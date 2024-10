Nanterre, le 28 octobre 2024

VINCI remporte le contrat d’extension d’une ligne du métro de Chicago (Illinois, États-Unis)

Un contrat de conception-construction portant sur 9 km d’extension de ligne et quatre nouvelles stations

Une valeur de 2,78 milliards de dollars (2,49 milliards d’euros)

Des engagements environnementaux et sociaux ambitieux

L’Autorité des transports de Chicago a retenu le groupement d’entreprises constitué de VINCI Construction Grands Projets (40 %) et de Walsh Construction Company basée à Chicago (60 %) pour réaliser l’extension de la Red Line du métro.

Ce contrat, d’une valeur de 2,78 milliards de dollars (2,49 milliards d’euros), recouvre la conception et la construction de 9 km d’extension de la ligne dont 6,4 km de section aérienne. Il s’y ajoute la réalisation de quatre nouvelles stations, entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Cette extension vise à desservir les communautés défavorisées du Far South Side de Chicago.

Le groupement a pris des engagements sociaux ambitieux :

10 % des heures de conception et 35 % des heures de construction seront allouées à des personnes issues de quartiers économiquement défavorisés de Chicago ;

15 % des heures de construction seront effectuées par des apprentis et stagiaires ;

22 % des achats réalisés auprès de TPE-PME locales.





En matière d’engagement environnemental, les optimisations de conception proposées par le groupement permettront de réduire de 14 % les quantités de béton des infrastructures. De plus, 50 % des bétons mis en œuvre seront de type bas carbone.

Les travaux préparatoires débuteront en 2025.

La mise en service de cette extension de la Red Line est prévue pour 2030. Environ 100 000 habitants supplémentaires auront accès à un service de transport en commun décarboné, réduisant de manière significative leur temps de transport pour se rendre notamment dans le centre de la ville. À horizon 2040, la fréquentation de la ligne est estimée à plus de 40 000 trajets par jour.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe