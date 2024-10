VINCI - INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2024

Nanterre, le 24 octobre 2024

INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2024

Chiffre d'affaires à fin septembre de 52,3 milliards d'euros, en hausse de plus de 3 % par rapport à 2023 (international +4 %, France +3 %)

Activité dynamique dans les branches concessions (+7 %) et énergie (+5 %)

Niveau élevé du carnet de commandes

Bonne intégration des importantes acquisitions réalisées depuis le début de l’année

Perspectives 2024 : précisions concernant notamment une éventuelle modification de la fiscalité des grandes entreprises en France

CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES INDICATEURS CLÉS





9 premiers mois Variation

2024/2023 En millions d’euros 2024 2023 Réelle Comparable1 Concessions 8 900 8 295 +7,3 % +5,6 % VINCI Autoroutes 5 029 4 855 +3,6 % +3,6 % VINCI Airports 3 479 3 024 +15,0 % +11,0 % VINCI Highways 295 261 +12,8 % +6,3 % Autres concessions2 97 154 -37,2 % -37,5 % VINCI Energies 14 530 13 887 +4,6 % +3,5 % Cobra IS 4 900 4 688 +4,5 % +3,9 % VINCI Construction 23 545 23 354 +0,8 % +0,6 % VINCI Immobilier 741 836 -11,4 % -11,4 % Eliminations et retraitements (311) (422) Total Groupe* 52 305 50 637 +3,3 % +2,5 % dont : France 22 537 21 958 +2,6 % +2,4 % International 29 768 28 679 +3,8 % +2,7 % Europe hors France 19 018 17 348 +9,6 % +7,4 % International hors Europe 10 750 11 331 -5,1 % -4,8 % Trafic de VINCI Autoroutes -0,1 % vs T3 2023 ; -0,6 % vs 9M 2023 Trafic passagers de VINCI Airports +8,8 % vs 9M 2023 ; +2,4 % vs 9M 2019 Prises de commandes (en Mds€) 48,4 47,8 +1 % Carnet de commandes** (en Mds€) 66,8 63,3 +6 % Endettement financier net** (en Mds€) (22,2) (18,6) -3,6

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** En fin de période.

Les variations présentées ci-dessous sont, sauf mention contraire, exprimées par rapport aux neuf premiers mois de 2023.

I. Chiffres clés consolidés





Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2024 s’est élevé à 18,5 milliards d’euros, en progression de 1,4 % à structure réelle (+0,3 % à structure comparable) par rapport au 3e trimestre 2023. Cette évolution traduit, outre un effet de base élevé3 comme mentionné lors des trimestres précédents, un ralentissement de l’inflation dans les principaux pays d’implantation du Groupe.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé atteint ainsi 52,3 milliards d’euros, en hausse de 3,3 % (croissance organique : +2,5 % ; impacts des changements de périmètre : +0,9 % ; variations de change : -0,1 %).

À l’international (57 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 29,8 milliards d’euros, en croissance de 3,8 % à structure réelle et de 2,7 % à structure comparable. Les variations de périmètre concernent essentiellement l’intégration de l’aéroport d’Edimbourg 4 par VINCI Airports, ainsi que les acquisitions récentes de VINCI Energies 5 et de VINCI Construction 6 . Les variations de change ont un impact marginal (-0,2 % 7 ) sur le chiffre d’affaires.

par VINCI Airports, ainsi que les acquisitions récentes de VINCI Energies et de VINCI Construction . Les variations de change ont un impact marginal (-0,2 % ) sur le chiffre d’affaires. En France (43 % du total), le chiffre d’affaires atteint 22,5 milliards d’euros, en hausse de 2,6 % à structure réelle (+2,4 % à structure comparable).

Les prises de commandes des branches énergie et construction s’élèvent à 48,4 milliards d’euros à fin septembre. Leur légère hausse (+1 %) traduit la bonne tenue des activités de fonds de commerce, notamment en Europe.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2024, d’un niveau élevé de 66,8 milliards d’euros, progresse de 6 % sur un an. Il représente près de 14 mois d’activité moyenne des branches énergie et construction. Ainsi, la visibilité du Groupe sur ses perspectives d’activité reste bonne et lui permet de continuer à faire preuve de sélectivité dans ses prises d’affaires. La part de l’international dans le carnet ressort à 68 %, stable depuis plusieurs trimestres.

