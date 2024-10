EBC Financial Group Memperluas Perkongsian dengan Leading Indicators DiNapoli, Mendedahkan Strategi Utama untuk Menangani Acara 'Black Swan'

TAIPEI, Taiwan, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), dalam kerjasamanya dengan pakar DiNapoli, dengan bangganya mengumumkan acara eksklusif bertajuk ‘Memanfaatkan Kuasa Petunjuk DiNapoli untuk Menangani Acara 'Black Swan.'’ Acara ini menghimpunkan pakar-pakar kewangan, pedagang, pelabur, dan ahli strategi ekonomi untuk membincangkan strategi utama dalam mengatasi pasaran yang tidak stabil. Ini sebahagian daripada komitmen EBC untuk memimpin dalam kewangan global dengan memberikan pandangan mendalam, bukan hanya kepada pedagang tetapi juga kepada sesiapa sahaja yang ingin memahami dengan lebih mendalam mengenai trend kewangan global, termasuk kesan geopolitik, inflasi, dan peranan teknologi dalam meramalkan pergerakan pasaran.





EBC Financial Group, beroperasi di hab kewangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, dan Sydney, dikawal selia oleh badan pengawalseliaan antarabangsa seperti FCA UK, CIMA di Kepulauan Cayman, dan ASIC di Australia. Lesen-lesen ini mengukuhkan komitmen EBC untuk menyediakan perkhidmatan kewangan yang mantap, beretika, dan telus di pasaran global.

Dalam dunia yang semakin berdepan dengan ancaman ketidakstabilan geopolitik, inflasi yang melonjak, dan dasar monetari yang berubah-ubah, EBC terus komited untuk mendidik dan memperkasakan para pelabur. Perbincangan ini akan memberikan pandangan eksklusif mengenai cara menguruskan risiko dan mengenal pasti peluang dalam pasaran global. Para peserta juga berpeluang untuk berinteraksi dengan pakar industri terkemuka bagi mendapatkan pandangan langsung mengenai faktor-faktor penting yang mempengaruhi pasaran pada masa kini.

Momentum acara ini dimulakan dengan kejayaan majlis menandatangani perjanjian di Thailand, di mana EBC Financial Group mengukuhkan kerjasamanya dengan Leading Indicators DiNapoli. Acara di Taiwan ini pula menandakan titik penting dalam misi EBC untuk memperkasakan pedagang dengan alat canggih yang boleh membantu mereka menavigasi peristiwa ‘Black Swan’ yang tidak dijangka.

Ketidakstabilan Global Mengancam Kestabilan Pasaran: Pendapat David Barrett

David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd, memberi amaran mengenai peningkatan ketidakstabilan ekonomi dalam pasaran global. Dalam ucapannya kepada komuniti profesional kewangan, Barrett menegaskan bahawa pemotongan kadar faedah oleh Federal Reserve telah menjejaskan pasaran bon dan mendedahkan kelemahan dalam sistem kewangan global. Beliau menyatakan, “Walaupun pasaran ekuiti AS mendapat sedikit manfaat, kemelesetan di Jerman boleh mencetuskan krisis yang lebih besar di Zon Euro.”

Barrett menekankan bahawa risiko-risiko ini bukan hanya bersifat ekonomi. Ketidakstabilan geopolitik, dari konflik di Ukraine hingga krisis di Timur Tengah, juga menjejaskan bekalan tenaga dan menyebabkan ketidakstabilan pasaran komoditi. Beliau memberi amaran bahawa gabungan faktor-faktor ini boleh membawa kepada ketidakstabilan ekonomi global yang lebih mendalam, di mana walaupun pelabur berpengalaman akan berdepan dengan tahap ketidakpastian yang belum pernah berlaku sebelum ini.





Sebagai sebahagian daripada misinya untuk membantu pelabur menavigasi pasaran yang tidak menentu ini, Barrett menekankan semula komitmen EBC untuk menyediakan alat perdagangan yang canggih dan inisiatif pendidikan. Perkongsian EBC dengan Leading Indicators DiNapoli adalah satu langkah penting dalam melengkapkan pedagang dengan alat-alat yang diperlukan untuk mentafsir pergerakan pasaran dalam persekitaran yang tidak menentu. Dengan menggabungkan Petunjuk DiNapoli bersama analisis pasaran masa nyata, EBC memastikan bahawa pedagang bukan hanya diberi maklumat tetapi juga bersedia untuk bertindak balas terhadap perubahan dalam kewangan global.

