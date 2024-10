Mowi ASA (OSE:MOWI): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Mowi ASA vil avholde ekstraordinær generalforsamling 19. november 2024. Vedlagt er innkalling til generalforsamlingen, inkludert innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteen har blitt informert om at styreleder Ole-Eirik Lerøy ønsker å fratre etter femten år i selskapets styret. Valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamling er at Ørjan Svanevik velges som ny styreleder i Mowi ASA til erstatning for Ole-Eirik Lerøy.

Valgkomiteen ønsker å takke Ole-Eirik Lerøy for hans mangeårige innsats som styreleder og for hans betydelige bidrag til Mowi.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

