Afarak Group: TUOTANTORAPORTTI Q3 2024

12:30 Lontoo, 14:30 Helsinki, 29 lokakuu 2024 - Afarak Group SE (“Afarak” tai “yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q3 2024

Afarak-konsernin kokonaistuotanto vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä oli korkeampi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tämä johtui pääasiassa korkeammasta kaivostoiminnasta, sillä kromimalmin hinnat pysyivät vakaina vuosineljänneksen aikana. Kysynnän ja hintojen heikkeneminen jatkui ferrokromimarkkinoilla vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä, eikä elpymisen merkkejä ole toistaiseksi nähtävissä. Ruostumattoman teräksen markkinoilla aktiviteetti on ollut alhaista. Yhdysvaltain ja Kiinan markkinoiden heikentyneet odotukset painoivat vientiriippuvaisia ​​Euroopan talouksia.

Q3/2024 Q3/2023 Muutos 1-9/ 2024 1-9/ 2023 Muutos 2023 Erikoismetalliseostuotanto mt 18 669 22 305 -16,3% 65 051 69 303 -6,1% 86 834 Jalostustoiminta mt 4 273 4 998 -14,5% 18 726 18 528 1,1% 21 179 Kaivostoiminta mt 14 396 17 307 -16,8% 46 324 50 775 -8,8% 65 655 Etelä-Afrikan kaivokset mt 90 165 61 904 45,7% 246 193 191 407 28,6% 270 946 Kaivostoiminta mt 90 165 61 904 45,7% 246 193 191 407 28,6% 270 946

Jalostustoiminta

Tuotantomäärät laskivat vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä 14,5% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Saksan jalostuslaitos oli seisokissa heinäkuun aikana. Johto suunnittelee vähentävänsä tuotantoa vuoden viimeisellä neljänneksellä hallitakseen paremmin varastotasoja.

Kaivostoiminta

Huomattava 32,0 %:n kasvu Afarak-konsernin kaivostoiminnassa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Turkin kaivosten kaivostoiminta oli 16,8 % pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna, kun yhden kaivoksen huoltoseisokkia pidennettiin heinäkuulle.

Turkin kaivosten kaivostoiminnan laskua kompensoi korkeampi tuotanto Etelä-Afrikassa. Etelä-Afrikan korkeammalla tuotannolla pyritään vastaamaan kysyntään ja hyötymään suotuisista markkinaolosuhteista. Kaivostoiminnan kasvua vauhditti myös Vlakpoortin kaivoksen uudelleen käynnistäminen.





Näkymä Q4 2024

Kromimarkkinoiden loppuvuoden 2024 näkymiin vaikuttavat tuotantodynamiikka, kysyntätekijät ja alueelliset haasteet.

Toimitus ja tuotanto: Etelä-Afrikka ja Kiina hallitsevat edelleen maailmanlaajuisia kromimalmimarkkinoita. Suurin tuottaja Etelä-Afrikka toimitti noin 82 prosenttia maailman tuotannosta vuonna 2023. Kysyntä: Kysyntänäkymiä ohjaa ensisijaisesti ruostumaton terästeollisuus, Kiina etunenässä. Kiinan kromimalmin kulutus pysyy vahvana sen kasvavan ruostumattoman teräksen tuotannon ansiosta, mikä tukee malmin hintoja. Ferrokromin kysynnän heikkenemiseen liittyy huolia EU:n ja Yhdysvaltojen kaltaisilla alueilla inflaatiopaineiden ja geopoliittisen epävarmuuden vuoksi. Kiina on puolestaan ​​edelleen suurin kromimalmin tuoja, ja se vastaanottaa noin 92 prosenttia maailman tuonnista. Hintakehitys: Kromimalmin hinnat nousivat erityisesti Kiinan kysynnän vetämänä. Tämä trendi on viime aikoina kääntynyt. Ferrokromin hintoihin kohdistuu edelleen paineita ylitarjonnan ja globaalin loppupään markkinoiden heikentymisen johdosta. Erityisesti vähähiilisissä ferrokromin varianteissa halpatuonti Venäjältä, Kazakstanista ja Intiasta painaa voimakkaasti kannattavuutta. Haasteet ja mahdollisuudet: Yhteenvetona voidaan todeta, että kromimalmimarkkinoiden odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2024, ja Kiinan vahva kysyntä tasapainottaa joitain toimitus- ja loppupään markkinoiden haasteita. Etelä-Afrikan malmituotannon rooli tulee olemaan ratkaiseva, kun ferrokromin kysyntä Aasian ulkopuolella heikkenee. Maailmanlaajuinen pyrkimys vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä ympäristöystävällisiä materiaaleja lisää mahdollisesti vähähiilisen ferrokromin kysyntää erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Puhtaampiin tuotantoteknologioihin investoivat yritykset voivat saada kilpailuetua.

Helsinki, lokakuu 29, 2024

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group SE

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

