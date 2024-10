eXp Realty Memperkenalkan Program Insentif ICON dan Batas Atas Bagi Hasil yang Revolusioner di eXpcon Miami

BELLINGHAM, Washington, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “broker real estat yang paling berfokus pada agen di dunia™” (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™) dan anak perusahaan inti dari eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), telah meluncurkan dua inisiatif revolusioner di eXpcon Miami: Program Insentif ICON dan Program Insentif Batas Atas Bagi Hasil, yang berlaku mulai 1 November. Kedua program ini dirancang untuk meningkatkan kesuksesan agen, dengan membuka peluang penghasilan yang lebih luas dan mendorong kesuksesan bisnis mereka lebih jauh lagi.

“Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami yang mendalam untuk memberdayakan agen di industri yang terus berkembang,” ujar Glenn Sanford, Pendiri, Ketua, dan CEO, eXp World Holdings. “Di eXp, kami tahu bahwa jika agen kami berkembang, kami pun ikut berkembang. Dengan program ini, agen kami bisa membuka aliran pendapatan baru, meningkatkan skala bisnis mereka, dan memanfaatkan model yang berfokus pada agen kami lebih jauh lagi untuk meningkatkan pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Program Insentif ICON

Dengan mencapai status Agen ICON—penghargaan bergengsi yang dianugerahkan kepada agen berkinerja tinggi—agen dapat memaksimalkan potensi dari sistem bagi hasil yang unik milik eXp Realty sehingga meningkatkan pendapatan jangka panjang dan pertumbuhan bisnis mereka.

Program Insentif ICON akan memberikan kredit kepada Agen ICON dengan 30 Front Line Qualifying Agents (FLQA) selama 13 bulan sehingga potensi bagi hasil mereka bisa maksimal untuk ketujuh level.

Program Insentif Batas Atas Bagi Hasil

Melalui program ini, agen yang mencapai batas atas dari transaksi penjualan akan mendapatkan kredit 10 FLQA sehingga potensi pendapatan bisa maksimal di level 5 selama 13 bulan. Aliran penghasilan tambahan ini menawarkan potensi pendapatan yang lebih besar kepada agen sehingga pertumbuhan mereka dapat lebih cepat dan mereka dapat meraih kesuksesan finansial yang lebih besar.

“Program ini diluncurkan pada waktu yang sangat krusial bagi agen di industri real estat,” tambah Sanford. “Kami tidak hanya menghargai kinerja, tetapi kami juga memberdayakan agen yang memiliki semangat wirausaha dengan alat dan insentif yang mereka butuhkan untuk tetap unggul di pasar yang sangat dinamis. eXp Realty terus melampaui batasan yang dapat ditawarkan oleh broker real estat.”

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) adalah perusahaan induk dari eXp Realty®, FrameVR.io, dan SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty adalah perusahaan real estat independen terbesar di dunia dengan lebih dari 87.000 agen di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Afrika Selatan, India, Meksiko, Portugal, Prancis, Puerto Riko, Brasil, Italia, Hong Kong, Kolombia, Spanyol, Israel, Panama, Jerman, Republik Dominika, Yunani, Selandia Baru, Chili, Polandia, dan Dubai dan terus berkembang ke seluruh negara. Sebagai perusahaan yang diperdagangkan secara publik, eXp World Holdings memberikan kesempatan unik kepada para profesional real estat untuk mendapatkan kompensasi ekuitas atas target produksi dan kontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. eXp World Holdings dan bisnisnya menawarkan rangkaian solusi teknologi usaha broker dan real estat yang lengkap, termasuk model usaha broker residensial dan komersial yang inovatif, layanan profesional, alat kolaboratif, dan pengembangan diri. Broker berbasis cloud ini didukung oleh teknologi FrameVR.io, platform 3D imersif yang sangat sosial dan kolaboratif sehingga memungkinkan agen untuk lebih terhubung dan produktif. SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS® dan properti media terkait, didirikan pada tahun 1897 dan merupakan merek dan publikasi pengembangan pribadi dan profesional terkemuka.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi https://expworldholdings.com.

