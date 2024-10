Bilan-Faim: Actions sans faim

MONTRÉAL, 28 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moisson Montréal dévoile aujourd’hui les résultats du Bilan-Faim 2024, mettant en lumière une hausse marquante des besoins dans la région montréalaise : près d’un million de demandes d’aide alimentaire sont comblées chaque mois par ses organismes accrédités, un nouveau record pour la plus grande banque alimentaire au Canada. De plus, ce nombre ne reflète pas entièrement les besoins, car un tiers des organismes ont indiqué refuser des bénéficiaires par manque de capacité, selon un sondage distinct effectué en mai et juin.



« Nos organismes sont à bout de souffle et il est urgent de renforcer leurs capacités dans un contexte de croissance des demandes sans précédent. Nous lançons un appel à la solidarité. Chaque contribution, qu’il s’agisse de temps, de denrées ou de dons, peut faire une réelle différence », affirme Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal. « En réponse à cette situation alarmante et dans le cadre de notre 40e anniversaire, nous initions un programme exceptionnel de bourses pour renforcer la capacité d’action des organismes sur le terrain », ajoute-t-elle.

Des projets porteurs pour renforcer l’action des organismes

Ce programme de bourses vise à appuyer les organismes accrédités dans le développement de projets concrets qui leur permettront d’améliorer la qualité de leurs services et d’accroître leur impact communautaire.

Un minimum de 40 bourses pouvant atteindre 40 000 $ permettra de financer des initiatives telles que :

L’installation de cuisines pour préparer un plus grand nombre de repas ;

pour préparer un plus grand nombre de repas ; L’acquisition de véhicules pour améliorer la distribution des denrées ;

pour améliorer la distribution des denrées ; L’achat d’équipements de réfrigération pour conserver efficacement les aliments périssables ;

pour conserver efficacement les aliments périssables ; Des services-conseils pour optimiser l'efficacité et la pérennité des opérations.

Un appel à la solidarité à l’approche des fêtes

Alors que la période des fêtes approche, Moisson Montréal rappelle que les besoins alimentaires augmentent considérablement. L’organisme invite donc la communauté à poser un geste, aussi modeste soit-il. « Les bourses sont un investissement à long terme, mais elles ne doivent pas faire oublier l’urgence des besoins actuels. Les dons sont essentiels. C’est ensemble que nous pourrons assurer que chacun ait accès à des ressources essentielles pendant cette période festive », ajoute Chantal Vézina.

À propos du Bilan-Faim

Le Bilan-Faim est une enquête nationale menée par Banques alimentaires Canada. En 2024, Moisson Montréal a collaboré avec 280 organismes accrédités pour collecter des données illustrant l’ampleur des besoins alimentaires à Montréal.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal à 40 ans cette année. C’est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission est d’assurer un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires montréalais œuvrant en sécurité alimentaire, tout en développant des solutions durables. Grâce à la générosité des donateurs, l'organisme bénéficie d’un effet de levier extraordinaire : avec chaque dollar de don, Moisson Montréal redistribue plus de 15 $ de nourriture. Chaque année, ce sont plus de 19 millions de kg de denrées qui sont distribués à près de 300 organismes. En agissant comme un acteur clé dans l’écosystème de l’aide alimentaire, Moisson Montréal favorise le travail en synergie pour poser des gestes concrets visant à réduire l’insécurité alimentaire.

Pour consulter le bilan-faim : http://bit.ly/3YqHyno

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Éliane Larouche

Conseillère principale communications et affaires publiques

Moisson Montréal

514 701-4206

elarouche@moissonmontreal.org