II. Évolution du chiffre d’affaires par pôle de métiers

CONCESSIONS : 8,9 milliards d’euros (+7 % à structure réelle et +6 % à structure comparable)

VINCI Autoroutes : 5,0 milliards d’euros (+3,6 %)

Le trafic, tous véhicules confondus, après un bon mois d’août, affiche une stabilité pour l’ensemble du trimestre (-0,1 %, dont véhicules légers -0,2 % et poids lourds +0,6 %)8.

Au global, le trafic de VINCI Autoroutes limite son recul à -0,6 % sur les neuf premiers mois de l’année (dont véhicules légers -0,5 % et poids lourds -1,4 %), malgré les actions de blocages intervenues au 1er semestre.

VINCI Airports : 3,5 milliards d’euros (+15 % à structure réelle et +11 % à structure comparable)

Le trafic passagers de VINCI Airports a été tiré au 3e trimestre par une forte demande estivale et un taux de remplissage des avions élevé, le tourisme et les voyages affinitaires représentant une part prépondérante de l’activité de la plupart des plateformes du réseau. Outre le Portugal et Belgrade - où le trafic continue de battre des records - il faut souligner le dynamisme des aéroports récemment acquis (Edimbourg, Budapest et Cap-Vert). En Grande-Bretagne, pour la première fois, le trafic dépasse son niveau d’avant crise sanitaire. Par ailleurs, le trimestre a été marqué par l’accélération du rebond au Japon, grâce aux liaisons avec la Chine notamment.

Au total, 240 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports de VINCI Airports sur les neuf premiers mois de 20249, soit 9 % de plus qu’en 2023 et 2 % de plus qu’en 2019.

VINCI Highways : 295 millions d’euros (+13 % à structure réelle et +6 % à structure comparable)

Depuis mi-avril 2024, VINCI Highways intègre Northwest Parkway (société concessionnaire d’une section à péage du périphérique de Denver dans le Colorado aux États-Unis).

Dans les autres concessions, l’activité de VINCI Stadium est restée très limitée en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ont mobilisé le Stade de France jusqu’à mi-septembre.

VINCI Energies : 14,5 milliards d’euros (+4,6 % à structure réelle et +3,5 % à structure comparable)





Les tendances d’activité du 3e trimestre ont été globalement similaires à celles du 1er semestre, tant en France qu’à l’international. Le chiffre d’affaires de VINCI Energies ressort en hausse de 4,5 % au 3e trimestre (par rapport au 3e trimestre 2023). Les prises de commandes restent bien orientées, affichant même une accélération au 3e trimestre. Sur 12 mois glissants, elles atteignent un nouveau record à 22 milliards d’euros. Cette performance confirme l’excellent positionnement des entreprises du pôle sur des marchés très porteurs : transition énergétique et transformation numérique.

L’organisation décentralisée de VINCI Energies et son modèle de développement par croissance externe lui permettent de tirer le meilleur parti de ces grandes tendances.

À l’international (58 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 8,4 milliards d’euros, en hausse de 6 % à structure réelle (+4,5 % à structure comparable). Outre l’impact positif de la croissance externe, l’activité est restée bien orientée dans la plupart des implantations géographiques de VINCI Energies, avec notamment de fortes progressions en Europe du Nord et en Europe centrale et orientale.

En France (42 % du total) , le chiffre d’affaires ressort à 6,1 milliards d'euros, en hausse de 3 % à structure réelle (+2 % à structure comparable). Cette évolution traduit – comme déjà mentionné précédemment – un effet de base particulièrement élevé avec une très forte activité en 2023 dans un contexte de crise énergétique.

Les prises de commandes sont en hausse de 7 % à fin septembre, dont +14 % au 3e trimestre. Le carnet de commandes au 30 septembre 2024 s’élève à 16,7 milliards d’euros (+14 % sur un an) et représente dix mois d’activité moyenne du pôle.

Cobra IS : 4,9 milliards d’euros (+4,5 % à structure réelle et +3,9 % à structure comparable)





Cobra IS, malgré un léger recul au 3e trimestre, affiche un chiffre d’affaires élevé à fin septembre. Il progresse de 5 % au global, avec des tendances contrastées selon les zones géographiques : forte hausse en Europe – particulièrement en Espagne –, baisse dans plusieurs pays d’Amérique latine. Le carnet de commandes se maintient à un très haut niveau.

