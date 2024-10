Hepsor AS 2024 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Vaatamata globaalsetele, geopoliitilistele- ja majanduslikele tõmbetuultele, mis on kontserni koduturge mitmeid aastaid räsinud, oleme suutnud oma haaret ka käesoleval aastal laiendada nii Kanadas kui ka alustanud mitmete uute projektide ehituse ja müügiga Baltikumis. Tulevikku vaatame kaalutleva ja konservatiivse pilguga, kuid langev intressikeskkond lubab siiski lisada ka mõõduka koguse optimismi.

2024. aasta kolmas kvartal oli Hepsorile edukas. Kontserni 2024. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 20,4 miljonit eurot (III kvartal 2023: 15,5 miljonit eurot) ja aruandeaasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 27,9 miljonit eurot (9 kuud 2023: 36,0 miljonit eurot)

Üheksa kuu müügitulu korterite müügist oli 26,8 miljonit eurot mis oli 96 % kogu kontserni müügitulust (9 kuud 2023: 34,8 miljonit eurot ja 97%) Aruandeaasta kolmanda kvartali korterite müügist saadud müügitulu oli 20,1 miljonit eurot ehk 98% kogu kontserni müügitulust (III kvartal 2023: 15,1 miljonit eurot ja 98%). Lisaks korterite müügile teostab kontsern ka kinnisvara arendusprojektide juhtimiseteenuseid ning teenib üüritulu.

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam.

Kontserni kolmanda kvartali puhaskasumiks kujunes 2,7 miljonit eurot (III kvartal 2023: 1,2 miljonit eurot), sh emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 1,4 miljonit eurot (III kvartal 2023: 0,5 miljonit eurot) ja kontserni üheksa kuu puhaskasum oli 1,2 miljonit eurot (9 kuud 2023: 4,8 miljonit eurot). Aruandeaasta üheksa kuu emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum oli 0,2 miljonit eurot (9 kuud 2023: puhaskasum 2,3 miljonit eurot).

Müügis olevad arendusprojektid

2024. aasta esimese üheksa kuuga oleme klientidele üle andnud 142 kodu, millest 96 kolmandas kvartalis. Kolmandas kvartalis andsime Tallinnas üle 79 korterit, millest 72 Manufaktuuri 7-s, neli Lilleküla Kodudes ning kolm Ojakalda Kodudes. Riias anti samal perioodil üle 17 korterit, millest 16 Nameja Rezidence projektis ning üks korter Strēlnieku 4B-s.

30. septembri 2024. a seisuga on kontsernil valmis ja müügis viis elamuarendusprojekti, millest kolm Tallinnas – Manufaktuuri 7, Ojakalda Kodud, Lilleküla Kodud; ning kaks Riias – Nameja Rezidence ja Strēlnieku 4B arendusprojektid.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

2024. aastal alustasime Riias StokOfiss 34 ärihoone ehitusega. StokOfiss 34 on 8740 m² üüritava pinnaga multifunktsionaalne ärihoone, kus on võimalik rentida nii lao-, kaubandus- kui ka bürooruume.

Tallinnas alustasime Hepsori seni suurima arendusprojekti, aadressil Manufaktuuri 5 asuva endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone ehituse ja müügiga. Projekti arendame kahes etapis. Esimeses etapis on planeeritud rajada 149 uut korterit ja 1515 m² äripinda.

Riias jätkus ehitus 40 korteriga Annenhof Maja arendusprojektis, mille valmimine on planeeritud 2025. aasta algusesse.

Lõppenud arendusprojektid

Sidusettevõttena kajastatud Hepsor P113 OÜ-le kuuluvas ärihoones Büroo 113 jätkus uute üürilepingute sõlmimine ning kolmanda kvartali lõpus oli hoone üüritavast pinnast 52% lepingutega kaetud. Aasta lõpuks prognoosime, et Büroo 113 hoones on üürilepingutega kaetud vähemalt 75% üüritavast pinnast.

Hepsor Kanadas

Kontserni tegevus Kanadas on seotud kinnistute ehitusmahu tõstmisega, kokku on arendamisel ca 3 000 uue rendikorteri planeering.

2024. aastal on Hepsor, koostöös partneri Elysium Investments Inc.’ga teinud Kanadas kolm investeeringut:

- juunis omandati 7 kinnistut Toronto kesklinna Leaside'i piirkonnas Glenavy Avenue’l;

- septembris omandati 11 kinnistust koosnev arendusprojekt Toronto kesklinnas High Park’is ja

- 17 kinnistust koosnev arendusprojekt Torontos Brownville Avenue’l.

Prognooside muutus

Seoses kinnisvaraturu jätkuva madalseisuga nii Eestis kui Lätis korrigeerib kontserni juhtkond 2024. aasta finantsprognoosi. 2023. aastal avaldatud prognoosis eeldasime, et suudame 2024. aasta jooksul müügis olevates arendusprojektides hoida 2023. aastaga sarnast müügitempot. Samuti eeldasime, et projektide kasumlikkus oluliselt ei muutu. Eeldasime, et müüme 2024. aastal 225 korterit, mis oleks andnud 2024. aasta müügituluks 43,1 miljonit eurot. Praegu prognoosime, et 2024. aastal realiseerub kontserni müügituluks 189 korteri müük käibemahuga ca. 37,3 miljonit eurot.

Kontserni 2024. aasta puhaskasumiks prognoosime 2,2 miljonit eurot (2023 prognoosis 4,5 miljonit eurot), millest emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum on 0,2 miljonit eurot (2023 prognoosis 2,5 miljonit eurot). Puhaskasumit mõjutab eelkõige prognoositust väiksem müüdud korterite arv ning müügis olevate arendusprojektide langenud kasumlikkus. Kasumlikkus on langenud nii pikenenud müügiperioodide kui ka tehtud allahindluste tõttu.

Eeldame, et heitlikud ja raskesti prognoositavad ajad kinnisvaraturgudel jätkuvad ka 2025. aastal. Seetõttu oleme otsustanud, et alates 2025. aasta algusest kontsern finantstulemuste prognoose regulaarselt ei avalda. Otsus võib tulla ümbervaatamisele pärast seda kui turg on stabiliseerunud ja usaldusväärsete prognooside tegemine on jälle võimalik.

Täispikkuses 2024 III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel:

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 30.09.2024 31.12.2023 30.09.2023 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 6 830 7 604 7 083 Nõuded ja ettemaksed 2 054 1 544 5 578 Lühiajalised laenunõuded 511 311 311 Varud 77 000 77 439 68 807 Käibevarad kokku 86 395 86 898 81 779 Põhivarad Materiaalne põhivara 138 162 193 Immateriaalne põhivara 3 4 5 Finantsinvesteeringud 4 293 2 005 1 504 Investeeringud sidusettevõtetesse 0 0 384 Pikaajalised laenunõuded 2 302 1 729 1 766 Muud pikaajalised nõuded 311 203 166 Põhivarad kokku 7 047 4 103 4 018 Varad kokku 93 442 91 001 85 797 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 24 726 40 600 2 270 Lühiajalised rendikohustised 35 40 26 Ettemaksed klientidelt 940 2 620 2 227 Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 715 7 188 8 683 Lühiajalised kohustised kokku 34 416 50 448 13 206 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 32 571 16 305 46 696 Pikaajalised rendikohustised 29 29 68 Muud pikaajalised kohustised 4 340 2 058 2 633 Pikaajalised kohustised kokku 36 940 18 392 49 397 Kohustised kokku 71 356 68 840 62 603 Omakapital Aktsiakapital 3 855 3 855 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 8 917 Reservkapital 385 385 385 Jaotamata kasum 8 929 9 004 10 037 Omakapital kokku 22 086 22 161 23 194 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 20 664 20 993 22 150 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 1 422 1 168 1 044 Kohustised ja omakapital kokku 93 442 91 001 85 797

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes 9 kuud 2024 9 kuud 2023 III kvartal 2024 III kvartal 2023 Müügitulu 27 855 36 048 20 433 15 458 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -23 624 -29 224 -16 579 -13 425 Brutokasum 4 231 6 824 3 854 2 033 Turustuskulud (-) -603 -399 -213 -131 Üldhalduskulud (-) -1 342 -1 110 -453 -323 Muud äritulud 84 112 14 30 Muud ärikulud (-) -36 -116 -12 -24 Ärikasum/-kahjum 2 334 5 311 3 190 1 585 Finantstulud 262 1 129 61 83 Finantskulud (-) -1 419 -1 662 -548 -478 Kasum enne tulumaksu 1 177 4 778 2 703 1 190 Aruandeperioodi puhaskasum 1 177 4 778 2 703 1 190 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis -155 2 272 1 371 469 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 1 332 2 506 1 332 721 Muu koondkasum/-kahjum Omanikuvahetusega seotud muutused 76 250 0 182 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus -1 203 -2 157 -1 203 -370 Valuutakursi vahed välisettevõtete ümberarvestusel -130 0 -130 0 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku -1 257 -1 907 -1 333 -188 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -174 12 -130 -28 Vähemusosalusele kuuluv osa

koondkasumis/-kahjumis -1 083 -1 919 -1 203 -160 Aruandeperioodi koondkasum kokku -80 2 871 1 370 1 002 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa

koondkasumis/-kahjumis -329 2 284 1 241 441 Vähemusosalusele kuuluv osa koonhdkasumis 249 587 129 561 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) -0,04 0,59 0,36 0,12 Lahustatud (eurot aktsia kohta) -0,04 0,59 0,36 0,12

