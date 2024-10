WENDEL : Activité du 3e trimestre 2024

COMMUNIQUÉ — 24 OCTOBRE 2024

Actif net réévalué dilué1: 184,5 €, en hausse de +13,7%2

depuis le début de l’année (+ 5,3 % depuis le 30 juin)

Avec l'acquisition de Monroe Capital, Wendel élargit considérablement sa plateforme de gestion d'actifs, et renforce son profil de croissance et de génération récurrente de trésorerie

Actif net réévalué dilué3 au 30 septembre 2024 de 184,5 € par action

Retraité du dividende par action de 4,0 euros payé en mai 2024, l’ANR est en hausse de +16,1 % 4 depuis le début de l’année reflétant : La forte hausse du cours de bourse de Bureau Veritas (+34 % depuis le début de l’année) La légère baisse de la valeur des actifs non cotés La contribution positive des activités d’Asset Management (IK Partners), induite par l’augmentation positive des multiples

depuis le début de l’année reflétant :

Mise en œuvre des nouvelles orientations stratégiques à un rythme soutenu et rotation active du portefeuille

Investissements pour compte propre : 2,3 milliards d'euros de cessions et de cristallisation de valeur avec la cession de 9 % du capital de Bureau Veritas et la vente de Constantia Flexibles 0,7 milliard d'euros investis incluant 625M€ pour l’acquisition de Globeducate, finalisée le 16 octobre

Gestion d'actifs pour compte de tiers : 0,4 milliard d'euros investis pour l'acquisition de 51% d'IK Partners 1,13 milliard de dollars seront investis pour l’acquisition de 75 % de Monroe Capital, annoncée le 22 octobre 2024 et dont la finalisation est prévue au 1 er semestre 2025



L'activité de gestion d'actifs de Wendel est désormais un moteur de performance significatif

À la suite de l’acquisition de Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel atteindra environ 31 milliards d'euros d'actifs sous gestion 5

En 2025, la plateforme de gestion d'actifs de Wendel devrait générer environ 160 millions d'euros 6 de Fee Related Earnings (" FRE ") et environ 185 millions d’euros de bénéfice total avant impôts

de Fee Related Earnings (" FRE ") et environ 185 millions d’euros de bénéfice total avant impôts Hausse des Fee Paying AuM d’IK Partners de 19% sur les 9 premiers mois de 2024

Chiffre d’affaires consolidé 9 mois 2024 : 5 918,1 M€, en hausse de + 14,6 % en données publiées et en augmentation de + 8,9 % en organique

Très forte croissance organique de Bureau Veritas (+ 10,4 % sur 9 mois)

Croissance solide de CPI (+ 7,9 %)

ACAMS (+ 8,0 %) sur 9 mois, en raison de la tenue d’une conférence phare plus tôt qu’en 2023

Activité encourageante pour Stahl (+ 1,6 % de croissance totale), dont le chiffre d’affaires au troisième trimestre (- 4,7 %) est affecté par un environnement mitigé dans son industrie

Scalian: légère baisse du chiffre d’affaires de -0,2 % sur 9 mois

Structure financière solide, engagement de rester Investment Grade

Maturité moyenne de la dette de 3,9 ans et un coût moyen de 2,4 %

Ratio LTV de -6,8 % au 30 septembre 2024 et 18,9 7 % en pro forma

% en pro forma Liquidité pro forma de 1,4 8 Md€ d’euros au 30 septembre 2024, incluant 0,5 Md€ d’euros de trésorerie

Md€ d’euros au 30 septembre 2024, incluant 0,5 Md€ d’euros de trésorerie et 875 millions d’euros de ligne de crédit (non tirée en totalité)



Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare :



« Les neuf premiers mois de l’année 2024 ont généré une forte création de valeur pour nos actionnaires. La croissance de l’Actif Net Réévalué fully diluted s’est en effet montée à 13,7%, portée en particulier par les bonnes performances boursières et opérationnelles de Bureau Veritas.



Nous poursuivons l’amélioration de notre profil de génération de flux de trésorerie et de création de valeur, en exécutant notre plan stratégique avec détermination, rigueur et discipline financière, comme démontré par l'acquisition de Monroe Capital, annoncée il y a deux jours, tout en nous concentrant également sur des actifs de qualité pour notre activité pour compte propre, comme en témoigne l’acquisition récente de Globeducate.



