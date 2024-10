Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 29 octobre 2024 – 7h45

ARGAN complète son parc logistique normand de Bolbec, à proximité du Havre, en livrant une seconde plateforme de 15 200 m² et porte l’ensemble à 30 000 m²

ARGAN poursuit son fort développement en région Normandie avec la livraison d’un nouveau site de 15 200 m² à Bolbec. Il s’agit du second bâtiment développé par ARGAN sur la zone d’activité de Bolbec St Jean, deux ans après la livraison d’un entrepôt de 14 000 m².

Entre Le Havre et Rouen, Bolbec, un territoire porteur au cœur de la Normandie

A une vingtaine de kilomètres du port du Havre et directement connectée à l’autoroute A29, la zone d’activité de Bolbec St Jean est un emplacement idéal pour les activités de transport et de logistique.

Il s’agit du second développement d’ARGAN sur cette ZAC après la livraison, en 2022, d’une plateforme de 14 000 m² aujourd’hui exploitée par DIDACTIC, ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique.

Le nouvel entrepôt, livré cet été, accueille pour sa part les équipes de DACHSER CONTRACT LOGISTICS précédemment basées à quelques kilomètres sur la commune d’Etainhus.

DACHSER est un prestataire international de services de transport et de la logistique comptant 70 implantations en France et plus de 3 300 collaborateurs.

Un site exemplaire du point de vue environnemental

Dans le cadre de sa politique environnementale, DACHSER attache une attention particulière à l’écoresponsabilité de ses bâtiments. L’entrepôt de Bolbec est constitué de deux cellules de 7 500 et 6 700 m² complétées d’un bloc bureau de 600 m². Comme pour l’ensemble des nouveaux développements d’ARGAN, ce site est labellisé Aut0nom®. Il produit et consomme sa propre énergie verte décarbonée grâce à l’installation d’une centrale photovoltaïque couplée à des batteries de stockage de l’énergie d’une capacité de 230 kWh.

Le tout est complété par des pompes à chaleur électriques qui remplacent avantageusement les traditionnelles chaudières gaz fortement énergivores et émettrices de CO 2 . L’ensemble de ces investissements permet au site de DACHSER de fonctionner en autoconsommation pour environ 40% de ses besoins, soit un peu plus de 200 MWh par an. Les émissions de gaz à effet de serre sont également fortement réduites : 1 kg/m²/an, contre 10 kg/m²/an pour le même entrepôt chauffé au gaz. Le solde sera compensé par un ambitieux programme de reboisement mené en France. Le site, labellisé BREEAM Very Good, sera ainsi net zéro à l’usage.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN conclut : « La richesse du tissu économique, la proximité du Port du Havre, les accès autoroutiers majeurs ainsi que la volonté des acteurs publics locaux sont les principaux arguments qui ont conduit ARGAN à poursuivre ses investissements sur le territoire à fort potentiel de Caux Seine Agglo. Un choix qui s’avère aujourd’hui payant avec le développement de deux sites en seulement deux ans ».

ARGAN remercie ses partenaires Caux Seine Agglo, GSE et A26 Architectures.

Calendrier financier 2025

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

Au 30 juin 2024, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,8 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel d’environ

200 millions d’euros.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

