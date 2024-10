Un chirurgien saoudien récompensé pour avoir réalisé la première transplantation cardiaque robotisée au monde

RIYAD, Arabie saoudite, 24 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) continue de se démarquer en proposant des services de santé spécialisés innovants, notamment grâce à son programme de chirurgie cardiaque robotisée, qui connaît un succès croissant depuis sa création en 2019. Au cours de sa première année d’existence, le programme a réalisé 105 interventions chirurgicales cardiaques robotisées, chiffre qui est passé à 400, avec comme point d’orgue la première transplantation cardiaque robotisée au monde. Cette réalisation pionnière renforce non seulement la position de l’Arabie saoudite dans le domaine des soins de santé, mais souligne également la capacité du KFSHRC à innover dans les pratiques médicales afin d’améliorer les résultats thérapeutiques et l’expérience des patients.

En qualité de sponsor platine lors de la Global Health Exhibition, le KFSHRC met en avant l’impact transformateur de son programme de chirurgie cardiaque robotisée, qui applique les dernières technologies et se distingue comme une offre unique au Moyen-Orient. À l’échelle mondiale, il se classe parmi les cinq premiers programmes de chirurgie cardiaque robotisée complexe sur plusieurs valves.

Au cours de la journée inaugurale de la Global Health Exhibition, en présence de scientifiques éminents et de leaders d’opinion dans le domaine de la santé, l’Autorité pour la recherche, le développement et l’innovation a décerné au Professeur Feras Khaliel, Chef de service de chirurgie cardiaque et Directeur du programme de chirurgie mini-invasive robotique du KFSHRC, le prix d’excellence en recherche dans le domaine de la santé, « Applied Innovation Award », en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à l’avancement de la recherche, à l’amélioration des connaissances et à la promotion de l’innovation dans le domaine des soins de santé.

Le prix célèbre également sa réussite de la première transplantation cardiaque robotisée au monde sur un patient de 16 ans souffrant d’insuffisance cardiaque terminale (classe IV). Cette réussite marque un tournant dans les pratiques de la chirurgie de transplantation cardiaque, avec une approche médicale qui repose sur une intervention chirurgicale minimale, réduisant ainsi la douleur, raccourcissant les délais de rétablissement et minimisant les risques de complications.

Le programme de chirurgie cardiaque robotisée du KFSHRC a introduit des procédures cardiaques innovantes, telles que des opérations robotisées sur plusieurs valves et des remplacements de valves aortiques robot-assistées. En outre, le programme a intégré des technologies de pointe liées aux systèmes d’assistance circulatoire mécanique (MCS), notamment les dispositifs d’assistance ventriculaire (VAD), qui aident le cœur à pomper le sang. Ces dispositifs servent soit de passerelle vers une transplantation cardiaque, soit de solution permanente pour les patients qui ne sont pas éligibles à une transplantation. Cela a permis d’améliorer considérablement les résultats obtenus chez les patients, avec des taux de survie allant jusqu’à 98 %, des temps de rétablissement réduits de 30 % et une réduction des transfusions sanguines, de la ventilation mécanique et de la durée d’hospitalisation de plus de 50 %, tout en diminuant les coûts de 40 % par rapport aux méthodes conventionnelles.

Le programme est réputé pour réaliser des interventions chirurgicales robotisées sur une large tranche d’âge de patients, allant de 14 à 78 ans, et pour sa capacité à gérer des cas complexes et à haut risque, notamment des patients souffrant d’obésité sévère et ceux nécessitant des interventions chirurgicales répétées. Le programme excelle notamment dans la réalisation d’interventions chirurgicales robotisées sur des patients cardiaques ayant déjà subi trois opérations, une prouesse qui a permis au KFSHRC de surpasser ses homologues des hôpitaux américains.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45b07798-6f6d-4153-9743-2450c981a010