Pandangan Jason Zeng Mengenai Petunjuk DiNapoli

Pada acara tersebut, Jason Zeng, Pengurus Besar Fibonacci Investment Consulting, LLC, membincangkan bagaimana Petunjuk DiNapoli telah membantu para pelabur mengenal pasti titik retracement pasaran dan menentukan masa yang sesuai untuk melakukan perdagangan. Zeng, pakar perdagangan DiNapoli yang berpengalaman, menjelaskan bahawa petunjuk ini bukan sahaja membantu meramal pergerakan harga tetapi juga merupakan sistem yang penting untuk mengurus risiko dan keuntungan dalam pasaran yang sangat tidak menentu.

Zeng memberikan contoh di mana Petunjuk DiNapoli berjaya digunakan untuk meramalkan retracement dalam pelbagai aset termasuk ekuiti, komoditi, dan mata wang. Melalui petunjuk ini, pedagang dapat mengenal pasti titik masuk dan keluar dengan tepat walaupun berhadapan dengan perubahan mendadak di pasaran yang disebabkan oleh ketidakstabilan geopolitik dan perubahan dasar oleh bank pusat.





Pandangan Dr. Hua-Shen Pan Mengenai Risiko Geopolitik dan Langkah Ekonomi

Dr. Hua-Shen Pan, penganalisis ekonomi yang dihormati, memberikan analisis mendalam mengenai risiko geopolitik global yang mempengaruhi aliran modal dan strategi pelaburan. Dalam ucapannya, beliau menekankan bahawa ketidakstabilan geopolitik kini menjadi faktor utama dalam ketidakstabilan pasaran yang mengatasi petunjuk ekonomi tradisional.

Pan menyatakan bahawa dasar ekonomi China terkini akan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi global. Dengan langkah-langkah rangsangan baru daripada kerajaan China, dunia kewangan global akan terus memantau keberkesanan dasar ini dalam membentuk masa depan ekonomi kedua terbesar di dunia.

Beliau turut menjelaskan bagaimana titik panas geopolitik, termasuk konflik yang berterusan di Ukraine dan ketidakstabilan di Timur Tengah, memburukkan lagi kejutan harga tenaga dan menyukarkan usaha bank pusat untuk mengawal inflasi. Dr. Pan menekankan semakin meningkatnya jurang antara asas ekonomi dan reaksi pasaran, sambil menunjukkan bahawa model ramalan ekonomi tradisional bergelut untuk mengambil kira pengaruh gangguan daripada peristiwa geopolitik.

Dr. Pan berhujah bahawa walaupun ketegangan geopolitik akan terus menjadi punca ketidaktentuan pasaran, pelabur mesti menyesuaikan diri dengan memberi tumpuan kepada pengurusan risiko dan strategi jangka panjang yang mengambil kira perubahan ekonomi yang tidak dapat diramal. Beliau menekankan kepentingan memahami bagaimana tindak balas dasar global—daripada tindakan Rizab Persekutuan hingga kepada dasar ekonomi China—akan membentuk landskap pelaburan dalam tahun-tahun mendatang.

"Pasaran kini tidak lagi hanya bertindak balas kepada data ekonomi," kata Dr. Pan. "Kita kini berada di era di mana konflik geopolitik memacu keputusan modal, dan ini memerlukan pendekatan strategik yang baru."

Menavigasi Reaksi Pasaran Pasca Fed: Pandangan Utama dari Joseph AuXano

Joseph AuXano, Pengarah Kursus Dalam Talian DiNapoli (DAP), memberi tumpuan kepada salah satu kebimbangan terbesar peserta pasaran—impak daripada Pemotongan Kadar Rizab Persekutuan dan kesannya terhadap dinamika pasaran. AuXano menerangkan bagaimana Petunjuk DiNapoli boleh digunakan untuk menilai reaksi pasaran dengan tepat selepas keputusan Fed, memberikan pedagang alat berkuasa untuk menjangka turun naik dan membuat keputusan yang lebih termaklum.

Melalui analisis terperinci mengenai mesyuarat FOMC baru-baru ini, AuXano menunjukkan bagaimana saham utama seperti Tesla dan Nvidia bertindak balas terhadap pemotongan kadar. Beliau menjelaskan bagaimana alat MACD Predictor dan DiNapoli Expansion memberikan isyarat awal yang penting, membolehkan pedagang mengenal pasti peluang perdagangan berkemungkinan tinggi dengan mengesan tahap sokongan dan rintangan utama terlebih dahulu.

AuXano menekankan kepentingan analisis pelbagai rangka masa, menegaskan bahawa bergantung hanya pada trend jangka pendek mendedahkan pedagang kepada perubahan pasaran yang tidak dijangka. Dengan menggabungkan Petunjuk DiNapoli, pelabur lebih bersedia untuk menavigasi turun naik jangka pendek serta arah aliran jangka panjang.

