Capgemini lance un ensemble de services ‘d’ingénierie augmentée’ enrichis par l’IA générative

Le Groupe étend son portefeuille de services liés à l’IA générative avec de nouvelles offres adaptées à l'ingénierie et à la R&D. Ces nouveaux services aideront les organisations à exploiter le potentiel de l'IA générative pour accélérer la R&D et optimiser les processus d'ingénierie à tous les stades du cycle de vie du développement des produits

Paris, le 24 octobre 2024 – Capgemini élargit son portefeuille de services enrichies d'IA générative (Gen AI) avec le lancement de solutions « Augmented Engineering »1 dédiées à l'ingénierie et à la R&D. Ces offres sont conçues pour permettre aux clients du Groupe d'accélérer l'innovation, fluidifier les processus d'ingénierie et de R&D grâce à un haut niveau d’automatisation, et rendre ainsi possible de nouvelles découvertes. En tant que leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, doté d'une connaissance sectorielle approfondie, et acteur de premier plan sur le marché de l'IA, Capgemini est bien placé pour aider les entreprises à transformer leurs processus d'ingénierie et de R&D et à accélérer l'avènement d'une industrie plus intelligente.

Avec les solutions ‘Augmented Engineering’ (ingénierie augmentée) enrichies de la technologie d’IA générative, l'ingénierie et la R&D basées sur les données accède à un niveau supérieur. L'adoption d'une approche IA hybride, combinant l’IA générative avec d’autres types d'IA et modèles d'ingénierie et scientifiques, permet d'obtenir des résultats avec la précision, la qualité, la conformité réglementaire et l'exactitude requises dans les domaines de l'ingénierie et de la science, et ce, pour tout type d’industrie. En effet, l'ingénierie exige de pouvoir collecter des données détaillées et sous de nombreuses formes. Par exemple, pour une même représentation graphique, il existe une grande différence entre une vidéo photoréaliste et les diagrammes schématiques d'un système avionique d'un avion de ligne.

La première série d'offres enrichies d'IA générative pour l'ingénierie et la R&D, lancée par Capgemini, vise à aider les clients du Groupe à tirer des avantages immédiats de l'IA générative pour optimiser leurs processus d'ingénierie et accélérer la création de nouveaux produits et services intelligents. Elle comprend :

“Augmented R&D Discovery” vise à accélérer la découverte scientifique, rationaliser les processus de R&D, identifier de nouvelles approches scientifiques et permettre de générer de nouvelles formulations de produits. Elle vient en renfort des équipes R&D pour réduire les délais de découverte - grâce à des plateformes pilotées par les données et l'IA, des moteurs de raisonnement et des structures de R&D digitales venant automatiser et orchestrer les processus de R&D, et accélérer l'innovation. Ce service est conçu pour permettre de nouvelles découvertes dans le domaine des formulations industrielles. Parmi les domaines d'applications : la recherche de nouveaux médicaments, de composition de carburant pour avions, de propriétés de pneus, de produits de substitution alimentaires, de boissons et de cosmétiques.





"Augmented Software Product Engineering" constitue un ensemble d'outils d'IA basés sur des agents, combiné avec des services de conseil et d'ingénierie dans une approche holistique unique, qui vise à améliorer la créativité, la qualité des produits, l'efficacité du développement logiciel ainsi que l'expérience des développeurs. Cette offre comprend des accélérateurs de cycle de vie des logiciels traitant de l'optimisation des spécifications produits, la création de code, la génération de produits et la migration de code.





"Augmented Product Support & Services" est un assistant doté de la technologie IA générative destiné à rationaliser le support des produits logiciels, ce qui facilite la vie des ingénieurs de support ainsi que celle de leurs clients dans des secteurs tels que les télécommunications, l'Internet des Objets (IoT) industriel ou les MedTech. L'IA générative réduit et automatise de manière significative le travail de support produit tel que la déviation en libre-service, la correction guidée, tout en supprimant les barrières linguistiques. Ceci permet aux organisations d'améliorer l'expérience digitale.





"Augmented Product Technical Publications" : les publications techniques sont des documents réglementaires fournissant toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement, à l'installation, à la maintenance et à l'entretien d'un produit manufacturé et de ses composants. Capgemini a conçu un modèle industriel pour ces publications qui comprend un assistant de flux de production sur mesure permettant de réduire le temps de recherche des données de plusieurs heures à quelques minutes, et le temps de rédaction de plusieurs semaines à quelques jours.





« L'IA générative a le potentiel de créer de la valeur en ingénierie à partir d'une technologie innovante, en permettant aux produits et aux services d'atteindre de nouveaux niveaux d'intelligence et d'efficacité. Nos nouvelles solutions ‘augmented engineering’ sont conçues pour que l'ingénierie et la R&D accèdent à un niveau supérieur et pour ainsi aider nos clients à accélérer la création de produits et de services plus intelligents, » commente Franck Greverie, Chief Technology Officer, Chief Portfolio Officer, chez Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe. « Nous sommes fiers d'être un partenaire privilégié pour accompagner les leaders de l'industrie dans la transformation continue de leurs processus d'ingénierie et R&D visant à accélérer leur stratégie d’innovation, et leur permettre de faire des découvertes révolutionnaires. Les métiers de l'ingénierie évoluant dans un environnement exigeant de précision, de conformité réglementaire et de tolérance au risque, nous avons développé des solutions sur mesure, enrichies par la technologie d’IA générative. En autonomisant les chercheurs et en simplifiant les processus d’ingénierie, ces solutions sont conçues pour permettre de libérer la créativité tout en obtenant des résultats de haute qualité. »

Capgemini, reconnu comme un leader en matière d'IA et d'ingénierie

Capgemini a été nommé Leader dans l'étude The Forrester Wave™ : AI services, Q2 2024, parmi neuf fournisseurs évalués sur 19 critères, regroupés par offre, stratégie et présence sur le marché. Il a également été reconnu comme Leader dans l’étude 2024 Zinnov Zones Ratings pour l'ensemble de ses services d'ingénierie, de recherche et développement et d'ingénierie numérique.

Le Groupe a annoncé en juillet 2023 un plan d'investissement de 2 milliards d'euros sur 3 ans pour renforcer son leadership en matière d'IA et a déjà formé plus de 120 000 collaborateurs aux outils et solutions d'IA générative au sein de son ‘Gen AI Campus’. Il a mis en place une pratique dédiée à l'IA générative pour rapidement renforcer ses compétences, un Generative AI Lab pour suivre l’évolution de la technologie, poursuivre des programmes de recherche sur ses cas d’usages, et créer des collaborations avec des entreprises ou universités pour ses clients, ainsi qu’une plateforme dédiée, RAISE (Reliable AI Solution Engineering) pour accélérer le passage à l’échelle des cas d’usages de l’IA générative.

Capgemini a développé son portefeuille de services, en l’adaptant aux cas d'usages sectoriels et en construisant des solutions d'IA générative de nouvelle génération pour les entreprises, et a annoncé des partenariats sur toute la chaîne de valeur de l’IA générative, notamment avec Google Cloud et Microsoft, Salesforce, AWS, Mistral AI, et Liquid AI.

1 L'approche « Augmented Engineering » de Capgemini qui combine l’IA générative avec d’autres types d'IA et modèles d'ingénierie et scientifiques, a été définie pour répondre au cadre exigeant dans lequel évolue l'ingénierie8 et la R&D en termes de précision, de conformité réglementaire et de tolérance au risque.

