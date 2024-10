EBC Financial Group 扩大与 DiNapoli 领先指标的合作伙伴关系，揭示应对黑天鹅事件的关键策略

台北,台湾, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 与 DiNapoli Experts 携手合作,欣然举办“利用 DiNapoli 指标力量应对黑天鹅事件”专题活动,汇聚了金融专家、交易员、投资者和经济战略家,探讨应对动荡市场的关键策略。 作为 EBC 在金融思想领袖方面更广泛承诺的一部分,此次活动不仅为交易员提供了关键见解,也为那些希望更深入了解全球金融趋势的人提供了见解,包括地缘政治紧张局势、通胀及科技在市场预测中不断演进的作用带来的影响。





EBC Financial Group 在伦敦、香港、东京、新加坡和悉尼等全球金融中心运营,受英国的英国金融行为监管局 (FCA)、开曼群岛的开曼群岛金融管理局 (CIMA) 和澳大利亚的澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 等主要国际机构的监管。 这些资质彰显了集团的使命,即在主要市场提供稳健、合乎道德和透明的金融服务。

面对地缘政治不稳定、通胀上升和货币政策转变带来的挑战,EBC 致力于增强投资者权益和教育的决心坚定不移。 会议讨论为与会者提供了在全球市场中管理风险和把握机遇的独家见解,与会者还与一些业内顶尖专家进行了互动,深入了解当今全球市场的关键影响因素。

在泰国成功签署合作协议后,EBC Financial Group 与 DiNapoli 领先指标的合作关系得以进一步巩固,此次台湾活动标志着 EBC 持续使命的一个关键里程碑。 通过此次合作,EBC 为交易员提供了先进的工具来应对黑天鹅事件。

全球动荡威胁市场稳定:David Barrett 的见解

EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 发出严峻警告,指出全球市场正面临着日益严重的经济脆弱性。 Barrett 在面向金融专业人士发言时指出,美联储最近的降息措施已使债券市场动荡不安,暴露出全球金融体系的深层脆弱性。 Barrett 解释道,虽然美国股市短暂反弹,但德国经济的下滑则可能蔓延至整个欧元区,从而引发更广泛的危机。

Barrett 强调,这些风险远不止经济层面。 从乌克兰持续的战争到中东的不稳定局势,地缘政治冲突如今已经成为全球风险点,扰乱能源供应,使商品市场走向危险的波动水平。 Barrett 表示,这些因素的叠加可能会将全球经济拖入更深更难以预测的动荡之中,即使经验丰富的投资者也将面临前所未有的不确定性。





作为集团帮助投资者驾驭这些动荡市场使命的一部分,Barrett 重申了 EBC 专注于提供尖端交易工具和教育计划的承诺。 EBC 与 DiNapoli 指标的合作有助于为交易员提供解读市场走势所需的工具,尤其是在不可预测的环境中。 通过结合诸如 DiNapoli 指标的先进预测工具与实时市场分析,EBC 正在确保交易员不仅能够了解情况,而且能够随时应对全球金融变化。

EBC 拓展新兴市场业务并致力于在新的司法管辖区建立受监管实体,也体现了该集团为客户提供获取全球交易机会的决心。 凭借其不断扩大的版图,EBC 持续以诚信和透明的方式引领市场,为全球交易者提供有效管理风险的工具。

随着美国总统大选临近,Barrett 警告称,这场分裂性的政治较量可能成为另一个主要的市场不稳定因素,投资者正为经济政策的转变和潜在的政治动荡做好准备。

“我们目睹的不仅仅是市场波动,我们正面临一场完美风暴,地缘政治紧张局势、通胀和货币政策正如此前所未有地交织在一起,”Barrett 警告道。 他敦促投资者和交易员采取紧急行动,运用精确前瞻的方式、借助 DiNapoli 指标等先进工具,适应这个新的现实,以帮助渡过不确定性。 Barrett 表示,如果没有这些,市场参​​与者可能会在需要数据驱动决策和管理复杂风险能力的金融环境中落后。

