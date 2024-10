Hermès International : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

HERMÈS

Rapport d’informations trimestrielles à fin septembre 2024

Poursuite d’une croissance solide à fin septembre

(+14 % à taux de change constants et +11 % à taux de change courants)

Paris, le 24 octobre 2024

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe à fin septembre 2024 s’élève à 11,2 Mds€ et progresse de 14 % à taux de change constants et de 11 % à taux de change courants par rapport à la même période en 2023.

Au troisième trimestre, les ventes poursuivent leur progression et atteignent 3,7 Mds€, en hausse de 11 % à taux de change constants et de 10 % à taux de change courants. Toutes les régions sont en croissance, malgré une base de comparaison particulièrement élevée en Europe et en Asie Pacifique.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré : « Dans un contexte économique et géopolitique incertain, je félicite l’ensemble des collaborateurs pour la performance robuste du troisième trimestre, et je remercie nos clients pour leur fidélité. Fort de la singularité de son modèle, Hermès poursuit ses recrutements et ses investissements de long terme. »

Activité à fin septembre par zone géographique

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin septembre 2024, toutes les régions affichent de solides croissances, et le réseau de distribution exclusif poursuit son développement.

L’Asie hors Japon (+7 %) est en progression, soutenue par des ventes solides en Corée, à Singapour, en Australie et en Thaïlande. La région est en croissance au troisième trimestre, malgré la baisse de trafic observée depuis la fin du Nouvel An en Grande Chine et une base élevée au troisième trimestre l’année dernière. Le magasin de Shenzhen en Chine, rénové et agrandi, a rouvert en octobre après celui de Lee Gardens en juin à Hong Kong. En août, le magasin de Collins Street à Melbourne a rouvert après rénovation.

Le Japon (+23 %), après un excellent troisième trimestre, confirme sa solide croissance grâce à la fidélité de sa clientèle locale. Le nouveau magasin de Ginza Mitsukoshi a été inauguré à Tokyo en juin, après celui situé dans le quartier d’Azabudai Hills en février.

L’Amérique (+13 %) a poursuivi une belle dynamique au troisième trimestre à un rythme proche des deux trimestres précédents. Le nouveau magasin de Princeton dans le New Jersey a ouvert en avril et les ventes en ligne ont poursuivi leur développement avec leur extension au Mexique en septembre.

L’Europe hors France (+18 %) réalise une performance remarquable, notamment au troisième trimestre, grâce à la solidité de la demande locale et à la dynamique des flux touristiques qui s’est poursuivie dans l’ensemble des pays de la région.

La France (+14 %), après un bon troisième trimestre, confirme sa dynamique malgré une légère baisse du trafic dans les magasins parisiens en raison des Jeux olympiques. Le magasin de Nantes a rouvert après rénovation en juin.

Activité à fin septembre par métier

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin septembre 2024, tous les métiers, à l’exception de l’Horlogerie, affichent des progressions solides.

La Maroquinerie-Sellerie (+17 %) poursuit une belle progression. La demande reste soutenue à la fois sur les modèles iconiques sans cesse réinventés et sur les nouveaux modèles, comme les sacs Constance Élan et Bolide à dos à l’esprit sellier affirmé. L’augmentation des capacités de production s’est poursuivie avec l’ouverture de la vingt-troisième maroquinerie de la maison à Riom dans le Puy-de-Dôme en septembre. Elle vient renforcer les neuf pôles d’expertise répartis sur l’ensemble du territoire national.

La division Vêtement et Accessoires (+15 %) confirme sa solide dynamique. Le défilé homme printemps-été 2025, dévoilé au palais d’Iéna en juin, a reçu un très bel accueil. La collection femme printemps-été 2025, a été présentée fin septembre à la Garde républicaine. Elle s’inspire de l’atelier comme lieu de création et propose des modèles mêlant cuir souple et transparence.

Le métier Soie et Textiles (+2 %) est en croissance au troisième trimestre, grâce à des créations alliant matières et savoir-faire exceptionnels.

Les Parfum et Beauté (+7 %) réalisent une belle progression au troisième trimestre. La maison a lancé en septembre avec succès le nouveau féminin Barénia, créé par Christine Nagel. Celui-ci porte le nom d’un cuir patrimonial et se dévoile dans un flacon-objet inspiré du bracelet Collier de chien. La Beauté a complété son offre avec le deuxième volet du Regard, le Trait Hermès, composé de crayons pour les yeux et les lèvres.

Dans un contexte plus difficile, l’Horlogerie (-6 %) a été pénalisée par une base de comparaison élevée en raison notamment d’événements exclusifs au troisième trimestre l’année dernière. La collection Hermès H08 continue de rencontrer un bel accueil.

Les Autres métiers Hermès (+17 %), qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison, poursuivent leur forte croissance, mettant en lumière toute la singularité et la force créative de la maison. La huitième collection de Haute Bijouterie Les formes de la couleur a été présentée en septembre à Beijing après Paris en juin.

