,8 % Europe 5 212 5 324 4 979 (2,1)% 4,7 % Afrique & Moyen-Orient 5 660 5 116 5 287 10,6 % 7,0 % Orange Business 5 779 5 863 5 846 (1,4)% (1,1)% Totem 521 513 513 1,5 % 1,5 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 980 1 060 1 114 (7,6)% (12,0)% Eliminations intra-Groupe (1 549) (1 604) (1 622) EBITDAaL (1) 8 857 8 635 8 583 2,6 % 3,2 % dont Activités télécoms 8 943 8 733 8 672 2,4 % 3,1 % En % du chiffre d'affaires 30,0 % 29,7 % 29,6 % 0,3 pt 0,3 pt dont Services Financiers Mobiles (87) (98) (90) 11,7 % 3,2 % eCAPEX 4 445 4 410 4 751 0,8 % (6,4)% dont hors Espagne 4 279 4 241 4 213 0,9 % 1,6 % dont Activités télécoms 4 279 4 213 4 184 1,6 % 2,3 % En % du chiffre d'affaires 14,3 % 14,3 % 14,3 % 0,0 pt 0,0 pt dont Services Financiers Mobiles 0 27 29 (98,3)% (98,4)% dont Espagne 166 169 538 (2,1)% (69,2)% EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 4 577 4 394 4 370 4,2 % 4,7 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T3 2024 T3 2023

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 9 995 - 9 995 9 894 - 9 894 Achats externes (4 031) 0 (4 031) (4 075) 0 (4 075) Autres produits opérationnels 212 (0) 212 199 - 199 Autres charges opérationnelles (112) (1) (113) (89) (4) (93) Charges de personnel (1 983) (8) (1 991) (1 939) (164) (2 103) Impôts et taxes d'exploitation (294) (1) (296) (289) (1) (291) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na (180) (180) na 5 5 Coûts des restructurations na (15) (15) na (25) (25) Dotations aux amortissements des actifs financés (41) - (41) (34) - (34) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (338) 0 (338) (333) (0) (334) Pertes de valeur des droits d'utilisation 2 - 2 (0) 0 - Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (4) 4 na (3) 3 na Intérêts sur les dettes locatives (61) 61 na (60) 60 na EBITDAaL 3 345 (141) na 3 270 (126) na Principaux litiges (1) 1 na (1) 1 na Charges spécifiques de personnel (8) 8 na (164) 164 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités (180) 180 na 5 (5) na Coûts des programmes de restructuration (15) 15 na (27) 27 na Coûts d'acquisition et d'intégration (1) 1 na (3) 3 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (4) (4) na (3) (3) Intérêts sur les dettes locatives na (61) (61) na (60) (60)

Données au 30 septembre

9M 2024 9M 2023

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 29 834 - 29 834 29 246 - 29 246 Achats externes (12 141) (2) (12 143) (12 124) (13) (12 137) Autres produits opérationnels 652 26 677 581 - 581 Autres charges opérationnelles (358) (9) (367) (253) 37 (216) Charges de personnel (6 328) (17) (6 345) (6 163) (429) (6 592) Impôts et taxes d'exploitation (1 458) (4) (1 462) (1 446) (4) (1 450) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na (320) (320) na 55 55 Coûts des restructurations na (124) (124) na (61) (61) Dotations aux amortissements des actifs financés (118) - (118) (93) - (93) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (1 028) 0 (1 027) (993) (4) (997) Pertes de valeur des droits d'utilisation 1 (34) (32) - (28) (28) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (13) 13 na (10) 10 na Intérêts sur les dettes locatives (186) 186 na (162) 162 na EBITDAaL 8 857 (283) na 8 583 (275) na Principaux litiges 22 (22) na 55 (55) na Charges spécifiques de personnel (16) 16 na (429) 429 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités (320) 320 na 55 (55) na Coûts des programmes de restructuration (158) 158 na (97) 97 na Coûts d'acquisition et d'intégration (11) 11 na (31) 31 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (13) (13) na (10) (10) Intérêts sur les dettes locatives na (186) (186) na (162) (162)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

Données trimestrielles

T3 2024 T3 2023

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 1 433 - 1 433 1 518 191 1 709 Actifs financés (26) - (26) (45) - (45) Prix de cession des actifs immobilisés (46) - (46) (47) - (47) Licences de télécommunication (3) - (3) (21) 0 (21) eCAPEX 1 359 - 1 359 1 405 191 1 597

Données au 30 septembre

9M 2024 9M 2023

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 4 533 168 4 701 4 975 569 5 543 Actifs financés (82) - (82) (189) - (189) Prix de cession des actifs immobilisés (167) - (167) (200) - (200) Licences de télécommunication (4) (2) (6) (372) (31) (403) eCAPEX 4 279 166 4 445 4 213 538 4 751

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 30 septembre

2024 Au 30 septembre

2023 Nombre de clients des services convergents 9 092 9 005 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 253 011 233 201 dont Accès mobiles de clients convergents 15 733 15 444 Accès mobiles seuls 237 278 217 757 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 94 767 84 815 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 158 245 148 387 Nombre d'accès fixes (2) 38 673 39 863 Accès fixes Retail 26 711 26 958 Accès fixes Haut débit 21 645 21 108 dont Accès fixes Très haut débit 14 088 12 420 Accès fixes des clients convergents 9 092 9 005 Accès fixes seuls 12 553 12 103 Accès fixes Bas débit 5 067 5 850 Accès fixes Wholesale 11 962 12 905 Total des accès Groupe (1+2) 291 685 273 064 Données hors Espagne. Les données 2023 sont à base comparable et intègrent les accès de l'opérateur de télécommunications VOO acquis en juin 2023 par Orange Belgium.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q3 2024" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-flow organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Résultat net par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de la rémunération nette d'impôt aux porteurs de titres subordonnés, par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE (ou "Return On Capital Employed") des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.

Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA).

Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.

Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Orange Business, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Hors revenus liés au Réseau Téléphonique Commuté (RTC)

2 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 3ème trimestre 2023 et à base comparable.

3 Réseau Téléphonique Commuté

4 Ces objectifs sont établis en données à base comparable et ne tiennent pas compte des opérations de fusion et d'acquisition non encore finalisées, ils excluent l’Espagne

5 Hors M2M et prépayé

6 Déconsolidée depuis le 2ème trimestre

Pièce jointe