捕捉交易机会:Jason Zeng 谈 DiNapoli 指标

在本次活动上,Fibonacci Investment Consulting, LLC 总经理 Jason Zeng 介绍了 DiNapoli 指标在帮助投资者确定关键市场回撤点和有效把握交易时机方面发挥的关键作用。 Zeng 是 DiNapoli 水平交易的资深专家,他解释这些指标不仅是预测价格变动的工具,而且是在高度动荡的市场中管理风险和盈利能力的重要系统。

Zeng 重点介绍了基于 Fibonacci 的 DiNapoli 水平如何成功应用于预测股票、大宗商品和货币等不同资产类别的市场回撤。 他列举了最近的几个例子,DiNapoli 指标让交易员即使在地缘政治不稳定和央行政策转变导致的大规模市场波动中,也能准确确定进场和出场时机。





Zeng 表示,“依赖这些指标的交易员可以增强风险管理能力,并改善交易执行。” 他强调了真实案例研究的使用,展示了 DiNapoli 方法如何在高度不确定时期一再胜过传统技术分析,提供可操作的见解。

Zeng 强调,在当今瞬息万变的金融市场中,时间就是一切,DiNapoli 指标提供了应对现代化交易环境复杂性所需的精准度。 据 Zeng 表示,这些指标对于旨在把握机遇、同时最大限度降低不可预测的市场波动风险的交易员和金融专业人士而言至关重要。

随着 EBC 继续在新兴市场拓展业务,它将坚持致力于为全球交易者提供量身定制的工具和教育资源,确保他们有能力应对本地和国际市场动态。

资本市场承压:Hua-Shen Pan 博士谈地缘政治风险和经济对策

著名经济分析家和专栏作家 Hua-Shen Pan 博士,阐述了当前塑造资本流动和投资策略的全球地缘政治风险。 Pan 博士在发言时强调,地缘政治动荡已成为市场动荡的主要驱动力,超越了传统的经济指标。

Pan 博士着重关注中国的经济轨迹,他认为这是影响全球金融体系的关键因素。 随着中国政府推出新的刺激举措,全球金融界将密切关注这些政策在稳定世界第二大经济体方面的有效性。

他进一步解释说,乌克兰持续冲突和中东局势不稳等地缘政治风险点正加剧能源价格冲击,并给央行控制通胀的努力带来复杂性。 Pan 博士强调,经济基本面与市场反应之间存在日益扩大的脱节,同时指出传统的经济预测模型难以解释地缘政治事件的破坏性影响。

Pan 博士认为,尽管地缘政治紧张局势将继续成为市场动荡的根源,但投资者必须适应这一现实,专注于风险管理和长期策略,以应对不可预测的经济转折。 他强调了解全球政策反应,从美联储行动到中国经济政策,在未来几年将如何塑造投资格局的重要性。

“市场不再仅仅对经济数据做出反应,”Pan 博士观察到, “我们现在进入了一个地缘政治冲突主导资本决策的时代,这需要一种新的战略方法。”

应对美联储决策后的市场反应:Joseph AuXano 的核心见解

DiNapoli Online Course (DAP) 主任 Joseph AuXano 谈到了市场参与者最迫切的担忧之一——美联储降息后及其对市场动态的影响。 AuXano 展示了如何利用 DiNapoli 指标来准确评估美联储决策后的市场反应,为交易者提供了一个强大的工具来预测波动并做出明智决策。

通过对最近几次联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议的详细分析,AuXano 展示了 Tesla 和 Nvidia 等主要股票对降息的反应。 他演示了 MACD Predictor 和 DiNapoli 扩展工具如何提供关键的早期信号,使交易者能够提前识别重要的支撑位和阻力位,从而发现高概率交易机会。

AuXano 强调了使用多时间框架分析的重要性,他指出仅仅依赖短期趋势会使交易员面临不可预测的市场波动风险。 通过结合 DiNapoli 指标,投资者可以更好地应对短期波动和长期趋势。

