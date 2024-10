QPR Software Oyj: osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2024 KLO 9.00









QPR Software Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024: SaaS-liikevaihdon kasvu tukee myönteistä kehitystä, ja tulos parani vertailujaksoon verrattuna jo kahdeksatta kvartaalia peräkkäin. Kolmannen neljänneksen merkittävin saavutus oli sopimus globaalin luksusbrändin kanssa.









TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

HEINÄ-SYYSKUU 2024

SaaS-liikevaihto kasvoi +15 %

Ohjelmistoliikevaihto laski -3 %

Liikevaihto oli 1 409 tuhatta euroa, ja se laski -22 % (heinä-syyskuu 2023: 1 806) yhtiön lopettaessa ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin.

Käyttökate oli 269 tuhatta euroa (242), ja se nousi +11 %

Liiketulos oli -6 tuhatta euroa (-12), muutos vertailukauteen +6 tuhatta euroa

Tulos ennen veroja oli -33 tuhatta euroa (-37), muutos vertailukauteen +4 tuhatta euroa

Tulos oli -33 tuhatta euroa (-37), muutos vertailukauteen +4 tuhatta euroa

Tulos/osake oli -0,002 euroa (-0,002)

Liiketoiminnan rahavirta 34 tuhatta euroa (-640), muutos vertailukauteen +674 tuhatta euroa

TAMMI-SYYSKUU 2024

SaaS-liikevaihto kasvoi +15 %

Ohjelmistoliikevaihto kasvoi +4 %.

Liikevaihto oli 4 651 tuhatta euroa, ja se laski -22 % (tammi-syyskuu 2023: 5 951) yhtiön lopettaessa ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin.

Käyttökate oli 745 tuhatta euroa (213), muutos vertailukauteen +532 tuhatta euroa

Liiketulos oli -39 tuhatta euroa (-529), muutos vertailukauteen +490 tuhatta euroa

Tulos ennen veroja oli -107 tuhatta euroa (-617), muutos vertailukauteen +510 tuhatta euroa

Tulos oli -107 tuhatta euroa (-617), muutos vertailukauteen +510 tuhatta

Tulos/osake oli -0,006 euroa (-0,038)

Liiketoiminnan rahavirta -226 tuhatta euroa (20), muutos vertailukauteen -246 tuhatta euroa





NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2024

Yhtiö seuraa maailman taloustilanteen ja geopoliittisten jännitteiden kehittymistä. Hiljalleen orastava talouskasvun palautuminen, laskevat korot ja normalisoituva inflaatio parantanevat asiakkaiden taloudellista asemaa, ja investointipäätöksien voidaan odottaa kiihtyvän vuoden 2024 loppua kohden.

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS-liikevaihdon kasvun olevan kaksinumeroinen ja arvioi koko ohjelmistoliikevaihdon kasvavan vuonna 2024 (2023: 5 122 tuhatta euroa).

Yhtiö odottaa liiketuloksen paranevan huomattavasti tilikaudella 2024. Liiketulos vuonna 2023 oli -813 tuhatta euroa.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kolmannella neljänneksellä olemme edenneet strategiassamme suunnitelmien mukaisesti, ja yhtiön käänne etenee tasaisesti. Saavutimme vertailukauteen verrattuna jo kahdeksannen peräkkäisen kvartaalin tulosparannuksen, mikä osoittaa positiivista kehitystä. Kuitenkin tällä kertaa kasvu oli vain hienoista, sillä markkinoiden elpyminen on ollut odotettua hitaampaa. Asiakassuhteiden syventäminen, kumppaniverkoston laajentaminen ja uusien asiakkaiden hankinta tukevat kuitenkin pitkän aikavälin kasvua. Kvartaalin merkittävin saavutus oli sopimus globaalin luksusbrändin kanssa, joka valitsi QPR ProcessAnalyzerin liiketoimintaprosessiensa optimointiin, vahvistaen asemaamme prosessilouhinnan johtavana toimijana.

SaaS-liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 15 %, kun taas ohjelmistoliikevaihto laski 3 % pääasiassa kauppojen ajoituksesta johtuen. Kokonaisliikevaihto pieneni johtuen päätöksestämme lopettaa ulkopuoliset konsultointipalvelut Suomessa vuoden 2023 lopussa. Positiivinen käyttökate, 269 tuhatta euroa, kasvoi 11 % vertailukaudesta. Yhtiön tulos jäi hieman tappiolliseksi, ja yksittäisten kauppojen ajoitus vaikuttaa edelleen merkittävästi vuosineljännesten tulokseen. Tässä kvartaalissa yhtiöllä oli myös pääkonttorin muuttoon liittyviä kertapoistoja, mikä on osaltaan vaikuttanut tulokseen.