Un modèle durable et responsable

Fort de son engagement en faveur de l’ancrage local et de la création d’emplois, la maison a inauguré en septembre la maroquinerie de Riom. Ce nouveau site accueillera à terme 250 artisans formés localement aux savoir-faire d'excellence de la maison, grâce à l’implantation depuis 2022 à Riom de l’École Hermès des savoir-faire afin d’accompagner la transmission et l’expertise des artisans sellier-maroquiniers. L’implantation de la maroquinerie dans l’ancienne Manufacture des Tabacs, ancien site inscrit au titre des Monuments historiques et entièrement réhabilité, répond à la démarche de valorisation du patrimoine industriel de la maison et de moindre artificialisation des sols.

La dimension durable et responsable du modèle artisanal de la maison a été récompensée en août par l’agence de notation S&P, par une progression de sa notation de 11 points à 65/100. Hermès confirme également son rating AA auprès de l’agence de notation MSCI dans un contexte d’exigence et de transparence accrue. Ces résultats témoignent des engagements et des valeurs de la maison.

Autres faits marquants

À fin septembre 2024, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable de

242 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au cours des neuf premiers mois, Hermès International a procédé au rachat de 21 316 actions pour 40 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

Dans un contexte économique et géopolitique plus complexe, le groupe poursuit son développement avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année est L’esprit du Faubourg. Ce lieu, fruit d’un rêve, celui d’Émile Hermès, est le cœur battant de la maison. Il est partout où se trouve Hermès et insuffle l’effervescence et l’esprit joyeux si chers à la maison.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin septembre 2024 est disponible

sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com.

Prochains événements :

14 février 2025 : publication des résultats annuels 2024

17 avril 2025 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2025

30 avril 2025 : Assemblée générale des actionnaires





Informations par Zone GÉographique (a)

À fin septembre Évolutions /2023 En M€ 2024 2023 Publiées À taux de change constants France 1 045 916 14,2 % 14,2 % Europe (hors France) 1 554 1 327 17,1 % 18,4 % Total Europe 2 600 2 243 15,9 % 16,7 % Japon 1 053 939 12,1 % 22,6 % Asie-Pacifique (hors Japon) 5 105 4 872 4,8 % 7,0 % Total Asie 6 158 5 811 6,0 % 9,5 % Amériques 1 995 1 785 11,7 % 12,8 % Autres (Moyen-Orient) 456 223 104,4 % 104,8 % TOTAL 11 208 10 063 11,4 % 13,8 %





3e trimestre Évolutions /2023 En M€ 2024 2023 Publiées À taux de change constants France 365 323 13,1 % 13,1 % Europe (hors France) 584 492 18,8 % 20,3 % Total Europe 949 814 16,5 % 17,4 % Japon 360 304 18,5 % 22,8 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 584 1 575 0,6 % 1,0 % Total Asie 1 944 1 879 3,5 % 4,6 % Amériques 666 600 11,0 % 13,4 % Autres (Moyen-Orient) 145 72 102,2 % 104,4 % TOTAL 3 704 3 365 10,1 % 11,3 %

(a) Ventes par destination.





Informations par MÉtier

À fin septembre Évolutions /2023 En M€ 2024 2023 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 4 789 4 176 14,7 % 17,3 % Vêtement et Accessoires (2) 3 296 2 934 12,3 % 14,8 % Soie et Textiles 646 648 (0,2 %) 2,2 % Autres métiers Hermès (3) 1 421 1 239 14,7 % 17,0 % Parfum et Beauté 388 367 5,9 % 6,8 % Horlogerie 434 473 (8,2 %) (6,2 %) Autres produits (4) 233 226 3,3 % 4,6 % TOTAL 11 208 10 063 11,4 % 13,8 %





3e trimestre Évolutions /2023 En M€ 2024 2023 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 573 1 396 12,7 % 14,0 % Vêtement et Accessoires (2) 1 134 1 012 12,1 % 13,5 % Soie et Textiles 210 204 3,0 % 4,0 % Autres métiers Hermès (3) 455 403 12,7 % 13,6 % Parfum et Beauté 129 117 10,2 % 10,6 % Horlogerie 126 155 (18,9 %) (18,2 %) Autres produits (4) 76 76 (0,0 %) 0,6 % TOTAL 3 704 3 365 10,1 % 11,3 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

RAPPEL – CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2024

En millions d'euros 1er semestre 2024 2023 1er semestre 2023 Chiffre d'affaires 7 504 13 427 6 698 Croissance à taux courant vs n-1 12,0 % 15,7 % 22,3 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 15,1 % 20,6 % 25,2 % Résultat opérationnel courant (2) 3 148 5 650 2 947 en % du chiffre d'affaires 42,0 % 42,1 % 44,0 % Résultat opérationnel 3 148 5 650 2 947 en % du chiffre d'affaires 42,0 % 42,1 % 44,0 % Résultat net - Part du groupe 2 368 4 311 2 226 en % du chiffre d'affaires 31,6 % 32,1 % 33,2 % Capacité d'autofinancement 2 829 5 123 2 615 Investissements opérationnels 319 859 249 Cash flow disponible ajusté (3) 1 776 3 192 1 720 Capitaux propres - Part du groupe 15 052 15 201 13 249 Trésorerie nette (4) 9 477 10 625 9 326 Trésorerie nette retraitée (5) 10 033 11 164 9 848 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 23 242 22 037 20 607

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l'actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD d'une durée supérieure à 9 mois.

Pièce jointe