Notre transformation vers un modèle dual est désormais bien ancrée, avec des partenaires de premier plan dans la gestion d'actifs, tels que IK Partners dans le domaine du capital-investissement et Monroe Capital pour la dette privée. Après l’investissement réalisé dans Globeducate et l’acquisition annoncée de Monroe Capital, les priorités des équipes de Wendel sont la création de valeur sur les actifs existants, la bonne réalisation de la plate-forme de gestion d’actifs privés autour d’IK Partners et de Monroe Capital, et le maintien d’une structure financière solide. »

Actif net réévalué de Wendel au 30 septembre 2024 : 184,5€ par action fully diluted

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 30 septembre 2024 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué fully diluted s’élève à 184,5 € par action au 30 septembre 2024 (détail dans le tableau ci-après), contre 162,3 € par action au 31 décembre 2023, ce qui correspond à une hausse de + 13,7 % depuis le début de l’année et + 16,1 % retraité du dividende payé en mai 2024. La décote sur l’ANR au 30 septembre 2024 ressort à - 50,6 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 30 septembre 2024.

Bureau Veritas a contribué de manière très positive à la croissance de l’Actif Net Réévalué, au 30 septembre son cours moyen sur 20 jours ayant fortement progressé depuis le début de l'année (+34,3%). L'impact des cours de bourse d'IHS Towers (-30,0%) et de Tarkett (-2,8%) est quant à lui négligeable compte tenu du poids de Bureau Veritas dans l'ANR. La création de valeur totale par action des actifs cotés se monte ainsi à +26.1 € sur les neuf premiers mois de l’année 2024 sur une base fully diluted.

La contribution des actifs non cotés à l'ANR a été très légèrement négative, avec une variation de valeur totale par action de -1,2 € au cours des neuf premiers mois de l’année 2024, reflétant une évolution positive des multiples de marché et d’acquisitions ciblées, plus qu’entièrement compensées par des effets de change négatifs et des révisions à la baisse de certaines prévisions d’activité pour l’année en cours (par rapport au 31 décembre 2023).

Les activités de gestion d'actifs pour compte de tiers ont été consolidées pour la première fois à fin juin avec l’acquisition d’IK Partners et comptabilisés dans l’ANR à compter de cette date. Il n'y a pas encore de sponsor money à comptabiliser dans l’ANR, les capitaux n'ayant pas encore été appelés. La valorisation d’IK Partners est en hausse de +1,5€ par action sur la période, reflétant l’évolution positive des multiples.

Les charges opérationnelles et les produits financiers ont eu un impact de -1,2 € sur l'ANR sur les neuf derniers mois, Wendel ayant eu un bon contrôle de ses coûts et bénéficiant d'un portage positif. L'impact du rachat d'actions a contribué à l’augmentation de l’ANR fully diluted pour + 1,4 € par action sur les neuf premiers mois 2024. D’autres éléments d’actifs et passifs ont eu un impact de -0,5 € sur l’ANR.

La création de valeur totale de l'ANR par action s'est élevée à +26,2 € sur les neuf premiers mois de l'année, avant versement du dividende.

ANR de 184,5 € fully diluted au 30 septembre 2024

(en millions d’euros) 30/09/2024 31/12/2023 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 3 800 3 867 Bureau Veritas 120,3 / 160,8 M 29,9€ / 22,2€ 3 591 3 575 IHS 63,0 / 63,0 M 3,1 $ / 4,4 $ 174 251 Tarkett 8,9 € / 9,1 € 35 40 Participations non cotées (2) 3 158 4 360 Activités d’Asset Management (3) 449 - Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (4) 95 6 Trésorerie et placements financiers (5) 3 027 1 286 Actif Brut Réévalué 10 530 9 518 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 2 386 - 2 401 Paiement différé d’IK Partners - 131 - Actif Net Réévalué 8 012 7 118 Dont dette nette 509 - 1 115 Nombre d’actions au capital 44 430 864 44 430 554 Actif Net Réévalué par action 180,3€ 160,2€ Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 91,1€ 79,9€ Prime (Décote) sur l’ANR - 49,5 % - 50,1 % Nombre de titres fully diluted 42 469 744 43 302 016 Actif Net Réévalué par action, fully diluted 184,5 € 162,3 € Prime (Décote) sur l’ANR fully diluted - 50,6 % - 50,8 %

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 30/09/2024 et au 31/12/2023.

