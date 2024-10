    Lleida.net incrementa sus ventas y EBITDA de acuerdo con los resultados auditados del primer semestre  

Madrid, 25 de octubre.- La compañía de servicios tecnológicos Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLN) (OTCQX:LLEIF) registró en el primer semestre del 2024 ventas por valor de 9,57 millones de euros, de acuerdo con los datos auditados presentados por la compañía al mercado hoy.





Este dato representa un incremento en las ventas de un 10% con relación al mismo periodo del año 2023, en el que las ventas de la línea ICX Wholesale supusieron el 38% de los ingresos de la compañía.



En los primeros seis meses del año, la cotizada registró un EBIDTA de 1,38 millones, con un resultado de explotación de 389.000 euros y un resultado antes de impuestos de 261.000, o un incremento del 130% con respecto al mismo semestre del 2023.



El EBITDA, superior al del primer semestre del 2023 en un 476%, señalan un regreso a la senda de los beneficios tras la puesta en marcha de un estricto Plan de Recuperación a finales del año pasado.



La compañía ha puesto todo su esfuerzo en el año 2024 en mantener y mejorar los márgenes por venta. De los ingresos totales de la compañía en el primer semestre, un 38% vinieron de la línea ICX Wholesale, mientras que el 11% se originaron en la línea de notificación electrónica certificada.



La compañía registró un crecimiento en las ventas de la línea de Soluciones SMS, destinado a sus clientes en España, que ha incrementado sus ventas en 101.000 euros.



En un documento regulatorio presentado hoy al mercado, la compañía explica que "nuestra estrategia se centra en aumentar el número de usuarios estándar, que requieren menos recursos técnicos y ofrecen una mayor rentabilidad".



"Este enfoque ha tenido un impacto progresivo en nuestras ventas, al simplificar procesos que son más económicos que los desarrollos a medida conllevan una mayor rentabilidad y tienen un mayor mercado potencial", añade.



A finales del año pasado, la compañía puso en marcha un Plan de Recuperación que incluyó un proceso de regulación de empleo, que redujo su plantilla media en un 26%. Los gastos de personal durante el año se han reducido en un 16% a lo largo del semestre, mientras que la compañía ha ahorrado 478.000 euros en servicios exteriores.



Lleida.net, fundada en 1995, cotiza en bolsa desde el año 2015. Tiene presencia en BME Growth en Madrid, Euronext Growth en París y OTC Markets en Nueva York, así como en Frankfurt.



La empresa presentó, el pasado mes de noviembre del 2023, un Plan de Recuperación Integral con el objetivo de volver a situar a la empresa en la senda del crecimiento.



La empresa ha recibido más de 300 patentes por parte de 60 países por sus innovaciones en materia de notificación, contratación y firma electrónica certificadas, y está considerada uno de los líderes de la industria.





