Trading update 30 september 2024

GOEDE OPERATIONELE PRESTATIE ONDANKS ENKELE FAILLISSEMENTEN WAT LEIDT TOT HANDHAVING VAN DE INDICATIE VAN HET VERWACHTE NETTO RESULTAAT VOOR 2024

• Stijging van het netto huurresultaat met 5% tot € 48 mln (€ 45,8 mln per 30 september 2023);

• Stijging van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel met 0,5% tot € 3,53 per 30 september 2024 (€ 3,51 per 30 september 2023);

• Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+4,6% ten opzichte van 31 december 2023);

• Stijging van de intrinsieke waarde per aandeel tot € 81,46 (+4,3% t.o.v. 2023: € 78,07);

• Quasi stabiele EPRA bezettingsgraad met een lichte daling van 0,3% tot 95,8% voor de totale portefeuille (96,1% per 31 december 2023) ondanks het faillissement van diverse huurders;

• Verbeterde schuldratio van 28,8% per 30 september 2024 (29,6% per 31 december 2023);

• Handhaving van het verwachte netto resultaat van kernactiviteiten tussen € 4,80 - € 4,90 per aandeel.

