2024. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

2024. aasta kolmas kvartal märkis pöördepunkti Eesti kinnisvaraturul, mis näitas pärast pikka kahanemisperioodi viimaks stabiliseerumise ja aeglase taastumise märke. Vähenenud baasintressimäärad ja alanenud Euribor avaldasid kogu turule olulist mõju, mis ilmnes ka Arco Vara kolmanda kvartali tulemustest.

Kogu korterituru tehingumahud kasvasid võrreldes 2023. aasta sama perioodiga ning suurenesid oluliselt võrdluses käesoleva aasta esimese kuue kuuga. Müüsime Rannakalda arenduses seitse korterit, mida on 2024. aasta teise kvartaliga võrreldes 3,5 korda enam. Arco Vara käive saavutas 2,15 miljonit eurot, kasvades 2024. aasta teise kvartaliga võrreldes 128%. See näitab, et turg on saavutanud oma põhja ning aktiivsus hakkab uuesti kasvama. Kõige halvem madalseis tundub olevat möödas, eriti arvestades, et tehingumahud on hakanud kasvama ka teistes sektorites, näiteks äripindade puhul.

Kolmandas kvartalis suunas meie meeskond peamised pingutused Kodulahe arendusse, keskendudes mõlemale projektile – Rannakalda valmis korteritele ja Soodi 6 eelmüügile. Meie kolmas kvartal lõppes järgmiste tulemustega: Rannakaldas müüdud 113 korterist 80, Soodi 6 arenduses 66 korterist eelmüüdud viis ja broneeritud seitse. Kodulahe järgmise etapi (Soodi 6) ehitus algab prognoositult käesoleva aasta lõpul. Hetkel on töös ka Lammi 6, Kodulahe viimase etapi detailplaneering. Lammi 6 projekti on kavandatud umbkaudu 175 korterit, mille ehitus peaks algama umbes kahe aasta pärast.

Septembris jõudis lõpule meie padelikeskuse ehitus, mis valmis graafikust paari kuu võrra varem ja prognoositust veidi madalama ehituskuluga, võimaldades hoone üüriperioodil selle kasumlikkust suurendada. Andsime hoone üle selle operaatorile Padelstar ja ametlik avamine toimus oktoobrikuus.

Jätkame ka Arco Vara järgmise suure projekti Arcojärve projekteerimist ning aasta lõpuni potentsiaalsete klientide registreerimist. Ehituse algus on planeeritud 2025. aasta teisele poolele.

Meie Bulgaaria meeskond saavutas Botanica Lozeni arenduses 75% projektivalmiduse, mis tähendab, et ehitustööd valmivad 2024. aasta lõpuks. Kolmas kvartal lõppes positiivse noodiga tänu veel ühele broneeringule, mis tähendab, et 16 majast on saadaval 9. Viimasel paaril kuul on huvi Botanica Lozeni projekti vastu kasvanud ja tulevastel kuudel, kui majad ja kogu haljastus on valmis, loodame näha veelgi suuremat huvi, kuna Bulgaaria eripärana eelistavad kliendid osta peaaegu valmis maju, võrreldes Eesti turuga, kus huvi tuntakse peamiselt eelmüügi etapis.

Majandus on jätkuvalt keerulises olukorras, tarbijate kindlustunne on kehv ja ootused kasvule madalad, ent intressimäärad on jätkuvalt langenud, mis võib aidata lähitulevikus ostjaid turule tagasi tuua.

Edasivaatavalt jääb turg tõenäoliselt stabiilseks, ent ettevaatlikuks. Tehingumahud ja hinnad võivad küll pöörduda tagasihoidlikule kasvule, seda eriti 2025. aasta teises pooles, ent lühikeses perspektiivis olulisi positiivseid muutusi oodata ei ole. Lisaks võivad elamispindade kättesaadavust ja turudünaamikat rõhuda maksutõusud. Kokkuvõtteks võib väita, et ehkki kõige halvem tundub olevat möödas, on taastumine aeglane ja turu ulatuslikumat kasvu võib eeldada 2025. aasta keskpaigaks.

Arco Vara meeskonna suurim väljakutse tulevastel kuudel ja 2024. aasta lõpul on Kodulahe ja Kuldlehe valmis korterite müük, mille turuväärtus on umbkaudu 14 miljonit eurot. Käesoleva aasta lõpuni ja 2025. aasta algul on fookus Botanica Lozeni ülejäänud majade müügil, mille turuväärtus on umbkaudu 9 miljonit eurot.

2024. aasta viimases kvartalis oleme kogu meeskonnaga võtnud eesmärgiks koostada Arco Vara jaoks kolme aasta strateegia ning konkretiseerida kõik tulevased arenguvaldkonnad.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2024. aasta III kvartali müügitulu oli 2 154 tuhat eurot, mis on 2 009 tuhat eurot rohkem kui 2023. aasta III kvartali müügitulu 145 tuhat eurot, sest 2023. aasta esimesel 9 kuul ei olnud grupil lõppmüügi järgus kinnisvara. Grupi 2024. aasta 9 kuu müügitulu 4 087 tuhat eurot on seetõttu 6,3 korda suurem kui 2023. aasta 9 kuu müügitulu 652 tuhat eurot.

