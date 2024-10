Aspo Oyj

Strategisen kasvun ja osakkeenomistajien pitkän aikavälin arvon luomiseksi Aspon hallitus päätti olla jakamatta lisää varoja Aspon osakkeenomistajille vuonna 2024



Aspo on käynyt läpi suuren transformaation viimeisen kolmen vuoden aikana. Käytännössä transformaatio sisältää täyden irtautumisen Venäjältä ja suuret kasvuinvestoinnit länteen, jotka kompensoivat täysin idän liikevaihdon ja kannattavuuden menetyksen. Tämän suuren transformaation seurauksena Aspon raportoitu osakekohtainen tulos (EPS) vuonna 2023 oli -0,01 euroa osaketta kohti ja vertailukelpoinen EPS oli 0,46 euroa osaketta kohti.

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2024 hyväksyi osingonjaon 0,24 euroa osakkeelta ja osingonmaksupäivä oli 23.4.2024. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 0,23 euron pääoman palautuksesta osaketta kohti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta myöhempänä ajankohtana, jos se on kasvustrategian ja Aspon osakkeenomistajien pitkän aikavälin edun mukaista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Aspo tiedotti 14.5.2024, että osinkopolitiikkaa on päivitetty vastaamaan yhtiön strategiaa ja kasvutavoitteita, käynnissä olevaa siirtymää ja liiketoiminnan erityispiirteitä. Päivitetyn osinkopolitiikan mukaisesti Aspon osinkojen kasvu perustuu positiiviseen kannattavuuskehitykseen, ja tavoitteena on jakaa vuosittain enintään 50 prosenttia nettovoitosta osinkona. Tavoitteena on lisätä osinkojen määrää asteittain ja ottaa samalla huomioon strategisesti ensisijaisten kasvualoitteiden rahoitustarpeet.

Aspon portfoliostrategian toteuttaminen on edennyt tarkoituksenmukaisesti vuonna 2024. Swed Handling AB:n hankinta ja ESL Shippingin päätös investoida neljään Green Handy -alukseen edustavat viimeisimpiä suuria investointeja.

Huomioiden Aspon päivitetyn osinkopolitiikan, ja strategisen kasvun ja osakkeenomistajien pitkän aikavälin arvon luonnin, Aspon hallitus on päättänyt kokouksessaan 29.10.2024, että varsinaisen yhtiökokouksen valtuutusta varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ei käytetä. Täten Aspon varojenjako tilikaudelta 2023 säilyy ennallaan 0,24 eurossa osaketta kohti, mikä maksettiin huhtikuussa 2024.



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 17 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.