En Espagne (50 % du total) , le chiffre d’affaires ressort à 2,4 milliards d'euros, en forte hausse de 12 %. Cette évolution reflète le dynamisme de l’économie du pays.

En dehors d’Espagne (50 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 2,5 milliards d’euros, en légère baisse de 2 % à structure réelle et de 1 % à structure comparable. Outre les effets de la politique de sélectivité du pôle, ce léger repli est la conséquence du phasage de plusieurs grands projets EPC10 au Brésil avec l’achèvement de certains travaux sur des lignes de transmission électrique tandis que d’autres contrats sont en démarrage. En revanche, l’activité en Europe (hors Espagne) progresse fortement, tirée par la filiale Dragados Offshore.

Les prises de commandes à fin septembre baissent de 18 % par rapport au niveau exceptionnel atteint l’année dernière. Ce recul s’explique notamment par l’échelonnement des entrées en carnet des différentes plateformes offshore de conversion d’énergie électrique remportées récemment11 pour des opérateurs allemands. Par ailleurs, elles sont restées bien orientées sur la période dans les activités de flow business. Le carnet de commandes au 30 septembre 2024 s’élève à 16,4 milliards d’euros - soit +10 % sur un an - et représente près de 2,5 ans d’activité moyenne du pôle.

VINCI Construction : 23,5 milliards d’euros (+0,8 % à structure réelle et +0,6 % à structure comparable)





Le chiffre d’affaires du pôle a légèrement reculé au 3e trimestre, conséquence principalement du phasage de certains grands projets et d’une baisse d’activité en Afrique. Sur l’ensemble des neuf premiers mois de 2024, l’activité de VINCI Construction s’est stabilisée à un haut niveau. Par ailleurs, le pôle enregistre un niveau soutenu de prises de commandes.

À l’international (55 % du total) , le chiffre d’affaires atteint 13,0 milliards d'euros (-0,5 % à structure réelle et -0,8 % à structure comparable). L’activité est bien orientée au Royaume-Uni, dans les Amériques et dans les réseaux de spécialité (Soletanche Freyssinet). En revanche, celle de Sogea-Satom en Afrique baisse, en raison de l’instabilité géopolitique de certains pays de la zone.

En France (45 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 10,5 milliards d’euros, en progression de 2,5 % à structure réelle (+2,3 % à structure comparable). L’activité reste soutenue dans les travaux routiers et les réseaux (hydrauliques et ferroviaires), compensant le recul du génie civil conséquence du phasage des travaux du Grand Paris Express. Dans le bâtiment, elle est tirée par les projets de réhabilitation et par la construction de bâtiments publics, notamment dans le secteur hospitalier.

Les prises de commandes augmentent de 4 % à fin septembre. Elles sont en hausse au Royaume-Uni, en Océanie, en Amérique du Nord et dans les métiers de spécialité. En France, elles progressent dans les travaux routiers et dans les réseaux, mais reculent dans le bâtiment. Au global, le carnet de commandes au 30 septembre 2024 s’élève à 33,7 milliards d’euros. Il est stable sur un an et représente près de 13 mois d’activité moyenne du pôle.

VINCI Immobilier : 741 millions d’euros (-11 %)





Le chiffre d’affaires de VINCI Immobilier recule, mais les réservations de logements progressent (+29 % à 3 247 lots à fin septembre 2024). Cette inflexion positive est soutenue par des ventes en bloc auprès des bailleurs sociaux.

III. Situation financière et liquidité





L’endettement financier net consolidé de VINCI au 30 septembre 2024 s’établit à 22,2 milliards d’euros. Il s’inscrit en hausse de 6,1 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2023, en raison principalement des acquisitions finalisées sur la période12.

VINCI conserve au 30 septembre 2024 une liquidité très importante, avec :

une trésorerie nette gérée de 10,1 milliards d’euros ;

et une ligne de crédit bancaire confirmée et non utilisée de 6,5 milliards d’euros pour VINCI SA, à échéance janvier 2029, assortie de deux options de renouvellement pour une année supplémentaire chacune.

Par ailleurs, l’aéroport Londres Gatwick a émis, en octobre 2024, un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à échéance octobre 2033, assorti d’un coupon annuel de 3,625 %. Cette émission inaugurale en euros a été réalisée sous la forme d’un Sustainability-Linked Bond, signe de l’engagement de la filiale de VINCI Airports à réduire ses émissions directes et indirectes de CO 2 .