Yksi merkittävimmistä saavutuksistamme tuotekehityksessä oli lippulaivatuotteemme, QPR ProcessAnalyzerin, kehittäminen natiivisovellukseksi Snowflake Marketplace -alustalle. Tämä muuttaa merkittävästi prosessilouhintaohjelmistojen ostamista ja myymistä, tarjoten asiakkaillemme, jotka käyttävät Snowflake-pilvipalvelua, nopean ja suoraviivaisen tavan hankkia ohjelmistoja kustannustehokkaasti. Tavoitteenamme on saattaa tuotteemme listaaminen Snowflake Marketplaceen lokakuun loppuun kuluessa.

Strategiamme ytimessä on kansainvälisen kumppaniverkoston kehittäminen. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana solmimme useita merkittäviä kumppanuuksia Yhdysvalloissa, mikä on johtanut aktiivisiin myyntiponnistuksiin uusien asiakkaiden löytämiseksi. Jatkamme edelleen myös uusien potentiaalisten kumppanien etsimistä, ja syyskuussa Nashvillessa järjestetty EDGE 2024 Supply Chain -konferenssi oli tärkeä osa tätä strategiaa.

Lähi-idän markkinatilanne on kehittynyt myönteisesti myös kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vahva kumppaniverkostomme ja kasvava kiinnostus prosessilouhintaratkaisuihimme tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet markkinaosuuden kasvattamiseen. Snowflake on saanut alueella useita asiakkuuksia, mikä luo myös meille uusia mahdollisuuksia markkinan laajentamiseen.

Katseemme on nyt suunnattu vuoden viimeiseen neljännekseen, jolloin aiomme hyödyntää vahvuuksiamme ja keskittyä tehokkaaseen kauppojen varmistamiseen. Liiketoimintaympäristön haasteista huolimatta uskomme innovaatioihimme ja strategisiin kumppanuuksiin, jotka tukevat yhtiön pitkän aikavälin kasvutavoitteita.

QPR on nimennyt Taru Mäkisen talousjohtajaksi heinäkuussa, ja hänen johdollaan yhtiön taloudellisia prosesseja kehitetään tukemaan kasvustrategiaamme. Lisäksi Antti Kivalo aloitti yhtiön uutena myyntijohtajana syyskuun alussa.

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme ja sijoittajia heidän luottamuksestaan. Erityiskiitos myös kaikille työntekijöillemme heidän ahkerasta työstään yhtiömme menestyksen hyväksi.

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja





KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 7-9/

2024 7-9/

2023 Muutos,

% 1-9/

2024 1-9/

2023 Muutos,

% 1-12/

2023 Liikevaihto 1 409 1 806 -22 4 651 5 951 -22 7 550 Käyttökate 269 242 11 745 213 249 182 % liikevaihdosta 19,1 13,4 16,0 3,6 2,4 Liiketulos -6 -12 55 -39 -529 93 -813 % liikevaihdosta -0,4 -0,7 -0,8 -8,9 -10,8 Tulos ennen veroja -33 -37 11 -107 -617 83 -924 Katsauskauden tulos -33 -37 11 -107 -617 83 -924 % liikevaihdosta -2,4 -2,1 -2,3 -10,4 -12,2 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,002 -0,002 11 -0,006 -0,038 84 -0,055 Oma pääoma/osake, euroa 0,018 0,036 -48 0,019 0,036 -48 0,020 Liiketoiminnan rahavirta 34 -640 105 -226 20 -1 202 850 Rahavarat kauden lopussa 99 181 -46 99 181 -45 885 Korollinen nettovelka 1 513 1 639 -8 1 513 1 639 -8 934 Nettovelkaantumisaste, % 451,3 257,2 75 451,3 257,2 75 268,3 Omavaraisuusaste, % 11,0 13,7 -20 11,0 13,7 -20 8,1 Oman pääoman tuotto, % -38,6 -49,7 22 -41,8 -146,4 71 -221,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,3 -11,6 23 -9,0 -35,9 75 -42,0





RAPORTOINTI JA LIIKETOIMINTA

QPR Software Oyj on liiketoimintaprosessien optimointiratkaisujen edelläkävijä, joka on profiloitunut Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologian johtavaksi toimijaksi ja yhdeksi maailman edistyneimmistä prosessilouhinnan ohjelmistoyhtiöistä.

QPR innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, sekä uusiutuvien lisenssien ja ylläpitopalveluiden liikevaihdosta. Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat palvelujakson päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa kuitenkin aikaisintaan toimitushetkellä. SaaS- ja ylläpitopalveluiden liikevaihto kirjataan kuukausittain sopimuskaudelle jatkuvina tuottoina.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on vuoteen 2023 saakka tarjonnut myös ydinliiketoimintaan liittymättömiä konsultointipalveluja lähinnä julkishallinnolle. Yhtiö on luopunut näistä toiminnoista vuoden 2023 loppupuolella. Jatkossa yhtiö keskittyy tarjoamaan kehittämiensä ohjelmistojen konsultointipalvelua varmistaakseen asiakkailleen täyden lisäarvon.

