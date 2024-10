Tabnine stellt branchenweit ersten hochgradig personalisierten KI-Code Review Agenten vor 

TEL AVIV, Israel, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine , Begründer der Kategorie KI-Code-Assistenten, hat heute den Tabnine Code Review Agent vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen völlig neuartigen KI-Software-Validierungsagenten, der es Unternehmen ermöglicht, qualitativ hochwertigeren und sichereren Code zu erstellen, indem er die spezifischen Best Practices und Standards eines jeden Teams für die Softwareentwicklung nutzt und durchsetzt.

Dies ist der erste einer Reihe hochentwickelter KI-Agenten und das erste Paket neuer Produktfunktionen innerhalb von Tabnine, die direktes Coaching und Anleitungen zum Verhalten von KI bieten. Mit dem Code Review Agent von Tabnine können Unternehmen auf einfache Weise ihr institutionelles Wissen, ihre Unternehmensrichtlinien und Softwareentwicklungsstandards kodifizieren, einschließlich Best Practices und Muster, die in ihren „Golden Code Repositories“ enthalten sind. Der Tabnine Code Review Agent sorgt dann dafür, dass diese Regeln während des gesamten Softwareentwicklungsprozesses eingehalten werden. Dieser explizite Leitfaden baut auf Tabnines personalisiertem Ansatz zur KI-Code-Generierung auf, indem sowohl lokal verfügbarer Code als auch Daten in der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) und dem Software-Repository eines Unternehmens berücksichtigt werden. Diese Kombination ermöglicht es Tabnine, sich vollständig an die einzigartigen Methoden und Präferenzen jedes Entwicklungsteams anzupassen und diese widerzuspiegeln.

„KI in der Softwareentwicklung geht weit über die bloße Generierung von mehr Code hinaus. Ihre größte Stärke könnte darin liegen, die Qualität, Sicherheit und Konformität von Codes in Echtzeit während des Entwicklungsprozesses zu verbessern. Indem wir den Code während der Pull-Anfrage überprüfen und sicherstellen, dass der vorgestellte Code den individuellen Erwartungen jedes Teams entspricht, sparen wir den Entwicklungsteams viel Zeit und Mühe. Gleichzeitig wenden wir einen Grad an Genauigkeit bei der Automatisierung der Codeüberprüfung an, der mit der statischen Codeanalyse nie möglich war“, sagte Peter Guagenti, President bei Tabnine. „Mit einem Regelwerk, das auf jede Organisation individuell zugeschnitten ist, setzt der Tabnine Code Review Agent neue Maßstäbe in dieser Kategorie. Der einzigartige Personalisierungsansatz von Tabnine ermöglicht es unserem Agenten, sich wie ein voll integriertes Mitglied Ihres Entwicklungsteams zu verhalten, das mit der Arbeitsweise Ihres Teams vertraut ist“.

Mit dem Code Review Agent von Tabnine können Unternehmen die spezifischen Parameter, die ihr Code erfüllen muss, in einfacher Sprache und ohne komplexe Konfiguration angeben. Tabnine wandelt dieses zur Verfügung gestellte Wissen in ein umfassendes Regelwerk um. Darüber hinaus bietet Tabnine eine Vielzahl vordefinierter Regeln, die von jedem Team aktiviert werden können, einschließlich häufig verwendeter Industriestandards und sprach- oder produktspezifischer Best Practices.

Wenn Entwickler einen Pull-Request erstellen, überprüft der Code Review Agent den Code im Pull-Request auf Einhaltung der von ihrem Team festgelegten Regeln. Wenn ein Aspekt des Codes gegen diese Regeln verstößt, markiert der Code Review Agent diesen Aspekt für den Code-Reviewer und gibt Hinweise zum Problem sowie Vorschläge für Korrekturen. Alle Regeln sind in einfachem Englisch verfasst, was eine einfache Überprüfung und langfristige Pflege ermöglicht. Die Administratoren von Tabnine haben die volle Kontrolle und können bestimmte Regeln aktivieren oder deaktivieren sowie die Strenge der Regeln festlegen.

Der Code Review Agent von Tabnine wird in Kürze für alle von Tabnine unterstützten IDEs verfügbar sein. Der Agent prüft den Code passiv, während ein Entwickler daran arbeitet, zudem markiert er Probleme und bietet passende Vorschläge direkt im Code-Editor an.

Der Code Review Agent befindet sich in Private Preview und steht allen Tabnine-Enterprise-Kunden zur Verfügung. Interessierte, die einen früheren Zugang wünschen, können sich an Tabnine wenden . Mehr über den Tabnine Code Review Agent findet sich hier .

Über Tabnine

Tabnine unterstützt Entwicklungsteams jeder Größe dabei, Künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, um den Softwareentwicklungszyklus zu beschleunigen und zu verbessern. Als ursprünglicher KI-Codierassistent wurde Tabnine bereits von Millionen von Entwicklern weltweit eingesetzt, um die Codequalität und die Zufriedenheit der Entwickler mithilfe generativer KI zu steigern. Im Gegensatz zu anderen Programmierassistenten haben Sie bei Tabnine die Kontrolle über die KI. Diese ist umfassend auf Ihr Entwicklungsteam zugeschnitten, privat und sicher (sie läuft problemlos in Ihren kontrollierten Umgebungen), speichert oder trainiert niemals den Code des Unternehmens oder Benutzerdaten und bietet Modelle, die ausschließlich auf Open-Source-Code mit offenen Lizenzen trainiert wurden, um IP-Risiken auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter tabnine.com . Gerne können Sie uns auch auf LinkedIn folgen.

Kontakt

press@tabnine.com