Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksi – muutos yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.10.2024 klo 10.30

Verkkokauppa.com Oyj on 4.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä tänään luovuttanut osalle hallituksen jäsenistä yhteensä 17 928 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta osana hallituksen vuosipalkkioita. Samuli Seppälälle osuus vuosipalkkiosta on maksettu kokonaan rahana.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti pääsääntöisesti hallituksen vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:llä on hallussaan 86 345 omaa osaketta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 4.4.2024.