Yhtiö alkoi raportoida pilvialustan tuotantokustannukset materiaalien ja palveluiden kuluryhmässä vuodesta 2024 lähtien. Vertailukauden luvut esitetään tämän osavuosikatsauksen taulukko-osion lopussa sekä raportoidun ja 2024 kustannusryhmittelyn mukaisesti.





LIIKEVAIHDON KEHITYS





LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa 7-9/

2024 7-9/

2023 Muutos,

% 1-9/

2024 1-9/

2023 Muutos,

% 1-12/ 2023 Ohjelmistolisenssit 85 174 -51 406 383 6 485 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 43 78 -45 334 453 -26 504 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 430 428 0 1 268 1 272 0 1 720 SaaS 673 585 15 2 020 1 754 15 2 371 Konsultointi 179 541 -67 623 2 089 -70 2 469 Yhteensä 1 409 1 806 -22 4 651 5 951 -22 7 550

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 7-9/

2024 7-9/

2023 Muutos,

% 1-9/

2024 1-9/

2023 Muutos,

% 1-12/ 2023 Suomi 555 793 -30 1 881 2 799 -33 3 499 Muu Eurooppa ml. Turkki 623 702 -11 2 026 2 398 -16 3 128 Muu maailma 232 310 -25 745 754 -1 923 Yhteensä 1 409 1 806 -22 4 651 5 951 -22 7 550





HEINÄ-SYYSKUU 2024

Heinä-syyskuun liikevaihto oli 1 409 tuhatta euroa (1 806), ja se laski 22 % vertailukauteen nähden johtuen yhtiön päätöksestä lopettaa ydinliiketoiminnan ulkopuoliset konsultointipalvelut Suomessa vuoden 2023 lopussa. Jatkuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta kasvoi 56 prosentista 79 prosenttiin.

Strategiamme keskiössä oleva SaaS-liikevaihto kasvoi 15 % ja ohjelmistoliikevaihto laski 3 % heinä-syyskuussa.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 85 tuhatta euroa (174), ja se laski 51 %. Lasku johtui vertailukauden aikana toteutuneista yksittäistä suuremmista uuslisenssikaupoista, jotka ylittivät raportoidun kauden uuslisenssikaupat. Laajentumiset olemassa oleville asiakkaille osittain kompensoivat pienempää uusasiakaslisenssimyyntiä. Liikevaihto koostui pääasiassa kumppanikaupan lisämyynnistä sekä olemassa oleville ja uusille asiakkaille, lisämyynnistä olemassa oleville suorille asiakkaille, sekä kumppanikentän laajentumisesta, mikä toi mukanaan uusia kaupallisia mahdollisuuksia ja asiakkuuksia.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 43 tuhatta euroa (78), laskua 45 %. Tämä lasku johtui pääasiassa yksittäisten asiakassopimusten päättymisistä ja uusiutumishetken aikaistumisesta, mitä osittain kompensoi hankitut uudet asiakkuudet, sekä inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset.

Ohjelmistojen ylläpitopalveluiden liikevaihto oli 430 tuhatta euroa (428). Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti Lähi-idän asiakkaiden siirtyminen ohjelmistojen ylläpitomalliin, lisenssien uusasiakashankinnan myötä kasvanut ylläpidon liikevaihto, sekä menetettyjen asiakkaiden voittaminen takaisin. Lisäksi inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset ja myönteinen valuuttakurssien vaikutus kasvattivat liikevaihtoa. Kasvun vaikutusta vähensivät asiakaspoistuma, sekä yksittäisten asiakkaiden liikevaihdon supistuminen.

SaaS-liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 673 tuhatta euroa (585). Kasvun taustalla oli pääasiassa uusasiakashankissa saavutetut voitot ja olemassa olevien asiakassuhteiden laajentuminen, sekä inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset. Toisaalta asiakaspoistuma ja yksittäisten asiakkaiden liikevaihdon väheneminen vaikuttivat negatiivisesti SaaS-liikevaihdon kehitykseen.

Konsultoinnin liikevaihto oli 179 tuhatta euroa (541) ja se laski 67 % yhtiön lopetettua ydinliiketoimintansa ulkopuolisen konsultoinnin Suomessa. Vertailukaudella yhtiöllä oli laaja asiakasprojekti Euroopassa, mutta vastaavaa projektia ei ollut tällä raportointikaudella.