2024. aasta III kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 154 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 156 tuhat eurot (9 kuud 2024: ärikahjum 157 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 844 tuhat eurot). 2023. aasta III kvartalis sai grupp ärikahjumit 221 tuhat eurot ja puhaskahjumit 290 tuhat eurot (9 kuud 2023: ärikahjum 654 tuhat eurot ja puhaskahjum 928 tuhat eurot).

2024. aasta III kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 7 korterit, 2024. aasta 9 kuuga müüdi kokku 14 korterit. 30.09.2024 seisuga oli laos valmis 37 korterit ja 1 äripind. 2023. aasta III kvartalis asjaõiguslepinguid ei sõlmitud (9 kuuga müüdi 1 parkimiskoht), sest siis ettevõttel puudusid valmis korterid.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusid 2024. aasta 9 kuuga 6 058 tuhande euro võrra, tasemele 14 666 tuhat eurot 30.09.2024 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2024 seisuga 9,4%, mis on 1,2% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2023 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2024. aasta III kvartalis 2 154 tuhat eurot (III kvartal 2023: 145 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas III kvartalis 2 075 tuhat eurot (2023. aasta III kvartalis 0 eurot).

Muu müügitulu 2024. aastal hõlmab peamiselt tulu kinnisvarabüroode frantsiisitasudest Eestist, Lätist ja Bulgaariast. 2024. aasta III kvartali frantsiisitasud olid 71 tuhat eurot (9 kuuga 199 tuhat eurot), 2023. aasta III kvartali frantsiisitulud olid 67 tuhat eurot (9 kuuga 186 tuhat eurot).

2024. aasta II kvartalis algas Kodulahe järgmise etapi eelmüük: Soodi 6 aadressile kerkib kolme maja kujul 62 korterit ning 4 äripinda. Käesoleva aruande ilmumise ajaks on 6 korterit ja 2 äripinda eelmüüdud, lisaks 3 korterit broneeritud. Kodud on planeeritud valmima 2026. aasta alguses.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapis on valminud paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 29 vabad.

Arco Vara tütarettevõte Arcojärve OÜ sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. 30.09.2024 seisuga on nimetatud maa ettemaks kokku 4 978 tuhat eurot. Arco Vara tütarettevõttel on kohustus tasuda maa ostu eest täiendavalt 1 627 tuhat eurot kolme kuu jooksul alates kinnistule detailplaneeringu kehtestamisest Tallinna Linnavalitsuse poolt, kuid mitte hiljem kui 30.04.2026. Esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2025. aastasse.

Kuldlehe projektis ehitati 2023. aastal 5 avara koduga eksklusiivne kobarelamu Piritale. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 5st korterist 2 broneeritud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2024. aasta lõpuks. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 6 eelmüüdud, 1 broneeritud.

Arco Vara tütarettevõtte Kerberon OÜ arendas 2024. aastal ehitusfirma Arco Tarc OÜ abil kuue siseväljakuga täisautomaatse padelikeskuse aadressile Helme 18. Hall on antud täisrendile ning on käesoleva aruande avaldumise hetkeks külalistele avatud.



KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE



EUR tuhandetes 9 kuud 2024 9 kuud 2023 III kv 2024 III kv 2023 Müügitulu enda kinnisvara müügist 3 872 14 2 075 7 Müügitulu teenuste müügist 215 638 79 138 Müügitulu kokku 4 087 652 2 154 145 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -2 850 -209 -1 474 -18 Brutokasum 1 237 443 680 127 Muud äritulud 0 106 0 30 Turustuskulud -405 -268 -186 -91 Üldhalduskulud -971 -924 -339 -278 Muud ärikulud -18 -11 -1 -9 Ärikasum/-kahjum -157 -654 154 -221 Finantskulud -687 -274 -310 -69 Kahjum enne tulumaksu -844 -928 -156 -290 Aruandeperioodi puhaskahjum -844 -928 -156 -290



Aruandeperioodi koondkahjum -844 -928 -156 -290 - tava -0,08 -0,09 -0,02 -0,03 - lahustatud -0,08 -0,09 -0,01 -0,03





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE



EUR tuhandetes 30.09.2024 31.12.2023 Raha ja raha ekvivalendid 1 157 1 472 Nõuded ja ettemaksed 5 510 5 798 Varud 29 425 27 637 Käibevara kokku 36 092 34 907 Nõuded ja ettemaksed 18 18 Kinnisvarainvesteeringud 2 157 20 Materiaalne põhivara 687 221 Immateriaalne põhivara 16 24 Põhivara kokku 2 878 283 VARAD KOKKU 38 970 35 190 Laenukohustused 3 391 3 391 Võlad ja saadud ettemaksed 3 389 4 013 Eraldised 240 80 Lühiajalised kohustused kokku 7 020 7 484 Laenukohustused 12 432 6 689 Pikaajalised kohustused kokku 12 432 6 689 KOHUSTUSED KOKKU 19 452 14 173 Aktsiakapital 7 272 7 272 Ülekurss 3 835 3 835 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Muud reservid 27 56 Jaotamata kasum 6 373 7 843 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 19 518 21 017 OMAKAPITAL KOKKU 19 518 21 017 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 38 970 35 190





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

www.arcovara.com

Manus