"Selepas setiap keputusan Fed, pasaran sering kali dalam keadaan huru-hara, dengan pergerakan yang sukar diramal. Tetapi dengan alat-alat ini, pedagang boleh berada selangkah di hadapan dan membaca isyarat pasaran dengan lebih efektif," jelas AuXano.

Beliau menambah, "Forum ekonomi hari ini memberikan pandangan berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran. Memahami bagaimana harga berinteraksi dengan Petunjuk DiNapoli memberi pedagang dan pelabur kelebihan tambahan dalam menavigasi turun naik pasaran. Disiplin dan struktur sangat penting dalam persekitaran ekonomi dan politik masa kini, di mana perubahan kadar faedah dan dasar bank pusat memainkan peranan besar."

Mengurangkan Risiko Perdagangan Algoritma: Pandangan dari Rich Wang

Rich Wang, Ketua Pegawai Teknologi di Provider Space, mengulas tentang peningkatan pergantungan kepada perdagangan algoritma serta risiko yang datang dengan sistem automatik dalam pasaran kewangan moden. Pembentangan Wang menekankan keperluan untuk strategi pengurusan risiko yang kuat yang boleh menjamin keuntungan yang berterusan, walaupun pasaran semakin tidak menentu.

Wang menerangkan kelebihan dan bahaya perdagangan algoritma. Walaupun automasi boleh meningkatkan kecekapan dan kelajuan perdagangan, ia juga mendedahkan pedagang kepada risiko yang lebih besar jika tidak diurus dengan betul. Beliau berkongsi contoh dunia sebenar tentang bagaimana ketidaktentuan pasaran boleh menyebabkan sistem automatik melakukan dagangan yang pantas dan berisiko tinggi, yang boleh membawa kepada kerugian besar tanpa perlindungan yang mencukupi.

Wang menegaskan kepentingan memasukkan mekanisme henti rugi serta menjalankan ujian balik yang menyeluruh ke atas algoritma untuk memastikan sistem tidak gagal ketika pasaran mengalami gangguan. Beliau menekankan bahawa pengurusan risiko harus berkembang seiring dengan teknologi perdagangan, terutamanya apabila pasaran menjadi lebih sensitif kepada peristiwa geopolitik dan perubahan dasar bank pusat.

"Automasi boleh memberikan kelebihan kepada pedagang, tetapi hanya jika digabungkan dengan rangka kerja pengurusan risiko yang kukuh," kata Wang. Beliau juga menunjukkan bagaimana strategi pengurangan risiko terkini boleh disepadukan ke dalam sistem perdagangan automatik, membolehkan pedagang mengekalkan kawalan dan mengurangkan pendedahan mereka terhadap kejutan pasaran yang mendadak.

Penutupan Acara

Acara ini telah memberikan pelbagai pandangan strategik, melengkapkan peserta pasaran dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menavigasi landskap kewangan yang tidak menentu hari ini. Dari risiko geopolitik hingga perdagangan algoritma dan reaksi terhadap pemotongan kadar Fed, simposium ini menekankan kepentingan dalam menggunakan petunjuk teknikal maju seperti Tahap DiNapoli untuk menguruskan risiko dan merebut peluang pasaran.

Memandangkan prospek ekonomi global kekal tidak menentu, EBC Financial Group terus menerajui perbincangan mengenai ketahanan kewangan, menawarkan pandangan yang diperlukan kepada pelabur dan pedagang untuk menyesuaikan diri dengan cabaran yang semakin kompleks ini.

Perihal EBC Financial Group

Diasaskan di pusat kewangan terkemuka London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset, dan penyelesaian pelaburan yang menyeluruh. EBC dengan pantas telah menubuhkan kedudukannya sebagai firma pembrokeran global, dengan kehadiran yang meluas di hab kewangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman, dan pasaran baru muncul di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, serta India. EBC melayani pelbagai keperluan pelanggan runcit, profesional, dan institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berpegang kepada tahap tertinggi pematuhan etika dan peraturan antarabangsa. Anak-anak syarikat EBC Financial Group dikawal selia dan dilesenkan dalam bidang kuasa tempatan masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Teras EBC Group adalah profesional berpengetahuan dengan lebih 30 tahun pengalaman mendalam dalam institusi kewangan terkemuka, yang telah berjaya menavigasi pelbagai kitaran ekonomi, dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss pada 2015. EBC menjunjung tinggi budaya integriti, rasa hormat, dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap urusan pelaburan dilayan dengan sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi kempen United to Beat Malaria, yang merupakan inisiatif Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, yang bertujuan mendemistifikasikan ekonomi dan aplikasinya kepada cabaran utama masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