(2) Participations non cotées (Stahl, Crisis Prevention Institute, ACAMS, Scalian et Wendel Growth au 30/09/2024, le 31/12/2023 incluait également Constantia Flexibles). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réévalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16.

(3) Activité d’IK Partners. Wendel n’a pas déployé d’engagements d’investissements relatifs au sponsor money, ils ne sont donc pas comptabilisés dans l’ANR à ce stade.

(4) Dont 1 961 120 actions propres Wendel au 30/09/2024 et 1 128 538 actions propres Wendel au 31/12/2023.

(5) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings.

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR. La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 246 du Document d’Enregistrement Universel 2023.

Rotation du portefeuille géré pour compte propre

Depuis le début de l’année, Wendel a réalisé, pour son compte propre un total de 2,3 Md€ de cessions et a investi environ 700 M€, illustrant l’accélération de la diversification de son portefeuille d'investissements principaux, conformément à la stratégie annoncée il y a quelques mois :

Wendel a finalisé le 4 janvier 2024 la cession de Constantia Flexibles pour un produit net 9 de 1 121 M€, soit au total une valorisation supérieure de plus de 10 % par rapport à l’ANR du 31 mars 2023.

de 1 121 M€, soit au total une valorisation supérieure de plus de 10 % par rapport à l’ANR du 31 mars 2023. Wendel a réalisé le 5 avril 2024 la cession de 40,5 millions d’actions de Bureau Veritas (représentant c.9 % du capital de cette société) pour un produit total d’environ 1,1 Md€. Cette opération a été réalisée à un cours de 27,127€, soit une décote de seulement 3 % par rapport au cours de clôture précédent.

Wendel Growth a réalisé la cession de son investissement dans Preligens, l’un des leaders de l’intelligence artificielle (IA) dédiée aux industries de l’aérospatial et de la défense. La réalisation de l'opération a généré pour Wendel un produit net d'environ 14,6 M€, soit un TRI brut de 28% 10 . Par ailleurs, Wendel Growth a annoncé le 11 juin 2024 l’acquisition d’une part minoritaire du capital de YesWeHack, pour un investissement de 14,5 M€ de fonds propres.

. Par ailleurs, Wendel Growth a annoncé le 11 juin 2024 l’acquisition d’une part minoritaire du capital de YesWeHack, pour un investissement de 14,5 M€ de fonds propres. Nouvel investissement de Wendel de 43,7 M€ dans Scalian à l’occasion de l’acquisition de Mannarino le 21 juin 2024. Cette société canadienne est un spécialiste reconnu de l'ingénierie des technologies R&D avancées dans le secteur de l'aviation, principalement en Amérique du Nord, avec une expertise en matière de logiciels et de systèmes embarqués de sécurité critique.

Finalisation le 16 octobre de l’acquisition par Wendel du co-contrôle de Globeducate, un groupe leader d’écoles internationales de la maternelle au secondaire, auprès de Providence Equity Partners, À l'issue de la transaction, Providence, actionnaire de Globeducate depuis 2017, et Wendel détiennent chacun environ 50% de Globeducate. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi 625 M€ en fonds propres aux côtés de Providence, sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 2 Md€11.





Évolution de la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers

L'acquisition de Monroe Capital élargit considérablement la plateforme de gestion d'actifs de Wendel, et renforce son profil de croissance et de génération récurrente de trésorerie,

Wendel a annoncé le 22 octobre avoir conclu un accord de partenariat définitif en vue d'acquérir 75 % de Monroe Capital LLC ("Monroe Capital" ou "la société"), de participer aux futures levées de fonds à hauteur de 800 millions de dollars pour accélérer la croissance de Monroe Capital, et d’investir jusqu’à 200 millions de dollars d’engagements du General Partner.

Pour Wendel, l'acquisition d'une participation majoritaire dans Monroe Capital, un leader américain du marché de la dette privée, bénéficiant d’un excellent track record sur le marché américain des entreprises de taille moyenne (lower middle market), représenterait une avancée significative et transformante dans le développement de sa plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers. Cette opération est parfaitement alignée avec la stratégie annoncée en mars 2023, ayant pour objectif le développement d’une activité de gestion d’actifs privés en parallèle des activités historiques d’investissement pour compte propre de Wendel.

Avec IK Partners et Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel atteindra environ 31 milliards d'euros d'actifs sous gestion12, et générera en 2025 environ 455 M€ de revenus pour environ 160 M€ de FRE avant impôts, soit environ 101 M€ de FRE, en part Wendel, et devrait atteindre en 2027 150 M€ de FRE, en part Wendel, grâce à une croissance organique à deux chiffres.

Pour plus d'informations, consulter le communiqué du 22 octobre 2024 sur http://www.wendelgroup.com.

Création de valeur des activités de gestion d’actifs pour compte de tiers

Performance sur les 9 premiers mois

Sur les 9 premiers mois de l’année 2024, IK Partners a connu une activité particulièrement soutenue, avec 126,4 M€ de chiffre d’affaires. Le total des actifs sous gestion (13,3 Md€, dont 3,3 Md€ de Dry Powder13) a augmenté de 20 % depuis le début de l'année, et les AuM générateurs de commissions (« FPAuM ») de 19 % (9,0 Md€). Sur la période, 1,7 Md€ de nouveaux fonds ont été levés (IK X, PFIII et IK SO) et 7 cessions d’actifs ont été annoncées pour plus de 1,2 milliard d'euros de produits.

Sponsor money investi par Wendel

Wendel a engagé 400 M€ dans les fonds d’IK Partners, dont 300 M€ dans IK X. Ces engagements n'ont pas encore été déployés au 30 septembre 2024.

Création de valeur et performance des sociétés du portefeuille pour compte propre

Actifs cotés: 36% de l’Actif Brut Réévalué

Bureau Veritas – Forte croissance organique au T3 2024 ; Recentrage du portefeuille avec une accélération des acquisitions en cours, en ligne avec la stratégie LEAP | 28 ; Perspectives de chiffre d'affaires 2024 revues à la hausse

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires du Groupe sur les 9 premiers mois de l’année 2024 s'est élevé à 4 569,6 millions d'euros, soit une augmentation de 5,6 % depuis le début de l’année.

Le chiffre d'affaires du Groupe au troisième trimestre 2024 s'est élevé à 1 547,9 millions d'euros, soit une augmentation de 8,8 % par rapport au troisième trimestre 2023. La croissance organique a atteint un niveau élevé de 13,0 %, soit 10,5 % sur les neuf premiers mois de l’année. L'effet de périmètre a été positif de 0,5 %, reflétant les acquisitions bolt-on (contribuant à + 1,1 %) réalisées au cours des derniers trimestres, partiellement compensées par l'impact de petites cessions réalisées au cours des douze derniers mois (contribuant à - 0,6 %). L’effet de change a eu un impact négatif de 4,7 %, résultant de l’appréciation de l’euro face à la plupart des autres devises.

Trois activités ont enregistré une très forte croissance organique : Marine & Offshore, en hausse de 13,2 %, Industrie, en hausse de 23,8 %, et Certification, en hausse de 17,7 %. L’activité Bâtiment & Infrastructures a poursuivi son redressement, avec une croissance organique de 9,3 % au troisième trimestre (après 4,3 % au premier semestre), tandis que les activités Biens de consommation et Agroalimentaire & Matières Premières ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre, témoignant toutes deux d’une amélioration des tendances de marché.

Sur la base de la performance des neuf premiers mois, en tirant parti d’un pipeline de ventes sain et en croissance, ainsi que d’une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit désormais pour l’ensemble de l’année 2024 d’atteindre :

une croissance organique de 9 à 10 % de son chiffre d’affaires (contre « élevée à un chiffre » précédemment) ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.





Pour plus d’information : group.bureauveritas.com

Tarkett – Léger retrait organique de l’activité depuis le début de l’année, avec une solide croissance organique des ventes de +2,4% au troisième trimestre. La division Sport croît à un rythme soutenu au cours du trimestre le plus important de l’année. L’activité reste atone dans les revêtements de sol, en particulier en EMEA et dans les pays de la CEI

(Mise en équivalence)

Le chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année 2024 s’est élevé à 2 560,7 M€, en retrait de -1,2% par rapport à la même période en 2023, reflétant une légère baisse organique de -0,4 %. Les prix de vente sont restés globalement stables sur l’exercice, avec une légère baisse de -0,3% par rapport aux 9 premiers mois 2023. Au T3 2024, le chiffre d’affaires net du groupe s’est établi à 1 002 millions d’euros, en hausse de +1,8 % par rapport au troisième trimestre 2023. La croissance organique atteint +2,4 %. Les prix de vente sont restés globalement stables sur l’exercice, avec une légère baisse de -0,5% par rapport au troisième trimestre 2023.

Pour une information complète : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

IHS Towers (non consolidé) – IHS Towers publiera ses résultats du T3 2024 au cours des prochaines semaines.

Actifs non cotés : 30% de l’Actif Brut Réévalué

Chiffres d’affaires

(en millions) 9M 2023 9M 2024 Stahl €677.3 €687.9 CPI $103.6 $112.0 ACAMS $67.9 $76.8 Scalian €402.2 €401.3

Stahl – Le chiffre d’affaires a augmenté de 1,6 % au cours des neuf premiers mois de 2024, malgré un contexte de marché difficile au troisième trimestre dans le secteur du cuir pour l'automobile et les biens de luxe

(Intégration globale)

Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, a réalisé un chiffre d’affaires de 687,9 M€ au cours des neuf premiers mois de 2024, soit une hausse totale de +1,6 % sur la période. En organique, le chiffre d’affaires a légèrement baissé de -0,4 %, dans un contexte de marché difficile pour les secteurs de l’automobile et des produits de luxe, tandis que les taux de change ont été négatifs (-1,3 %). L’acquisition d’ICP en mars 2023 a eu un impact positif (+3,3 %) sur la variation du chiffre d’affaires total.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Stahl est en baisse de -4,7 % (-3,1 % en organique et -1, 6% d’effet taux de change), en raison de la moindre performance des marchés de l’automobile et des produits de luxe, notamment en août, qui a été un mois particulièrement calme cette année, de nombreuses tanneries italiennes ayant fermé pendant une période de quatre semaines en raison d’une réduction de l’activité.

Le 27 septembre, Stahl, a conclu l’acquisition de WEILBURGER Coatings, un fabricant allemand de premier plan spécialisé dans les vernis à base aqueuse et les vernis UV pour l'industrie des arts graphique et de l'emballage. Cette transaction renforce considérablement la position de la nouvelle division de revêtements d'emballage de Stahl et soutient sa stratégie visant à élargir sa franchise dans le domaine des revêtements pour les matériaux flexibles. Cette acquisition renforce par ailleurs la position stratégique de Stahl en Europe, en positionnant la société comme le deuxième acteur de la région sur le marché des vernis d'emballage. WEILBURGER Coatings a réalisé un chiffre d'affaires de 70 M€ en 2023 et emploie plus de 140 personnes, principalement en Allemagne.

Stahl s'est vu attribuer la médaille de platine par EcoVadis pour la troisième année consécutive, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du développement durable. En août, Stahl a reçu la certification « Living Wage », qui renforce son engagement en faveur d'une rémunération équitable et du bien-être de ses employés.

CPI enregistre une croissance de + 8,2 % de son chiffre d'affaires

(Intégration globale)

CPI a enregistré un chiffre d'affaires de 112 M$ pour les neuf premiers mois de 2024, en hausse de +8,2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2023, soit +8,1 % en organique (l'impact des taux de change est de +0,1 %). Cette augmentation résulte de l'ajout de nouveaux instructeurs certifiés sur différents marchés et régions, ainsi que de la forte consommation de matériel de formation, résultant de la formation active de plus grande ampleur du personnel des principaux clients dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des services à la personne. La performance de la société depuis le début de l'année inclut un chiffre d'affaires relativement stable d’une année sur l’autre pour le troisième trimestre. Cela reflète ce que le management décrit comme un ralentissement saisonnier temporaire du nombre de nouveaux instructeurs certifiés, et un effet de base important résultant d'un programme spécifique à un client exceptionnellement important sur le troisième trimestre 2023.

Cette année continue d'être une année charnière pour CPI en termes de renforcement de son impact et de sa renommée, incluant un développement à l’international supplémentaire avec l'ouverture de son premier bureau aux Émirats arabes unis. De nouveaux programmes ont été lancés en 2024, notamment « Reframing Behavior », un nouveau programme de certification conçu pour aider les éducateurs à créer un environnement d'apprentissage plus positif et plus favorable et à prévenir les comportements perturbateurs en salle de classe.

