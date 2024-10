Eurobio Scientific : ouverture de l’offre publique d’achat jusqu’au 27 novembre

Paris, le 24 octobre 2024 – 18h00

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, annonce que l’offre publique d’achat initiée par EB Development (l’« Offre ») a ouvert ce jour, jeudi 24 octobre 2024.

L’Offre a été jugée conforme par l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui a apposé le 22 octobre 2024 son visa sur la note d’information d’EB Development sous le numéro 24-443 et sur la note en réponse d’Eurobio Scientific sous le numéro 24-444.

La clôture de l’Offre interviendra le 27 novembre 2024, soit après 25 jours de bourse. En cas de succès, l'Offre sera automatiquement réouverte au plus tard dans les dix jours de négociation suivant la publication de l'avis de résultat aux mêmes conditions.

Le prix de l’Offre est fixé à 25,30 euros par action Eurobio Scientific, augmenté d’un complément de prix de 1,25 euro par action en cas d’atteinte du seuil de 90 % du capital et des droits de vote. Ce complément de prix ne pourra être versé qu’aux actionnaires ayant apporté leurs actions à l’Offre (ou, le cas échéant, à l’Offre réouverte) ainsi qu’aux actionnaires dont les actions auront été transférées à EB Development dans le cadre du retrait obligatoire. Les actionnaires ayant cédés leurs actions sur le marché ne seront pas éligibles au versement du complément de prix.

Hors complément de prix, le prix de l’Offre représente une prime de 39 % sur le cours de clôture de l’action Eurobio Scientific du 30 juillet 2024, soit le dernier jour de bourse précédant l’annonce de l’Offre et de 66 % sur la moyenne des cours de clôture pondérés par les volumes quotidiens des soixante jours de négociation précédant cette annonce. Ces primes seraient, respectivement, portées à 46 % et 74 % en cas de paiement du complément de prix de 1,25 euro par action Eurobio Scientific.

Il est rappelé que le Conseil d’administration d’Eurobio Scientific a considéré que l’Offre était conforme aux intérêts d’Eurobio Scientific, de ses actionnaires et de ses salariés et a unanimement recommandé aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’Offre en relevant notamment les éléments suivants :

la cotation des actions Eurobio Scientific n’apporte pas à la Société la possibilité de financer son développement principalement basé sur des opérations de croissance externe ;

dans un contexte pénalisant pour les valeurs moyennes, les contraintes liées à la cotation apparaissent aujourd’hui de moins en moins justifiées ;

le rapprochement avec EB Development permettrait à la Société d’accéder à de nouvelles sources de financements pour assurer son développement en s’appuyant sur un investisseur de référence qui partage sa stratégie.





En cas d’atteinte des seuils de 90% en capital et droits de vote d’Eurobio Scientific, EB Development demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des actions Eurobio Scientific du marché Euronext Growth® à Paris.

La note d’information et le document « autres informations » d’EB Development, la note en réponse et le document « autres informations » d’Eurobio Scientific, ainsi que toute la documentation afférente à l’opération sont disponibles sur le site https://www.eurobio-scientific.com/investisseurs/opa-eurobio. Les actionnaires d’Eurobio Scientific pourront y retrouver toutes les informations relatives à l’Offre, notamment le calendrier et les modalités d’apports. Les actionnaires d’Eurobio Scientific peuvent également adresser leurs questions à la Société en envoyant un email à opa-eurobio@calyptus.net.

Avertissement :

Ce communiqué a été préparé à des fins d’informations uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou l’échange de titres Eurobio Scientific S.A., ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou l’échange de titres Eurobio Scientific S.A. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en conséquence, toute personne en sa possession située dans ces juridictions doit s’informer des restrictions légales en vigueur et s’y conformer. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance des documents relatifs à l’Offre mentionnés dans ce communiqué, dans la mesure où ceux-ci contiennent des informations importantes sur l’opération proposée ainsi que sur d’autres sujets connexes. La note d’information et le document « autres informations » d’EB Development sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Eurobio Scientific S.A. (www.eurobio-scientific.com) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès d’EB Development (43, avenue de Friedland, 75008 Paris, Crédit Industriel et Commercial (6, avenue de Provence, 75009 Paris) et Degroof Petercam Wealth Management (44, rue de Lisbonne, 75008 Paris). La note en réponse et le document « autres informations » d’Eurobio Scientific est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Eurobio Scientific S.A. (www.eurobio-scientific.com) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès d’Eurobio Scientific S.A. (7, avenue de Scandinavie, ZA de Courtaboeuf, 91953 Les Ulis). Ni Eurobio Scientific S.A., ni EB Development, ni leurs actionnaires et conseils ou représentants respectifs n’acceptent une quelconque responsabilité dans l’utilisation par toute personne du présent communiqué ou de son contenu, ou plus généralement afférentes à ce communiqué.

A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP





Pièce jointe