“在每次美联储决策后,市场往往陷入混乱,出现难以预料的走势。 但通过使用这些工具,交易员可以领先一步,更有效地读懂市场信号,”AuXano 解释道。

他补充说:“今天的经济论坛为我们提供了宝贵见解,了解影响市场的各种因素,通过观察价格与 DiNapoli 指标的互动来读懂市场,这为寻求在动荡时期应对市场波动的交易者和投资者提供了额外的优势。 关键在于保持纪律和有序,尤其是在当今的经济和政治环境下,利率变化和央行政策发挥着关键作用。”

缓解算法交易风险:Rich Wang 的见解

Provider Space 的首席技术官 Rich Wang 深入探讨了当今金融市场对算法交易日益依赖的现状,以及自动化系统带来的风险。 Wang 的演讲主要围绕确保即使在市场日益动荡的情况下也能保持持续盈利所需的健全风险管理策略。

Wang 阐述了算法交易的优势和危险,解释说虽然自动化可以增强交易效率和速度,但如果管理不当,也会使交易员面临更大风险。 他分享了真实案例,展示了市场波动如何能导致自动化系统进行快速、高风险交易,如果没有适当的防范措施,可能会演变成重大损失。

Wang 强调了将止损机制纳入交易系统,并对算法进行彻底的历史回测以防止系统在市场中断时失灵的重要性。 他指出,随着市场对地缘政治事件和央行政策转变日益敏感,风险管理需要与交易技术同步发展。

“自动化确实可以给交易者带来优势,但前提是要与稳健的风险管理框架相结合,”Wang 表示。 他演示了将最新风险缓解策略融入自动交易系统的方法,使交易者能够保持控制并降低面临突发市场冲击的风险。

活动总结

本次活动提供了大量战略见解,为市场参与者提供了应对当今动荡的金融环境所需的工具和知识。 从地缘政治风险到算法交易及美联储降息后的反应,本次研讨会强调了利用 DiNapoli 水平等先进技术指标来管理风险和把握市场机会的重要性。

鉴于全球经济前景仍不确定,EBC Financial Group 将继续引领财富弹性的讨论,为投资者和交易者提供必要的前瞻性,以适应这些不断演变的挑战。

如需了解更多信息、高分辨率图像或演讲材料,请联系:

媒体联系人:

Angela Wu

全球公共关系(台湾)

angela.wu@ebc.com

Chyna Elvina

全球公共关系经理(亚太地区、拉美地区)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

全球公共关系负责人

douglas.chew@ebc.com

关于 EBC Financial Group

总部位于著名的伦敦金融区,EBC Financial Group (EBC) 以其全面的服务组合而闻名,包括金融经纪、资产管理和综合投资解决方案。 EBC 迅速确立其作为全球经纪商的地位,在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼、开曼群岛等主要金融中心以及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场广泛开展业务。 EBC 为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者等多元化客户提供服务,满足他们的需求。

EBC 屡获殊荣,始终遵守最高道德标准和国际法规,并引以为傲。 EBC Financial Group 的子公司均受当地司法管辖区的监管并获得许可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国的英国金融行为监管局 (FCA) 监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管。

EBC Group 核心人员拥有逾 30 年的大型金融机构的专业工作经验,巧妙驾驭了多个经济周期,时间跨越《广场协议》和 2015 年瑞郎黑天鹅事件。 EBC 倡导诚信、尊重和客户资产安全至上的文化,确保每一次投资者参与都得到应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴,在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC 也是联合国基金会旨在改善全球卫生成果的“联合战胜疟疾”运动的合作伙伴。 从 2024 年 2 月开始,EBC 支持牛津大学经济系的“经济学家真正做什么” (‘What Economists Really Do’) 公众参与系列,揭开经济学的神秘面纱,并将其应用于重大社会挑战,以增强公众理解和对话。