De plus, les mesures réglementaires et législatives continuent de soutenir les programmes de prévention de la violence au travail et les formations associées, notamment avec des contraintes réglementaires durcies à New York, au Texas et en Californie au cours de l’année 2024.

ACAMS – Acams affiche une croissance totale positive, dans un contexte d’accélération de sa transformation

(Intégration globale)

ACAMS, le leader mondial de la formation et des certifications pour les professionnels de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention de la criminalité financière, affiche un carnet de commandes stable à 78 millions de dollars et a généré un chiffre d'affaires total de 77 M$ sur les 9 premiers mois de l’année 2024, en croissance de + 8% depuis le début de l’année. Les résultats reflètent une croissance continue avec ses clients bancaires principaux en Amérique du Nord et en Europe, largement compensée par un début d'année en déclin en Asie-Pacifique.

En outre, le chiffre d’affaires des 9 premiers mois est positivement impacté par la conférence phare d’ACAMS à Las Vegas qui s'est tenue au troisième trimestre en 2024, et au quatrième trimestre en 2023. Si l'on exclut l'impact de cette différence de calendrier, la croissance du carnet de commandes et du chiffre d'affaires sur 9 mois serait ramenée respectivement à -0,8 % et +0,3 %.

ACAMS a fait des progrès considérables dans sa transformation cette année. Ayant largement achevé sa transition vers une société autonome et indépendante en 2023, la société a réalisé de nombreux investissements déterminants, y compris des changements organisationnels, pour sa croissance future, sous la direction de son CEO, Neil Sternthal, qui a rejoint ACAMS début 2024. Depuis son arrivée, Niel a recruté de nouveaux cadres dirigeants, dont un nouveau CFO et un nouveau Chief Revenue Officer, mais a aussi mis en œuvre des investissements complémentaires dans la plate-forme technologique de la société, des analyses commerciales et des réorganisations de forces de vente, ainsi que le développement de nouveaux produits, plus particulièrement avec l'introduction prévue de sa certification Certified Anti-Fraud Specialist (CAFS).

Scalian – Léger recul du chiffre d'affaires total de -0,2% sur les 9 premiers mois calendaires 2024, dans un contexte de ralentissement général du secteur

(Intégration globale depuis juillet 2023).

Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle, a réalisé un chiffre d’affaires de 401,3 M€ au 30 septembre 2024 dans un contexte de ralentissement de la croissance dans son industrie, notamment en raison des tensions sur les chaînes d’approvisionnement dans le secteur aéronautique et des difficultés du secteur automobile européen. La croissance organique s’est élevée à - 2,5%, et les acquisitions contribuent positivement à la croissance du groupe à hauteur de +2,3%.

Scalian a annoncé en janvier 2024 l’acquisition de Dulin Technology, société de conseil basée en Espagne et spécialisée dans la cybersécurité pour le secteur financier, ainsi que Mannarino, en juin 2024, un spécialiste reconnu pour son savoir-faire unique de l'ingénierie des technologies avancées dans le secteur de l’avionique, basé au Canada.

Agenda

Vendredi 6 décembre 2024

Investor Day 2024

Mercredi 26 février 2025

Résultats annuels 2024 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2024, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Jeudi 24 avril 2025

Chiffre d’affaires T1 2025 – Publication de l’ANR au 31 mars 2025 (après bourse)

Jeudi 15 mai 2025

Assemblée générale

Mercredi 30 juillet 2025

Résultats semestriels 2025 – Publication de l’ANR au 30 juin 2025 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

Annexe 1 : Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe sur 9 mois 2024

Chiffre d’affaires consolidé sur 9 mois 2024

(en millions d’euros) 9 mois 2023 9 mois 2024 Δ Δ Organique Bureau Veritas 4 328,0 4 569,6 + 5,6 % + 10,4 % Stahl (1) 677,3 687,9 + 1,6 % - 0,4 % Scalian (2) n.a. 409,3 n.a. n.a. Crisis Prevention Institute 95,6 103,1 + 7,9 % + 8,1 % ACAMS (3) 62,7 70,6 + 12,6 % + 8,6 % IK Partners (4) n.a. 77,6 n.a. n.a. Chiffre d’affaires consolidé (3) (4) 5 163,5 5 918,1 + 14,6 % + 8,9 %

(1) Incluant l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG) depuis mars 2023 (contribution au chiffre d’affaires de 70,8 M€ sur la période vs. 62,7 M€ sur les 9 mois 2023).

(2) Scalian a une date de reporting différente de celle de Wendel. En conséquence, la contribution de Scalian correspond à 9 mois de chiffre d'affaires entre le 1er octobre 2023 et le 30 juin 2024.

(3) Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour un montant de -0,5 M€ (vs -3.2 M€ sur les 9 M 2023). En excluant ce retraitement, le chiffre d’affaires s’élève à 71,3M€ contre 66,1 M€ au 9M 2023. La croissance totale de +12,6 % inclut un effet PPA de + 4,5 % et du chiffre d'affaires relatif à la conférence (+5,9M$) qui a eu lieu au 4ème trimestre en 2023..

(4) Contribution de 5 mois de chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires consolidé sur 9 mois 2024 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) 9 mois 2023 9 mois 2024 Δ Δ Organique Tarkett (5) 2 592,6 2 560,7 - 1,2 % - 0,4 %

(5) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe au 3e trimestre 2024

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2024

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2024 Δ Δ Organique Bureau Veritas 1 423,8 1 547,9 + 8,8 % + 13,0 % Stahl 234,3 223,3 - 4,7 % - 3,1 % Scalian (1) n.a. 131,1 n.a. n.a. Crisis Prevention Institute 42,0 41,2 - 1,8 % - 1,0 % ACAMS (2) 20,2 26,1 + 29,1 % + 28,6 % IK Partners n.a. 44,2 n.a. n.a. Chiffre d’affaires consolidé 1 720,2 2 013,8 + 17,1 % + 10,6 %

(1) Scalian a une date de reporting différente de celle de Wendel. En conséquence, la contribution de Scalian correspond à 3 mois de chiffre d'affaires entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2024.

(2) Le chiffre d'affaires d’ACAMS pour le troisième trimestre 2024 inclut une conférence qui a généré 5,9 M$ et a eu lieu au 4ème trimestre en 2023.

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2024 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2024 Δ Δ Organique Tarkett (3) 984.3 1 002,0 + 1,8 % + 2,4 %

(1) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».





1 L’ANR dilué (fully diluted) suppose que toutes les actions propres sont annulées et qu'un passif complémentaire est comptabilisé pour tenir compte de tous les titres liés au LTIP dans la monnaie à la date de valorisation.

2 +13,7% par rapport à l’ANR dilué de 162,3 € au 31/12/2023.

3 Entièrement dilué des rachats d'actions et des actions propres. L'ANR non ajusté de la dilution s’élève à 8 012 millions d'euros et à 180,3 euros par action.

4 En incluant le dividende de 4,0 euros par action payé en 2024, et sur une base non diluée, l'ANR est en hausse de 15,0 %.

5 A fin septembre 2024.

6 Environ 101 millions d'euros de FRE attendus en 2025, part de Wendel.

7 Pro forma de l'acquisition de Globeducate (625M€), des engagements d’investissements relatifs au sponsor money dans IK (400M€), de la contrepartie différée de la transaction d'IK Partners (131M€), de l’acquisition de 75% de Monroe Capital Partners (y compris le complément de prix estimé) et des capitaux qui seront investis par Wendel pour soutenir de nouvelles stratégies (c. 200M$ pour l'année 2025).

8 Pro forma de l'acquisition de Globeducate (625M€), des engagements d’investissements relatifs au sponsor money dans IK (400M€), de la contrepartie différée de la transaction d'IK Partners (131M€), de l’acquisition de 75% de Monroe Capital Partners (y compris le complément de prix estimé) et des capitaux qui seront investis par Wendel pour soutenir de nouvelles stratégies (c. 200M$ pour l'année 2025).

9 Produit net de cession après intérêts de retard, dettes financières, dilution au bénéfice des investisseurs minoritaires de la Société, frais de transaction et autres ajustements de dettes.

10 TRI brut de 28 %. TRI net de 26 %.

11 Incluant l'IFRS 16. Excluant les impacts d’IFRS 16, l'EV s'élève à environ 1,86 milliards d'euros.

12 A fin septembre 2024

13 Engagements pas encore investis

Pièce jointe