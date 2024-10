Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

SIKA SCHREIBT NEUE REKORDE BEI UMSATZ UND GEWINN – ORGANISCHES WACHSTUM WEITER BESCHLEUNIGT

Umsatz von CHF 8'914.9 Millionen (+5.5% in CHF) nach neun Monaten

Umsatzwachstum von 9.1% in Lokalwährungen (Fremdwährungseinfluss von -3.6%)

Weitere konstante Verbesserung des organischen Wachstums von 0.2% im Q1 auf 1.7% im Q3

Ausweitung der Materialmarge auf 54.7% (Vorjahreszeitraum: 53.1%) Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von CHF 1'701.7 Millionen (Vorjahr: CHF 1'502.7 Millionen) Signifikante Erhöhung der EBITDA-Marge auf 19.1% (Vorjahr: 17.8%) Akquisition von Kwik Bond, USA und Vinaldom, Dominikanische Republik

Eröffnung neuer Werke in Peru und China, grosser Ausbau eines Werks in Indonesien Ausblick Geschäftsjahr 2024 bestätigt: Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 9% Überproportionaler EBITDA-Anstieg Bestätigung der strategischen Ziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum



In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres hat Sika beim Umsatz wie auch bei der Profitabilität neue Rekorde erzielt. Zudem konnte das Unternehmen das organische Wachstum nochmals beschleunigen, womit sich das Tempo in diesem Jahr von Quartal zu Quartal erhöht hat. Auch im dritten Quartal konnte Sika weitere Marktanteile dazugewinnen. Für die ersten neun Monate verzeichnete Sika damit einen Umsatzrekord von CHF 8’914.9 Millionen (Vorjahr: CHF 8’449.2 Millionen). In Lokalwährungen entspricht dies einer Zunahme von 9.1%. Das Umsatzwachstum in Schweizer Franken belief sich auf 5.5%, darin enthalten ist ein negativer Währungseffekt von -3.6%. Auf Profitabilitätsstufe konnte Sika den EBITDA mit CHF 1'701.7 Millionen auf ein neues Rekordniveau anheben (2023: CHF 1'502.7 Millionen), was einer Verbesserung von 13.2% entspricht. Die EBITDA-Marge konnte substanziell auf 19.1% (Vorjahr: 17.8%) ausgebaut werden.

Thomas Hasler, CEO: „Sika liefert seit Jahren konstant gute Ergebnisse und eilt von Rekord zu Rekord. Auch in diesem Jahr sind wir trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen wieder kräftig und hochprofitabel gewachsen und haben weitere Marktanteile hinzugewonnen. Besonders erfreulich ist das organische Wachstum in der Region Americas, wo wir uns von Quartal zu Quartal verbessert haben und im dritten Quartal bei mehr als vier Prozent liegen. Hauptgründe sind eine Vielzahl von Infrastrukturaufträgen, die Reshoring-Aktivitäten in der nordamerikanischen Wirtschaft und die starke Nachfrage nach Halbleiter-Fabriken und Datenzentren. Wir bleiben auch für das Gesamtjahr auf Rekordkurs und sehen uns für die Zukunft hervorragend aufgestellt, um weitere Marktanteile zu gewinnen und die Profitabilität zu steigern.“

MATERIALMARGE IM KORRIDOR VON 54 BIS 55% UND EBITDA ÜBERPROPORTIONAL GESTIEGEN

Sika konnte die Materialmarge deutlich auf 54.7% erhöhen (Vorjahr: 53.1%) und befindet sich damit im Korridor von 54 bis 55%. Effizienzsteigerungen und Synergien aus der MBCC-Akquisition haben trotz teils inflationärer Kostendynamik zu einer EBITDA-Marge von 19.1% geführt (Vorjahr: 17.8%), was einer Steigerung von 13.2% entspricht. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) erreichte in den ersten neun Monaten mit CHF 1'701.7 Millionen einen neuen Rekordwert.

Mit einem hohen operativen freien Geldfluss von CHF 849.5 Millionen (Vorjahr: CHF 896.5 Millionen) ist Sika bestens vorbereitet, um den Verschuldungsgrad, hervorgerufen durch die MBCC-Akquisition, weiter zu reduzieren.

WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) setzt sich der positive Trend zu mehr Infrastruktur- und kommerziellen Bauprojekten fort. In den ersten neun Monaten 2024 verzeichnete die Region einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 9.0% (Vorjahr: 10.6%). Eine erhöhte Preisstabilität, robuste Arbeitsmarktzahlen, eine Stabilisierung der Kaufkraft aufgrund der Erholung der Reallöhne sowie ein niedrigeres Zinsniveau deuten auf eine leichte Belebung der Region hin.

Auf lokaler Ebene konnten die Länder des Nahen Ostens, Afrikas sowie Osteuropas weiteres Wachstum generieren. Deutschland verzeichnete erste positive Wachstumsimpulse, welche das Land aber noch nicht auf ein positives Wachstumslevel heben konnten. Rückläufiges Volumen verzeichnete das Automotive- und Industriegeschäft. Grund hierfür ist eine stark negative Nachfrage nach Neufahrzeugen in Europa.

Der Umsatz in der Region Americas konnte im Berichtszeitraum um 12.2% (Vorjahr: 14.5%) in Lokalwährungen gesteigert werden. Insbesondere die USA verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf ein kontinuierlich stärkeres Wachstum. Den positiven Trend stützen staatlich geförderte Infrastrukturprojekte sowie Projekte, die im Rahmen der Verlagerung von Produktionsanlagen zurück in die USA realisiert werden. Das Geschäft mit Dachmembranen und Systemen für begrünte Dächer hat sich sehr gut entwickelt. Auch Lateinamerika trug mit einem soliden Wachstum zum positiven Trend in der Region bei.