Konsernin liikevaihdosta 39 % (44) tuli Suomesta, 44 % (39) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 17 % (11) muualta maailmasta.





TAMMI-SYYSKUU 2024

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 4 651 tuhatta euroa (5 951), ja se laski 22 % vertailukauteen nähden johtuen yhtiön päätöksestä lopettaa ydinliiketoiminnan ulkopuoliset konsultointipalvelut Suomessa vuoden 2023 lopussa. Jatkuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta kasvoi 51 prosentista ja 71 prosenttiin.

Strategiamme keskiössä oleva SaaS-liikevaihto kasvoi 15 % ja ohjelmistoliikevaihto 4 % tammi-syyskuussa. Ohjelmistoliikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 65 prosentista 87 prosenttiin.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 406 tuhatta euroa (383) ja se kasvoi 6 %. Kasvu johtui pääasiassa kumppanimyynnin volyymin lisääntymisestä erityisesti Lähi-idän asiakkaiden, sekä aikaisemman sopimuksen mukaisesti tapahtuneen laajentumisen myötä globaalin lääkeyhtiön kanssa. Lisäksi yhtiö onnistui myös laajemmin kumppanimyynnissä useilla maantieteellisillä alueilla.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 334 tuhatta euroa (453), laskua 26 %. Lasku johtui useista tekijöistä, kuten asiakaspoistumasta, yksittäisten asiakkaiden siirtymisestä SaaS-palvelumalliin ja negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta. Näitä tekijöitä kompensoivat osittain uudet asiakkaat ja inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset.

Ohjelmistojen ylläpitopalveluiden liikevaihto oli 1 268 tuhatta euroa (1 272). Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat kielteisesti asiakaspoistuma, ja yksittäisten asiakkaiden liikevaihdon lasku, sekä vähäisemmässä määrin nykyisten asiakkaiden siirtymisestä SaaS-palvelumalliin. Laskua kompensoivat olemassa olevien asiakkaiden yhteistyön laajentuminen, Lähi-idän asiakkaiden projektien siirtyminen ylläpitopalveluiden piiriin, uudet asiakassopimukset, sekä globaalin lääkeyhtiön kanssa aikaisemmin sovittu laajentuminen. Lisäksi inflaatiopaineita vastaan tehdyt hinnankorotukset sekä positiiviset valuuttakurssien vaikutukset kasvattivat liikevaihtoa.

SaaS-liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 2 020 tuhatta euroa (1 754). Kasvun taustalla oli pääasiassa uusasiakashankinnassa saavutetut menestykset ja olemassa olevien asiakassuhteiden laajentuminen. Kasvuun vaikutti myös hintojen korotukset inflaatiopainetta vastaan, sekä asiakkaiden siirtyminen lisensseistä SaaS-palvelumalliin. Toisaalta asiakaspoistuma ja liikevaihdon väheneminen tietyillä asiakkuuksilla ovat vaikuttaneet negatiivisesti SaaS-liikevaihdon kasvuun.

Konsultoinnin liikevaihto oli 623 tuhatta euroa (2 089) ja se laski 70 % yhtiön lopetettua ydinliiketoimintansa ulkopuolisen konsultoinnin Suomessa. Lisäksi yhtiö kirjasi liikevaihtoa Lähi-idän kiinteähintaisista projekteista valmiusasteen mukaisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuonna 2023. Nämä projektit saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana samana vuonna. Vertailukaudella yhtiöllä oli laaja asiakasprojekti Euroopassa, mutta vastaavaa projektia ei ollut tällä raportointikaudella.

Konsernin liikevaihdosta 40 % (49) tuli Suomesta, 44 % (40) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 16 % (11) muualta maailmasta.





TULOSKEHITYS





HEINÄ-SYYSKUU 2024

Konsernin käyttökate heinä-syyskuussa oli 269 tuhatta euroa (242), parannus 27 tuhatta euroa edellisvuoteen verrattuna. Liiketulos oli -6 tuhatta euroa (-12), kasvua 6 tuhatta euroa vertailujaksoon nähden. Kauden tulos oli -33 tuhatta euroa (-37).

Yhtiön vuonna 2023 toteuttamat aktiiviset toimet kustannusrakenteen parantamiseksi ja liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi näkyivät osin vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti kolmannella neljänneksellä.

Konsernin muuttuvat kulut olivat 210 tuhatta euroa (240). Kulujen lasku oli pääasiassa seurausta matalammista kumppaniprovisioista, mikä johtui vertailukautta matalammasta partnereiden kautta toimitetusta ohjelmistolisenssien myynnistä.

