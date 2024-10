HF Company : Résultats semestriels 2024

Résultats Semestriels 2024

Résultat net part du groupe est positif + 621 k€

k€* 06-2024 06-2023 Chiffre d’affaires 1 787 2 144 EBE -791 -747 Résultat d’exploitation - 1 056 - 1001 Résultat Financier 187 393 Résultat exceptionnel 1 426 -53 Quote-part de Résultat des MEE - 32 - 119 Impôts sur les bénéfices -96 -102 Résultat net part du Groupe 621 -691

* Comptes consolidés du 30 juin 2023 retraité des comptes du Lanpark, cédé en décembre 2023

Résultats 2024

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’est établi à 1 787 k€, contre 2 144 k€ soit une baisse de 16.6 %.

LEA Networks affiche une activité en repli de 15.2 %. Les volumes des clients ont chuté et les reports de commandes ont continué sur ce premier semestre 2024. LEA Networks continue ses développements sur des solutions FFTC (Fiber to the cabinet) et de Powering (alimentation) à destination des réseaux.

Le résultat d’exploitation est négatif à – 1 056 k€, contre – 1 001 k€ au 1er semestre 2023.

Le résultat financier est positif à + 187 k€ et le groupe dégage un résultat exceptionnel positif de 1 426 k€ à la suite de la cession de son siège social.

Le résultat net part du Groupe est positif de 621 k€ après une quote-part de résultat mis en équivalence de -32 k€ de la JV Netinovo.





Une situation bilancielle solide



Au 30 juin 2024, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 21.8 M€, soit 87 % du total du bilan. Les capitaux propres s’élèvent à 21.4 M€.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2024 le 25 avril 2025

Contacts



HF Company Tél : 02 47 34 38 38 Email : hffinance@hfcompany.com



ISIN: FR0000038531 ALHF – Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux. HF Company est coté sur Euronext Growth.