IV. Autres faits marquants

France : projet de loi de finances 2025

VINCI a pris connaissance du projet de loi de finances pour 2025 (PLF), présenté le 10 octobre en Conseil des ministres puis déposé à l’Assemblée nationale.

L’article 11 de ce PLF prévoit l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices français des grandes entreprises.

En première approche13, si ce PLF était voté en l’état, une charge supplémentaire de l’ordre de 400 millions d’euros serait reconnue sur l’exercice 2024 (son décaissement interviendrait en 2025).

Nomination





Patrick Sulliot a été nommé président de VINCI Construction le 1er septembre 2024 et a rejoint le comité Exécutif du Groupe.

Il était depuis début 2024 directeur général délégué de VINCI Construction en charge des réseaux internationaux d’entreprises de proximité (Europe Afrique, Royaume-Uni, Amériques Océanie) et de la transformation digitale. Patrick Sulliot dirigeait précédemment la division Amériques Océanie de VINCI Construction, qui regroupe les filiales du pôle aux Etats-Unis, au Canada, au Chili, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Principaux développements récents





VINCI Highways

La filiale de VINCI Concessions a annoncé au cours du 3e trimestre les développements suivants :

En Inde, signature d’un accord portant sur l'acquisition de 51 % 14 de HKR Roadways Limited. Cette société est titulaire d’un contrat avec le gouvernement de l’État du Telangana pour la concession de l’autoroute SH1 (206 km près d’Hyderabad) prenant fin en 2041. Au closing financier, prévu d’ici la fin de l’année 2024, l’investissement de VINCI Highways sera de l’ordre de 40 millions d’euros.





de HKR Roadways Limited. Cette société est titulaire d’un contrat avec le gouvernement de l’État du Telangana pour la concession de l’autoroute SH1 (206 km près d’Hyderabad) prenant fin en 2041. Au closing financier, prévu d’ici la fin de l’année 2024, l’investissement de VINCI Highways sera de l’ordre de 40 millions d’euros. Au Brésil, à l’issue d’enchères lancées par l’Agence nationale des transports routiers du Brésil (ANTT), VINCI Highways a remporté la concession d’une durée de 30 ans pour l’exploitation et la modernisation d’un tronçon de 594 km de l’autoroute BR-040. Cette autoroute à péage relie Belo Horizonte, capitale de l’Etat du Minas Gerais, à Cristalina, ville située au sud de l’Etat de Goiás, desservant ainsi la capitale fédérale Brasilia. VINCI Highways reprendra l’exploitation de l’autoroute au premier trimestre 2025.





VINCI Railways

En octobre 2024, l’actionnariat de LISEA – concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux – a évolué suite à la cession de 26,2 % du capital par le fonds d’infrastructures Ardian et la CDC, deux des quatre actionnaires historiques. VINCI Concessions et Meridiam ayant exercé leurs droits de préemption, le taux de détention de VINCI Concessions dans LISEA sera porté de 33,4 % à 42,0 %. La valorisation totale des titres de LISEA (valeur des fonds propres à 100 %) extériorisée par cette transaction ressort à 1,9 milliard d’euros, soit 2,4 fois le capital initialement investi dans l’entreprise par ses actionnaires.

VINCI Energies

Le pôle a acquis 21 nouvelles entreprises depuis le début de l’année 2024. Elles représentent un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 480 millions d’euros15.

L’acquisition la plus significative est celle – finalisée le 30 septembre 2024 - du groupe Fernao (chiffre d’affaires proforma d’environ 260 millions d’euros en 2024), un leader des services de cybersécurité en Allemagne et en Suisse. Elle permettra à VINCI Energies, à travers sa marque dédiée Axians - 3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 réalisé dans 38 pays - de renforcer et compléter ses expertises dans ces deux pays dans les domaines de la cybersécurité, des services informatiques et du cloud. Ces activités, au cœur de la transformation numérique, sont en forte croissance.

Une autre transaction, dont la finalisation est attendue d’ici la fin de l’année 2024, a été annoncée en octobre 2024. Il s’agit de l’acquisition de RH Marine et de Bakker Sliedrecht, deux entreprises néerlandaises spécialisées dans l’intégration de systèmes électrotechniques dans le secteur maritime, pour un chiffre d’affaires total proche de 160 millions d’euros en 2023.

V. Perspectives 2024





Fort des performances affichées à fin septembre et hors évènements non connus à ce jour, le Groupe précise les tendances 2024 par pôle :

VINCI Autoroutes prévoit, compte tenu des perturbations subies au 1 er semestre, un trafic proche de celui de l’année précédente ;

semestre, un trafic proche de celui de l’année précédente ; VINCI Airports anticipe un trafic passagers 16 supérieur à son niveau de 2019, des différences pouvant être constatées selon les plateformes et les implantations géographiques ;

supérieur à son niveau de 2019, des différences pouvant être constatées selon les plateformes et les implantations géographiques ; VINCI Energies devrait afficher une nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires - mais d’une ampleur moindre qu’en 2023 – et une marge opérationnelle 17 en légère hausse ;

en légère hausse ; Cobra IS devrait afficher une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires et une marge opérationnelle 17 en progrès ;

en progrès ; Le portefeuille d’actifs de production d’électricité renouvelable s’enrichira en 2024 de nouveaux projets, portant la capacité totale, en construction ou en exploitation, à environ 3,5 GW à la fin de l’exercice, soit une capacité additionnelle d’environ 1,5 GW ;

VINCI Construction devrait bénéficier d’une activité au moins équivalente à celle de 2023 tout en poursuivant l’amélioration de sa marge opérationnelle17.

Sur la base de ces éléments, VINCI table pour 2024 sur une nouvelle hausse de son chiffre d‘affaires, mais d’une ampleur moindre que celle réalisée en 2023, cette hausse s’accompagnant d’une progression de ses résultats opérationnels.

Concernant le résultat net 2024, le Groupe indiquait précédemment qu’il pourrait être proche du niveau atteint en 2023, après prise en compte de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance18 décidée par le gouvernement français, dont le montant a été estimé à environ 280 millions d’euros.

Cette dernière perspective ne prend pas en compte l’impact négatif sur le résultat net du Groupe de l’instauration, en cours d’examen par le Parlement, d’une surtaxe applicable à l’impôt sur les sociétés (cf page 5).

**********

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

ANNEXES

ANNEXE A : DÉTAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

Chiffre d'affaires consolidé* au 30 septembre – Répartition France/International par pôle

Variation

2024/2023 En millions d’euros Au 30 septembre 2024 (9 mois) Au 30 septembre 2023 (9 mois) Réelle Comparable FRANCE Concessions 5 420 5 291 +2,4 % +2,4 % VINCI Autoroutes 5 029 4 855 +3,6 % +3,6 % VINCI Airports 299 284 +5,4 % +5,4 % Autres concessions** 92 152 -39,9 % -40,1 % VINCI Energies 6 114 5 948 +2,8 % +2,2 % Cobra IS 38 36 +4,2 % +5,2 % VINCI Construction 10 515 10 256 +2,5 % +2,3 % VINCI Immobilier 713 828 -13,9 % -13,9 % Éliminations et retraitements (262) (402) Total France 22 537 21 958 +2,6 % +2,4 % INTERNATIONAL Concessions 3 480 3 004 +15,9 % +11,3 % VINCI Airports 3 180 2 741 +16,0 % +11,6 % VINCI Highways 295 261 +12,8 % +6,3 % Autres concessions** 5 2 ns ns VINCI Energies 8 416 7 939 +6,0 % +4,5 % Cobra IS 4 863 4 652 +4,5 % +3,9 % VINCI Construction 13 030 13 097 -0,5 % -0,8 % VINCI Immobilier 28 8 ns ns Éliminations et retraitements (50) (20) Total International 29 768 28 679 +3,8 % +2,7 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

** VINCI Railways, VINCI Stadium.

Chiffre d'affaires consolidé* du 3e trimestre

3e trimestre 3e trimestre Variation

2024/2023 En millions d’euros 2024 2023 Réelle Comparable Concessions 3 562 3 297 +8,1 % +5,4 % VINCI Autoroutes 1 950 1 884 +3,5 % +3,5 % VINCI Airports 1 446 1 243 +16,3 % +9,9 % VINCI Highways 111 100 +11,4 % +5,0 % Autres concessions** 54 69 -21,7 % -22,3 % VINCI Energies 4 979 4 765 +4,5 % +3,3 % Cobra IS 1 594 1 627 -2,0 % -2,9 % VINCI Construction 8 257 8 439 -2,2 % -2,6 % VINCI Immobilier 236 277 -14,8 % -14,8 % Éliminations et retraitements (99) (133) Chiffre d’affaires* total 18 529 18 272 +1,4 % +0,3 % dont : France 7 682 7 579 +1,3 % +0,8 % International 10 848 10 692 +1,5 % -0,1 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

** VINCI Railways, VINCI Stadium.

ANNEXE B : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières



3e trimestre Cumul au 30 septembre

(9 mois) En millions de km parcourus



2024 Variation 2024/2023 2024 Variation 2024/2023 VINCI Autoroutes 16 960 -0,1 % 41 609 -0,6 % Véhicules légers 15 157 -0,2 % 36 028 -0,5 % Poids lourds 1 803 +0,6 % 5 581 -1,4 % dont : ASF 10 811 +0,1 % 26 146 -0,8 % Véhicules légers 9 620 +0,0 % 22 458 -0,6 % Poids lourds 1 191 +0,8 % 3 688 -1,8 % Escota 2 271 +0,7 % 5 935 +1,1 % Véhicules légers 2 092 +0,6 % 5 386 +1,0 % Poids lourds 179 +1,5 % 549 +1,8 % Cofiroute (réseau interurbain*) 3 717 -1,3 % 9 138 -1,5 % Véhicules légers 3 309 -1,4 % 7 871 -1,5 % Poids lourds 409 -0,6 % 1 267 -2,0 %

* Hors Duplex A86.

Évolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes

VINCI Autoroutes



Dont : Au 30 septembre 2024 ASF Escota Cofiroute Recettes de péage (en m€) 4 917 2 868 709 1 243 Variation 2024/2023 +3,5 % +3,3 % +5,0 % +2,4 % Chiffre d’affaires (en m€) 5 029 2 933 720 1 260 Variation 2024/2023 +3,6 % +3,4 % +5,1 % +2,5 %

Trafic passagers de VINCI Airports1

3e trimestre Cumul au 30 septembre (9 mois) En milliers de passagers 2024 Variation 2024/2023 Variation 2024/2019 2024 Variation 2024/2023 Variation 2024/2019 Portugal (ANA) 21 093 +3,1 % +14 % 53 457 +4,4 % +16 % dont Lisbonne 9 990 +2,9 % +8,7 % 26 708 +4,4 % +12 % Royaume-Uni2 20 369 +5,8 % +0,5 % 50 747 +7,9 % -3,6 % dont Londres Gatwick 13 558 +3,9 % -3,5 % 33 475 +6,1 % -7,7 % dont Edimbourg2 4 777 +8,5 % +9,3 % 12 078 +10 % +6,1 % Mexique (OMA) 7 065 -5,0 % +15 % 19 433 -3,0 % +13 % dont Monterrey 3 724 -0,7 % +22 % 9 813 -0,4 % +18 % France 5 202 +2,2 % -12 % 14 141 +5,7 % -11 % dont ADL (Lyon) 2 904 +3,4 % -14 % 7 955 +5,0 % -12 % Cambodge 1 194 +22 % -41 % 3 511 +19 % -40 % États-Unis 2 016 +12 % +7,9 % 5 574 +9,9 % +7,0 % Brésil 3 105 +4,1 % -0,1 % 8 844 +3,5 % -1,8 % Serbie 2 705 +1,5 % +27 % 6 424 +8,0 % +35 % République dominicaine (Aerodom) 1 749 +1,5 % +25 % 5 287 +7,1 % +25 % Cap-Vert 787 +16 % +10 % 2 193 +16 % +6,6 % Total filiales consolidées par IG3 65 285 +3,5 % +5,3 % 169 611 +5,4 % +4,2 % Japon (40 %) 12 814 +15 % -4,6 % 36 119 +21 % -7,5 % Chili (40 %) 6 548 +11 % +6,6 % 19 334 +14 % +3,2 % Hongrie (20 %)2 5 161 +20 % +9,3 % 13 022 +19 % +7,8 % Costa Rica (45 %) 345 +12 % +55 % 1 514 +22 % +57 % Rennes-Dinard (49 %) 132 -15 % -54 % 375 -19 % -50 % Total filiales consolidées par ME3 25 000 +14,6 % +0,8 % 70 363 +18,0 % -1,7 % Total passagers gérés VINCI Airports 90 285 +6,4 % +4,0 % 239 974 +8,8 % +2,4 %

1 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 Les aéroports d’Edimbourg et de Budapest ont rejoint le réseau VINCI Airports en juin 2024.

3 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

ANNEXE C : CARNET ET PRISES DE COMMANDES

Carnet de commandes









Au 30 septembre Variation Au 31 déc. Variation En milliards d’euros 2024 2023 sur 12 mois 2023 vs 31 déc. 2023 VINCI Energies 16,7 14,7 +14 % 14,3 +17 % Cobra IS 16,4 14,9 +10 % 14,4 +14 % VINCI Construction 33,7 33,6 +0 % 32,7 +3 % Total 66,8 63,3 +6 % 61,4 +9 % dont : France 21,2 20,1 +5 % 20,0 +6 % International 45,7 43,2 +6 % 41,4 +10 % Europe hors France 29,7 26,1 +14 % 25,6 +16 % Reste du monde 15,9 17,1 -7 % 15,8 +1 %

Prises de commandes

Au 30 septembre (9 mois) En milliards d’euros



2024



2023 Variation

2024/2023 VINCI Energies 16,9 15,9 +7 % Cobra IS 7,0 8,5 -18 % VINCI Construction 24,4 23,4 +4 % Total 48,4 47,8 +1 % dont : France 18,1 18,7 -4 % International 30,3 29,1 +4 % Europe hors France 20,5 19,9 +3 % Reste du monde 9,8 9,2 +7 %

GLOSSAIRE

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chez VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction.

Évolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en actifs non courants des droits d’usage relatifs aux biens pris en location, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Ce passif n’est pas inclus dans l’Excédent/endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Prise de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Chez VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Voir glossaire.

2 VINCI Railways et VINCI Stadium.

3 Pour mémoire, le chiffre d’affaires de VINCI avait progressé au 3e trimestre 2023 de plus de 9 %.

4 VINCI Airports a acquis une participation de 50,01 % dans l’aéroport d’Edimbourg fin juin 2024, consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe à compter du 30 juin 2024. Il a contribué à hauteur de 123 millions d’euros au chiffre d’affaires du 3e trimestre 2024.

5 34 acquisitions ont été réalisées par VINCI Energies en 2023 et 21 à fin septembre 2024. Les acquisitions récentes à l’international ont contribué pour environ 135 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires sur les neufs premiers mois de 2024.

6 Dont quatre acquisitions en Amérique du Nord, qui ont contribué pour près de 90 millions d’euros au chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2024.

7 L’effet positif de la hausse du sterling face à l’euro étant compensé par l’appréciation de l’euro par rapport à d’autres devises, dont le dollar américain et le real brésilien.

8 Tendance impactée par : i/ un effet de base météorologique négatif pour les véhicules légers en septembre par rapport à l’année dernière ; et ii/ un effet calendaire positif pour les poids lourds (deux jours ouvrés du plus au 3e trimestre 2024 par rapport au 3e trimestre 2023).

9 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

10 Engineering, Procurement and Construction

11 Le montant des contrats liés à des plateformes offshore de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne à concevoir, construire et installer en mer du Nord rentrés en carnet s’est élevé à environ 3,7 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois 2023, contre environ 2,5 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois 2024. Il faut noter que le contrat pour 50Hertz, annoncé mi-juillet 2024, n’a pas encore été rentré en carnet.

12 Dont, au 3e trimestre 2024, paiement complémentaire au titre de la prolongation de 30 ans du contrat de concession d’Aerodom (République dominicaine) et finalisation de l’acquisition de Fernao par VINCI Energies.

13 Pour information, le rapport de transparence fiscale 2023 a été publié par VINCI en juillet 2024 et est disponible sur son site internet : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/transparence_fiscale/$file/vinci-rapport-2023-transparence-fiscale.pdf

14 En partenariat avec un fonds d’infrastructures de GIP qui détiendra les 49 % restants.

15 Dont environ 450 millions d’euros à l’international.

16 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

17 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

18 TEITLD : mise en place à compter de l’exercice 2024, cette taxe porte quasi-exclusivement sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Elle a fait l’objet d’une revue de conformité par le Conseil constitutionnel. Par la décision qu’il a rendue le 12 septembre 2024, le Conseil constitutionnel a estimé que cette taxe ne méconnaissait pas la Constitution. Le groupe VINCI et ses filiales concernées prennent acte de cette décision et restent déterminés à faire respecter par l’Etat ses engagements contractuels. Le contentieux engagé va désormais se poursuivre devant les juridictions administratives et européennes.