Mit Kwik Bond, einem Hersteller von Polymersystemen für die Sanierung von Betoninfrastrukturen in den USA, hat Sika darüber hinaus eine erfolgreiche Akquisition getätigt. Kwik Bond ist seit über 30 Jahren auf die Sanierung von Brückenfahrbahnen spezialisiert. Ausserdem hat Sika in der Dominikanischen Republik Vinaldom übernommen, ein etabliertes Familienunternehmen für hochwertige Produktlösungen im Betonbau. In Lima, Peru, konnte ein hochmodernes Werk zur Herstellung von synthetischen Makro-Kunststofffasern für die Verstärkung von Betonstrukturen in Betrieb genommen werden. Mit der innovativen Technologie baut Sika ihre Position als führende Anbieterin für die Bergbauindustrie und starke Partnerin für Infrastrukturprojekte weiter aus.

Die Region Asien/Pazifik steigerte den Umsatz um 4.7% (Vorjahr: 13.1%). In China erzielte Sika im Distributionsgeschäft trotz verhaltener Märkte ein leichtes Wachstum, während das Projektgeschäft rückläufig war. Dagegen hat Südostasien im Laufe des Jahres an Wachstumsdynamik gewonnen und ein hohes einstelliges Wachstum erzielt. Im Bereich Automotive konnte Sika den Anteil in Fahrzeugen lokaler und internationaler Automobilhersteller in China und Indien weiter ausbauen.

In Liaoning, der grössten Provinz im Nordosten Chinas, eröffnete Sika ein hocheffizientes Werk, in dem Mörtel, Fliesenkleber und Abdichtungslösungen produziert werden. Damit kann Sika der wachsenden Marktnachfrage im Distributionsgeschäft gerecht werden. Ausserdem hat Sika die Produktionskapazitäten des Werks in Bekasi, der grössten Produktionsstätte in Indonesien, mehr als verdoppelt.

AUSBLICK FÜR DAS JAHR 2024

Sika ist zuversichtlich, dass die Strategie des nachhaltigen und profitablen Wachstums auch im Jahr 2024, in einem sich langsam erholenden wirtschaftlichen Umfeld, erfolgreich fortgesetzt werden kann.

Für 2024 erwartet Sika ein Wachstum in Lokalwährungen von 6 bis 9% sowie eine überproportionale EBITDA-Steigerung.



KENNZAHLEN ERSTEN NEUN MONATE 2024

in Mio. CHF 1.1.2023 –

30.9.2023 1.1.2024 –

30.9.2024 Veränderung

in % Nettoerlös 8’449.2 8’914.9 5.5% Bruttoergebnis 4’487.9 4’876.9 8.7% Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) 1’502.7 1’701.7 13.2% Betriebsgewinn (EBIT) 1’144.8 1’294.7 13.1% Gewinn nach Steuern 736.5 922.6 25.3%

NETTOERLÖS DER REGIONEN

in Mio. CHF 1.1.2023 –

30.9.2023 1.1.2024 –

30.9.2024 Veränderung gegenüber Vorjahr

(+/- in %) In CHF



In Lokal-

währungen1 Währungs

-effekt Akquisitions-

effekt2 Organisches

Wachstum3 Nach Regionen EMEA 3’671.8 3’880.0 5.7% 9.0% -3.3% 8.3% 0.7% Americas 2’857.7 3’125.3 9.4% 12.2% -2.8% 9.9% 2.3% Asien/Pazifik 1’919.7 1’909.6 -0.5% 4.7% -5.2% 5.2% -0.5% Nettoerlös 8’449.2 8’914.9 5.5% 9.1% -3.6% 8.1% 1.0% Produkte für die Bauwirtschaft 7’082.1 7’618.2 7.6% 11.3% -3.7% 9.7% 1.6% Produkte für die

industrielle Fertigung 1’367.1 1’296.7 -5.1% -2.1% -3.0% 0.0% -2.1%

1 Wachstum in Lokalwährungen inklusive Akquisitionen.

2 Umsatzanteil akquirierter Unternehmen ohne Berücksichtigung des Wachstums nach Unternehmenszusammenschluss. Beinhaltet auch weggefallenen Umsatz aus nicht weitergeführter Geschäftstätigkeit. Das Umsatzwachstum der erworbenen Geschäfte seit der Erstkonsolidierung ist im organischen Wachstum enthalten.

3 Wachstum bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekte sowie nicht weitergeführter Geschäftstätigkeit. Das Umsatzwachstum der erworbenen Geschäfte seit der Erstkonsolidierung ist im organischen Wachstum enthalten.



Webcast am 25. Oktober 2024 um 15:00 Uhr (MESZ)

Im Zusammenhang mit den Resultaten für die ersten neun Monate findet heute ein Webcast statt. Bitte treten Sie bereits fünf Minuten vor Beginn bei.



www.sika.com/9months-webcast



Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer (CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen.



Die Aufzeichnung des Webcasts finden Sie auf der Sika Website im Bereich „Investors“.









TERMINKALENDER Umsatz 2024 Donnerstag, 9. Januar 2025 Medienkonferenz/Analystenpräsentation

zu den Jahresergebnissen 2024 Freitag, 21. Februar 2025 57. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 25. März 2025 Umsatz erstes Quartal 2025 Dienstag, 15. April 2025 Halbjahresbericht 2025 Dienstag, 29. Juli 2025 Resultat neun Monate 2025 Freitag, 24. Oktober 2025

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 34’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 11.2 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung