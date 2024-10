Relations presse :

Victoire Grux

Tél. : +33 6 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Relations investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Evolution de la composition du Conseil d’Administration

Paris, le 29 octobre 2024 – Le Conseil d’Administration de Capgemini SE, réuni le 29 octobre 2024, a pris acte de la démission de M. Olivier Roussat de son mandat d’administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d’Administration a remercié chaleureusement M. Olivier Roussat pour sa contribution aux travaux du Conseil et à ceux du Comité Stratégie et RSE dont il était membre.

A la date du 29 octobre 2024, le Conseil d’Administration est ainsi composé de 14 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il compte parmi ses membres 82 % d’administrateurs d’indépendants1, 43 % d’administrateurs ayant des profils internationaux et 45 % de femmes1.

1 Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF et du Code de commerce.