Yhtiön kiinteät kulut olivat 931 tuhatta euroa (1 324), laskua 30 % vertailukauteen nähden. Tämä lasku johtui vuoden 2023 toisella ja viimeisellä vuosineljänneksellä toteutetuista säästöohjelmista sekä muutosneuvotteluiden tuloksena alentuneista henkilöstökuluista. Kustannussäästötoimenpiteiden kokonaisvaikutus realisoitui vuoden 2024 kolmannesta kvartaalista alkaen. Säästötoimenpiteiden vaikutusta heikensi osittain matalammat tuotekehitysaktivoinnit, investoinnit yhtiön operatiivisen toiminnan uudelleenorganisointiin ja yhtiön pääkonttorin muuttoon liittyvät 24 tuhannen euron kertapoistot yhtiön kalustosta.

Osakekohtainen tulos oli -0,002 (-0,002) euroa osakkeelta.





TAMMI-SYYSKUU 2024

Konsernin käyttökate tammi-syyskuussa oli 745 tuhatta euroa (213), kasvu 532 tuhatta euroa edellisvuoteen verrattuna. Liiketulos oli -39 tuhatta euroa (-529), kasvu 490 tuhatta euroa vertailujaksoon nähden. Kauden tulos oli -107 tuhatta euroa, mikä on merkittävä parannus edellisvuoteen verrattuna (-612).

Yhtiön vuonna 2023 toteuttamat aktiiviset toimet kustannusrakenteen parantamiseksi ja liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi näkyivät jo osin vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti kolmannella neljänneksellä.

Konsernin muuttuvat kulut olivat 693 tuhatta euroa (1 013). Kulujen lasku oli pääasiassa seurausta Lähi-idässä olleiden haasteellisten kiinteähintaisten ohjelmistotoimitusprojektien päätökseen saattamisesta vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. Tämän seurauksena myös tarve ulkoisten palvelujen käyttöön väheni merkittävästi.

Yhtiön kiinteät kulut olivat 3 214 tuhatta euroa (4 726), laskua 32 % vertailukauteen nähden. Tämä lasku johtui vuoden 2023 toisella ja viimeisellä vuosineljänneksellä toteutetuista säästöohjelmista sekä muutosneuvotteluiden tuloksena alentuneista henkilöstökuluista. Kustannussäästötoimenpiteiden kokonaisvaikutus realisoitui vuoden 2024 kolmannesta kvartaalista alkaen. Säästötoimenpiteiden vaikutusta vähensi osittain matalammat tuotekehitysaktivoinnit ja yhtiön operatiivisen toiminnan uudelleenorganisointiin vaaditut investoinnit.

Osakekohtainen tulos oli -0,006 (-0,038) euroa osakkeelta.





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -226 tuhatta euroa (20). Tämän muutoksen pääasiallinen syy verrattuna edelliseen ajanjaksoon oli vuoden 2023 viimeisen neljänneksen onnistunut perintä, erityisesti vuoden 2024 ennakkolisenssimaksujen osalta. Ennakkoon saaduista summista suurempi osa saatiin perittyä vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, mikä johti siihen, että vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen vuosilisenssien rahavirta oli pienempi. Vuosilaskutus on pääosin keskittynyt vuodenvaihteeseen, mikä tekee siitä kausiluontoista.

Käyttöpääoman muutokseen vaikutti yhtiön henkilöstölleen maksamat korkeammat vuoteen 2023 liittyvät myyntikomissiot sekä lomakorvaukset poislähteneille työntekijöille muutosneuvottelujen seurauksena. Negatiivinen rahavirta johtui myös siitä, että suurimmat uudet kaupat tapahtuivat markkinassa, jossa maksukäyttäytyminen on hidasta.

Kolmannen vuosineljänneksen positiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti onnistunut saatavien perintä, sekä matalammat kustannukset. Vertailukauteen nähden merkittävä kulujen vähentäminen on keskeinen syy liiketoiminnan rahavirran selkeään parantumiseen. Yhtiö järjesti vertailukaudella suunnatun osakeannin, minkä vuoksi rahoituksen rahavirta oli huomattavasti suurempi.

Nettorahoituskulut olivat 19 tuhatta euroa (30), ja niihin sisältyi kurssitappioita 1 tuhatta euroa (4).

Investoinnit olivat 357 tuhatta euroa (511), ja ne olivat pääosin tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiön rahoituksen nettorahavirta tammi-syyskuun aikana oli -318 tuhatta euroa (656). Negatiivinen nettorahavirta johtui pääasiassa siitä, että yhtiö lyhensi lainaansa 500 tuhannella eurolla ja yhtiöllä oli käytössä luottolimiitti. Lisäksi vertailukaudella yhtiö järjesti suunnatun osakeannin, mistä se keräsi varoja 760 tuhatta euroa.

Konsernin taloudellinen tilanne on kohtalainen. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 99 tuhatta euroa (181). Lyhytaikaisia myyntisaamisia oli 1 290 tuhatta euroa (1 468).

Euromääräisiä saamisia oli 68 %, ja 68 % laskuista ei ollut vielä erääntynyt. Lyhytaikaisten saamisten kokonaismäärästä 1–30 päivän erääntyneiden osuus oli 16 %, 30–60 päivän 11 % ja yli 60 päivän 5 %.

Konsernilla on käytettävissä 500 000 euron luottolimiitti.

Katsauskauden päättyessä konsernilla oli pankkilainaa 1 000 tuhatta euroa, josta 500 tuhatta euroa oli pitkäaikaista lainaa. Alkuperäisen rahoitussopimuksen mukaisesti ensimmäinen 0,5 miljoonan euron erä erääntyi 31.1.2024. Tämän jälkeen 0,5 miljoonan euron erät erääntyvät vuosittain tammikuussa 2025 ja 2026. Lainaan liittyvät kovenantit perustuvat yhtiön käyttökatteeseen ja omavaraisuusasteeseen. Kovenanttien käyttökate testataan kuuden kuukauden välein ja omavaraisuusaste vuosittain vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Käyttökate ylitti ensimmäisen vuosipuoliskon ajalta sovitun kovenanttirajan.

Yhtiön vapaa kassavirta, joka sisältää liiketoiminnan ja investointien rahavirrat sekä toimitilavuokrat, oli vuoden kolmannella vuosineljänneksellä -37 tuhatta euroa (-735). Merkittävä vapaan kassavirran parantuminen on sekä matalampien liiketoiminnan kulujen, että tehostetun saatavien perinnän ansiota. Tammi-syyskuussa vapaa kassavirta oli -486 tuhatta euroa (-595). Muutokseen vaikuttivat liiketoiminnan rahavirran ajoituksen muutokset, joita lievensi investointien rahavirtojen merkittävä väheneminen sekä alhaisemmat maksetut toimitilavuokrat.

Omavaraisuusaste oli 11 %, mikä oli matalampi vertailukauteen nähden (14 %) johtuen vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen tappiollisesta -307 tuhannen euron tilikauden tuloksesta, sekä vastaavasti raportointikauden, tammi-syyskuun, tappiollisesta -107 tuhannen euron tuloksesta. Lisäksi kesäkuussa 2024 allekirjoitettu uusi vuokrasopimus vaikuttaa yhtiön omavaraisuusasteeseen heikentävästi, koska IFRS 16 -laskennan korkovaikutus nostaa vuokravelkaa noin 100 tuhannella eurolla.





TUOTEKEHITYS

QPR on profiloitunut Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologian johtavaksi toimijaksi. Yhtiö innovoi ja kehittää ohjelmistotuotteita, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Yhtiö kehittää seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Vuoden kolmannella neljänneksellä tuotekehityskulut olivat 183 tuhatta euroa (248) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen tuhatta euroa 69 (80). Tuotekehityspoistoja kirjattiin 228 tuhatta euroa (220). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoaika on neljä vuotta.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 29 henkilöä (52). Keskimääräinen henkilöstömäärä heinä-syyskuussa oli 28 (60).

Henkilöstön keski-ikä on 45 (47) vuotta. Naisia on 23 % (23) ja miehiä 77 % (76) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 21 % (16), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 32 % (31), tuotekehityksessä 40 % (42) ja hallinnossa 7 % (11) henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 2 499 tuhatta euroa (4 085), joista palkkojen ja palkkioiden osuus oli 2 127 tuhatta euroa (3 406).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/

2024 1-9/

2023 Muutos, % 1-12/2023 Vaihdetut osakkeet, kpl 3 407 075 1 729 586 97 3 538 455 Vaihto, euroa 1 685 250 898 702 88 1 585 931 % osakkeista 19,0 9,7 96 19,8 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 0,49 0,52 -5 0,45 Tilikaudenaikana keskimääräisesti vaihdetut osakkeet per päivä 8 917 4 755 88 6 318 Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 0 0 0 0 Osake ja markkina-arvo 30.9.2024 30.9.2023 Muutos, % 31.12.2023 Osakkeita yhteensä, kpl 18 175 192 18 175 192 0 18 175 192 Omat osakkeet, kpl 256 849 339 471 -24 339 471 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 17 918 343 17 835 721 0 17 835 721 Osakkeenomistajat, kpl 2 117 1 863 14 1 943 Päätöskurssi, euroa 0,60 0,39 54 0,33 Osakekannan markkina-arvo, euroa 10 751 006 6 938 095 55 5 957 131 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 28 253 37 342 -24 37 342 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 244 349 347 552 -30 347 552 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 1,4 1,9 -26 1,9





YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.5.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja vahvisti yhtiön palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Tilinpäätös ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan osakkeina ja 60 prosenttia käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Hallituksen jäsenille korvataan myös matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Pertti Ervi valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Antti Koskela ja Jukka Tapaninen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Linda von Schantz valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 6 361 317 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan rahoitusasema huomioiden.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- tietosuoja- ja turvallisuusriski) sekä rahoitus- ja maksuvalmiusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan tätä riskiä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista 68 % oli euromääräisiä (79). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.









QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS









Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029









QPR Software lyhyesti

QPR Software (Nasdaq Helsinki) on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologiassa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhinnan ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi QPR tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

www.qpr.com/fi









OSAVUOSIKATSAUS

QPR Software Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2024 julkistettavaksi.

Puolivuosikatsauksen numero-osassa esitetyt koko tilikautta 2023 koskevat tiedot ovat tilintarkastettuja. Esitetyt osavuosikatsausluvut ovat tilintarkastamattomia.





KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 7-9/

2024 7-9/

2023 Muutos,

% 1-9/

2024 1-9/

2023 Muutos,

% 1-12/

2023 Liikevaihto 1 409 1 806 -22 4 651 5 951 -22 7 550 Liiketoiminnan muut tuotot - - - - 1 - 1 Materiaalit ja palvelut 210 240 -13 693 1 013 -32 896 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 658 1 056 -38 2 499 4 085 -39 5 287 Liiketoiminnan muut kulut 273 268 2 714 640 12 1 186 Käyttökate 269 242 11 745 213 249 182 Poistot 274 254 8 784 743 6 995 Liiketulos -6 -12 55 -39 -530 93 -813 Rahoitustuotot ja -kulut -28 -25 -12 -68 -87 22 -111 Tulos ennen veroja -33 -37 11 -107 -617 83 -924 Tuloverot - - - 0 - 0 - Katsauskauden tulos -33 -37 11 -107 -617 83 -924 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,002 -0,002 11 -0,006 -0,038 84 -0,055 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -33 -37 11 -107 -617 83 -924 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 3 - - 2 1 100 1 Laajan tuloslaskelman tulos -30 -37 19 -105 -616 83 -925





KONSERNIN LYHENNETTY TASE

Tuhatta euroa 30.9.2024 30.9.2023 Muutos, % 31.12.2023 Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 1 788 2 357 -24 2 245 Liikearvo 358 358 0 358 Aineelliset hyödykkeet 30 95 -69 81 Käyttöoikeusomaisuuserät 393 320 23 318 Muut pitkäaikaiset varat 277 277 0 277 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 847 3 407 -16 3 279 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 1 782 1 896 -6 1 706 Rahavarat 100 181 -45 884 Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 881 2 077 -9 2 590 Varat yhteensä 4 728 5 484 -14 5 869 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 80 80 0 80 Muut rahastot 21 21 1 21 Omat osakkeet -244 -348 -30 -348 Muuntoerot -68 -67 -1 -67 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 4 925 4 925 0 4 925 Kertyneet voittovarat -4 379 -3 974 -10 -4 263 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 335 637 -47 348 Oma pääoma yhteensä 335 637 -47 348 Pitkäaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 500 1 000 -50 1 000 Korolliset vuokrasopimusvelat 386 209 85 192 Pitkäaikaiset velat yhteensä 886 1 209 -27 1 192 Lyhytaikaiset velat: Pakolliset varaukset - - - - Korolliset rahoitusvelat 697 500 39 500 Korolliset vuokrasopimusvelat 29 110 -73 126 Saadut ennakot 1 169 841 39 1 558 Siirtovelat 1 102 1 496 -26 1 539 Osto- ja muut korottomat velat 511 690 -26 607 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 507 3 638 -4 4 329 Velat yhteensä 4 393 4 847 -9 5 521 Oma pääoma ja velat yhteensä 4 728 5 484 -14 5 869





KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 7-9/

2024 7-9/

2023 Muutos,

% 1-9/

2024 1-9/

2023 Muutos,

% 1-12/

2023 Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos -33 -37 10 -107 -555 81 -924 Oikaisut kauden tulokseen 381 264 44 962 745 29 1 078 Käyttöpääoman muutokset* -282 -791 64 -1 001 -54 -1 755 821 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -32 -74 -57 -79 -104 -24 -107 Maksetut verot - -2 - - -11 - -19 Liiketoiminnan rahavirta 34 -640 105 -226 20 -1 228 849 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -68 -80 -15 -246 -512 -52 -620 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 6 - - 6 - - - Investointien rahavirta -62 -80 22 -240 -512 53 -620 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot 102 - - 1 197 1 500 -20 1 500 Lainojen takaisinmaksut - - - -1 500 -1 500 0 -1 500 Vuokrasopimusvelkojen maksut -3 -15 -81 -15 -103 -86 -121 Osakeanti, netto - 760 - - 760 - 760 Rahoituksen rahavirta 99 745 -87 -318 656 -149 639 Rahavarojen muutos 70 26 169 -784 164 -578 868 Rahavarat kauden alussa 31 156 -80 884 17 5 100 17 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -2 - - -1 - - - Rahavarat kauden lopussa 99 181 -46 99 181 -45 884 *sisältää korottomat lyhytaikaiset velat liittyen investointien kassavirtaan





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2023 1 359 21 -66 -406 2 943 -3 364 487 Optio-ohjelma 36 36 Osakepääoman alentaminen -1 279 1 279 0 Omien osakkeiden luovutus 58 -10 48 Osakeanti, netto 703 703 Kauden laaja tulos -1 -924 -925 Oma pääoma 31.12.2023 80 21 -67 -348 4 925 -4 263 348 Optio-ohjelma 46 46 Osakepääoman alentaminen 0 Omien osakkeiden luovutus 103 -55 48 Osakeanti, netto 0 Kauden laaja tulos -2 -107 -109 Oma pääoma 30.9.2024 80 21 -68 -244 4 925 -4 379 335





LIITETIEDOT





LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Osavuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuodelta 2023 julkaistun tilinpäätöksen kanssa.

Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2023 lukuun ottamatta uusia standardeja ja standardimuutoksia, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2024 alkaen. Uusilla standardeilla ja standardimuutoksia ei ollut merkittävää vaikutusta QPR Software Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

Yhtiö alkoi raportoida pilvialustan tuotantokustannukset materiaalien ja palveluiden kuluryhmässä vuodesta 2024 lähtien. Vertailukauden luvut esitetään tämän osavuosikatsauksen taulukko-osion lopussa sekä raportoidun ja 2024 kustannusryhmittelyn mukaisesti.

Ottaen huomioon yhtiön rahoitusasema, on tämä tilinpäätös laadittu jatkuvuuden periaatteella. Yhtiö on tehnyt uudelleenrahoitussopimuksen tammikuussa 2023.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.





AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Tuhatta euroa 1-9/

2024 1-9/

2023 1-12/2023 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 14 836 14 217 14 217 Lisäykset 246 512 619 Hankintameno kauden lopussa 15 082 14 729 14 836 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 816 2 816 2 816 Lisäykset 111 - - Hankintameno kauden lopussa 2 927 2 816 2 816





KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

Tuhatta euroa 1-9/

2024 1-9/

2023 1-12/2023 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 1 818 2 279 2 279 Lainojen nostot 1 197 1 500 1 500 IFRS 16 -vuokravelan muutos 97 -335 -319 Takaisinmaksut 1 500 1 623 1 641 Korolliset rahoitusvelat 30.9. 1 612 1 820 1 818

VASTUUT JA VAKUUSSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 1-9/

2024 1-9/

2023 Muutos, % 31/12/2023 Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 382 2381 0 2 382 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 30 30 -1 30 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 3 34 -90 27 Yhteensä 34 65 -48 57 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 416 2 445 -1 2 439





KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (2023 RESTATED)

Tuhatta euroa 7-9/

2024 4-6/

2024 1-3/

2024 10-12/

2023 7-9/

2023 Liikevaihto 1 409 1 473 1 769 1 599 1 806 Liiketoiminnan muut tuotot - - - - - Materiaalit ja palvelut 210 223 260 229 240 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 658 820 1021 1 202 1 056 Liiketoiminnan muut kulut 273 249 193 199 268 Käyttökate 269 181 295 -31 242 Poistot 274 247 263 252 254 Liiketulos -6 -66 32 -283 -12 Rahoitustuotot ja -kulut -28 -21 -20 -24 -25 Tulos ennen veroja -33 -87 13 -307 -37 Tuloverot - - - - - Katsauskauden tulos -33 -87 13 -307 -37





KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (2023 AS PUBLISHED)

Tuhatta euroa 7-9/

2024 4-6/

2024 1-3/

2024 10-12/

2023 7-9/

2023 Liikevaihto 1 409 1 473 1 769 1 599 1 806 Liiketoiminnan muut tuotot - - - - - Materiaalit ja palvelut 210 223 260 134 147 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 658 820 1 021 1 202 1 056 Liiketoiminnan muut kulut 273 249 193 294 361 Käyttökate 269 181 295 -31 242 Poistot 274 247 263 252 254 Liiketulos -6 -66 32 -283 -12 Rahoitustuotot ja -kulut -28 -21 -20 -24 -25 Tulos ennen veroja -33 -87 13 -307 -37 Tuloverot - - - - - Katsauskauden tulos -33 -87 13 -307 -37





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT